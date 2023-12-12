Загородный клуб
«Пасторское озеро»
Гармония с природой в 30 минутах от Петербурга
Загородный клуб «Пасторское озеро» располагается на берегу тихого и чистого озера, в честь которого база отдыха и получила название. Его окружают высокие многолетние ели, благодаря чему гости отдыхают от городской суеты на самом, что ни на есть, свежем воздухе.
Тишину и спокойствие можно разбавить активными развлечениями, такими как экскурсии к хаски и оленям, прогулками на квадроциклах и катамаранах. А вечером расслабиться в бане с купелью.
На территории можно отпраздновать любое событие — начиная от девичника, заканчивая двухдневным корпоративом с тимбилдингом и пейнтболом. Двухэтажный ресторан с видовой террасой подарит незабываемые впечатления, а кухня удивит вкусом.
Загородный клуб основан в 2019 году.
Он находится в получасе езды от Петербурга.
Высокое качество сервиса обеспечивает приятные и запоминающиеся впечатления. Ведь на Пасторском озере подходят к каждому событию индивидуально.
А главное, можно не только отметить важное событие, но и разместиться с гостями в комфортабельных домах с купелью.
А главное, можно не только отметить важное событие, но и разместиться с гостями в комфортабельных домах с купелью.
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