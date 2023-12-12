Загородный клуб основан в 2019 году.

Он находится в получасе езды от Петербурга.

Высокое качество сервиса обеспечивает приятные и запоминающиеся впечатления. Ведь на Пасторском озере подходят к каждому событию индивидуально.

А главное, можно не только отметить важное событие, но и разместиться с гостями в комфортабельных домах с купелью.