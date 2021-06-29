*По данным главного внештатного специалиста по медицине труда Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга из информации о проведенных медосмотрах в 2019 году в Санкт-Петербурге. В исследовании участвовали 260 тыс. человек. **Организаторы проекта «Искусство видеть»: ООО «Бауш Хелс», Городской Центр Медицинской Профилактики, ООО «Точка зрения СПб». Сроки проведения проекта: с 8 октября 2020 года по 31 марта 2021 года. Линзы можно было получить при прохождении обследования в мобильном кабинете или в салонах оптики «Точка зрения». Подробнее с условиями можно было ознакомиться на сайте искусствовидеть.рф. ООО «Точка зрения СПб», лицензия ЛО–78–01–010985 от 22 июля 2020 года СПБ ГКУЗ ГЦМП, лицензия ЛО–78–01–010536 от 21 января 2020 года
Материал подготовлен специально для ООО «Бауш Хелс»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией Bausch+Lomb
Дизайнер: Екатерина Елизарова