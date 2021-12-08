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Набирая обороты
Как финский бизнес нашел в России источники роста в непростое время
Пандемия коронавируса создала немало сложностей для работы международных фирм. Но после резкого торможения в начале 2020 года, когда все внезапно закрылось, многие из лидирующих финских компаний вновь начали наращивать обороты, и не собираются останавливаться. А вот инвестировать в России до сих пор готовы немногие.
Набирая обороты
Как финский бизнес нашел в России источники роста в непростое время
Пандемия коронавируса создала немало сложностей для работы международных фирм. Но после резкого торможения в начале 2020 года, когда все внезапно закрылось, многие из лидирующих финских компаний вновь начали наращивать обороты, и не собираются останавливаться. А вот инвестировать в России до сих пор готовы немногие.
Помимо коронавируса вызовы для работы финских компаний в России остаются прежними: политические риски, нехватка рабочей силы и нестабильный курс рубля: одним он играет в плюс, другим — увеличивает издержки.
При этом возрастает и важность ESG-повестки: зеленая энергетика, переработка мусора и социальная ответственность. Эти темы стали центральными на круглом столе «Фонтанки» «Финский бизнес в России 2021. Границы и возможности», который состоялся 25 ноября в гостеприимном Доме Финляндии с участием первых лиц финских компаний, представителей консульства Финляндии, Финско-российской торговой палаты и администрации Петербурга.
«Уже почти два года границы закрыты для частных поездок, — посетовал Янне Хирвонен, консул по экономике и региональному сотрудничеству Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. — Это, безусловно отразилось на бизнесе: для работы нужно личное общение, связи. Поэтому сейчас мы рады, что можем выдавать больше виз российским гражданам и с нетерпением ждем возобновления регулярного сообщения между Петербургом и Хельсинки».
Янне Хирвонен, консул по экономике и региональному сотрудничеству Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербрге
Он отметил серьезные потери в сфере туризма, особенно в Южной Карелии. Однако несмотря на сложности, работа финских фирм в России продолжается.
Южная Карелия
«Финские товары и услуги имеют хорошую репутацию на российском рынке благодаря своему высокому качеству», — подчеркнул Янне Хирвонен.
В свою очередь, компании из Финляндии влияют на экологическое мышление бизнеса в Северо-Западном регионе в целом: сокращение вредных выбросов, исполнение международных договоров, сознательное потребление — эти темы все активнее включаются и в российскую повестку.

Способствовать приходу инвесторов, в том числе из Финляндии, должны шаги, предпринимаемые городскими властями.
«Мы увеличиваем финансирование наших традиционных мер поддержки и в этом, и в следующем году. В первую очередь, это субсидии на лизинг оборудования, на кадры, энергоэффективность и на участие в выставках, — рассказал Дмитрий Прожерин, заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. — Сейчас мы выходим в новый инвестиционный цикл, выделяя большие деньги на подготовку инженерии для привлечения инвесторов. И, конечно, мы плотно работаем с Финляндией на протяжении многих лет и заинтересованы в том, чтобы привлечь инвесторов из разных стран».
Дмитрий Прожерин, заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
В частности, сейчас Смольный заканчивает приобретение индустриального парка «Марьино» у ВТБ — это еще 144 га для инвесторов. Они необходимы, т. к. обе площадки особой экономической зоны «Нойдорф» и «Новоорловская» уже заполнены. Четвертая площадка будет на Парнасе — она предназначена для размещения пищевых производств с упором на ЗОЖ. Ведутся работы и в промзонах, таких как «Ржевка», «Пулково-2» и др.
«Конечно, сложности с приездом иностранных коллег в Россию есть, но процессы не останавливаются, — отметил Дмитрий Прожерин. — Мы организовываем видеоконференции, а также помогаем зарубежным инвесторам приезжать в Петербург, чтобы организовывать встречи очно».
«Марьино»
«Парнас»
«Ржевка»
«Пулково-2»
Торгпред России в Финляндии Антон Логинов согласился, что ковид стал вызовом для всех компаний.
В результате многие компании показывают хорошую динамику, и, как надеется Антон Логинов, следующий год будет еще позитивнее.
«Он проверил все бизнес-модели на то, насколько качественно выстроены логистические цепочки, насколько гибко выстроены партнерские отношения, — подчеркнул Антон Логинов. — Многие используют ковид для того, чтобы расширить присутствие на рынке, т. к. более слабые конкуренты сворачивают деятельность».
Цифры и что за ними
На круглом столе было представлено исследование «Финский бизнес. Рейтинг «Фонтанки» - 2021», в котором представлены, в первую очередь, финансовые результаты работы финских компаний в России в 2020 году. Основными критериями, по которым редакция ранжировала участников рейтинга, в этом году выбраны: выручка, чистая прибыль и объем выплаченных акционерам дивидендов. Вместе с тем далеко не только доходы — главное в работе ответственного предпринимателя. Поэтому в рейтинге «Фонтанки» учтены еще два критерия, описывающие, сколько компания не получает, а отдает: это число официально трудоустроенных сотрудников и объем выплаченных налогов.

Итоги, в целом, ожидаемы: выручка выросла — как совокупная у всех компаний с финским капиталом, так и у большинства компаний; при этом прибыль — сократилась. В первую очередь, рост показывают промышленные предприятия и те, кто экспортирует товары, — во многом за счет курса евро. А вот новых игроков на российский рынок выходит немного. Но они все-таки есть — и достаточно заметные.
Более подробно ознакомиться с исследованием можно здесь.
Исследование 2021
Цифры и что за ними
На круглом столе было представлено исследование «Финский бизнес. Рейтинг «Фонтанки» - 2021», в котором представлены, в первую очередь, финансовые результаты работы финских компаний в России в 2020 году. Основными критериями, по которым редакция ранжировала участников рейтинга, в этом году выбраны: выручка, чистая прибыль и объем выплаченных акционерам дивидендов. Вместе с тем далеко не только доходы — главное в работе ответственного предпринимателя. Поэтому в рейтинге «Фонтанки» учтены еще два критерия, описывающие, сколько компания не получает, а отдает: это число официально трудоустроенных сотрудников и объем выплаченных налогов.

Итоги, в целом, ожидаемы: выручка выросла — как совокупная у всех компаний с финским капиталом, так и у большинства компаний; при этом прибыль — сократилась. В первую очередь, рост показывают промышленные предприятия и те, кто экспортирует товары, — во многом за счет курса евро. А вот новых игроков на российский рынок выходит немного. Но они все-таки есть — и достаточно заметные.
Более подробно ознакомиться с исследованием можно здесь.
Исследование 2021
Как отметил Янне Хирвонен, исследование «Фонтанки», которое публикуется уже 6-й раз, помогает — в первую очередь россиянам — видеть масштаб деятельности финских компаний в стране, повышает их узнаваемость на рынке.
По итогам исследования, проведенного «Фонтанкой» были вручены дипломы ТОП-5 лидерам по выручке и по результативности бизнеса.
1. Fortum
2. Nokian Tyres
3. Stora Enso
4. Metsä Group
5. Ahlstrom-Munksjö
ТОП-5 по результативности бизнеса:
Партнеры мероприятия и исследования получили благодарственные письма от городского портала «Фонтанка.ру».
1. Fortum
2. Nokian Tyres
3. YIT
4. UPM
5. Stora Enso
ТОП-5 по выручке:
С хорошим настроем
Финская сторона, в свою очередь, тоже внимательно следит за тем, как себя чувствует бизнес в России. В частности, Финско-российская торговая палата два раза в год издает «Барометр», в котором отражаются настроения компаний, занимающихся экспортом, импортом или имеющих свой бизнес в России.
С хорошим настроем
Финская сторона, в свою очередь, тоже внимательно следит за тем, как себя чувствует бизнес в России. В частности, Финско-российская торговая палата два раза в год издает «Барометр», в котором отражаются настроения компаний, занимающихся экспортом, импортом или имеющих свой бизнес в России.
Тарья Тейттинен, директор по развитию Финско-российской торговой палаты, отметила позитивный рост торговли с Россией в этом году. Так, экспорт из Финляндии в Россию уже вырос на 20%, импорт в Финляндию из России — почти на 24%. Ожидания у бизнеса также позитивные — во всех отраслях. Причем, если экспорт сначала рос у малых компаний, то теперь — у средних и крупных. Импорт из России, по ее словам, увеличился у малых и средних компаний.
Тарья Тейттинен, директор по развитию Финско-российской торговой палаты
Единственный показатель, который пока остается на низком уровне — это инвестиции. За последние 12 месяцев сего 20% инвестировало в Россию, в основном, в дочерние компании. При этом 78% респондентов не инвестировали, а 69% — не собирается инвестировать в ближайшее время.
Помимо прочих проблем, так или иначе связанных с коронавирусом, остро стоит вопрос поиска персонала. При этом половина опрошенных обратили внимание на то, что климатические меры уже влияют на российских рынок, хотя, конечно, изменения будут больше заметны в долгосрочной перспективе.

Представители финских компаний поделились своим опытом работы в непростой период.
Теему Хелпполайнен, генеральный директор, руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ
«В целом мы видим позитивные цифры по выручке и прибыли компании, — рассказал Теему Хелпполайнен, генеральный директор, руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ. — В строительном бизнесе этому способствовала общеевропейская и всемирная тенденция роста спроса на квартиры. Люди поняли, что лучше жить дома».
Также Теему Хелпполайнен заметил, что позитивным эффектом эпидемии стала ускоренная диджитализация бизнеса. «Мы сделали гигантские шаги всего за полгода в цифровизации наших процессов, — подчеркнул он. — В другие времена на это ушло бы гораздо больше времени».
Анастасия Иващенко, директор по продажам Hansa Group
Анастасия Иващенко, директор по продажам Hansa Group, подтвердила, что рынок недвижимости и строительства в 2021 году значительно вырос: «Люди вкладывали деньги в самую твердую валюту — недвижимость».
Наталия Малашенко, директор по корпоративным отношениям UPM в России.
«Основной нашей задачей в 2020 и 2021 году было предотвращение распространения коронавируса, — говорит Наталия Малашенко, директор по корпоративным отношениям UPM в России. — Мы принимали меры, чтобы производство не останавливалось, и оно продолжало работать все это время. Основной наш бизнес в России — производство фанеры — чувствует себя хорошо, что связано с ростом строительного рынка».
Она отметила, что вырос спрос на экологичные этикеточные материалы: компания давно предлагала их и ретейлерам, и потребителям, но раньше они не были столь востребованы. Это произошло в связи с тем, что все больше компаний стали уделять внимание вопросам устойчивого развития. В целом, в пандемию, выросли продажи этикеточных материалов и упаковочных сортов бумаги, что связано с развитием интернет-торговли. А вот продажи полиграфической бумаги сократились — но этот тренд начался еще до пандемии и во всем мире, что связано также с цифровизацией многих сфер, добавила Наталия Малашенко.
Евгений Абрин, генеральный директор АО «КИИЛТО-КЛЕЙ»
«Выручка компаний, которые ориентированы на экспорт из России, ожидаемо увеличилась в связи с ростом курса евро. В России цены также росли и обеспечили некоторым компаниям рост продаж в денежном выражении, даже при возможном падении объемов в товарном выражении», — отметил генеральный директор АО «КИИЛТО-КЛЕЙ» Евгений Абрин.
Абрин добавил:
«Кроме того, сформировался отложенный спрос, который реализуется в этом году. Мы ожидаем улучшения показателей у бизнеса. Между тем, глобальная ситуация на рынке сырья, сбои в цепочках поставок и рост стоимость энергии ведут к инфляционным процессам. В России инфляция традиционно высокая, поэтому рост продаж в 2021 году в пределах 10% в национальной валюте, скорее, можно считать негативным. А вот то, что больше этого, — уже действительно рост».
Компании Nokian Tyres удалось компенсировать снижение производства начала 2020 года, когда Европа и Россия внезапно «закрылись».
Александр Уставщиков, директор по производству, исполнительный директор Nokian Tyres Россия
«Когда страны начали открываться, то мы сначала вернулись к исходному уровню производства, а потом достигли максимальных показателей 2018 года, — рассказывает Александр Уставщиков, директор по производству, исполнительный директор Nokian Tyres Россия. — Спрос на продукцию был огромный — мы резко увеличили экспорт из России в Европу и Северную Америку. Завод как начал со второй половины 2020 года работать на максимальных оборотах, так и не прекращает».
В условиях пандемии компания оперативно ввела новую сменную систему работы производственного персонала: часть сотрудников находилась на заводе, а часть — дома: это был важный резерв, который позволял поддерживать работу завода, когда кто-то выбывал из-за болезни. «Пандемия научила нас гибкости, — подчеркнул Александр Уставщиков. — И сейчас Nokian Tyres является одним из крупнейших экспортеров в России, если не рассматривать сырье, а только товары народного потребления».

При этом Nokian Tyres также активно включается в экологическую повестку — в частности, изучает возможности использования зеленой энергетики.
Пандемия сыграла на руку и импортерам финских товаров в Россию. Конечно, речь не идет о «санкционных» сырах или рыбе, но и работающим в рамках закона продавцам есть что предложить рынку.
«Потребители скучают по продуктам, не имея возможности купить их напрямую, — отметила Анна Шлянина, директор проекта Balttrading. — И мы сейчас чувствуем лояльность торговых организаций: в 2020 году сети сокращали ассортимент продуктов, а сейчас видим рост выручки по финским продуктам на 23%. В первую очередь, это конфеты и другие кондитерские изделия, а также бакалея».
Что нужно бизнесу
На встрече были озвучены ряд проблем, решению которых, по мнению представителей бизнеса, могли бы посодействовать власти.

Так, Александр Уставщиков отметил, что компаниям жизненно необходимо упрощение режима въезда иностранных специалистов. «Мы продолжаем инвестировать в завод, но из-за закрытых границ реализация проекта затянулась, так как зарубежные коллеги не смогли к нам приехать», — отметил он.

Дмитрий Прожерин, в свою очередь, подчеркнул, что пока такие вопросы решаются в ручном режиме, потому что это вопрос федерального уровня. Но есть надежда, что удастся как-то донести необходимость упрощения режима въезда.
Что нужно бизнесу
На встрече были озвучены ряд проблем, решению которых, по мнению представителей бизнеса, могли бы посодействовать власти.

Так, Александр Уставщиков отметил, что компаниям жизненно необходимо упрощение режима въезда иностранных специалистов. «Мы продолжаем инвестировать в завод, но из-за закрытых границ реализация проекта затянулась, так как зарубежные коллеги не смогли к нам приехать», — отметил он.

Дмитрий Прожерин, в свою очередь, подчеркнул, что пока такие вопросы решаются в ручном режиме, потому что это вопрос федерального уровня. Но есть надежда, что удастся как-то донести необходимость упрощения режима въезда.
Евгений Абрин, генеральный директор АО «КИИЛТО-КЛЕЙ»
Евгений Абрин поднял вопрос внедрения ESG-повестки в России и необходимости большего внимания к ней со стороны властей. «Мы заменили упаковку на переработанный пластик, но потребители не понимают, что с ней дальше делать, кто ее заберет и далее опять переработает, — рассказывает он. — По данным, озвученным в рамках климатического форума в Глазго, во всем мире корпорации делают в 5 раз больше, чем государство с точки зрения ESG. Петербург считается европейским городом — очевидно, надо работать над этим вместе, иначе деньги бизнеса будут потрачены впустую».
Теему Хелпполайнен, генеральный директор, руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ
Теему Хелпполайнен озвучил несколько вопросов, которые сейчас достаточно остро стоят на повестке у строительных компаний. Во-первых, строительство соцобъектов в Петербурге за счет средств застройщиков увеличивает цену на жилье для конечного потребителя на 10-15%, а также отражается на рентабельности строительства. «В Финляндии обычно городская администрация финансирует строительство школ и детских садов с помощью кредита, который берет сам город, либо за счет налогов, — рассказал он. — Здесь же получается, что финансируют жители, которые приобретают квартиры».
Еще один вопрос вызывает новая система эскроу-счетов — до окончания готовности дома деньги дольщиков лежат на специальных счетах, а не идут застройщику. По словам Теему, это плохо отражается на международной отчетности компании, т. к. проектное финансирование увеличивает размер долга и размер вложенного капитала. Между тем, еще 5 лет назад руководство финского концерна приняло решение, что вложенный капитал в России не должен превысить 200-250 млн евро.
Однако это не является решением о продаже, а лишь решением о рассмотрении такого варианта в связи с тем, что недавно сменившееся руководство концерна не удовлетворено показателями рентабельности капитала.
В прошлом году серьезную помощь строительному рынку оказала льготная программа ипотеки, а также запуск еще ряда госпрограмм по субсидированию процентной ставки.
«Это вопрос не к России, а к отчетности, наш бизнес здесь по-прежнему стабилен: мы недавно приобрели еще один участок и надеемся в ближайшем будущем объявить о покупке еще двух, — рассказывает Теему Хелпполайнен. — Однако совет директоров компании принял решение проанализировать разные пути для нашего российского бизнеса — в том числе, возможную продажу».
«Уменьшение процента по ипотеке, безусловно, способствовало продажам недвижимости и расширению рынка, — отметил Алексей Николаев, генеральный директор АО «Ханса Строй». — Но одновременно в прошлом году резко подорожали стройматериалы: металл — на 120%, кирпич — на 40-50%. В такой обстановке рынок генподряда становится очень рискованным, заказчики не хотят работать по таким ценам, а значит — риски для бизнеса не уменьшаются».
Алексей Николаев, генеральный директор АО «Ханса Строй»
Головной болью для лесоперерабатывающей промышленности является ожидаемый с 1 января запрет на вывоз из России необработанной древесины, отметила Наталия Малашенко. При этом в ноябре еще нет никаких подзаконных актов, регулирующих эту норму. Впрочем, возможно, что она опять будет отложена, как и несколько раз до этого.
Евгений Абрин, генеральный директор АО «КИИЛТО-КЛЕЙ»
Евгений Абрин отметил: сейчас главной опасностью для дальнейшего развития стало то, что многие государства продолжают политику вливания большого объема денежных средств в экономику на фоне ограниченного предложения. Это приводит к дисбалансу. «Мы, как компания, которая зависит от поставок базовых химических компонентов, видим, что буквально за год появился большой дефицит сырья, — отметил он. — И если в прошлом году мы наблюдали цены на исторически низком уровне, то в этом — на исторически высоком. Последние десятки лет не было роста цен за год на сырье и логистику в 2-3 раза за такой короткий период, и при таких темпах производители не успевают перекладывать рост издержек на цену готовой продукции. В итоге формируется нестандартный спред между индексом цен производителей и индексом потребительских цен во всем мире». Потребительские цены будут неизбежно расти, и в какой-то момент конечный потребитель просто не сможет эту продукцию покупать — тем более, что в России реальные располагаемые доходы не растут несколько лет подряд. «На 2022 год у меня не очень радужные прогнозы именно из-за того, что цены продолжат расти, а экономика — нет. По сути есть риски стагфляции», — подчеркнул Евгений Абрин.
Чтобы сдержать рост цен, компании стремятся сокращать собственные затраты. Например, за счет снижения числа командировок при развитии средств видеосвязи. Евгений Абрин отметил, что это к тому же снижает экологическую нагрузку. А так как все уже научились работать онлайн, то до прежнего уровня количество поездок явно не восстановится.
С кратким резюме о том, как финские компании видят свое будущее в России, выступил Яри Юмппонен, директор представительства East Office of Finnish Industries. По его словам, компании надеются, что позитивный тренд сохранится — этому способствуют заказы на следующий год. В целом же ожидания от России находятся на среднем уровне — впрочем, как и на других рынках, т. е. ни негатива, ни излишнего позитива относительно России ни у кого нет. При этом отношение к инвестициям по-прежнему весьма осторожное — но эта ситуация сохраняется с 2014 года.
«Когда пандемия началась, все ожидали, что ситуация будет гораздо хуже, чем в итоге получилось, — отметил Яри Юмппонен. — Россия является частью мировой экономики, и все мировые тренды тут присутствуют».
ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА
Hansa Group была основана в 2000 году после отделения финского подразделения от шведского концерна. За 20 лет компания реализовала более 50 объектов по всей России как для крупных международных корпораций, так и собственных. Среди заказчиков РЖД, «Северсталь», Philip Morris, British American Tobacco, МИД Финляндии, Pekkaniska Group, «Тойота Мотор». Сегодня Hansa Group специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости, возведении промышленных зданий и спортивных сооружений.
UPM поддерживает торговые отношения с Россией с конца XIX века. В настоящее время UPM экспортирует в Россию и продает бумагу и этикеточные материалы, ведет закупки древесного сырья, а также владеет заводом по производству фанеры UPM Чудово в Новгородской области. Торговые операции и логистика по всей России управляются из офисов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. В российском подразделении UPM заняты около 800 человек.
Nokian Tyres производит инновационные шины для разных типов автомобилей. Nokian Tyres — это единственный производитель шин, фокусирующийся на продуктах и услугах для безопасности дорожного движения в регионах, где существуют повышенные требования к шинам из-за снежной зимы, неустойчивых температур, большого количества осадков, капризной и изменчивой погоды. К зимнему сезону 2021/2022 компания представила новые шипованные зимние шины Nokian Hakkapeliitta 10p, разработанные специально для России. Основная производственная площадка концерна расположена в г. Всеволожск, Ленинградской области.
Kiilto — растущая семейная компания со столетней историей и видением развития до 2080 года. Kiilto производит и продает продукцию химической промышленности для четырёх отраслей: строительство, промышленные клеи, профессиональная гигиена и потребительские товары. Kiilto регулярно инвестирует в будущее, содействует тому, чтобы сотрудникам было комфортно работать, поощряет внедрение инноваций и строит работу в соответствии с принципами устойчивого развития. Наша цель: к 2028 году все операционные процессы Киилто станут углеродно-нейтральными.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург» – региональное подразделение финского строительного концерна ЮИТ (YIT). Компания возводит жилые комплексы комфорт- и бизнес-класса в различных районах города. На всех объектах строительства компания выступает в качестве заказчика, генерального инвестора и застройщика. ЮИТ работает строго в рамках 214-ФЗ. В настоящее время АО «ЮИТ Санкт-Петербург» – одна из лидирующих компаний в области жилищного строительства региона.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПРОЕКТА