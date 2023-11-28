В Красносельском районе появится жилой комплекс «Кинопарк»
В декабре холдинг «РСТИ» начнет продажи квартир в первой очереди нового проекта — ЖК «Кинопарк»*. Он расположится на улице Тамбасова — на территории, где когда-то находились здания «Ленфильма».
Проект состоит из трех очередей. В каждой из них — два корпуса и отапливаемый подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте. Все дома девятиэтажные, что соответствует окружающей застройке. Фасады отделают в неоклассическом стиле — штукатуркой и керамогранитом теплых оттенков кофейного и серого.
В жилом комплексе будет 3048 квартир общей площадью порядка 116 тысяч кв.м. В рамках проекта построят два садика на 200 малышей каждый, а также школу на 1125 учеников. На первых этажах домов разместятся коммерческие помещения.
В жилом комплексе будет 3048 квартир общей площадью порядка 116 тысяч кв.м. В рамках проекта построят два садика на 200 малышей каждый, а также школу на 1125 учеников. На первых этажах домов разместятся коммерческие помещения.
«Кинопарк» строят в обжитой части Красносельского района: рядом есть магазины, детские сады, школы и другая необходимая инфраструктура. Напротив комплекса — парк «Новознаменка», в шаговой доступности есть еще два парка и несколько скверов. В проекте предусмотрены закрытые дворы с видеонаблюдением, современные инженерные системы, кладовые, места для хранения колясок и спортивного инвентаря. Тема кино найдет отражение в дизайнерской отделке мест общего пользования и благоустройстве территории.
Покупателям предлагают большой выбор планировок, в том числе редкие форматы. Все квартиры в первой очереди будут продаваться с предчистовой отделкой. Дополнительно можно заказать чистовой ремонт.
Покупателям предлагают большой выбор планировок, в том числе редкие форматы. Все квартиры в первой очереди будут продаваться с предчистовой отделкой. Дополнительно можно заказать чистовой ремонт.
*ЖК «Кинопарк» — застройщик ООО «РСТИ НА ТАМБАСОВА (СЗ)», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
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