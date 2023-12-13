Деревня
«три звезды»
«три звезды»
Где снять коттедж для загородного отдыха
Туристическая деревня «Кургала» расположена всего в 1,5 часах езды от Петербурга — в сосновом лесу на берегу реки Хаболовка. Уютные деревянные домики окружены хвойным лесом. А на территории есть все, что нужно для комфорта современному горожанину.
Деревня «три звезды»
Что ждет вас в «Кургале»?
Автокемпинг со всеми удобствами
Два купола для глэмпинга
Кафе и банкетный зал для корпоративов
Бесплатный вайфай, станция зарядки электромобилей
9 коттеджей вдоль реки,
вместимость домиков — от 4 до 8 человек
вместимость домиков — от 4 до 8 человек
Прогулки на сапах и байдарках летом
У каждой части комплекса — своя мангальная зона
Просторная баня с оборудованным спуском в реку
Гостиница с номерами от одно- до четырехместных
Размещение с домашними животными
Ресторан, где мясо жарят на открытом огне
Волейбольная площадка и веревочный парк
Справка
Он находится на территории, которая раньше называлась Ингерманландией: здесь когда-то жили финны, ижоры и водь.
Атмосфера «Кургалы» отражает спокойствие и умиротворенное настроение этого места. Здесь можно прогуливаться по лесу и вдоль реки, любоваться живописными закатами и дышать чистым воздухом, наполненным ароматом хвои.
Отдых в коттедже позволит по-настоящему отключиться от гонки мегаполиса, наслаждаясь при этом всеми благами цивилизации.
Неподалеку от комплекса — Музей водской культуры, Ижорский этнографический музей, усадьба Биппенов и многие другие интересные для туристов места.
Атмосфера «Кургалы» отражает спокойствие и умиротворенное настроение этого места. Здесь можно прогуливаться по лесу и вдоль реки, любоваться живописными закатами и дышать чистым воздухом, наполненным ароматом хвои.
Отдых в коттедже позволит по-настоящему отключиться от гонки мегаполиса, наслаждаясь при этом всеми благами цивилизации.
Неподалеку от комплекса — Музей водской культуры, Ижорский этнографический музей, усадьба Биппенов и многие другие интересные для туристов места.
Название туристической деревни отсылает к Кургальскому полуострову
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