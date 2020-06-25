КАК МЕНЯЛАСЬ КОНСТИТУЦИЯ
В РОССИИ
КРАТКИЙ ОЧЕРК ЗА ЧЕТЫРЕ ВЕКА
По какому закону жила Россия и когда конституция стала настоящей
Россия успешно иллюстрирует тезис: до конституционного строя надо дорасти. По большому счету история приведения государства к единому закону заняла более четырехсот лет: с крестоцеловальной записи Василия Шуйского 1606 года до поправок к Конституции 2020-го. Как развивались события — рассмотрим вместе с «Фонтанкой». Настройтесь на долгое чтение.

Конституция государства — это главный закон, по которому живет страна. Она лежит в основе всех остальных законов, а те не могут ей противоречить. Есть толкование, согласно которому это договор между государством и населением, регулирующий их отношения.

Какие вообще бывают конституции

Некоторые представляют собой ряд законов, актов или деклараций, как в Великобритании или Швеции, а есть единые документы — как в России. Есть даже неписаные — в той же Великобритании нет даже официального перечня, из каких законов и актов состоит конституция, все зиждется на традиции.

Прообразами современных конституций можно считать учредительные законы, устанавливавшиеся в древнегреческих полисах. В средние века эту роль исполняли своды законов. Один из действующих до сих пор — конституция Сан-Марино: она принята в 1600 году, а базировалась на городском уставе от 1300 года. Правда, Декларацию прав граждан и основных принципов государственного устройства к ней приписали в 1974 году, так что на роль самой старой конституции в мире этот пример не подходит.
А кто же был старшим из ныне актуальных главных законов? Сейчас считается, что первая конституция в нашему понимании слова была принята в США и ратифицирована штатом Делавэр 7 декабря 1787 года. В Европе можно отметить как одни из первых Конституцию Речи Посполитой (3 мая 1791 года) и Конституцию Франции (принята 3 сентября 1791 года). Однако обе перестали действовать достаточно скоро: Польшу разделили между Россией, Пруссией и Австрией, а во Франции все законы смела революция.

Четыреста лет попыток и поправок

1606
1606
Крестоцеловальная запись Василия Шуйского
1649
1649
Соборное уложение
1700
1700
Соборная комиссия Петра I
1730
1730
«Кондиции» Анны Иоанновны
1767
1767
Уложенное собрание Екатерины II
1773
1773
Конституция Панина и Фонвизина
1808
1808
«Введение к уложению государственных законов» Сперанского по заказу Алексадра I
1825
1825
Восстание декабристов и конституции Тайных обществ
1832
1832
«Свод законов Российской империи» Сперанского по заказу
Николая II
1881
1881
«Конституция Лорис-Меликова» и гибель Александра II
1905
1905
«Дарованная конституция» Николая II
1918
1918
Первая российская конституция
1925
1925
Конституция СССР
1936
1936
«Сталинская» конституция
1977
1977
«Брежневская» конституция
1993
1993
Конституция Российской Федерации
2020
2020
Поправки в конституцию РФ
Но это не значит, что у нынешнего основного российского закона не было предшественников. Давайте углубимся в нашу историю и начнем аж с века XVII.
«Божиею милостью мы, великий государь царь и великий князь Василий Иванович всея Руси и слуга наша Ерёма, щедротами и человеколюбием славимаго Бога и за молением всего освященного собора, и по челобитью и прошению всего православного христианства, учинилися есьмя во отчине прародителей наших, на Российском государстве царем и великим князем, его же дарова Бог прародителю нашему Рюрику, иже бе от Римскаго кесаря, и потом многими леты и до прародителя нашего Александра Ярославича Невского на сем Российском государстве быша прародители мои, и посем на суздалской удел разделишась, не отнятием и не от неволи, но по родству, якоже обыкли болшая братия на болшие места седати. И ныне мы, великий государь, будучи на престоле Российского царствия, хотим того, чтобы православное християнство было нашим царским доброопасным правительством и в тишине, и в покое и во благоденствии».
Василий Шуйский и корни русской демократии

Первый в России случай ограничения царской власти и гарантированной охраны прав личности.

Первое упоминание о хоть каком-то ограничении власти датируется 1606 годом. Российскому царю Василию Шуйскому присягали с целованием креста и подписывали при этом документ, в котором были предприняты очень робкие попытки как-то ограничить власть царя — а она де юре уже была абсолютной.

В тексте короткой Крестоцеловальной записи есть слова про охрану короны и лояльности подданных, гарантирована охрана прав личности и всех сословий от произвола. Вводился новый суд, который и должен был все права охранять, запрещалось преследование родственников виновных, рассмотрение дел основывалось на конкретных уликах.

Как Романовы порядок в законах навели

Единый свод российских законов «от Романовых» просуществовал почти два века, хотя уже через 50 лет его начали всячески критиковать.

Династия Романовых, придя к власти, отметилась в истории законотворчества Соборным уложением 1649 года — сводом всех-всех законов, которые тогда управляли жизнью России. Этот документ стал главным для страны на долгие века. Забегая вперед: радикальные изменения в него внесли только в 1832 году.

Как Петр I пытался не только бороды и столицу, но и Соборное уложение изменить

Уже при первом российском императоре законов стало так много, что в свод они не помещались. Но изменить Соборное уложение не вышло.

Петр I очень любил указы и на каждый случай издавал свой. И про бороды у него был отдельный документ, и про ассамблеи, и про «вид иметь лихой и придурковатый». Очень скоро вся эта масса законов стала противоречить Соборному уложению, и Петр решил его переписать.
В феврале 1700 года была учреждена специальная комиссия — Палата об Уложении, — на которую возлагалась обязанность составить юридический сборник из материала Соборного уложения и принятых после него законов — Новоуложенную книгу. Однако законов было так много, а методы работы комиссии — настолько неэффективными, что ничего у императора не вышло. Так и осталась Россия без петровской Конституции (возможно, нам крупно повезло).
...обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без оного Верховного тайного совета согласия:

1) Ни с кем войны не всчинять.
2) Миру не заключать.
3) Верных наших подданных никакими новыми податми не отягощать…

Из текста «Кондиций»
Как Анну Иоанновну довели до «кондиций»

Почти на целый день императрицу обязали принимать важные решения только вместе с Верховным тайным советом. Но тут вмешалась армия, и самодержица порвала условия своего правления.

В 1730 году века высшие чиновники России во главе с князем Голициным попытались ограничить абсолютную монархию Анны Иоанновны некоторыми условиями или «кондициями». Все важные решения она была, по этому документу, согласовывать с Высшим тайным советом (состоящим из авторов, разумеется).

Поначалу самодержица даже подписала эту бумагу, но, опираясь на армию, практически мгновенно — в тот же день — утвердила власть монархини, подписанное порвала — и кондиции потеряли всякий смысл.

Как Екатерина II человеческий фактор не учла

Французское Просвещение чуть было не облагодетельствовало и Россию, но все завязло в комиссиях и бюрократии. Правда, основой нового закона, если бы его приняли, было бы все та же ничем не ограниченная монархия. Зато провозглашалось равенство всех перед правом. Но только уголовным.

В 1767 году всем стало ясно, что негоже России жить по законам, которые были приняты после Соборного уложения и противоречили и ему, и друг другу. Императрица Екатерина II предприняла решительную попытку исправить положение, руководствуясь трудами западноевропейских просветителей, в первую очередь — Монтескье с его трактатом «О духе законов».
Она создала Уложенную комиссию, чтобы сделать систему русского законодательства стройной и непротиворечивой. Для авторов нового Уложения императрица написала знаменитый Наказ, в котором обрисовала вкратце свое видение государственного устройства и права и обязанности подданных.

Все очень просто: монархия — хорошо, власть императора ничем не ограничена, свобода — право делать то, что разрешено законом. Граждане, как видела будущее Екатерина II, делились бы на сословия и единственное, пожалуй, в чем они были бы равны, — в ответственности по уголовным преступлениям. Хорошей новостью было, конечно, провозглашаемое торжество законов и намерение не наказывать за умысел и исправлять, а не уничтожать преступника.

В комиссию вошли представители всех сословий изо всех концов России: из 564 депутатов 28 были от правительства, 161 от дворян, 208 от горожан, 54 от казаков, 79 от крестьян и 34 иноверца. Они принесли с собой наказы, которые предполагалось обдумать и свести в законы или «уложения». Но рабочих групп, как бы мы теперь сказали, создали так много, что они никак не могли между собой договориться и работали кто в лес, кто по дрова. В результате Уложенная комиссия была даже не распущена, а просто забыта, проработав меньше года.

В дальнейшем Екатерина II еще несколько раз пыталась что-то сделать со всем этим хаосом, но результата — Уложения или свода законов — так и не вышло.
Граф Никита Иванович Панин предлагал основать политическую свободу сначала для одного дворянства, в учреждении Верховного Совета, которого часть несменяемых членов назначались бы из избранных дворянством из своего сословия лиц. Синод также бы входил в состав общего собрания Сената. Под ним (то есть под Верховным сенатом) в иерархической постепенности были бы дворянские собрания, губернские или областные и уездные, которым предоставлялось право совещаться в общественных интересах и местных нуждах, представлять об них Сенату и предлагать ему новые законы.

Из письма декабриста Михаила Фонвизина
Как Павел I приобрел стойкую аллергию к реформам

Цесаревич Павел чуть было не принял конституцию для дворянства и не создал Верховный совет, но маменька очень ругалась.

Историк Н. Я. Эйдельман высказал предположение, что в 1773 году дипломат Никита Иванович Панин и литератор Денис Иванович Фонвизин (якобы при участии лучшей подруги императрицы — Екатерины Дашковой) попытались осуществить государственный переворот и возвести на престол царевича Павла.

Однако основной целью этого бунта была все-таки не смена монарха, а введение в России конституции. Некоторые положения, ограничивающие власть царей, Панин «продвигал» к тому времени уже больше 10 лет: он настаивал на создании Императорского совета из 6-8 человек, а также Сената, которые контролировали бы решения императрицы (и ее преемников). Но Екатерина к его мнению отнеслась холодно, и тогда Панин решил воздействовать на ее сына, при котором был воспитателем.
Поскольку в заговоре участвовало много народу, Екатерина II довольно скоро обо всем узнала. Однако не подвергла заговорщиков репрессиям, а даже щедро некоторых наградила — лишь бы только помалкивали впредь.

Что конкретно было в конституции Панина и Фонвизина, какие дополнительные ограничения были наложены на монархию и не планировалось ли уже тогда освободить крестьян от крепостного права — мы доподлинно не знаем. Этот документ уже давно числится в утраченных, и сохранилось от него лишь введение — «Рассуждение о непременных государственных законах» Фонвизина.

В оправдание Екатерине, которая на корню зарубила эту попытку ввести в России конституционный строй, скажем: как раз примерно в это время во Франции, на которую равнялась наша просвещенная монархиня, уже зрел Большой Террор. Или Великая французская революция, как вам будет удобнее называть. Так что, возможно, мы с вами в очередной раз легко отделались.

Предположим заодно совершенно неисторично, что Павел I потому стал тираном, самодуром и деспотом (это и привело его к апоплексическому удару табакеркой), что маменька изволила его сильно ругать за попытки подписывать всякие пакости. Из-за этой юношеской травмы никаких попыток конституционной деятельности Павел I, взошедши на престол, не предпринимал. Следующий шаг к основному закону сделал его сын.
...во всяком благоустроенном государстве должны быть начала законодательства положительные, постоянные, непреложные, неподвижные, с коими бы все другие законы могли быть соображаемы. Сии положительные начала суть коренные государственные законы.

Три силы движут и управляют государством: сила законодательная, исполнительная и судная.

Начало и источник сих сил в народе: ибо они не что другое суть, как нравственные и физические силы людей в отношении их к общежитию.

Из текста «Введения»


Карамзин как тормоз конституционной реформы

Александр I хотел ввести в России три ветви власти, а сам их контролировать. Но советники не дали ему воли.

В декабре 1808 года Александр I поручил своему помощнику М. М. Сперанскому составить план государственных преобразований, известный как «Введение к уложению государственных законов». Каждый пункт плана Сперанский согласовывал с императором. В октябре 1809 года Александр I признал готовый проект реформ «удовлетворительным и полезным».

Согласно «Введению», вся власть в Российской империи должна была делиться на законодательную, исполнительную и судебную. Абсолютная власть императора оставалась в неприкосновенности, и монарх контролировал высшие органы всех трех ветвей. В документе Сперанского были обозначены также гражданские и политические права населению, новое сословное членение общества. Ничего радикального не планировали — но и такую малость внедрить не вышло.

«Введение к уложению государственных законов» император дал почитать советникам, и те раскритиковали документ в пух и прах — в частности, о нем достаточно резко отозвался историк и писатель Н. М. Карамзин. Пришлось отклонить проект, который император уже было одобрил. В скобках заметим, что вообще-то, согласно всем законам, в России была абсолютная монархия, и безграничная власть государя никем не оспаривалась. В теории.
При жизни императора Александра I, даже после разгрома Наполеона в 1812-13 годах и при воцарившейся после победы вольности, никаких попыток создать основной закон для России предпринято не было. Это вызывало недовольство знатной молодежи, некоторые даже создали тайное общество и вышли на Сенатскую площадь в декабре 1825 года с целью установить в России конституционный строй.

В среде декабристов было два подхода: умеренный от Северного тайного общества и радикальный от Южного.
«Крепостное состояние и рабство отменяются.
Раб, прикоснувшийся земли Русской, становится свободным».


Умеренный Никита Муравьев не поскупился на зарплату императора

Отменить крепостное право, сделать из России федерацию, ввести народное вече (двухпалатное) и назначить императору жалование почти как президенту — таков был план на Севере.

Многочисленные неосуществленные преобразования эпохи Александра I декабрист Н. М. Муравьев свел в программный документ «Конституция» — очень умеренный на фоне остальных мнений декабристов. Правда, Муравьев признавался на следствии: если бы Романовы не приняли его идей конституционной монархии, по этому документу царизм в России был бы тут же свергнут.

Кроме ограничения прав монарха Муравьев предполагал создать в России федерацию из 13 держав и 2 областей. Петербург, кстати, стал бы центром Волховской державы.
Власть разделялась на законодательную, исполнительную и судебную — ничего нового. Муравьев планировал законодательную ветвь власти в виде двухпалатного органа под названием «Народное вече», который состоял из «Верховной думы» (верхняя палата) и «Палаты представителей народных» (нижняя палата). Депутаты в обе палаты должны были избираться на основе имущественного ценза на 6 лет, каждые два года треть депутатов переизбиралась.

Исполнительную власть Муравьев отдал императору — «верховному чиновнику российского правительства». Еще царь должен был стать Верховным главнокомандующим, а послов, консулов, судей верховных судебных палат и министров мог назначать только с согласия верхней палаты нового парламента. Правда, жалованье высшего чиновника за такие труды было весьма и весьма внушительным: от 8 до 10 млн рублей серебром в год. На месте Николая I мы бы подумали — может, это и неплохо?

Престол передавался только по прямой мужской линии, женщина не могла наследовать престол или передавать его по браку, а если не получалось соблюсти это условие, то Народное вече должно было избрать новую династию.

И самое важное в «Конституции»: крепостное право планировалось отменить.

Для свободных граждан действовали следующие права: равенство всех граждан перед законом; свобода слова, печати, вероисповеданий; свобода собраний, занятий, передвижения.
Ещё хуже — отдать землю крестьянам. Здесь речь идёт <…> о капитале и просвещении, а крестьяне не имеют ни того, ни другого.

Мнение Павла Пестеля о земельной реформе

А радикальный Пестель из России цыган выгонял

Юг больше внимания обращал на национальный вопрос и даже планировал создать государство Израиль пораньше. А столицу перенести в Нижний Новгород.

В Южном тайном обществе, в полном согласии с жарким климатом и пылом главы П. И. Пестеля, настроения царили куда более радикальные.

Пестель был немец, лютеранин, незнатен и, судя по своим размышлениям об устройстве России, вообще никакого пиетета к тогдашней власти не питал. Его программный документ полностью называется «Русская правда, или Заповедная государственная грамота великого народа российского, служащая заветом для усовершенствования России и содержащая верный наказ как для народа, так и для временного верховного правления, обладающего диктаторскими полномочиями». Это настолько радикальные мысли об изменении государственного строя, что даже единомышленники по Тайному обществу их считали «социалистическими». Давайте почитаем этот наказ будущему правительству России.

По мнению Пестеля, после декабрьского восстания наша страна должна была — лет на 10-15 — стать диктатурой.

Декабрист призывал к свержению монархии и установлению республики. После этого Россия становилась единым и неделимым государством со столицей в Нижнем Новгороде. Его планировалось переименовать во Владимир, а уже существующий Владимир назвать как-нибудь по-другому: например, Клязьмин.
Высшая законодательная власть принадлежала однопалатному Народному вечу, в которое входили бы 500 человек. Исполнительная власть осуществлялась Державной думой в составе 5 человек, избиравшихся Народным вече на 5 лет (каждый год по одному человеку). Ежегодно один из членов выходил из Думы и заменялся другим выбранным членом. Все министерства должны были состоять под ведомством и начальством Державной думы, действуя по её разрешениям и исполняя только с ее приказанием. Высшая контрольная («блюстительная») власть доставалась Верховному собору из 120 человек, куда пожизненно избирались самые уважаемые люди со всей страны. Избирательный возраст, согласно документу, составлял 20 лет, женщины к голосованию допущены не были.

«Русская правда» предполагала полную отмену крепостного права, но с небольшой такой оговоркой: половина пахотной земли выполняла социальную функцию предотвращения бедности, для чего она должна находиться в общинной собственности. А вторую половину земельного фонда планировалось оставить в частной собственности — по большей части у помещиков для организации крупных товарных хозяйств с широким привлечением наёмного труда.

Все сословия сливались в одно гражданское сословие, члены которого были равны перед законом. Предполагался целый ряд свобод: слова, печати, вероисповеданий (но об этом поговорим отдельно), собраний, занятий и передвижения. Новая судебная власть была бы равно справедлива со всеми.

А вот национальный вопрос Пестель решал крайне резко. В России предполагался только один народ, русский, в который сливались все, вне зависимости от национальности. Однако при этом население делилось на три разряда: Племя Славянское; Племена, к России присоединенные; Иностранцы. Последние делились на подданных и неподданных по собственному выбору. Неподданным запрещалось иметь недвижимое имущество и состоять на государственной службе.

Радикально автор предлагал решить еврейский и цыганский вопросы: либо полная интеграция в российское общество, для цыган с непременным переходом в православие (свобода вероисповедания? Ой ли?), либо изгнание из России. Для евреев планировалось бы в этом случае с помощью российских войск создать отдельное государство на территории Турции.

После этого подход Пестеля к кавказской проблеме кажется даже мягким: племена горцев он предлагал разделить на «буйные», которые предполагалось переселить «вглубь России», предварительно раздробив на небольшие части; и «мирные» — их можно было оставить на Кавказе.

«Русская правда» осталась незавершенной, представление о ней историки получают по черновикам Пестеля, письмам и запискам декабристов, принимавших участие в ее обсуждении, по протоколам допросов.

Говорить о том, что декабристы создали бы действительно демократическое общество, не приходится: эпоха была не та. Но, по крайней мере, они хотели свободы для всех и устранения крепостного права...

«...и жена его Конституция»

Во время восстания на Сенатской площади солдаты, которым если что и объяснили, то крайне обрывочно, кричали «За Константина и конституцию!». Существует исторический анекдот, согласно которому на допросе один из рядовых участников восстания на вопрос — кого, собственно, в лозунге поминали — ответил:

– Известно кого, великого князя Константина Павловича…

– А при чем здесь конституция? — якобы спросил его дознаватель.

– Как при чем? Известное дело, Конституция — жена Константина. Так и кричали: за Константина и жену его Конституцию!

И тут Сперанский «переобулся» в консерватора

Из Соборного уложения и в 1832 году конституции тоже не получилось. Зато вышел непротиворечивый и крайне консервативный свод законов.

После подавления восстания декабристов о «женушке» Константина в России надолго забыли. В 1832 году, в царствование Николая I, под руководством М.М. Сперанского — того самого, который работал над проектом конституции для Александра I, — кодифицировали, то есть, по сути, полностью пересмотрели Соборное уложение 1649 года. Надо только учесть, что во времена Александра Сперанский был молодым вольнодумцем, а через 26 лет стал пожилым консерватором. И свод законов у него получился весьма нелиберальный.

19 января 1833 года на специальном заседании Государственного совета Сперанский представил императору Николаю I 45 томов «Полного собрания законов Российской империи» и 15 томов «Свода законов Российской империи», составленных под его руководством. В конце торжественной церемонии Николай I в присутствии всех членов Государственного совета снял с себя Андреевскую звезду и надел её на Сперанского. Этот эпизод увековечен на пьедестале памятника Николаю I работы скульптора Клодта (сейчас памятник на реставрации, вот откроют — посмотрим).

И снова забежим вперед, без этого никак нельзя: на основе этой кодификации в 1906 году будет создан документ, который уже можно счесть первой конституцией России.

Но до этого была еще попытка Александра II реорганизовать государство и дать ему справедливый общий закон.

История посмеялась: сторонники демократии убили царя в день подписания конституции


Крепостных уже освободили — теперь пора и об ограничении власти царя подумать. Планировалось участие представителей российского народа в законотворчестве, но террористы успели раньше.

В царствование Александра II, монарха просвещенного и радеющего о дальнейшей судьбе России, освободившего крестьян и проводившего другие реформы, казалось бы, стоило ожидать создания конституционной монархии и — наконец-то! — основного закона для государства. Но вмешалась судьба — и террористы.

В то время в среде высших чиновников выдвинулся либерально настроенный граф М. Т. Лорис-Меликов. В последние месяцы царствования императора Александра II (1881 год) он занимал пост министра внутренних дел с расширенными полномочиями и подготовил проект конституционного ограничения самодержавия, известный под названием «Конституция Лорис-Меликова».
Основная его идея состояла в том, что общественность должна была сотрудничать с императором, обсуждая его законодательные инициативы. Рассматривались также реформы губернского управления и продолжение крестьянской реформы (перевод бывших крепостных на обязательный выкуп со снижением выкупных платежей) — причем все эти вопросы должны были прорабатывать общественные комиссии. После решения еще некоторых вопросов российского устройства самых опытных и заслуженных, по мнению государя, членов комиссии пригласили бы в постоянно действующий законосовещательный орган — Государственный совет Российской империи — для выработки окончательной редакции законопроектов.

Трагическая ирония: Александр II сообщил Лорис-Меликову, что через четыре дня проект будет вынесен на обсуждение Совета министров — и в тот же день погиб от рук народовольцев, ратующих за демократические преобразования в России. В силу проект так и не вступил.
Александр III с первых дней своего царствования отправил Лорис-Меликова в отставку и на его докладе написал: «Слава Богу, этот преступный и спешный шаг к Конституции не был сделан, и весь этот фантастический проект был отвергнут в Совете Министров весьма незначительным меньшинством». Синим карандашом написал, вы подумайте только!

И снова все заглохло. Александр III был так напуган гибелью августейшего папеньки, что изрядно закрутил гайки сторонникам конституционного строя. И только при его сыне, Николае II, была создана, фактически, первая конституция России. Для этого, правда, понадобилась революция 1905 года, но кто ж за нами считает?
В этом году, кстати, избирательное право для женщин, вслед за Новой Зеландией и Австралией, было введено… в Финляндии, которая тогда входила в состав Российской империи на правах автономии. Остальным женщинам России пришлось подождать до весны 1917 года.
Сначала революция — потом конституция

Государственная Дума и право вето императора, неприкосновенность личности и свобода слова — завоевания 1905 года.

В 1905, под давлением революционно настроенных масс и исторической необходимости, началась работа над изменением Свода основных законов Российской империи в редакции Сперанского. В 1906 году был обнародован Высочайший манифест об усовершенствовании государственного порядка (Октябрьский манифест) — законодательный акт Российской империи. Нельзя сказать, чтобы это была прямо вот демократическая, но фактически уже конституция. Правда, ее не принимали ни народ, ни его представители (так что речь идет о т. н. октроированной или дарованной конституции), но в тот момент и это было достижением. В конце концов, у Австрии и Японии на тот момент как раз такие и были — и жили же как-то!

Манифест учреждал парламент (Государственную думу), без одобрения которого не мог вступать в силу ни один закон. В то же время за императором сохранялось право его распускать и блокировать его решения — у него было право вето. Также манифест предоставлял некоторые свободы: совести, слова, собраний, а также неприкосновенность личности.

Последующими документами были установлены избирательные права, при этом имущественный ценз был снижен настолько, что в выборах могли принимать участие даже рабочие. Зато лица моложе 25 лет и военнослужащие к ним не допускались, не говоря уже о женщинах.

В 1907 году, правда, эту вольницу несколько приструнили: Николай II досрочно распустил Государственную Думу второго созыва и изменил избирательное право — в частности, сильно повысил имущественный ценз. Это событие считается последним днем первой русской революции.

Попы, жандармы и другие лишенцы

Смена строя повлекла за собой репрессии на конституционном уровне. Вся власть Советам, кто не с нами, тот не голосует!

Понадобился Февральская революция, чтобы дать избирательные права женщинам и власть Учредительному собранию, и Октябрьская революция 1917 года — чтобы у страны наконец-то появилась своя полноценная (или считающаяся таковой) конституция. Ура, товарищи!

Поскольку первое время власть была сильно занята наведением порядка на местах, то после революции прошло больше полугода. И вот 10 июля 1918 года были одновременно образована РСФСР и принята конституция нового государства. В соответствии с принципом «Вся власть Советам!» последняя установила, что верховным органом власти в стране является Всероссийский съезд Советов, а в период между съездами — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). А на местах создавались такие же временные съезды советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Согласно этому закону политические права предоставлялись «всему рабочему населению страны, объединенному в городских и сельских Советах», то есть только представителям рабочего класса, в том числе трудовой интеллигенции, и крестьянства. Право избирать и быть избранным наступало по достижении гражданином 18 лет.

Для других категорий граждан существовали ограничения в правах: например, для лиц, использующих наемный труд в целях извлечения прибыли; живущих на нетрудовые доходы; представителей духовенства, дворян и — неожиданно — душевнобольных и преступников. Для них в советском новоязе появилось даже название: лишенцы.

Неудивительные и неувлекательные приключения конституции СССР

На бумаге — самая либеральная из всех мировых конституций, а на деле террор или застой. Сталин дал право голоса всем, Брежнев дал власть народу.

В 1924 году, в связи с образованием СССР, была принята новая конституция, которая, впрочем, практически не меняла установившийся государственный строй — утвердила, что он касается не только Российской Федерации, но и примкнувших к ней союзных республик: Украины (УССР), Белоруссии (БССР) и Закавказья (ЗСФСР). Из них было создано единое государство с общей денежной и кредитной системой, общим гражданством (и гражданством каждой республики). Участникам гарантировалось право свободного выхода из Союза. Правда, механизм такого выхода расписан не был, да и никто не попытался выйти.

Лишенцы продолжали оставаться таковыми, избирательного права им не дали.

Конституция СССР 1936 года («сталинская») сделала новый акцент: теперь права принимать законы у республик были очень ограничены, а союзное законодательство имело приоритет. В этом документе — уж заодно — были закреплены тезис о руководящей роли Коммунистической партии и нормы, определяющие экономические основы социализма.

Именно тогда отменили все ограничения по избирательным правам, закрепленные в Конституциях 1918 и 1924 годов. Избирательное право стало всеобщим, равным и прямым. Де юре это была самая демократичная конституция в мире, а де факто очень скоро, и месяца не прошло, наступил 1937 год.

С основным законом «от вождя народов» страна прожила аж до 1977 года, когда «брежневская» Конституция СССР немного изменила принятый строй. Одна из поправок касалась того, что государство диктатуры пролетариата, выполнив свои задачи, стало общенародным. В Конституции 1977 г. впервые было закреплено, что «вся власть в СССР принадлежит народу», а наиболее важные вопросы государственной жизни можно вынести на всенародное обсуждение и поставить на всенародное голосование (референдум). Ну а в статье 6 было подтверждено и усилено положение о руководящей роли КПСС в политической системе.

Партий много — закон один!

Перестройка принесла плюрализм и многопартийность, добросовестную конкуренцию и рыночные отношения.

После распада СССР с 1991 года в Российской Федерации действовала Конституция РСФСР 1978 года, в которую Съезд народных депутатов внес многочисленные поправки. В первую очередь в новую редакцию вместо руководящей роли Коммунистической партии вписали многопартийность и политический плюрализм.

Также были зафиксированы новый статус (суверенное федеративное государство) и новое наименование государства — Российская Федерация или Россия. В качестве незыблемых основ закреплялись федерализм, республиканская форма правления, разделение властей. Декларировался отказ от признания приоритета государственной собственности по сравнению с другими формами собственности. Вместо принципа планового развития экономики провозглашались ориентация на рыночные отношения, свобода экономической деятельности и добросовестная конкуренция. В текст Конституции была включена Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, принятая Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года.

Каких-то четыре века — и у России есть конституция!..

А в ней свобода вероисповедания и предпринимательства, защита всех форм собственности, социальное равноправие и власть народа.

12 декабря 1993 года была принята новая Конституция Российской Федерации, по которой мы жили до нынешнего года. Это была первая реально действующая конституция Российского государства и первая в истории государства — принятая всенародным голосованием.

Согласно статье 1 Конституции, Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Конституция закрепила права человека на жизнь, труд, свободу и личную неприкосновенность, свободу слова, печати, собраний, вероисповедания и предпринимательства.

Этот документ последовательно проводит принцип разделения властей. Кроме того, он не предписывает, как это было в советское время, предустановленной единой экономической системы, а в равной мере защищает все формы собственности, обеспечивая свободу развития гражданского общества.

Конституция исходит из равноправия всех социальных слоев общества, социального партнерства и социальной солидарности. Также она устанавливает власть народа, которая осуществляется им непосредственно (выборы, референдум и др.), а также через органы государственной власти и местного самоуправления.

Конституция России имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории страны. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции страны.

...Поправочка!

В 2020 году в Конституцию были внесены поправки, которые нам предстоит оценить на предстоящем голосовании.

Это не первый случай в истории, когда в основной закон страны, не изменяемый полностью, вносились поправки. Например, знаменитая Пятая поправка к Конституции США ( о суде присяжных и недопустимости свидетельства против себя самого) была принята в 1791 году в составе Билля о правах — первых десяти поправок. Среди других известных изменений американской конституции — поправка XIII об отмене рабства, поправки о вводе и отмене сухого закона (VIII и XXI).
Автор текста: Елена Виноградова
Редактор: Мария Мокейчева
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