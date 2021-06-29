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Какую строчку видим?

Конечно, все знают: здоровые глаза — это важно, а острое зрение необходимо и на работе, и в повседневной жизни, и просто для того, чтобы во всех подробностях видеть мир вокруг. Но всегда ли мы помним, что о зрении надо заботиться — регулярно проходить обследования, заниматься профилактикой, выбирать подходящие способы коррекции? Объявляем пятиминутку мотивации! Посмотрите заодно на статистику, которую мы собрали, и подумайте о том, как сможете позаботиться о глазах в ближайшее время.

Глазные болезни и коррекция зрения в цифрах и фактах

Конечно, все знают: здоровые глаза — это важно, а острое зрение необходимо и на работе, и в повседневной жизни, и просто для того, чтобы во всех подробностях видеть мир вокруг. Но всегда ли мы помним, что о зрении надо заботиться — регулярно проходить обследования, заниматься профилактикой, выбирать подходящие способы коррекции? Объявляем пятиминутку мотивации! Посмотрите заодно на статистику, которую мы собрали, и подумайте о том, как сможете позаботиться о глазах в ближайшее время.
1 млрд
Более 1 млрд человек живут с нарушениями зрения, так как им недоступна медицинская помощь.
Более 2,2 млрд человек во всем мире страдают от нарушений зрения или слепоты.
2,2 млрд
Почему люди начинают хуже видеть?
Аномалии рефракции: близорукость и дальнозоркость
Катаракта
Возрастная дегенерация желтого пятна
Глаукома
Диабетическая ретинопатия
Помутнение роговицы
Трахома
Почему люди начинают хуже видеть?
Аномалии рефракции: близорукость и дальнозоркость
Катаракта
Возрастная дегенерация желтого пятна
Глаукома
Диабетическая ретинопатия
Помутнение роговицы
Трахома
31 млн
31 млн жителей Российской Федерации страдают от ухудшения зрения, включая 550 тыс. человек, полностью потерявших зрение.
К 2050 году число людей с плохим зрением может достигнуть 895 млн из-за урбанизации, роста и старения населения.
895 млн
90%
Более 90% нарушений зрения можно предотвратить или вылечить благодаря современной медицине.
510 млн
510 млн человек в мире плохо видят вблизи и при этом не могут получить очки или линзы.
У 553 млн не скорректированы нарушения дальности зрения.
553 млн

А как обстоят дела в Петербурге?

По данным Петростата, в 2018 году у 168,6 тыс. горожан были впервые диагностированы «болезни глаза и его придаточного аппарата». Согласно информации Комитета по здравоохранению Петербурга, в 2019 году при осмотре 260 тысяч человек на предприятиях у каждого четвертого выявили проблемы со зрением, из них 82% — так или иначе связаны с нарушением рефракции.*
Действительно, регулярные обследования, организованные работодателем, помогают вовремя заметить ухудшение здоровья и, в частности, состояния глаз. Тем же, у кого нет обязательных чек-апов, нужно самостоятельно следить за зрением, проверяя его хотя бы раз в год. И вот тут петербуржцам очень пригодился социальный проект «Искусство видеть», который проходил с 8 октября 2020 года по 31 марта 2021 года.

Его организаторы — Городской Центр Медицинской Профилактики (ГЦМП) и Bausch+Lomb, один из ведущих мировых производителей оптики. Они решили напомнить горожанам о необходимости профилактики болезней глаз и своевременной диспансеризации, а также дать им возможность пройти бесплатную проверку зрения.

Для этого создали передвижной офтальмологический кабинет, который путешествовал по Петербургу, открываясь в бизнес-центрах и торгово-развлекательных комплексах, в офисах и на предприятиях. Его гибкий маршрут постоянно пополнялся новыми остановками. Также петербуржцы могли пройти обследование в салонах оптики «Точка зрения».
Отметим, что экспресс-диагностику зрения в проекте «Искусство видеть» проводили высококвалифицированные специалисты. Каждое обследование длилось 15–20 минут и состояло из нескольких этапов:
1
сбор данных о здоровье пациента
2
определение остроты зрения без коррекции вдали и вблизи
3
авторефрактокератометрия
4
определение остроты зрения с коррекцией
5
осмотр переднего отрезка и придаточного аппарата глаза на щелевой лампе
По итогам диагностики пациенту давали индивидуальные рекомендации. При выявлении близорукости или дальнозоркости врач подбирал для него контактные линзы и объяснял, как правильно ими пользоваться. Одну пару современных контактных линз Bausch+Lomb пациент получал бесплатно.**
33
Столько салонов оптики приняло участие в проекте.
Около 2000 пациентов прошли диагностику зрения в рамках проекта «Искусство видеть».
2000
Где работал мобильный кабинет
4 торговых центра
5 бизнес-центров
4 предприятия
1 вуз
Где работал мобильный кабинет
4 торговых центра
5 бизнес-центров
4 предприятия
1 вуз

Тем, кто не проверял зрение в прошлом году, мы напомним, как подготовиться к диагностике:

Мягкие контактные линзы рекомендуется снимать как минимум за 30 минут до приема.
Перед приемом рекомендуется не наносить на лицо декоративную косметику.
Жесткие контактные линзы лучше снять накануне вечером.
Накануне и в день обследования лучше воздержаться от употребления спиртного.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
*По данным главного внештатного специалиста по медицине труда Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга из информации о проведенных медосмотрах в 2019 году в Санкт-Петербурге. В исследовании участвовали 260 тыс. человек.

**Организаторы проекта «Искусство видеть»: ООО «Бауш Хелс», Городской Центр Медицинской Профилактики, ООО «Точка зрения СПб». Сроки проведения проекта: с 8 октября 2020 года по 31 марта 2021 года. Линзы можно было получить при прохождении обследования в мобильном кабинете или в салонах оптики «Точка зрения». Подробнее с условиями можно было ознакомиться на сайте искусствовидеть.рф.

ООО «Точка зрения СПб», лицензия ЛО–78–01–010985 от 22 июля 2020 года
СПБ ГКУЗ ГЦМП, лицензия ЛО–78–01–010536 от 21 января 2020 года

Материал подготовлен специально для ООО «Бауш Хелс»

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией Bausch+Lomb
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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