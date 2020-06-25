Высшая законодательная власть принадлежала однопалатному Народному вечу, в которое входили бы 500 человек. Исполнительная власть осуществлялась Державной думой в составе 5 человек, избиравшихся Народным вече на 5 лет (каждый год по одному человеку). Ежегодно один из членов выходил из Думы и заменялся другим выбранным членом. Все министерства должны были состоять под ведомством и начальством Державной думы, действуя по её разрешениям и исполняя только с ее приказанием. Высшая контрольная («блюстительная») власть доставалась Верховному собору из 120 человек, куда пожизненно избирались самые уважаемые люди со всей страны. Избирательный возраст, согласно документу, составлял 20 лет, женщины к голосованию допущены не были.



«Русская правда» предполагала полную отмену крепостного права, но с небольшой такой оговоркой: половина пахотной земли выполняла социальную функцию предотвращения бедности, для чего она должна находиться в общинной собственности. А вторую половину земельного фонда планировалось оставить в частной собственности — по большей части у помещиков для организации крупных товарных хозяйств с широким привлечением наёмного труда.



Все сословия сливались в одно гражданское сословие, члены которого были равны перед законом. Предполагался целый ряд свобод: слова, печати, вероисповеданий (но об этом поговорим отдельно), собраний, занятий и передвижения. Новая судебная власть была бы равно справедлива со всеми.



А вот национальный вопрос Пестель решал крайне резко. В России предполагался только один народ, русский, в который сливались все, вне зависимости от национальности. Однако при этом население делилось на три разряда: Племя Славянское; Племена, к России присоединенные; Иностранцы. Последние делились на подданных и неподданных по собственному выбору. Неподданным запрещалось иметь недвижимое имущество и состоять на государственной службе.



Радикально автор предлагал решить еврейский и цыганский вопросы: либо полная интеграция в российское общество, для цыган с непременным переходом в православие (свобода вероисповедания? Ой ли?), либо изгнание из России. Для евреев планировалось бы в этом случае с помощью российских войск создать отдельное государство на территории Турции.



После этого подход Пестеля к кавказской проблеме кажется даже мягким: племена горцев он предлагал разделить на «буйные», которые предполагалось переселить «вглубь России», предварительно раздробив на небольшие части; и «мирные» — их можно было оставить на Кавказе.



«Русская правда» осталась незавершенной, представление о ней историки получают по черновикам Пестеля, письмам и запискам декабристов, принимавших участие в ее обсуждении, по протоколам допросов.



Говорить о том, что декабристы создали бы действительно демократическое общество, не приходится: эпоха была не та. Но, по крайней мере, они хотели свободы для всех и устранения крепостного права...

