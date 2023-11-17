Есть еще один нюанс: заряжать аккумулятор такой машины чаще всего долго. Можно провести у зарядной станции больше часа и увидеть на бортовом компьютере, что уровень зарядки повысился всего на несколько процентов.
Как поставить себе электрозаправку
В гараже и паркинге
Страшный сон владельца электрокара: заглохнуть в пути без возможности подзарядиться. Ведь в России — дефицит электрозаправок. Хотя это не единственная причина, по которой мы до сих пор в списке отстающих по количеству электромобилей.
Мировой опыт показал: самый удобный способ — заряжать электромобиль там, где он паркуется. То есть в офисе или лучше даже дома. Как со смартфоном: воткнул в розетку на ночь и к утру получил полный аккумулятор. Еще и на платеже за электроэнергию сэкономил: ночной тариф дешевле.
Для этого нужна дополнительная электрическая мощность. Как ее получить, знает команда компании «ПроСети». Ей благодарны уже многие владельцы электромобилей, которые больше не боятся заглохнуть посреди дороги из-за разрядившейся батареи.
Где можно подключить собственную зарядку?
В паркинге многоквартирного дома;
В паркинге бизнес-центра;
В частном доме.
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Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина
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