В настоящее время в собственной лаборатории ООО «СК «Орион плюс» мы подбираем оптимальный состав асфальтобетонной смеси для нижнего и верхнего слоев покрытия, исходя из тяжелых условий движения. Ключевым фактором при проектировании состава является выбор марки битумного вяжущего по шкале «PG», разработанной в США. Также мы должны оценить свойства минеральных заполнителей. Тщательно выбираем и щебень для износостойкого покрытия. Как себя покажет каменный материал при соприкосновении с шипованной резиной, смотрим во время испытаний по скандинавской методологии Nordic Test
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Сами образцы асфальтобетона мы изготавливаем на вращательном уплотнителе, гираторе. У готовых смесей проверяем объемные, физико-механические и эксплуатационные характеристики. Процесс подбора и согласования состава асфальтобетонной смеси очень длительный и трудоемкий. Выбранные смесь, вяжущее и каменные материалы отправляются в отдел контроля качества Дирекции транспортного строительства для подтверждения и соответствие качественных характеристик требованиям нормативных документов.