Застолье — это, пожалуй, главная часть праздника, а покупка продуктов для него может обойтись в круглую сумму. Поэтому не стоит проходить мимо акций и специальных предложений, которые помогают сократить расходы. Например, делая заказ в СберМаркете, обязательно используйте промокод nyrbor9wn, который действует по 20 января 2023 года.* Применив его, вы получите скидку 600 рублей на первый заказ. Для этого необходимо при оформлении заказа ввести промокод в соответствующее поле. Акция действует на заказы от 1500 рублей.