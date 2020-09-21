В ближайшем окружении жилого комплекса — семь школ и шесть детских садов, два торгово-развлекательных комплекса, гипермаркет и пара скверов. И, разумеется, весь центр Петербурга с его с его ресторанами, кафе, музеями и культурными пространствами — к вашим услугам. Отсюда можно за 15 минут дойти до метро «Обводный канал», а проектируемая сейчас станция «Боровая» будет находиться всего в одной минуте ходьбы от комплекса. Автомобилисты доберутся от него до площади Восстания за 11 минут, смогут выехать на ЗСД за 12 минут, а на КАД — за 15 минут.

