Кстати, тем, кто часто перемещается по миру, точно пригодится новая привилегия, появившаяся совсем недавно. Теперь у клиентов Росбанка, которые хранят на счетах больше 6 млн рублей, есть безлимитный доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру и 24 трансфера бизнес-классом в год в аэропорт или на железнодорожный вокзал.***