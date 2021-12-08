Евгений Абрин отметил: сейчас главной опасностью для дальнейшего развития стало то, что многие государства продолжают политику вливания большого объема денежных средств в экономику на фоне ограниченного предложения. Это приводит к дисбалансу. «Мы, как компания, которая зависит от поставок базовых химических компонентов, видим, что буквально за год появился большой дефицит сырья, — отметил он. — И если в прошлом году мы наблюдали цены на исторически низком уровне, то в этом — на исторически высоком. Последние десятки лет не было роста цен за год на сырье и логистику в 2-3 раза за такой короткий период, и при таких темпах производители не успевают перекладывать рост издержек на цену готовой продукции. В итоге формируется нестандартный спред между индексом цен производителей и индексом потребительских цен во всем мире». Потребительские цены будут неизбежно расти, и в какой-то момент конечный потребитель просто не сможет эту продукцию покупать — тем более, что в России реальные располагаемые доходы не растут несколько лет подряд. «На 2022 год у меня не очень радужные прогнозы именно из-за того, что цены продолжат расти, а экономика — нет. По сути есть риски стагфляции», — подчеркнул Евгений Абрин.