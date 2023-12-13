Он находится на территории, которая раньше называлась Ингерманландией: здесь когда-то жили финны, ижоры и водь.



Атмосфера «Кургалы» отражает спокойствие и умиротворенное настроение этого места. Здесь можно прогуливаться по лесу и вдоль реки, любоваться живописными закатами и дышать чистым воздухом, наполненным ароматом хвои.



Отдых в коттедже позволит по-настоящему отключиться от гонки мегаполиса, наслаждаясь при этом всеми благами цивилизации.

Неподалеку от комплекса — Музей водской культуры, Ижорский этнографический музей, усадьба Биппенов и многие другие интересные для туристов места.

