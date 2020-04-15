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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: |
Ночью в городе на Неве столбики термометра опускались до –2,6, днем воздух прогревался до +3,6 градуса
В этот день открылись для посещения старейшие в городе бани — Гороховые, они же — № 42 (бывшие бани Таля; во дворе дома № 60 по наб. реки Мойки). В эксплуатацию пущены пока лишь три помывочных отделения, остальные планируется отремонтировать летом.

Затрагивая насущный банный вопрос, газеты информируют ленинградцев: «...к 1-му мая откроются бани в Свердловском районе, на 17 линии, Вульфовы бани в Петроградском районе. В Лермонтовских банях будет сдано в эксплуатацию вновь оборудованное помещение для матери и ребенка. Всего к 1 Мая в Ленинграде планируются к работе 36 бань..».

Лермонтовские бани будут снесены летом 1967 при строительстве гостиницы «Советская». Здание, в котором располагались т. н. Вульфовы бани (ул. Чапаева, 7) давно находится в аварийном состоянии, ожидает реконструкции. А вот общественные бани №55 Свердловского (в будущем – Василеостровского) района, располагавшиеся по адресу 17-я линия, д. 38, сохранились как банный комплекс «Нептун».
Кирпичное здание бань на 17-й линии Васильевского острова было построено в 1904-1905 по проекту гражданского инженера К. И. Нимана. Источник фото – https://rais.livejournal.com/639908.html (снимки — сентябрь 2014).
Кирпичное здание бань на 17-й линии Васильевского острова было построено в 1904-1905 по проекту гражданского инженера К. И. Нимана. Источник фото – https://rais.livejournal.com/639908.html (снимки — сентябрь 2014).
«Зимой 1941–1942 годов ленинградские бани не работали из-за отсутствия воды и топлива (хотя к Новому году в Красногвардейском районе удалось открыть на короткое время четыре бани). Восстановление выбывших из строя бань началось в 1942 году. 28 января действовало две бани, к концу февраля открылись отдельные "классы" в 15 банях, 21 февраля с большими трудностями была пущена баня на улице Некрасова, № 14-а. В марте начали периодически работать 19 бань, в апреле — мае — 34. Все они были превращены в санпропускники. 16 мая Ленгорисполкомом было разрешено выдавать всем жителям города по полкуска хозяйственного мыла и по куску туалетного (до этого выдавали по пять граммов мыла). К 1 июня "в строю" было 42 бани. Зимой 1942–1943 годов работало периодически 28 бань. В 1944 году началось восстановление ленинградских старых бань, а спустя несколько лет продолжилось строительство новых».

Цит. по: «Адреса Петербурга», № 35/49 (тема номера «Гигиена»)
Вспоминает Эмма Модестовна Казакова : «...К концу февраля 1942 года жизнь стала очень тяжелой. Голод и холод уносили последние силы. Но день становился длиннее, проглядывало солнышко, и наконец пришла весна. Помнится, что она была ранней и бурной, потому что уже в марте начали говорить об уборке трупов с улиц и из квартир, боялись эпидемий. И вдруг разнесся слух, что открывают бани. Это был светлый луч надежды на какую-то новую жизнь. В нашей бане открыли один класс — общий, для мужчин и женщин одновременно. Приходить надо было со своими тазами, так как шаек было очень мало. Очередь была в баню огромная. Стояли часами, но никто не уходил. Боже мой, какими мы увидели людей, старых знакомых и соседей, которых не встречали всю зиму. Многих не было в живых. А пришедших мы не могли узнать. Мы пришли в баню все вместе: бабушка, уже очень слабая, мама, мои две тети и двоюродная сестра. Увидеть голых людей, этих дистрофиков, эти скелеты, покрытые серой кожей, было потрясением. У женщин почти не было грудей, животы втянуты, торчали тазовые кости. Ноги образовывали дугу из костей, мышц почти не было. И никакого стыда ни у женщин, ни у мужчин. Никакого различия полов. Мыли друг другу спины, поливали теплой водой тех, кто слабее, наслаждались относительным теплом и просто мытьем. А после бани, счастливые от пережитых ощущений нормальной жизни, мы сели пить горячий чаек из маленького самовара на два стакана, который быстро закипал от щепочек. И начали вспоминать баню. Мы так смеялись, перебирая все подробности совместного мытья с мужчинами: а он ей говорит, а она ему, а этот-то таз налил, да и опрокинул, ха-ха-ха. Не очень веселый юмор, но тогда это был первый проблеск живых людей, которые поняли и почувствовали, что жизнь еще возможна. Вскоре открыли второй класс в бане. Что-то начало меняться...»

ист. – «Коммерсантъ», 18.01.2014

Эмма Казакова, снимок 2006 года (источник vk.com)
На фото Эмма Казакова рассказывает детям о жизни в блокадном городе в пространстве Детского исторического музея "Блокадная школа". В руках у Эммы Модестовны кукла, с которой она, ребенком, пережила блокаду.
Навстречу Первомаю
Ленинградские газеты продолжают писать о подготовке к первомайским праздникам:

«…На 10 дней раньше срока выполнил 2-й механический цех завода "Русский дизель" квартальный план по изготовлению запасных тракторных частей. За это цеху было вручено переходящее красное знамя заводоуправления и завкома. В Краснознаменном цехе трудится в большинстве молодежь. Токарная бригада Люси Алексеевой изготовляет шкивы вентиляторов к тракторам. В соревновании молодежных бригад она все время держит первое место. Слесарь-комсомолка Люся Григорьева освоила вторую профессию и отлично справляется с ней. Люся взяла обязательство к 1 Мая еще выше поднять производительность своего труда. Слово свое она держит, выполняет норму на 250 процентов. Молодежь "Русского дизеля" стахановским трудом помогает освобожденным колхозам области своевременно начать пахоту».

Ист. — «Смена»

«…Встав на предмайскую вахту, мартеновцы Ижорского завода изо дня в день увеличивают выпуск стали. На днях в смене начальника Баженова сталевар Круглов с подручными Протасовым, Чураковым и Колокольчиковым выпустили за смену две скоростные плавки. Одну из них, весом в 48 тонн, он сварил на 6 часов 45 минут раньше, чем полагалось по норме, и при этом снял 12,65 тонны стали с 1 квадратного метра пода печи. Вчера бригада тов. Круглова установила новый рекорд. Она выпустила скоростную плавку весом в 50 тонн за 5 часов 40 минут. Сэкономлено 5,8 тонны мазута и 7,8 тонны чугуна».

Ист. — «Ленинградская правда»
В гости к императору
«…После зимнего перерыва в первых числах мая откроется музей Домик Петра I на Петровской улице. В музее ремонтируется кровля, переплеты окон, приводится в порядок экспозиция. В ближайшие дни начнется остекление футляра. Весной на площадке у музея будут разбиты цветники».

Ист. — «Ленинградская правда»
Музей «Домик Петра I» открылся для советских посетителей в 1930 году и пользовался большой популярностью у ленинградцев и гостей города. В годы войны, во время артобстрелов Ленинграда, музею были причинены серьезные повреждения. Так, уже в сентябре 1941-го осколки снаряда выбили стекла в окнах, повредили оконные переплеты и двери. Дождь, а затем и снег стали беспрепятственно проникать внутрь защитного павильона-футляра, вследствие чего «внутренности» музея сильно пострадали от сырости.

Домик Петра I возобновил свою работу 31 августа 1944 года, но ближе к зиме был законсервирован под предстоящий ремонт. В течение 1945 года будет отремонтирован павильон-футляр, защищавший Домик от пагубного воздействия внешней среды, а серьезная, многоплановая реставрация музея начнется лишь в 1971 году.
Судя по масштабу запланированных работ, к концу 1945 года ленинградский Апраксин двор должен был выглядеть много наряднее и чище, нежели теперь, в 75-ю годовщину Победы, петербургский.

Апраксин двор является одним из старейших торговых комплексов Петербурга. Формально его адрес значится по Садовой линии под номерами 28-30, но, строго говоря, эти номера объединяют сразу два торговых центра старого города – Щукин двор и Апраксин двор…

В 1930-е на территории Апраксина и Щукина были снесены часовни и церковь Воскресения Христова. Также были разобраны все металлические корпуса в Апраксином дворе (№25, 34, 48) и корпус по Большой линии (напротив БДТ). В лицевых корпусах Апраксина по Садовой улице торговали три универмага, а внутренняя территория обоих рынков по большей части была превращена в производственно-складскую зону, где размещались многочисленные артели и склады. В результате капитальной перестройки с перепланировкой и надстройкой корпусов по периметру участка, отведенного БДТ, был организован хозяйственный двор театра.
Домик Петра. Современное фото. Источник фото – https://petersburgcard.com
Дело банды Короля
Вскоре после полного снятия блокады в Ленинграде стремительно начала расти преступность. «Днем и ночью в центре города и на его окраинах идет ожесточенная борьба между милицией и преступным миром», — писала в те дни ведомственная газета ленинградской милиции «Пост революции».

Постепенно отходящий от войны город наводнили банды профессиональных уголовников и не уступающие им в жестокости шайки подростковой шпаны. На счету одной только группировки, возглавляемой 17-летним Борисом Королёвым (разумеется, по прозвищу Король), числились десятки преступлений.

15 апреля газета «На страже Родины» коротко, без каких-либо процессуальных подробностей, проинформировала своих читателей о том, что «военный трибунал войск НКВД Ленинградского округа на днях разобрал дело группы преступников, возглавляемой Б. Королевым. Группа систематически занималась грабежами и попойками. В сентябре 1944 года Королев с сообщниками напали на бойца штаба МПВО тов. З. и изнасиловали ее. При аресте Королев оказал вооруженное сопротивление. Военный трибунал приговорил Королева к расстрелу. Остальных участников группык различным срокам лишения свободы».

Свою преступную деятельность банда Короля начала весной 1944 года. Четко выраженной преступной специализации у банды не было — занимались всем подряд: квартирные кражи, разбойные нападения, грабежи, заурядное хулиганство. По мере накопления оперативной информации сотрудники ленинградского уголовного розыска установили, что преступников следует искать среди лиц, имеющих отношение к ленинградской школе № 206, что на наб. реки Фонтанки. И вскоре таковой круг лиц, в первом его приближении, был очерчен. Подозреваемыми оказались... школьники.
Хулиганы и ленинградская шпана 1940-х (художник – Михаил Гавричков, ист. — «Красный матрос»
Хулиганы и ленинградская шпана 1940-х (художник – Михаил Гавричков, ист. — «Красный матрос»
Далее выяснилось, что речь действительно идет о самой натуральной банде. Причем неплохо вооруженной. У истоков ее создания стоял Борис Королёв, неформально объединивший вокруг себя нескольких учеников 206-й школы: Юрьева (Дон Жуан), Рядова, Еранова, Иванова (Бутуз). Была в банде и своя королева — школьница Красовская. Позднее к сложившемуся костяку группы примкнули другие, выражаясь современным языком, трудные подростки из числа воспитанников школ фабрично-заводского обучения и ремесленных училищ. Как в дальнейшем установит следствие, в лучшие для банды Королева времена ее численность доходила до трех десятков человек.

Школьники «работали» по-взрослому, зачастую с применением оружия и насилия. Так, в один из сентябрьских дней 1944-го постовой милиционер 27-го отдела милиции Леушин, заметив в сквере на площади Островского группу подростков, выясняющих между собой отношения посредством кулаков, поспешил вмешаться в конфликт. И тогда один из участников потасовки (сам Король) достал нож и нанес Леушину удар в шею. Рана оказалась неопасной для жизни, однако сам факт нападения на милиционера красноречиво свидетельствовал о полной отмороженности главаря банды.
Король (ист. – "Музей полиции при культурном центре ГУ МВД по СПб и ЛО" )
5 октября четверо «королевичей» предприняли попытку взлома квартиры в доме по улице Песочной (скорее всего, это была не нынешняя улица с таким названием, что находится в Лахте, а впоследствии исчезнувшая, протянувшаяся от площади Растрелли до Кирочной улицы). Подросткам удалось взломать один из дверных замков, но вскоре на место преступления прибыл наряд милиции, вызванный бдительными соседями. Однако задержать удалось лишь одного из преступников, при нем были обнаружены воровские инструменты для взлома.

Узнав об аресте подельника, Король и его приближенные ушли… нет, не в бега — в глубокий запой. Основательно набравшись утром 6 октября, далее в течение светового дня подростки совершили несколько дерзких хулиганских выходок (одной из жертв — 16-летней девушке пришлось пробыть на больничной койке около двух месяцев), и ближе к ночи снова оказались в некогда облюбованном ими сквере перед театром им. Пушкина. Один из подручных Короля предложил попробовать новое развлечение — изнасилование. Главарь предложение одобрил и в качестве наиболее подходящего места для задуманного выбрал хозяйственную будку, стоявшую в том же сквере. Первой намеченной жертве удалось вырваться — в качестве «трофея» преступникам досталась ее сумочка. Затем сорвалась и вторая попытка. Но вот проходившему через сквер бойцу штаба Местной противовоздушной обороны (МПВО) Зайцевой не повезло: угрожая ножами, малолетние бандиты затащили девушку в будку, заткнули ей рот носовым платком и совершили семь насильственных половых актов. Могло быть и больше, но стоявший «на стреме» участник шайки, завидев постового, подал сигнал, и насильники разбежались. Однако гулять на свободе им оставались считаные дни…

7 октября 1944 года сотрудники ленинградской милиции выехали на задержание Короля. Тот оказал сопротивление, отстреливался из пистолета (при этом ранил одного из милиционеров), пытался уйти проходными дворами, ворвался в одну из квартир. И все же Короля взяли. Живым. Хотя в сложившейся ситуации могли и не церемониться… Далее начались аресты других членов банды, причем некоторые из них также оказали упорное вооруженное сопротивление. В местах проживания задержанных провели обыски, по результатам которых было изъято: 9 пистолетов, финские ножи, кастеты, 20 мужских костюмов, 12 женских шуб, деньги на общую сумму 50 тысяч рублей и прочие ценности и орудия преступлений.

Собранных доказательств и свидетельских показаний оказалось более чем достаточно. Понимая это, все члены банды, включая главаря, спешили давать чистосердечные показания и на допросах топили друг друга… В начале апреля 1945 года Военный трибунал огласил приговор: Борису Королёву — высшая мера наказания, остальным участникам — различные сроки заключения (к примеру, «королева» Красовская получила 8 лет лишения свободы).

Ист. — «Ваш тайный советник», № 6 (12), 2015

Подробнее о «банде Короля» можно прочесть здесь
В книге Михаила Скрябина и Ивана Савченко «Непримиримость» (1988), посвященной истории ленинградского уголовного розыска, эпизод о банде Короля завершается фразой «Главарь шайки по приговору суда был расстрелян». Между тем двадцать лет спустя в очерковом документальном сборнике «Уголовный розыск. Петроград — Ленинград — Петербург» эта история заканчивается иначе.
Цит.: «Но… Королёв не был расстрелян. 12 мая 1945 года решением Военной коллегии Верховного Суда СССР в связи с Победой над фашистской Германией в Великой Отечественной войне смертную казнь ему заменили 10 годами лишения свободы».
Очень странно. Учитывая, что так называемая победная амнистия 1945 года распространялась в основном на осужденных на срок не выше трех лет, равно как не применялась к лицам, осужденным за растраты, кражи, грабежи и хулиганство. Что здесь — ошибка авторов, или все-таки Королю каким-то немыслимым образом и в самом деле удалось избегнуть стенки?..
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

15.04.2020
14 АПРЕЛЯ/1945
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