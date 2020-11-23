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«Их уже не испугать»
Как финский бизнес в России переживает вирусный год
Пандемия COVID-19 сократила выручки крупнейших компаний из Суоми, работающих на российском рынке, и ударила по их рентабельности. Но две трети игроков не стали корректировать стратегию и бизнес-планы и продолжают инвестировать в развитие.
Лидеры финского бизнеса — 2020
Лидеры финского бизнеса — 2020

«Их уже не испугать»

Как финский бизнес в России переживает вирусный год
Пандемия COVID-19 сократила выручки крупнейших компаний из Суоми, работающих на российском рынке, и ударила по их рентабельности. Но две трети игроков не стали корректировать стратегию и бизнес-планы и продолжают инвестировать в развитие.
Теему Хелпполайнен
генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург», руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ
Кирилл Соловейчик
глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле правительства
Яана Реколайнен
генеральный директор Финско-Российской торговой палаты
Лаури Пуллола
исполняющий обязанности генерального консула Финляндии в Петербурге
Владимир Калявин
генеральный директор компании Fazer в России
Евгений Абрин
генеральный директор Kiilto Russia
Наталия Малашенко
директор по корпоративным отношениям «UPM Россия».
Сергей Синельников
исполняющий обязанности торгового представителя России в Финляндии
Андрей Сарамуд
генеральный директор АО «Амира»
Александр Коркин
юрист, руководитель практики трудового права Baker McKenzie в Санкт-Петербурге
Владислав Забродин
управляющий партнер Capital Legal Services
Максим Калинин
управляющий партнер Baker McKenzie в Петербурге
Развитие финского бизнеса на российском рынке в условиях закрытых границ и коронавирусных ограничений стали темой круглого стола «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса 2020. На виражах русских горок», который состоялся 17 ноября в Доме Финляндии с участием первых лиц финских компаний, консульства Финляндии, Финско-российской торговой палаты и представителей администрации Петербурга.
«Период пандемии коронавируса во многих отраслях можно охарактеризовать как сложный. Хотя финская и российская экономика страдают меньше, чем эти страны опасались», - отметил Лаури Пуллола, исполняющий обязанности генерального консула Финляндии в Петербурге.
«Период пандемии коронавируса во многих отраслях можно охарактеризовать как сложный. Хотя финская и российская экономика страдают меньше, чем эти страны опасались», - отметил Лаури Пуллола, исполняющий обязанности генерального консула Финляндии в Петербурге.
Ограничения уже ударили по торговле: экспорт из Финляндии в Россию за восемь месяцев сократился на 22%. Оказывает влияние на бизнес и ослабление рубля. «Но многие финские компании работают в России с 60-70 годов прошлого века, они пережили немало подъемов и терпели поражения, и их уже не испугать», - подчеркнул он.

По данным исследования «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса 2020. На виражах русских горок», к 2020 году компании из Суоми исчерпали восстановительный импульс после кризиса 2014-2015 годов. Уже в 2019 году совокупная выручка ТОП-30 финских компаний практически не изменилась: рост составил 0,8%, до 338 млрд рублей. При этом за пять лет рынок лишился пяти крупных игроков с суммарным годовым оборотом 56 млрд рублей (Kesko, Neste, Stockmann, Ruukki, Scanfert).

За это время доля ретейла в ТОП-30 упала с 20 до 3%, а недвижимости - с 12 до 6%. В 2020 году игроки, раскрывающие промежуточную отчетность за девять месяцев, сократили выручку в среднем на 10%. Рублевый показатель за счет девальвации остался на уровне прошлого года.

Половина финских компаний ждут дальнейшего сокращения российской экономики, сообщила генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен, представившая результаты исследования «Барометр финско-российской торговли», в котором приняли участие около 300 предприятий. Самые мрачные ожидания у промышленников, но особого оптимизма не демонстрируют также предприятия в сфере услуг и торговле. При этом почти половина опрошенных считает, что в их бедах виноват коронавирус, 40% назвали главной проблемой курс рубля.

Более 40% респондентов заявили, что их бизнес в России сократился за последнее полугодие. При этом наиболее сильно бизнес сократился у компаний в сфере услуг и меньше всего - в промышленности. Тем не менее, 64% опрошенных сообщили, что не стали менять стратегию и бизнес-планы из-за пандемии. Четверть компаний планирует инвестировать в свой бизнес в следующем году. При этом компании сообщают о возросшей неопределенности и переносе запланированных проектов.

Власти Петербурга смотрят в будущее с большим оптимизмом, нежели бизнес. «Я бы охарактеризовал ситуацию как восстановительную», - заявил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле правительства Петербурга Кирилл Соловейчик. По его словам, власти Петербурга не корректировали прогноз по снижению ВРП в 2020 году после вновь введенных ограничений и по-прежнему ожидают, что экономика города упадет на 4%.
По оценке Смольного, промышленность близка к тому, чтобы догнать прошлогодние показатели. «Индекс промышленного производства, мы очень надеемся, будет в районе 100%, может быть, чуть меньше прогноза, в районе 98-99%», - сказал глава комитета (в январе-октябре по данным Петростата показатель составил 97,2% - прим.ред). В торговле чиновники видят увеличение среднего чека.

«То есть платежеспособный спрос не падает, а растет», - отметил Кирилл Соловейчик.

Чиновники «питают надежду», что им удастся пройти пик второй волны без введения новых ограничений. Финским инвесторам Кирилл Соловейчик предложил «делать ставку на спрос Петербурга как большого субъекта» и рассматривать его как «обратный форпост» для выхода на всю страну. Власти города заинтересованы в приходе инвесторов фармацевтической направленности, а также производителях медицинского оборудования, в том числе для лечения коронавирусных больных, а также «всего, что связано с высокотехнологичной пищевой промышленностью». Новым инструментом поддержки могут стать офсетные контракты, в которых город возьмет на себя встречные обязательства. Также глава комитета призвал бизнес присмотреться к водородным технологиям.

Финские компании рассказали о сложностях и вызовах, которые поставила перед ними «новая нормальность».

«Снижение покупательской способности и смещение спроса на более доступные продукты, рост стоимости логистики, затраты на обеспечение санитарной безопасности сотрудников, полная остановка продаж в канале общественного питания до июля», - охарактеризовал последствия весеннего локдауна Владимир Калявин, генеральный директор компании Fazer в России.

Но в кризисные времена компания сохранила курс на социально-ответственный бизнес.
«Мы работали с медицинскими учреждениями и благотворительными фондами, поставляли продукцию всем нуждающимся, и в больницы, и медицинским работникам больниц, закрытых на карантин. За время апрельского локдауна мы безвозмездно предоставили более 170 тонн продукции», - сказал Владимир Калявин. Также Fazer трудоустроил к себе несколько десятков сотрудников сетей общепита, которые приостановили работу из-за ограничительных мер.
«Мы работали с медицинскими учреждениями и благотворительными фондами, поставляли продукцию всем нуждающимся, и в больницы, и медицинским работникам больниц, закрытых на карантин. За время апрельского локдауна мы безвозмездно предоставили более 170 тонн продукции», - сказал Владимир Калявин. Также Fazer трудоустроил к себе несколько десятков сотрудников сетей общепита, которые приостановили работу из-за ограничительных мер.
Сама компания осваивала новые направления — запустила продажи замороженных хлебов и сдобы для выпечки дома, а также создала собственный онлайн-магазин с расширенным ассортиментом, в том числе из новой категории.

«Во время карантина общество сделало большой шаг в сторону осознанного потребления, и, чтобы поддержать это позитивное изменение, до конца этого года мы запустим проект по нанесению на упаковку хлеба даты окончания срока годности и призыва сдать пакет с переработку. Это будет способствовать сокращению пищевых отходов, увеличению объема переработанного пластика, снижению списаний у наших клиентов. На рынке хлебе этого пока не предложил никто», - подчеркнул Владимир Калявин.

«Этот год был очень неожиданно интересным», - отметил Теему Хелпполайнен генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург».
Компания смогла продолжить строительство новых объектов во всех регионах, кроме Московской области, где стройку пришлось остановить лишь на месяц. YIT смог адаптироваться к новой реальности, поскольку 2-3 года назад провел реструктуризацию бизнеса, а также оптимизировал свои ИТ-системы. Мы смогли довольно спокойно отправить наших [офисных] сотрудников работать удаленно без проблем. Отток трудовых мигрантов не сказался на темпах строительства. Их число было небольшим, мы пока не видим сложностей», - отметил топ-менеджер Теему Хелпполайнен.
Компания смогла продолжить строительство новых объектов во всех регионах, кроме Московской области, где стройку пришлось остановить лишь на месяц. YIT смог адаптироваться к новой реальности, поскольку 2-3 года назад провел реструктуризацию бизнеса, а также оптимизировал свои ИТ-системы. Мы смогли довольно спокойно отправить наших [офисных] сотрудников работать удаленно без проблем. Отток трудовых мигрантов не сказался на темпах строительства. Их число было небольшим, мы пока не видим сложностей», - отметил топ-менеджер Теему Хелпполайнен.
Благодаря господдержке ипотеки спрос на жилье подскочил. «В течение девяти месяцев этого года мы продали на 45% больше квартир в России, чем годом ранее. Но и 2019 год был тоже не совсем плохим», - рассказал Теему Хелпполайнен.

«Основным вызовом было, в первую очередь, отслеживание изменений регулирования в период коронавирусных ограничений в регионах. Как только эти полномочия были делегированы с федерального уровня на региональный, каждый регион и субъект начал выпускать собственные постановления и правила зачастую менялись каждые три-четыре дня», - рассказал Евгений Абрин, генеральный директор Kiilto Russia.
Ситуация с пандемией подтолкнула компанию реализовать многие проекты быстрее. «В кризис многие компании начинают сокращать персонал и инвестиции в маркетинг. Мы делали по-другому, мы никого не сокращали, занимались повышением эффективности внутренних процессов и инвестировали в онлайн-коммуникации с клиентами, дистанционные сервисы и получили хорошие результаты», - отметил топ-менеджер Евгений Абрин.
Ситуация с пандемией подтолкнула компанию реализовать многие проекты быстрее. «В кризис многие компании начинают сокращать персонал и инвестиции в маркетинг. Мы делали по-другому, мы никого не сокращали, занимались повышением эффективности внутренних процессов и инвестировали в онлайн-коммуникации с клиентами, дистанционные сервисы и получили хорошие результаты», - отметил топ-менеджер Евгений Абрин.
Некоторым игрокам приходилось оптимизировать затраты на персонал. Так, спрос на полиграфическую и офисную бумагу упал из-за пандемии не только в России, но и на европейских и американских рынках.

«Бумажный бизнес вынужден проводить оптимизацию, закрывать заводы. Были сокращения на всех рынках», - отметила Наталия Малашенко, директор по корпоративным отношениям «UPM Россия». Но сотрудникам предлагают вакансии в других направлениях бизнеса, например, в производстве этикеточных материалов, которые, напротив, показывали рост на фоне бума интернет-торговли.

Исполняющий обязанности торгового представителя России в Финляндии Сергей Синельников рассказал, что финские компании в России и российские компании в Финляндии сталкиваются с проблемами с привлечением иностранных специалистов из-за закрытых границ. «Это является проблемой», - согласился Лаури Пуллола. «Мы ведем тесное сотрудничество с российской стороной, чтобы минимизировать последствия, которые вызывают ограничения», - добавил он.

От пандемии страдают не только финские компании, но и их российские партнеры.
Андрей Сарамуд, генеральный директор АО «Амира», официальный дистрибутор финской фабрики MISA, предложил рассмотреть дополнительные инструменты поддержки по модели, которую использует Министерство обороны. Кирилл Соловейчик пообещал подумать над идеей.

О том, что работодателю нужно знать про коронавирус, удаленную работу и комплаенс, участникам круглого стола рассказал Александр Коркин, юрист, руководитель практики трудового права Baker McKenzie в Санкт-Петербурге. Многие компании перешли на дистанционку без подписания дополнительных соглашений, хотя законом это не предусмотрено, есть и другие вопросы по оформлению дистанционной работы. Ясности должен добавить законопроект, регламентирующий удаленную работу, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы. Трактовка коронавирусных запретов не всегда была однозначной.

«Много было креативных идей, как выйти из-под ограничений, как бы побольше людей вывести [на работу]. Но мы всегда клиентов от этого предостерегали и рекомендовали взвешенно подходить: история новая и опасная для сотрудников. По практике судебных решений мы видим, что этот подход себя оправдал. Те клиенты, которые следовали взвешенному подходу, не испытали проблем с госорганами», - отметил он.

Владислав Забродин, управляющий партнер Capital Legal Services, рассказал о существующих юридических механизмах сокращения расходов компаний в условиях «новой нормальности». По его словам, эти возможности связаны с допускаемыми законодательством сокращениями расходов в сфере содержания активов (включая объекты недвижимости), трудовых отношений, налогообложения и отношений с контрагентами.

«Например, оптимизация и установление посменного режима работы и сокращение рабочего времени может позволить снизить расходы, связанные с оплатой внеурочного рабочего времени. При этом отправить сотрудника в отпуск за свой счет работодатель может только по инициативе сотрудника, а изменение условий трудового договора допускается по соглашению между работником и работодателем. Это важно помнить, чтобы избежать штрафов контролирующих органов или исков со стороны сотрудников», - сказал юрист.

В завершение круглого стола Максим Калинин, управляющий партнер, Baker McKenzie в Петербурге, предложил отвлечься от коронавирусного настоящего и подумать о зеленом будущем. ЕС уже объявила в качестве двух основных направлений программы выхода из экономического кризиса — цифровую модернизацию и зеленую экономику. «Многие на это смотрят как на дополнительные затраты, многие - как на голубой океан возможностей», - отметил эксперт. Одним из важных направлений являются технологии, связанные водородом. «Водородная политика будет двигать европейскую экономику долгие годы. Огромные деньги вкладываются в разработку технологий. В России важным направлением является добыча водорода из природного газа», - рассказал Максим Калинин. В России уже есть регулирование рынка возобновляемой электроэнергии. Сейчас рассматривается законопроект об ограничении выброса парниковых газов. Но это более мягкий вариант закона, нежели обсуждался ранее.
Генеральный партнёр Проекта

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
АО «ЮИТ Санкт-Петербург» – региональное подразделение финского строительного концерна ЮИТ (YIT). Компания возводит жилые комплексы комфорт-, бизнес- и элит-класса в различных районах города. На всех объектах строительства компания выступает в качестве заказчика, генерального инвестора и застройщика. ЮИТ работает строго в рамках 214-ФЗ.

В настоящее время АО «ЮИТ Санкт-Петербург» – одна из лидирующих компаний в области жилищного строительства региона.

https://www.yit.ru/
Юбилейный партнёр Проекта
Kiilto Russia
Справка о компании Kiilto
Kiilto — международный концерн со 100-летней историей. Компания предлагает химико-технологическую продукцию для строительства, промышленности и профессиональной чистоты.

Важнейшие принципы бизнеса Kiilto — надежное производство и стабильные поставки высококачественной продукции. Компания проводит научно-исследовательские разработки и регулярно обновляет свой ассортимент. Такая гибкость позволяет Kiilto вот уже 25 лет сохранять конкурентные преимущества и удовлетворять меняющиеся требования клиентов.

http://www.kiilto.ru/ru/
Партнеры Проекта
Capital Legal Services
Baker McKenzie
АО «Амира»
Автор: Галина Бояркова
Корректор: Яна Пруссакова
Куратор: Ольга Карпусь
Фотограф: Павел Каравашкин
Иллюстрации: http://freepik.com
Верстка: Татьяна Сорокина, Екатерина Елизарова