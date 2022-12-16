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Как сэкономить в путешествии с премиальной картой
Когда финансовый рынок становится нестабильным, премиальное обслуживание меняется так, чтобы по-прежнему быть максимально полезным для пользователей. «Росбанк Премиум» предложил клиентам дебетовую карту Mir Supreme. Она — для тех, кто любит комфорт во всем.
Новая премиальная карта Mir Supreme появилась у Росбанка в 2022 году. Ее уже оценили представители российского бизнеса. Вот три главных преимущества финансового продукта, которые они называют:
работа в рамках национальной платежной системы «Мир»
возможность снимать наличные в любых банкоматах по всей России без комиссии
удобная бонусная система, которая позволяет сэкономить на покупках, а также в деловых и частных поездках
Бонусная программа может быть реализована в двух вариантах — кешбэк или travel-бонусы. У каждой опции свои преимущества. Остановимся на них подробнее.
Кешбэк
С помощью премиальной карты Mir Supreme можно получать кешбэк* до 10 000 рублей в месяц. За покупки в пяти выбранных категориях начисляется 3%, за траты в остальных — 1%. При желании их можно менять каждый месяц — в зависимости от того, какие расходы предстоят. Всего в списке — 21 категория: от АЗС до ремонта.
Не так давно Росбанк включил в список повышенных курорт «Роза Хутор»: там премиальные клиенты могут получать до 5% обратно на карту, оплачивая ски-пассы, отель, рестораны и другие развлечения.
Кстати, за траты в ресторанах до конца декабря кешбэк составляет 8%: в дополнение к 3% от Росбанка премиальный клиент получает 5% по акции платежной системы «Мир».**
Travel-бонусы
Активным путешественникам стоит подключить travel-бонусы и получать до 5 бонусов за каждые 100 рублей, потраченные по карте.
Какой премиальный пакет услуг стоит выбрать лично вам, всегда подскажет персональный менеджер.
Какой премиальный пакет услуг стоит выбрать лично вам, всегда подскажет персональный менеджер.
Кстати, тем, кто часто перемещается по миру, точно пригодится новая привилегия, появившаяся совсем недавно. Теперь у клиентов Росбанка, которые хранят на счетах больше 6 млн рублей, есть безлимитный доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру и 24 трансфера бизнес-классом в год в аэропорт или на железнодорожный вокзал.***
Что еще можно сделать с премиальной картой Mir Supreme:
Что еще можно сделать с премиальной картой Mir Supreme:
Открыть накопительный счет #Акционный**** и получать на остаток 9,5% годовых
Получать специальные предложения от партнёров с кешбэком до 60% в Росбанк Онлайн
Открыть счет в альтернативных валютах: стран ближнего зарубежья и Азии, в том числе, в дирхамах ОАЭ
Получить премиальную карту Mir Supreme можно курьером или в отделении банка.
Юридическая информация
* Размер кешбэка по выбранной карте с подключенной опцией за любые покупки — 1% (за исключением операций, входящих в список исключений; с полным перечнем исключений можно ознакомиться на сайте www.rosbank.ru), размер повышенного кешбэка за покупки по выбранным категориям — 3%. Кешбэк — возврат денежных средств. Размер travel-бонусов по выбранной карте с подключенной опцией за каждые 100 рублей зависит от суммы покупок: в промежутке 0–40 000 рублей — 1 бонус, в промежутке 40 000–100 000 рублей — 2 бонуса, в промежутке 100 000–300 000 рублей — 5 бонусов, при сумме от 300 000 рублей — 1 бонус. За 1 месяц может быть начислено не более 5 000 рублей/travel-бонусов по одной карте и не менее 100 рублей по одной карте (при достижении необходимой суммы покупок).
** Общий срок проведения акции «Достигая максимальных высот»: с 22.03.2021 по 31.12.2022. Подробнее об акции можно узнать на сайте.
*** Бесплатные проходы в бизнес-залы в месяц: 2 прохода — при среднемесячных остатках 1,5–3 млн рублей или поступлении заработной платы от 250 000 ₽; 4 прохода — при среднемесячных остатках 3–6 млн рублей; 8 проходов — при поступлении заработной платы от 500 000 ₽; безлимитные бизнес-залы — при среднемесячных остатках от 6 млн ₽ включительно.
Клиенты получают 2 бесплатных трансфера в месяц, если среднемесячные остатки на счетах в предыдущем календарном месяце — от 6 млн рублей 4500 рублей — максимальная сумма поездки (включая дополнительные услуги). Сервис доступен в рамках пакета услуг «Премиальный».
**** Накопительный счет #Акционный может быть открыт в подразделениях банка или через мобильное приложение «РОСБАНК Онлайн» физическому лицу, который стал клиентом банка в течение последних 60 (шестидесяти) дней на дату обращения за открытием накопительного счета #Акционный, или клиенту, получившему специальное предложение от банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на накопительном счете #Акционный 10 000 000 рублей. Максимальное количество накопительных счетов #Акционный у одного Клиента — не более 1 (одного). Процентная ставка по накопительному счету #Акционный в рамках пакета услуг «Премиальный» 9,5% действует в период с 17.11.2022 до 31.01.2023 (включительно).
** Общий срок проведения акции «Достигая максимальных высот»: с 22.03.2021 по 31.12.2022. Подробнее об акции можно узнать на сайте.
*** Бесплатные проходы в бизнес-залы в месяц: 2 прохода — при среднемесячных остатках 1,5–3 млн рублей или поступлении заработной платы от 250 000 ₽; 4 прохода — при среднемесячных остатках 3–6 млн рублей; 8 проходов — при поступлении заработной платы от 500 000 ₽; безлимитные бизнес-залы — при среднемесячных остатках от 6 млн ₽ включительно.
Клиенты получают 2 бесплатных трансфера в месяц, если среднемесячные остатки на счетах в предыдущем календарном месяце — от 6 млн рублей 4500 рублей — максимальная сумма поездки (включая дополнительные услуги). Сервис доступен в рамках пакета услуг «Премиальный».
**** Накопительный счет #Акционный может быть открыт в подразделениях банка или через мобильное приложение «РОСБАНК Онлайн» физическому лицу, который стал клиентом банка в течение последних 60 (шестидесяти) дней на дату обращения за открытием накопительного счета #Акционный, или клиенту, получившему специальное предложение от банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на накопительном счете #Акционный 10 000 000 рублей. Максимальное количество накопительных счетов #Акционный у одного Клиента — не более 1 (одного). Процентная ставка по накопительному счету #Акционный в рамках пакета услуг «Премиальный» 9,5% действует в период с 17.11.2022 до 31.01.2023 (включительно).
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