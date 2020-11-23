Ограничения уже ударили по торговле: экспорт из Финляндии в Россию за восемь месяцев сократился на 22%
. Оказывает влияние на бизнес и ослабление рубля. «Но многие финские компании работают в России с 60-70 годов прошлого века, они пережили немало подъемов и терпели поражения, и их уже не испугать», - подчеркнул он.По данным исследования «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса 2020. На виражах русских горок»
, к 2020 году компании из Суоми исчерпали восстановительный импульс после кризиса 2014-2015 годов. Уже в 2019 году совокупная выручка ТОП-30 финских компаний практически не изменилась: рост составил 0,8%, до 338 млрд рублей. При этом за пять лет рынок лишился пяти крупных игроков с суммарным годовым оборотом 56 млрд рублей (Kesko, Neste, Stockmann, Ruukki, Scanfer
t).
За это время доля ретейла в ТОП-30 упала с 20 до 3%
, а недвижимости - с 12 до 6%
. В 2020 году игроки, раскрывающие промежуточную отчетность за девять месяцев, сократили выручку в среднем на 10%
. Рублевый показатель за счет девальвации остался на уровне прошлого года.
Половина финских компаний ждут дальнейшего сокращения российской экономики, сообщила генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен
, представившая результаты исследования «Барометр финско-российской торговли», в котором приняли участие около 300 предприятий. Самые мрачные ожидания у промышленников, но особого оптимизма не демонстрируют также предприятия в сфере услуг и торговле. При этом почти половина опрошенных считает, что в их бедах виноват коронавирус, 40% назвали главной проблемой курс рубля.
Более 40% респондентов заявили, что их бизнес в России сократился за последнее полугодие. При этом наиболее сильно бизнес сократился у компаний в сфере услуг и меньше всего - в промышленности
. Тем не менее, 64% опрошенных сообщили, что не стали менять стратегию и бизнес-планы из-за пандемии. Четверть компаний планирует инвестировать в свой бизнес в следующем году
. При этом компании сообщают о возросшей неопределенности и переносе запланированных проектов.
Власти Петербурга смотрят в будущее с большим оптимизмом, нежели бизнес. «Я бы охарактеризовал ситуацию как восстановительную», - заявил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле правительства Петербурга Кирилл Соловейчик
. По его словам, власти Петербурга не корректировали прогноз по снижению ВРП в 2020 году после вновь введенных ограничений и по-прежнему ожидают, что экономика города упадет на 4%
.