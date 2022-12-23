Хотите встретить наступающий год ярко — так, чтобы праздник зарядил энергией и запомнился? Предлагаем превратить его в маленькое путешествие по экзотическим, солнечным и просто волшебным местам. Мы подскажем, как создать новогоднее настроение и что поставить на стол, а СберМаркет поможет без лишних хлопот закупить продукты. В специальном разделе сервиса «Новый год» уже собраны оригинальные рецепты праздничных блюд, идеи для подарков и украшения на елку.
Хотите встретить наступающий год ярко — так, чтобы праздник зарядил энергией и запомнился? Предлагаем превратить его в маленькое путешествие по экзотическим, солнечным и просто волшебным местам. Мы подскажем, как создать новогоднее настроение и что поставить на стол, а СберМаркет поможет без лишних хлопот закупить продукты. В специальном разделе сервиса «Новый год» уже собраны оригинальные рецепты праздничных блюд, идеи для подарков и украшения на елку.
На стенах развешиваем цитаты из любимых новогодних фильмов: гостям будет, что обсудить
Достаем с антресолей или покупаем на рынке елочные игрушки — чем старше, тем лучше
Запускаем плейлист с ретрохитами — пусть технологии поработают на ностальгию
Почему бы не устроить костюмированную вечеринку? Гости приходят в образах киногероев
Угощаем заливной рыбой и пирогом, любимыми салатами и закусками — их легко приготовить, в один клик заказав все нужное в СберМаркете
Можно сыграть в тематического «Крокодила» — угадывать будем названия советских фильмов
Порадуйте участников вечеринки сладкими подарками, напоминающими об утренниках из детства
тяните вправо, чтобы увидеть больше рецептов
Селедка под шубой в тарталетках
Оливье с колбасой
Заливной судак
«Икра заморская»
«Мимоза» с тунцом
Закрытый уральский пирог
Гусиные потрошка
Застолье — это, пожалуй, главная часть праздника, а покупка продуктов для него может обойтись в круглую сумму. Поэтому не стоит проходить мимо акций и специальных предложений, которые помогают сократить расходы. Например, делая заказ в СберМаркете, обязательно используйте промокод nyrbor9wn, который действует по 20 января 2023 года.* Применив его, вы получите скидку 600 рублей на первый заказ. Для этого необходимо при оформлении заказа ввести промокод в соответствующее поле. Акция действует на заказы от 1500 рублей.
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Украшаем дом яркими апельсинами, ведь в Риме цитрусовые растут прямо на улицах
Фоном включаем традиционную музыку: тарантелла взбодрит любого!
Готовим аксессуары для гостей — «венецианские» маски из бумаги или итальянские усы
На елку — белые, красные, зеленые шарики или гирлянды
На столе пусть будут брускетта с лососем и салат с песто — ингредиенты можно заказать в СберМаркете в один клик
К развлечениям добавляем «Мафию» — игру в сицилийском духе, которую придумали в Москве
В качестве сувениров — паста интересной формы: практично и оригинально
Брускетта с семгой
Салат с песто и козьим сыром
Новогоднюю ель украшаем светящейся гирляндой из красных перчиков
Тканью в разноцветную этническую полоску декорируем мебель, стены и обеденный стол
Музыка? Конечно же, в жанре мариачи — с зажигательными гитарами и энергичными трубами
Для гостей припасем сомбреро — хотя бы одно, чтобы у каждого осталось на память селфи в шляпе
В меню стоит добавить гуакамоле с начос и сытную энчиладу из курицы в качестве горячего. Все продукты для блюд можно заказать на сайте СберМаркета
И обязательно разбейте пиньяту — бумажную фигуру, начиненную сладостями или мини-подарками
На память о вечеринке — пакетики с ванилью и чили, ведь Мексика — родина этих приправ
Гуакамоле с начос
Энчилада из курицы
Комнаты украшаем контрастной алой и черной мишурой, пышными искусственными розами и веерами
Музыкальное сопровождение — танго в классическом стиле или современных аранжировках
Участники вечеринки приходят в красном и черном, боа для женщин и шляпы для мужчин — по желанию
На стол добавляем салат из говяжьего стейка и овощей, а также сэндвичи с чоризо и зеленым соусом — все продукты для блюд можно заказать на сайте СберМаркета
Устраиваем дегустацию мате — бодрящего национального напитка из листьев падуба
На прощание вручите гостям орешки с вареной сгущенкой, аналогом аргентинского десерта дульсе де лече
Выбираем лаконичные шарики и огоньки в красных тонах — цвета страсти и аргентинского танго
Салат из стейка и овощей
Сэндвичи с чоризо
Добавляем в интерьер циновки, бумажные фонарики, баннеры с иероглифами и милыми котиками
Оживить классический декор помогут энергичные песни из популярных аниме-сериалов
Для фотосессии пригодятся пара бумажных зонтиков и искусственные ветви сакуры
Угощение в японском стиле будет простым — закуска из тофу и легкий крабовый салат. Все продукты для блюд можно заказать на сайте СберМаркета
Вспоминаем, что Страна восходящего солнца — это еще и родина караоке. Ну что, споем?
На прощание вручаем гостям палочки для еды — полезный сувенир в восточном стиле
Вешаем на елку лаконичные украшения из некрашеного дерева и простые белые огоньки
Закуска из тофу и баклажанов
Крабовый салат по-японски
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ООО «Инстамарт Сервис», ИНН 9705118142, ОГРН 1187746494980, 115035, Москва, Садовническая ул., 9а, эт. 5, пом. I, ком. 1.
* Акция действует с 23 декабря 2022 года по 20 января 2023 года, организатор акции — ООО «Инстамарт Сервис» (ИНН 9705118142, адрес: 115035, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 9А, этаж 5, помещ. I, ком. 1). Подробнее об организаторе и условиях акции можно узнать по телефону +7 800 222 11 00.
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина, Ольга Сергеева
ООО «Инстамарт Сервис», ИНН 9705118142, ОГРН 1187746494980, 115035, Москва, Садовническая ул., 9а, эт. 5, пом. I, ком. 1.
* Акция действует с 23 декабря 2022 года по 20 января 2023 года, организатор акции — ООО «Инстамарт Сервис» (ИНН 9705118142, адрес: 115035, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 9А, этаж 5, помещ. I, ком. 1). Подробнее об организаторе и условиях акции можно узнать по телефону +7 800 222 11 00.
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина, Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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