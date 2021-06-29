Действительно, регулярные обследования, организованные работодателем, помогают вовремя заметить ухудшение здоровья и, в частности, состояния глаз. Тем же, у кого нет обязательных чек-апов, нужно самостоятельно следить за зрением, проверяя его хотя бы раз в год. И вот тут петербуржцам очень пригодился социальный проект «Искусство видеть», который проходил с 8 октября 2020 года по 31 марта 2021 года.



Его организаторы — Городской Центр Медицинской Профилактики (ГЦМП) и Bausch+Lomb, один из ведущих мировых производителей оптики. Они решили напомнить горожанам о необходимости профилактики болезней глаз и своевременной диспансеризации, а также дать им возможность пройти бесплатную проверку зрения.



Для этого создали передвижной офтальмологический кабинет, который путешествовал по Петербургу, открываясь в бизнес-центрах и торгово-развлекательных комплексах, в офисах и на предприятиях. Его гибкий маршрут постоянно пополнялся новыми остановками. Также петербуржцы могли пройти обследование в салонах оптики «Точка зрения».

