«Видеомэппинг на Дворцовой» расскажет
о Петре I и о малой родине
о Петре I и о малой родине
В год 350-летия со дня рождения Петра Великого и в Дни Эрмитажа на фасаде Главного Штаба развернётся масштабный мультимедийный спектакль, посвящённый первому российскому императору. За 13 минут зрители погрузятся в прошлое, узнают об уникальной личности, изменившей судьбу страны, и испытают яркие эмоции. Вторая часть программы представит работы участников всероссийского конкурса «Страна СВЕТА» и даст зрителям возможность определить победителя.
«Видеомэппинг на Дворцовой» расскажет
о Петре I и о малой родине
В год 350-летия со дня рождения Петра Великого и в Дни Эрмитажа 2022 на фасаде Главного Штаба развернётся масштабный мультимедийный спектакль, посвящённый первому российскому императору. За 13 минут зрители погрузятся в прошлое, узнают об уникальной личности, изменившей судьбу страны, и испытают яркие эмоции. Вторая часть программы представит работы участников всероссийского конкурса и даст зрителям возможность определить победителя.
Дни Эрмитажа в Петербурге
Эрмитаж ежегодно празднует День святой Екатерины, в честь которой названа при крещении его основательница — императрица Екатерина Великая. К этому событию в начале декабря приурочена специальная программа, которая, по традиции, включает и мультимедийное шоу. В этом году оно будет состоять из двух частей — исторический 3D-спектакль «Пётр I» и показ работ финалистов конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА».
Великий по праву
Первая часть шоу расскажет об одном из наиболее ярких и выдающихся государственных деятелей, полководце, создателе военно-морского флота, основателе Санкт-Петербурга, который заложил основы развития российского государства.
Он поменял не просто курс истории – он изменил образ мысли своих современников и их потомков. Он заставил страну учиться и идти вперед, он основал флот и построил Санкт-Петербург, он заложил будущее, ставшее нашим настоящим.
Спектакль представит самые значимые страницы биографии великого реформатора.
Он поменял не просто курс истории – он изменил образ мысли своих современников и их потомков. Он заставил страну учиться и идти вперед, он основал флот и построил Санкт-Петербург, он заложил будущее, ставшее нашим настоящим.
Спектакль представит самые значимые страницы биографии великого реформатора.
В основу 3D-спектакля легли исторические материалы о первом российском императоре, а также специальный видеоконтент — виртуальная трансформация фотографий архитектурных и живописных шедевров, в том числе из собрания Эрмитажа. Событие проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Cтудия dobro – одна из самых сильных и неординарных творческих команд России
Режиссер Екатерина Галанова
Блистательный петербургский композитор Антон Танонов
Звукорежиссёр Данил Зосин
Народный артист России Николай Буров
Артисты театра и кино Анна Геллер и Андрей Лёвин.
Режиссер Екатерина Галанова
Блистательный петербургский композитор Антон Танонов
Звукорежиссёр Данил Зосин
Народный артист России Николай Буров
Артисты театра и кино Анна Геллер и Андрей Лёвин.
Малая родина в свето-музыкальной проекции
Второй частью программы станет показ работ финалистов первого общероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА» (при поддержке Президентского фонда культурных инициатив). Это творческое состязание художников-видеографов, аниматоров и специалистов по AR/VR-технологиям. Тема конкурса — «Малая Родина» — даёт возможность показать свой регион всей России.
Первые два отборочных тура были дистанционными. Для выхода в финал работы участников оценивало авторитетное жюри — профессионалы в сфере культуры, искусства и высоких технологий.
Команда Елизаветы Модиной (Сахалин)
Концепт-студия Formate (Казань)
Ангелина Смирнова (Челябинск)
Команда ILLUMI (Москва)
Компания Mew Studio (Таймыр)
Команда Screen Blasters (Киров)
Агентство SPORTER (Омск)
Kirill_llirk (Балаково, Саратовская область)
Александр Миндрин (Тула)
Dima Flood (Санкт-Петербург)
Концепт-студия Formate (Казань)
Ангелина Смирнова (Челябинск)
Команда ILLUMI (Москва)
Компания Mew Studio (Таймыр)
Команда Screen Blasters (Киров)
Агентство SPORTER (Омск)
Kirill_llirk (Балаково, Саратовская область)
Александр Миндрин (Тула)
Dima Flood (Санкт-Петербург)
Финалисты представят атмосферные видеопроекционные работы на фасаде здания Штаба Гвардейского корпуса. Генеральный медиапартнер проекта, платформа VK Видео, покажет эксклюзивную прямую трансляцию шоу-программы Вконтакте. Зрители со всей страны смогут насладиться этим ярким зрелищем и выбрать лучшее произведение.
Церемония награждения состоится 4 декабря на Дворцовой площади после подведения итогов всероссийского онлайн-голосования. Призовой фонд беспрецедентен: победитель получит 1 миллион рублей, приз за второй место – 600 тысяч рублей, за третье – 400 тысяч рублей.
Церемония награждения состоится 4 декабря на Дворцовой площади после подведения итогов всероссийского онлайн-голосования. Призовой фонд беспрецедентен: победитель получит 1 миллион рублей, приз за второй место – 600 тысяч рублей, за третье – 400 тысяч рублей.
Организатор конкурса — команда event-агентства «ГАЛА-РУС», известная опытом создания масштабных видеопроекционных шоу в Санкт-Петербурге.
С 2016 года компания создала несколько знаковых проектов: от Фестиваля света в 2017 году, собравшего более миллиона зрителей, до виртуальных показов на Дворцовой. Художественный 3D-спектакль «Александр Невский VR» в 2021 году посмотрели более пяти миллионов человек.
С 2016 года компания создала несколько знаковых проектов: от Фестиваля света в 2017 году, собравшего более миллиона зрителей, до виртуальных показов на Дворцовой. Художественный 3D-спектакль «Александр Невский VR» в 2021 году посмотрели более пяти миллионов человек.
Партнеры проекта
Стратегический партнёр проекта — Холдинг Setl Group.
Телекоммуникационным партнером выступила Tele2. С его помощью жители России смогут подключиться к прямой трансляции финала конкурса. В прямом эфире на скорости мобильного интернета Tele2 также будут транслироваться фан-зоны из разных регионов.
Телекоммуникационным партнером выступила Tele2. С его помощью жители России смогут подключиться к прямой трансляции финала конкурса. В прямом эфире на скорости мобильного интернета Tele2 также будут транслироваться фан-зоны из разных регионов.
Исторический мэппинг «Пётр Первый»
Конкурс современного медиаискусства «СТРАНА СВЕТА»:
Реклама, АНО «ГАЛА-РУС»
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены АНО «ГАЛА-РУС»
Дизайнер: Соня Осколкина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены АНО «ГАЛА-РУС»
Дизайнер: Соня Осколкина
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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