Как будет устроен разноцветный экопарк в центре города
Общественные пространства Петербурга все чаще включают не только кафе, музеи, концертные площадки и другие необходимые элементы, но и концептуальные зеленые зоны — от небольших лаунж-газонов «Никольских рядов» до целого парка с цветущими деревьями и травяным садом, как в «Новой Голландии». Для компаний, строящих жилые комплексы, ландшафтный дизайн не менее актуален, ведь возможность комфортного отдыха рядом с домом сегодня для покупателей квартир так же важна, как, например, хороший район или удобная планировка. Поэтому новые проекты нередко предусматривают нестандартное озеленение: создание целого сада, парка или чего-то еще более оригинального.
Так, через пару лет в самом сердце Петербурга — во дворе жилого комплекса «Автограф в центре»*, который девелопер Setl Group возводит на пересечении Лиговского проспекта и Тосиной улицы, — появится экопарк. От традиционных ландшафтных решений он будет отличаться большим количеством растений и всесезонностью, то есть способностью радовать глаз круглый год.
Так, через пару лет в самом сердце Петербурга — во дворе жилого комплекса «Автограф в центре»*, который девелопер Setl Group возводит на пересечении Лиговского проспекта и Тосиной улицы, — появится экопарк. От традиционных ландшафтных решений он будет отличаться большим количеством растений и всесезонностью, то есть способностью радовать глаз круглый год.
Формат экопарка выбрали из шести различных концепций. Его сочли самым удачным вариантом для центра Петербурга, где так не хватает зелени, ярких цветов и природных материалов. При проектировании специалисты ориентировались на аналогичные европейские проекты и старались следовать мировым тенденциям ландшафтного дизайна.
Для благоустройства территории будут применяться хвойные и лиственные растения, цветы и злаки. Экопарк выполнят в едином стиле, но каждую его часть «окрасят» в свой цвет. Центральная прогулочная аллея будет благородно бордовой благодаря краснолистному барбарису и винным соцветиям гортензии. К осени оттенок изменится на пламенно-красный — так перецветают кусты живописного бересклета.
Для благоустройства территории будут применяться хвойные и лиственные растения, цветы и злаки. Экопарк выполнят в едином стиле, но каждую его часть «окрасят» в свой цвет. Центральная прогулочная аллея будет благородно бордовой благодаря краснолистному барбарису и винным соцветиям гортензии. К осени оттенок изменится на пламенно-красный — так перецветают кусты живописного бересклета.
В фиолетовом и розовом дворах запланированы сирень и гортензии соответствующих оттенков. В бело-синем дворе весной зацветет чубушник — раскидистый кустарник с густыми белыми цветами, от пленительного аромата которых захватывает дух (его еще ошибочно называют «жасмин»). Там же появится сирень и спирея Грефшейм — гибридный вид, пышно цветущий весною.
В желтом дворе высадят спирею Вангутта Gold Fountain. Этот сорт, существующий с 1868 года, садоводы любят за шарообразные белые соцветия, которые полностью укрывают ветки. А за желтый цвет двора будут отвечать крупнолистный кудрявый рябинник и дерен. Последний отличается круглогодичной декоративностью. Летом он выделяется золотистыми соцветиями, осенью можно любоваться белоснежными ягодами на фоне листвы, зима же позволяет рассмотреть экзотичные ветви куста: красные, оранжевые, желтые, ярко-зеленые.
Озеленение в одном из жилых комплексов, построенных компанией Setl Group
Озеленение в одном из жилых комплексов, построенных компанией Setl Group
Озеленение в одном из жилых комплексов, построенных компанией Setl Group
Большинство растений, включая травы, будут многолетними. Создатели нового пространства старались выбирать красивую, но устойчивую флору, подходящую для нашего климата. Самым прихотливым и сложным компонентом экопарка специалисты называют злаки: они необходимы для создания густых травяных «полей», которые сейчас находятся на пике ландшафтной моды. Работая с ними, российские дизайнеры ориентируются на скандинавских соседей и подбирают сорта, способные успешно перезимовать. Кстати, в холодное время года звездами экопарка станут миниатюрные горные сосны.
Сирень и чубушник
В период цветения будут создавать атмосферу радости и умиротворения благодаря сильному и приятному аромату.
Зелень декоративных трав и обилие листвы
Улучшают настроение и самочувствие, позволяют отвлечься от забот.
Красные кусты бересклета
В осеннее время станут отличным фоном для ярких селфи.
Горные сосны
Добавят цвета графичной петербургской зиме, а еще они выделяют фитонциды — вещества, которые обеззараживают воздух.
Центральную аллею и дорожки экопарка выложат крупной разноцветной плиткой. Вместо стандартных скамеек установят деревянные «тумбы» разной высоты. Взрослые могут использовать их для отдыха, а дети — для игры. Разумеется, площадки с горками и качелями тоже запланированы. Для их создания используют экологичное деревянное оборудование и безопасное покрытие. На территории комплекса оборудуют и несколько спортивных площадок, включая отдельную «активную зону» площадью около 1000 кв.м, окруженную высокой сеткой. Здесь
можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол, не боясь, что мяч вылетит на улицу.
Центральную аллею и дорожки экопарка выложат крупной разноцветной плиткой. Вместо стандартных скамеек установят деревянные «тумбы» разной высоты. Взрослые могут использовать их для отдыха, а дети — для игры. Разумеется, площадки с горками и качелями тоже запланированы. Для их создания используют экологичное деревянное оборудование и безопасное покрытие. На территории комплекса оборудуют и несколько спортивных площадок, включая отдельную «активную зону» площадью около 1000 кв.м, окруженную высокой сеткой. Здесь можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол, не боясь, что мяч вылетит на улицу.
В непосредственной близости от комплекса «Автограф в центре» Setl Group построит детский сад на 120 мест с бассейном. Внутри дома запланировано организовать детский клуб — особое помещение, где будет все, чтобы занять маленьких жителей. Там можно будет отмечать дни рождения, проводить мастер-классы, конкурсы и просто играть.
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— Одно из ключевых преимуществ жилого комплекса «Автограф в центре» — это, безусловно, его расположение, – комментирует Олег Пашин, генеральный директор компании «Петербургская Недвижимость», выступающей эксклюзивным брокером проекта. — Последние несколько лет на Лиговском проспекте формируется новая городская среда с современной архитектурой, которая гармонично вписывается в облик Петербурга. Жить здесь — прекрасная возможность быть в центре событий, почувствовать ритм и атмосферу города.
В ближайшем окружении жилого комплекса — семь школ и шесть детских садов, два торгово-развлекательных комплекса, гипермаркет и пара скверов. И, разумеется, весь центр Петербурга с его с его ресторанами, кафе, музеями и культурными пространствами — к вашим услугам. Отсюда можно за 15 минут дойти до метро «Обводный канал», а проектируемая сейчас станция «Боровая» будет находиться всего в одной минуте ходьбы от комплекса. Автомобилисты доберутся от него до площади Восстания за 11 минут, смогут выехать на ЗСД за 12 минут, а на КАД — за 15 минут.
«Автограф в центре» — это проект высокого комфорт-класса, что нетипично для района,
где обычно строят дома бизнес- и премиум-уровня. В комплексе представлены разнообразные
планировки — от студий до четырехкомнатных вариантов с кухнями-гостиными.
Большие квартиры объединены в семейные секции. На верхних этажах 11-этажных корпусов
будут находиться квартиры High Flat с высокими трехметровыми потолками,
на 12-м этаже домов — квартиры c просторными террасами площадью до 30 кв. м.
Покупателям не придется тратить время и силы на ремонт благодаря полной
чистовой отделке по стандартам «Итальянские коллекции».
«Автограф в центре» — это проект высокого комфорт-класса, что нетипично для района, где обычно строят дома бизнес- и премиум-уровня. В комплексе представлены разнообразные планировки — от студий до четырехкомнатных вариантов с кухнями-гостиными. Большие квартиры объединены в семейные секции. На верхних этажах 11-этажных корпусов будут находиться квартиры High Flat с высокими трехметровыми потолками, на 12-м этаже домов — квартиры c просторными террасами площадью до 30 кв. м. Покупателям не придется тратить время и силы на ремонт благодаря полной чистовой отделке по стандартам «Итальянские коллекции».
Вентилируемые фасады корпусов будут облицованы керамогранитом, для балконов и лоджий используют солнцезащитное остекление. На первых этажах предусмотрены колясочные, где можно оставлять также самокаты и велосипеды. Для автомобилей построят отапливаемый подземный паркинг на 672 места с пит-стоп станцией, позволяющей пропылесосить салон или подкачать колеса компрессором.
Безопасность комплекса будет обеспечиваться благодаря закрытой внутренней территории, видеодомофонам на входе во двор и парадную, а также круглосуточному видеонаблюдению по периметру жилых зданий, на детских площадках, входах в подъезды, в лифтовых холлах первого этажа и в лифтовых кабинах.
Что нужно знать о ЖК «Автограф в центре»
Приватный жилой комплекс в сердце Петербурга
Находится по адресу Лиговский проспект, дом 236
Станция метро «Обводный канал» — в шаговой доступности
Два корпуса высотой от 11 до 13 этажей
1463 квартиры, включая семейные секции, квартиры с террасами и High Flat
Все квартиры — с чистовой отделкой
Всесезонный экопарк во дворе
Детский сад и клуб для детей
Спортивная зона площадью 1000 кв.м
Планируемый срок сдачи в эксплуатацию — IV квартал 2022 года