Кредит, чтобы взять кредит. Как рынок ипотеки реагирует на изменения ставки и первого взноса

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— С мая по июль спрос и так был высок, август же превзошел все наши ожидания, — говорит. — По официальным данным, рост нашей компании в августе составил 30%, но фактически он намного больше. Сентябрь до 20-го числа тоже держался на уровне августа по спросу: все, кто хотел успеть до повышения первого взноса, постарались это сделать. Мы строим масс-маркет, и для нашего клиента первый взнос — критичный вопрос. У нас он, в среднем, 18%. Мы понимаем что основная доля наших клиентов будет испытывать трудности с ним, поэтому сейчас будет небольшое проседание, а потом все привыкнут. В целом же, по итогам лета понятно: все годовые планы мы скорее даже перевыполнили. Для нас это хорошо, потому что мы занимаемся, в основном, проектами КОТ. А в них важно, чтобы этапы и очереди выходили вовремя и цикл стройки был непрерывным.