Некоторым игрокам приходилось оптимизировать затраты на персонал. Так, спрос на полиграфическую и офисную бумагу упал из-за пандемии не только в России, но и на европейских и американских рынках.



«Бумажный бизнес вынужден проводить оптимизацию, закрывать заводы. Были сокращения на всех рынках», - отметила Наталия Малашенко, директор по корпоративным отношениям «UPM Россия». Но сотрудникам предлагают вакансии в других направлениях бизнеса, например, в производстве этикеточных материалов, которые, напротив, показывали рост на фоне бума интернет-торговли.



Исполняющий обязанности торгового представителя России в Финляндии Сергей Синельников рассказал, что финские компании в России и российские компании в Финляндии сталкиваются с проблемами с привлечением иностранных специалистов из-за закрытых границ. «Это является проблемой», - согласился Лаури Пуллола. «Мы ведем тесное сотрудничество с российской стороной, чтобы минимизировать последствия, которые вызывают ограничения», - добавил он.



От пандемии страдают не только финские компании, но и их российские партнеры.

Андрей Сарамуд, генеральный директор АО «Амира», официальный дистрибутор финской фабрики MISA, предложил рассмотреть дополнительные инструменты поддержки по модели, которую использует Министерство обороны. Кирилл Соловейчик пообещал подумать над идеей.



О том, что работодателю нужно знать про коронавирус, удаленную работу и комплаенс, участникам круглого стола рассказал Александр Коркин, юрист, руководитель практики трудового права Baker McKenzie в Санкт-Петербурге. Многие компании перешли на дистанционку без подписания дополнительных соглашений, хотя законом это не предусмотрено, есть и другие вопросы по оформлению дистанционной работы. Ясности должен добавить законопроект, регламентирующий удаленную работу, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы. Трактовка коронавирусных запретов не всегда была однозначной.



«Много было креативных идей, как выйти из-под ограничений, как бы побольше людей вывести [на работу]. Но мы всегда клиентов от этого предостерегали и рекомендовали взвешенно подходить: история новая и опасная для сотрудников. По практике судебных решений мы видим, что этот подход себя оправдал. Те клиенты, которые следовали взвешенному подходу, не испытали проблем с госорганами», - отметил он.



Владислав Забродин, управляющий партнер Capital Legal Services, рассказал о существующих юридических механизмах сокращения расходов компаний в условиях «новой нормальности». По его словам, эти возможности связаны с допускаемыми законодательством сокращениями расходов в сфере содержания активов (включая объекты недвижимости), трудовых отношений, налогообложения и отношений с контрагентами.



«Например, оптимизация и установление посменного режима работы и сокращение рабочего времени может позволить снизить расходы, связанные с оплатой внеурочного рабочего времени. При этом отправить сотрудника в отпуск за свой счет работодатель может только по инициативе сотрудника, а изменение условий трудового договора допускается по соглашению между работником и работодателем. Это важно помнить, чтобы избежать штрафов контролирующих органов или исков со стороны сотрудников», - сказал юрист.



В завершение круглого стола Максим Калинин, управляющий партнер, Baker McKenzie в Петербурге, предложил отвлечься от коронавирусного настоящего и подумать о зеленом будущем. ЕС уже объявила в качестве двух основных направлений программы выхода из экономического кризиса — цифровую модернизацию и зеленую экономику. «Многие на это смотрят как на дополнительные затраты, многие - как на голубой океан возможностей», - отметил эксперт. Одним из важных направлений являются технологии, связанные водородом. «Водородная политика будет двигать европейскую экономику долгие годы. Огромные деньги вкладываются в разработку технологий. В России важным направлением является добыча водорода из природного газа», - рассказал Максим Калинин. В России уже есть регулирование рынка возобновляемой электроэнергии. Сейчас рассматривается законопроект об ограничении выброса парниковых газов. Но это более мягкий вариант закона, нежели обсуждался ранее.

