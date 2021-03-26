Частный медицинский вуз проведет экскурсию для абитуриентов

Петербургский «Реавиз» имеет лицензию на образовательную деятельность и государственную аккредитацию по представленным в вузе направлениям «Лечебное дело» и «Стоматология». Аккредитация позволяет университету выдавать дипломы государственного образца и вести подготовку иностранных студентов.



В «Реавизе» занятия проходят в малых группах, поэтому преподаватели могут работать индивидуально с каждым. На первых курсах закладывается фундамент медицинских знаний. Кроме общеобразовательных дисциплин студенты осваивают профессиональные. Важнейшие предметы — анатомия, биохимия, биоорганическая химия, пропедевтика, гистология, цитология, эмбриология, пропедевтика внутренних болезней.



Практические занятия проводятся в специализированных лабораториях. При этом у студентов есть возможность стажироваться на 13 клинических базах с высоким уровнем материально-технического оснащения, в список которых входят, например, клиника имени Пирогова, Боткинская и Мариинская больницы. Также вуз предоставляет отсрочку от службы в армии.

