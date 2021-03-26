Частный медицинский вуз проведет экскурсию для абитуриентов
В университете «Реавиз» в Санкт-Петербурге пройдет день открытых дверей для выпускников школ, колледжей и всех, кто планирует получать высшее медицинское образование. Мероприятие состоится 28 марта. Оно позволит ближе познакомиться с работой одного из лидирующих негосударственных вузов страны, узнать об условиях поступления и программе обучения.
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В рамках дня открытых дверей пройдут презентации факультетов. Перед абитуриентами выступят заведующие кафедрами и ректор петербургского «Реавиз» — доктор медицинских наук, профессор Радик Хайруллин. Представителям вуза можно будет задать вопросы. Также для абитуриентов организуют экскурсию в анатомический музей университета. Всем участникам мероприятия рекомендуется носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.
Напомним, что «Реавиз» — это группа негосударственных вузов, которая ведет успешную подготовку медицинских специалистов с 1993 года. Города присутствия — Самара, Саратов, Москва, Санкт-Петербург. За 28 лет «Реавиз» выпустил свыше 7000 врачей. Более 8000 медработников ежегодно повышают здесь квалификацию.
Петербургский «Реавиз» имеет лицензию на образовательную деятельность и государственную аккредитацию по представленным в вузе направлениям «Лечебное дело» и «Стоматология». Аккредитация позволяет университету выдавать дипломы государственного образца и вести подготовку иностранных студентов.
В «Реавизе» занятия проходят в малых группах, поэтому преподаватели могут работать индивидуально с каждым. На первых курсах закладывается фундамент медицинских знаний. Кроме общеобразовательных дисциплин студенты осваивают профессиональные. Важнейшие предметы — анатомия, биохимия, биоорганическая химия, пропедевтика, гистология, цитология, эмбриология, пропедевтика внутренних болезней.
Практические занятия проводятся в специализированных лабораториях. При этом у студентов есть возможность стажироваться на 13 клинических базах с высоким уровнем материально-технического оснащения, в список которых входят, например, клиника имени Пирогова, Боткинская и Мариинская больницы. Также вуз предоставляет отсрочку от службы в армии.