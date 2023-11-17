Мировой опыт показал: самый удобный способ — заряжать электромобиль там, где он паркуется. То есть в офисе или лучше даже дома. Как со смартфоном: воткнул в розетку на ночь и к утру получил полный аккумулятор. Еще и на платеже за электроэнергию сэкономил: ночной тариф дешевле.