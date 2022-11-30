Великий по праву

Первая часть шоу расскажет об одном из наиболее ярких и выдающихся государственных деятелей, полководце, создателе военно-морского флота, основателе Санкт-Петербурга, который заложил основы развития российского государства.



Он поменял не просто курс истории – он изменил образ мысли своих современников и их потомков. Он заставил страну учиться и идти вперед, он основал флот и построил Санкт-Петербург, он заложил будущее, ставшее нашим настоящим.



Спектакль представит самые значимые страницы биографии великого реформатора.

