«...Работник Смольного рассказал мне чудесную историю. Вместе с А. А. Кузнецовым и П. С. Попковым он ездил на передний край. С наблюдательного пункта командира полка они просматривали линию фронта, а затем в землянке беседовали с командирами полков. Перед отъездом у командира дивизии выпили по "ворошиловской норме", закусили молочным сухарем и говорили о героизме ленинградцев.



Попков рассказал, что ему докладывали про архитектора Никольского. Голодный сидит в своей замороженной квартире и рисует проекты арок, которые должны быть установлены на окраине Ленинграда. Под этими арками после победы будут проходить, возвращаясь домой, наши победоносные войска.



– А он случайно… не того? – спросил Кузнецов.



– Да нет… – ответил Попков. – У него были наши люди, говорят, человек в полной форме, ну, опух немного. Он сделал чуть ли не десять проектов – ведь он не знает, на каком входе в город будут строить его арку, а ему надо это точно знать, чтобы архитектурно увязать арку с тем местом.



И вдруг Кузнецов очень серьезно сказал:



– А в самом деле, где будет наша арка? Откуда войдут в город возвращающиеся войска?



– А вы случайно… не того? – засмеялся Попков.



И тогда все стали смеяться.



Это было под Пулковом. Позади был виден Ленинград.»



Цит. по Василий Ардаматский, «Ленинградская зима», М., 1970 г.

