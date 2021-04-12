Первый враг дорожников — это погода. И не только дождь, как все думают. В жаркую безветренную погоду покрытие остывает гораздо дольше. Пустить по горячему асфальту транспортные потоки бывает хуже, чем уложить асфальтобетонную смесь в морось. Самая хорошая для нас погода — когда сухо, облачно и дует умеренный ветер. Комфортный период для работ — это ночь, но мы не можем нарушать закон о тишине. Темное время суток максимально используем там, где нет жилой застройки или она находится на достаточном отдалении.