— Назрел очень мощный общественный запрос на школы и детские сады, — комментирует Светлана Денисова. — В итоге в нашем городе предприняты достаточно жесткие шаги. Например, когда мы начинали строительство, вся социальная инфраструктура должна был строиться за счет города и городом. Но жизнь пошла по-другому — и в третьей пусковой очереди мы должны будем сдать две школы и детский сад. Еще в первой очереди мы построили детский сад. Это жизнь, без этого уже не продаются квартиры. Хотелось бы, чтобы совершенствовались схемы взаимодействия с властями, а прием соцобъектов на баланс города происходил быстрее, потому что застройщик не может закрыть все кредитные обязательства, пока не произошла передача этих объектов.

