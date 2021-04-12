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Какие улицы на юге Петербурга ждет комплексный ремонт?
Масштабный ремонт дорог предстоит югу Петербурга в 2021-2022 годы. Он обойдется казне в 3 млрд рублей. Обновления ждут четыре десятка дорог в 11 районах. Подрядчиком выступит СК «Орион плюс». Как один из лидеров дорожной отрасли готовится к столь серьезной кампании?
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Какие улицы на юге Петербурга ждет комплексный ремонт?
Дороги, которые отремонтирует строительная компания «Орион плюс», мы нанесли на карту. Рассмотрев ее, вы узнаете адреса ремонтной программы, сроки работ по ключевым объектам и почему некоторые улицы — в приоритете.
Дороги, которые отремонтирует строительная компания «Орион плюс», мы нанесли на карту. Рассмотрев ее, вы узнаете адреса ремонтной программы, сроки работ по ключевым объектам и почему некоторые улицы — в приоритете.
Какие дороги отремонтируют
на юге Петербурга?
Жми, чтобы посмотреть, где будут комплексные работы в твоем районе.
Ремонт в 2021 году
Ремонт в 2022 году
Какие дороги отремонтируют
на юге Петербурга?
Жми, чтобы посмотреть, где будут комплексные работы в твоем районе.
Ремонт в 2021 году
Ремонт в 2022 году
Зима у нас была специфическая: из-за постоянных перепадов температуры дорожное покрытие исчезало на глазах. Сегодня яма одного размера, а завтра — совершенно другого. Так что состояние всех дорог из списка примерно одинаковое. Якорные для нас адреса — проспекты Маршала Жукова и Обуховской Обороны, где самая большая транспортная загруженность. Нужно сделать их хорошо, быстро и максимально исключить транспортные коллапсы. На таких объектах мы составляем почасовые графики, уведомляя об ограничениях все хозяйствующие субъекты — вплоть до магазинов.
Алексей Кулебякин, начальник строительства СК «Орион плюс»
Зима у нас была специфическая: из-за постоянных перепадов температуры дорожное покрытие исчезало на глазах. Сегодня яма одного размера, а завтра — совершенно другого. Так что состояние всех дорог из списка примерно одинаковое. Якорные для нас адреса — проспекты Маршала Жукова и Обуховской Обороны, где самая большая транспортная загруженность. Нужно сделать их хорошо, быстро и максимально исключить транспортные коллапсы. На таких объектах мы составляем почасовые графики, уведомляя об ограничениях все хозяйствующие субъекты — вплоть до магазинов.

Как дорожники готовятся к ремонту?

Февраль
В городе еще зима, а подготовка к ремонтной кампании уже идет. Подрядчик получает от Дирекции транспортного строительства список адресов. Верстка графика зависит от приоритетов города и планируемых в Петербурге мероприятий. Порой строителям приходится вписывать работы в небольшие окна, чтобы уменьшить неудобство для жителей.
Март
Перед началом работ проходит комиссионное обследование улиц: уточняется фактическое состояние адресов из списка. Ведь с момента решения о ремонте и подписания контракта ситуация могла измениться — как в худшую, так и лучшую сторону. Последнее, как ни странно, тоже бывает.
Апрель
Дорожно-строительный сезон начинается 15 апреля. Фактически же специалисты ориентируются на погоду — и, прежде всего, не на температуру воздуха, а на состояние грунтовых вод. Из-за них участки проезжей части поднимаются до полуметра — дорога «дышит». Приступать к ремонту можно только тогда, когда грунтовые воды уйдут вниз.
Первый враг дорожников — это погода. И не только дождь, как все думают. В жаркую безветренную погоду покрытие остывает гораздо дольше. Пустить по горячему асфальту транспортные потоки бывает хуже, чем уложить асфальтобетонную смесь в морось. Самая хорошая для нас погода — когда сухо, облачно и дует умеренный ветер. Комфортный период для работ — это ночь, но мы не можем нарушать закон о тишине. Темное время суток максимально используем там, где нет жилой застройки или она находится на достаточном отдалении.
Алексей Кулебякин, начальник строительства СК «Орион плюс»

Ремонтная кампания 2021/2022 в цифрах

Все дело в технике

В автопарке СК «Орион плюс» около 100 единиц техники. Учитывая предстоящий объем работ, подрядчик закупил новую партию на сумму 160 млн рублей.
Мы приобрели два асфальтоукладчика, Vogele 1900-3 и Volvo P7820D, а также тяжелый каток Hamm HD+ 140 VV, которого нам очень не хватало. В планах еще покупка фронтального погрузчика. Таким образом, мы полностью укомплектуем четыре асфальтовых звена, которые могут работать на 2-3 объектах одновременно. Также у нас есть запас на случай, если какая-то техника выйдет из строя.
Константин Метелица, главный механик компании
Полным ходом идет и ремонт автопарка: к интенсивной работе подготовлено 80% техники. Остальную обновят к началу сезона.
Мы приобрели два асфальтоукладчика, Vogele 1900-3 и Volvo P7820D, а также тяжелый каток Hamm HD+ 140 VV, которого нам очень не хватало. В планах еще покупка фронтального погрузчика. Таким образом, мы полностью укомплектуем четыре асфальтовых звена, которые могут работать на 2-3 объектах одновременно. Также у нас есть запас на случай, если какая-то техника выйдет из строя.
Полным ходом идет и ремонт автопарка: к интенсивной работе подготовлено 80% техники. Остальную обновят к началу сезона.

Асфальт: индивидуальный рецепт

По решению городских властей проспект Маршала Жукова будет отремонтирован с применением асфальтобетонных смесей с повышенными эксплуатационными характеристиками, запроектированными по американской методологии Superpave. Это делается для того, чтобы покрытие могло противостоять трем главным типам разрушений: образованию колеи, «усталости» под действием нагрузок и появлению поперечных трещин при охлаждении.
В настоящее время в собственной лаборатории ООО «СК «Орион плюс» мы подбираем оптимальный состав асфальтобетонной смеси для нижнего и верхнего слоев покрытия, исходя из тяжелых условий движения. Ключевым фактором при проектировании состава является выбор марки битумного вяжущего по шкале «PG», разработанной в США. Также мы должны оценить свойства минеральных заполнителей. Тщательно выбираем и щебень для износостойкого покрытия. Как себя покажет каменный материал при соприкосновении с шипованной резиной, смотрим во время испытаний по скандинавской методологии Nordic Test.
Сами образцы асфальтобетона мы изготавливаем на вращательном уплотнителе, гираторе. У готовых смесей проверяем объемные, физико-механические и эксплуатационные характеристики. Процесс подбора и согласования состава асфальтобетонной смеси очень длительный и трудоемкий. Выбранные смесь, вяжущее и каменные материалы отправляются в отдел контроля качества Дирекции транспортного строительства для подтверждения и соответствие качественных характеристик требованиям нормативных документов.
Татьяна Яскевич, начальник лаборатории АБ-производства
В настоящее время в собственной лаборатории ООО «СК «Орион плюс» мы подбираем оптимальный состав асфальтобетонной смеси для нижнего и верхнего слоев покрытия, исходя из тяжелых условий движения. Ключевым фактором при проектировании состава является выбор марки битумного вяжущего по шкале «PG», разработанной в США. Также мы должны оценить свойства минеральных заполнителей. Тщательно выбираем и щебень для износостойкого покрытия. Как себя покажет каменный материал при соприкосновении с шипованной резиной, смотрим во время испытаний по скандинавской методологии Nordic Test.
Сами образцы асфальтобетона мы изготавливаем на вращательном уплотнителе, гираторе. У готовых смесей проверяем объемные, физико-механические и эксплуатационные характеристики. Процесс подбора и согласования состава асфальтобетонной смеси очень длительный и трудоемкий. Выбранные смесь, вяжущее и каменные материалы отправляются в отдел контроля качества Дирекции транспортного строительства для подтверждения и соответствие качественных характеристик требованиям нормативных документов.

Что за чем. Этапы дорожного ремонта

Ремонт или замена бортового камня, как на профессиональном языке называют поребрик.
Фрезерование: снятие и вывоз старого асфальтобетонного покрытия. Первые два этапа — самые трудоемкие и пыльные.
Комплекс подготовительных работ: замена люков колодцев, дорожных ковров, очистка полотна (ручная разборка старого покрытия там, где это не сделано механизированным способом).
Геодезическое сопровождение: все этапы идут под контролем, чтобы обеспечить точность работ.
Обработка поверхности битумным составом.
Укладка выравнивающего слоя.
Устройство верхнего слоя покрытия.
Нанесение разметки, восстановление озеленения и благоустройства — в частности, тротуаров.
Ремонт или замена бортового камня, как на профессиональном языке называют поребрик.
01
Фрезерование: снятие и вывоз старого асфальтобетонного покрытия. Первые два этапа — самые трудоемкие и пыльные.
02
Комплекс подготовительных работ: замена люков колодцев, дорожных ковров, очистка полотна (ручная разборка старого покрытия там, где это не сделано механизированным способом).
03
Геодезическое сопровождение: все этапы идут под контролем, чтобы обеспечить точность работ.
04
Обработка поверхности битумным составом.
05
Укладка выравнивающего слоя.
06
Устройство верхнего слоя покрытия.
07
Нанесение разметки, восстановление озеленения и благоустройства — в частности, тротуаров.
08
В рамках ремонта делаем все максимально качественно, потому что мы — коммерческая организация. Вернуться, чтобы залепить даже ямку в один квадратный метр, — недопустимо, потому что очень дорого. Поэтому даем покрытию такой запас прочности, чтобы исключить все эти мероприятия — по крайней мере, в течение гарантийного срока.
Камиль Гуляев, первый заместитель генерального директора - главный инженер СК «Орион плюс»
В рамках ремонта делаем все максимально качественно, потому что мы — коммерческая организация. Вернуться, чтобы залепить даже ямку в один квадратный метр, — недопустимо, потому что очень дорого. Поэтому даем покрытию такой запас прочности, чтобы исключить все эти мероприятия — по крайней мере, в течение гарантийного срока.
Ежегодно мы участвуем в программах по ремонту городских дорог в Санкт-Петербурге. За 20 с лишним лет смогли зарекомендовать себя перед заказчиками как надежный подрядчик на рынке дорожных работ. Этому способствовали наличие на предприятии квалифицированного штата работников и дорожно-строительной техники, соответствующей мировым стандартам, а также собственный выпуск асфальтобетонных смесей на самом современном заводе с новейшей лабораторией контроля качества работ и продукции.
Алексей Вихарев, генеральный директор СК «‎Орион плюс»
В настоящее время в собственной лаборатории ООО «СК «Орион плюс» мы подбираем оптимальный состав асфальтобетонной смеси для нижнего и верхнего слоев покрытия, исходя из тяжелых условий движения. Ключевым фактором при проектировании состава является выбор марки битумного вяжущего по шкале «PG», разработанной в США. Также мы должны оценить свойства минеральных заполнителей. Тщательно выбираем и щебень для износостойкого покрытия. Как себя покажет каменный материал при соприкосновении с шипованной резиной, смотрим во время испытаний по скандинавской методологии Nordic Test.
Сами образцы асфальтобетона мы изготавливаем на вращательном уплотнителе, гираторе. У готовых смесей проверяем объемные, физико-механические и эксплуатационные характеристики. Процесс подбора и согласования состава асфальтобетонной смеси очень длительный и трудоемкий. Выбранные смесь, вяжущее и каменные материалы отправляются в отдел контроля качества Дирекции транспортного строительства для подтверждения и соответствие качественных характеристик требованиям нормативных документов.
Алексей Вихарев, генеральный директор СК «‎Орион плюс»
Ежегодно мы участвуем в программах по ремонту городских дорог в Санкт-Петербурге. За 20 с лишним лет смогли зарекомендовать себя перед заказчиками как надежный подрядчик на рынке дорожных работ. Этому способствовали наличие на предприятии квалифицированного штата работников и дорожно-строительной техники, соответствующей мировым стандартам, а также собственный выпуск асфальтобетонных смесей на самом современном заводе с новейшей лабораторией контроля качества работ и продукции.
Nikola Tesla
Nikola Tesla was a Serbian American inventor, electrical engineer, mechanical engineer, physicist, and futurist best known for his contributions to the design of the modern alternating current (AC) electricity supply system.
Материал подготовлен специально для ООО «СК «Орион плюс» , консультант проекта Сергей Сидоров

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Сергей Михайличенко, пресс-служба СК «Орион плюс»
Дизайнер: Заира Гамисония

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