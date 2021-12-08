Nokian Tyres
производит инновационные шины для разных типов автомобилей. Nokian Tyres — это единственный производитель шин, фокусирующийся на продуктах и услугах для безопасности дорожного движения в регионах, где существуют повышенные требования к шинам из-за снежной зимы, неустойчивых температур, большого количества осадков, капризной и изменчивой погоды. К зимнему сезону 2021/2022 компания представила новые шипованные зимние шины Nokian Hakkapeliitta 10p, разработанные специально для России. Основная производственная площадка концерна расположена в г. Всеволожск, Ленинградской области.