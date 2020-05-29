Летом 1941 года часть рабочих и инженерно-технических специалистов с оборудованием были отправлены в Сталинград, затем на Урал и в Сибирь, где они работали на нескольких предприятиях в тылу. Всего за годы Великой Отечественной войны погибли от бомбежек и умерли от голода более 4 тысяч работников завода, пали в боях — более 5 тысяч. Семь заводчан, воевавших на фронте, были удостоенные звания «Герой Советского Союза», тысячи — награждены медалями. А 16 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета и сам завод «Большевик» получил орден Красного Знамени — «за успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по выпуску артиллерии для Красной армии и военно-морского флота в условиях блокады города Ленинграда».

