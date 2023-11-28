В Красносельском районе появится жилой комплекс «Кинопарк»

Проект состоит из трех очередей. В каждой из них — два корпуса и отапливаемый подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте. Все дома девятиэтажные, что соответствует окружающей застройке. Фасады отделают в неоклассическом стиле — штукатуркой и керамогранитом теплых оттенков кофейного и серого.



В жилом комплексе будет 3048 квартир общей площадью порядка 116 тысяч кв.м. В рамках проекта построят два садика на 200 малышей каждый, а также школу на 1125 учеников. На первых этажах домов разместятся коммерческие помещения.

