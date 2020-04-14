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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
24 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: |
Ночью в городе на Неве столбики термометров опускались до –1,4, днем воздух прогревался до +3,2 градуса
В этот день ленинградские газеты писали о начале ремонтно-восстановительных работ в здании Главного штаба и о ближайших планах по восстановлению исторического квартала Апраксина Двора. К слову, как раз к 14-му апреля в Ленинград из Эстонии прибыл (очень кстати) железнодорожный состав, состоящий из 40 вагонов со строительными материалами — лесом, цементом, стеклом...
Парадным маршем под арками
«Фасад здания Главного штаба со знаменитой аркой, увенчанной колесницей Победы, — один из длиннейших в мире. Окаймляя полукругом Дворцовую площадь, он растянулся на 530 метров. Во время блокады это величественное здание, построенное по проекту зодчего Росси, частично пострадало. Сейчас здесь начинаются ремонтно-восстановительные работы. Предстоит отремонтировать до 20 тысяч квадратных метров кровли, привести в порядок поврежденные детали арки, реставрировать лепные и скульптурные украшения».

Ист. — «Ленинградская правда»

Арка Генерального штаба. Фото – Евгений Халдей. 1950. russiainphoto.ru
В начале июля 1945 года в Ленинграде состоится грандиозный военный парад, вошедший в историю города как парад-возвращение Ленинградской гвардии. Сформированный в апреле 1943 года из трех гвардейских дивизий Ленинградский гвардейский стрелковый корпус отличился в боях за полное освобождение Ленинграда от блокады, а затем дошел до Прибалтики. После окончания войны Комитет государственной обороны примет решение вернуть корпус в родной город.

Три ленинградские дивизии возвращались домой своим ходом (от Лиепаи, через Псковщину). Утром 8 июля они торжественно вступят в Ленинград с трех сторон: со стороны Нарвских ворот (45-я стрелковая дивизия), Московских ворот (63-я стрелковая дивизия) и от Володарского моста (64-я стрелковая дивизия). На пути следования гвардейцев будут установлены возведенные буквально за считанные дни временные триумфальные арки. Войска проследуют по Международному (Московскому) проспекту, затем по Невскому, и далее — через фасадно-отштукатуренную к тому времени арку Главного штаба — на Дворцовую площадь, где состоится торжественный митинг. Встречать гвардейцев на улицы и площади города в тот день выйдут не менее полумиллиона ленинградцев.
Шеренги советских автоматчиков во время парада 08.07.45 на Дворцовой площади Ленинграда. Фото – Василий Федосеев .
«...Работник Смольного рассказал мне чудесную историю. Вместе с А. А. Кузнецовым и П. С. Попковым он ездил на передний край. С наблюдательного пункта командира полка они просматривали линию фронта, а затем в землянке беседовали с командирами полков. Перед отъездом у командира дивизии выпили по "ворошиловской норме", закусили молочным сухарем и говорили о героизме ленинградцев.

Попков рассказал, что ему докладывали про архитектора Никольского. Голодный сидит в своей замороженной квартире и рисует проекты арок, которые должны быть установлены на окраине Ленинграда. Под этими арками после победы будут проходить, возвращаясь домой, наши победоносные войска.

– А он случайно… не того? – спросил Кузнецов.

– Да нет… – ответил Попков. – У него были наши люди, говорят, человек в полной форме, ну, опух немного. Он сделал чуть ли не десять проектов – ведь он не знает, на каком входе в город будут строить его арку, а ему надо это точно знать, чтобы архитектурно увязать арку с тем местом.

И вдруг Кузнецов очень серьезно сказал:

– А в самом деле, где будет наша арка? Откуда войдут в город возвращающиеся войска?

– А вы случайно… не того? – засмеялся Попков.

И тогда все стали смеяться.

Это было под Пулковом. Позади был виден Ленинград.»

Цит. по Василий Ардаматский, «Ленинградская зима», М., 1970 г.
Наша Апраша
«Во время блокады в Апраксин Двор попало несколько снарядов и авиабомб. Больше всего пострадал корпус № 1, выходящий на Садовую улицу: разрушены стены, своды, перекрытия, выбиты все стекла. Повреждены также и некоторые другие корпуса. Корпус № 1 восстанавливается. Строители заканчивают кладку стен и междуэтажных перекрытий. Начались штукатурные и кровельные работы. Летом будут оштукатурены и окрашены фасады по Садовой улице и Чернышеву переулку. Восстанавливает Апраксин Двор коллектив ремстройконторы Треста нежилого фонда...»
Судя по масштабу запланированных работ, к концу 1945 года ленинградский Апраксин двор должен был выглядеть много наряднее и чище, нежели теперь, в 75-ю годовщину Победы, петербургский.

Апраксин двор является одним из старейших торговых комплексов Петербурга. Формально его адрес значится по Садовой линии под номерами 28-30, но, строго говоря, эти номера объединяют сразу два торговых центра старого города – Щукин двор и Апраксин двор…

В 1930-е на территории Апраксина и Щукина были снесены часовни и церковь Воскресения Христова. Также были разобраны все металлические корпуса в Апраксином дворе (№25, 34, 48) и корпус по Большой линии (напротив БДТ). В лицевых корпусах Апраксина по Садовой улице торговали три универмага, а внутренняя территория обоих рынков по большей части была превращена в производственно-складскую зону, где размещались многочисленные артели и склады. В результате капитальной перестройки с перепланировкой и надстройкой корпусов по периметру участка, отведенного БДТ, был организован хозяйственный двор театра.
Фонтанка. 1900-е
БЦ Лениздат, наши дни
«Построенный в 1882-1884 гг по проекту архитектора Андрея Бертельса двухэтажный торговый корпус (рынок) купца Леона Линевича завершил формирование фасада Апраксина двора со стороны набережной Фонтанки. Это декоративное здание, с оформленными в «стиле» эклектики фасадами, пережило войну, но в 1950-х было снесено в угоду новому строительству. На его месте построили Дом печати, ныне более известный как Лениздат».
Удивительно, но уже в блокадном 1942 году был разработан проект новой площади на месте Апраксина рынка. (Автор проекта – ленинградский архитектор, градостроитель Лев Михайлович Тверской, 1889-1972). Центром композиции тогда предполагалась круглая площадь с выходящим на нее Торговым переулком и двумя отходящими архитектурно оформленными осями: на запад – к Апраксину переулку и на север – к Садовой улице, с выходом на курдонер Ассигнационного банка. Однако этот революционный проект не был осуществлен.
Лёд тронулся!
13 апреля «Ленинградская правда» опубликовала фельетон под заголовком «О самых простых вещах» («Что мы видели в домах на Пушкинской улице»), посвященный работе управляющих домохозяйствами. Процитируем довольно внушительный кусок из этого материала, чтобы проиллюстрировать характер типичных претензий и требований ленинградцев к своего рода управляющим компаниям образца 1945 года:
«Начался ледоход на Мсте и Волхове. Реки быстро очищаются ото льда. На пристанях Северо-Западного речного пароходства идет подготовка к первым рейсам. Подняты пары на пароходах "Красноярск" и "Онега". Производится подъемка паров на еще трех буксирах и на пассажирском пароходе "Усть-Луга". В ближайшие дни "Усть-Луга" выйдет первым рейсом по Волхову».

Ист. — «Ленинградская правда»
«Усть-Луга» на Волхове
В 1927 году в рамках проводимой в СССР административно-территориальной реформы территории новгородских уездов были включены в состав Ленинградской области и с некоторыми изменениями сохранялись в её составе до начала Великой Отечественной войны. В период с 15 июля по 15 августа 1941 года в глубинные районы страны из Новгорода на грузовых и пассажирских судах было эвакуировано свыше 20 000 жителей, вывезены экспозиции древнерусского искусства, картинной галереи и городского исторического музея. В этой операции принимал участие и пароход «Усть-Луга», который в ночь на 15 августа вместе с другими судами Ильменской военной флотилии в числе последних покинул горящий, уже почти занятый немцами город.

Оккупация Новгорода продолжалась с 15 августа 1941 года по 20 января 1944 года. За это время город почти полностью лишился гражданского населения жители, которые не были эвакуированы, погибли, были угнаны в Германию или бежали. Вступившие в Новгород в январе 1944-го красноармейцы вспоминали, что сомневались, удастся ли вообще возродить город, так как из 48 тысяч довоенного населения в нем остались всего несколько десятков человек, а из почти 2,5 тысяч домов сохранились всего 40.
Кукрыниксы. «Бегство фашистов из Новгорода». Холст, масло, 202х261, 1944-1946
Согласно решению советского правительства Новгород вошёл в число 15 населённых пунктов, подлежавших первоочередному восстановлению после Победы. 5 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Новгородская область, и превращение Новгорода в административно-хозяйственный центр области благотворно сказалось на ускорении его восстановления…

Ну а пароходик-трудяга «Усть-Луга» после возобновления волховской пароходной линии продолжил ее обслуживание, совершая по одному ежедневному рейсу «туда-обратно».
«После освобождения Новгорода пароходное сообщение было возрождено. Были организованы линии Волхово — Новгород — Шимск (пароход «Форель») и Новгород — Мста («Усть-Луга»). В последующие годы в город возвращались старые и появлялись новые пароходы («Всесоюзный староста Калинин», «Коммунар», «Онега», «Экстра» и другие). Организовывались новые маршруты, даже внутригородской — Юрьево — Колмово. При этом небольшой полученный по репарации финский пароход «Экстра», переименованный затем в «Волхов», занимался перевозом пассажиров с одного берега на другой…»

ист. – «Полный назад!», «Новгородские ведомости», лето 2019 г.
Колесный пароход «Всесоюзный староста Калинин» ходил от Старой Руссы через Ильмень и Новгород до Ладоги. В конце 1950-х годов был пришвартован в Новгороде и использовался для хранения имущества городской секции парусного спорта при Новгородском ДОСААФ (ныне яхт-клуб) ист. http://www.privolhovie.ru
Временный деревянный мост через Волхов в Новгороде начали строить сразу, как только освободили город. Мост собирали в деревне Плашкино – в 20 км от города, на базе леспромхоза. Когда мост был готов, его разобрали, все части пронумеровали, перевезли в Новгород, и собрали вновь, установив чуть севернее того места, где ныне находится современный мост Александра Невского. ист. https://parohod.online/
Жаль, что нет сейчас с нами Маяковского!
В Ленинграде, равно как и по всей стране, в эти дни вспоминали печальную годовщину — 15-летие со дня смерти Владимира Маяковского. В ленинградских домах культуры, клубах, учебных заведениях, библиотеках с докладами выступили члены Союза советских писателей, а на литературных вечерах звучали стихи поэта, «полные гражданского пафоса и глубокого патриотизма, его гневные обличения, призывающие к священной борьбе с фашизмом».

Большой вечер, посвященный памяти Маяковского, состоялся в лектории Горкома ВКП(б). С основным докладом выступила литературовед, критик Августа Натановна Рашковская (1898–1988), отрывки из поэм Маяковского и его лирические стихи прочли мастера художественного слова Антон Шварц (двоюродный брат известного советского драматурга), заслуженные артисты РСФСР Надежда Комаровская и Юрий Калганов. А в кинотеатре научно-популярного фильма «Экран» (Невский пр., 55; историческое здание снесено в 2005 году, ныне здесь бизнес-центр «Невский Плаза») тем же вечером был показан документальный биографический фильм о поэте.
14 апреля на третьей полосе «Ленинградской правды» опубликовано большое литературоведческое эссе «Маяковский». Автор — старший научный сотрудник Института литературы АН СССР, член редколлегии журнала «Звезда», литературовед Владимир Орлов (1908–1985; в будущем — главный редактор популярной в СССР книжной серии «Библиотека поэта»).
«Маяковский был с нами все эти пятнадцать лети в годы мирного созидательного труда, и в тяжелые дни военной борьбы, — финалил свою публикацию Орлов. — Он и сейчас с нами в дни великих побед, когда перед советским народом раскрываются невиданно широкие горизонты. Маяковский, конечно, будет с нами в совсем уже близкий день нашего торжества. И все же, как жаль, что нет сейчас с нами Маяковского! С каким вдохновением воспел бы он всемирно-исторический подвиг советского народа, как прославил бы он "пробитое пулями знамя" своей необозримой родины, когда, "взвитое красной ракетою", оно будет водружено над поверженным Берлином!»
Князь ленинградского бокса
Газета «На страже Родины» сообщает, что около тысячи зрителей – бойцов, сержантов и офицеров частей Ленинградского гарнизона – накануне заполнили просторный зал спортклуба Ленинградского дома Красной армии им. С. М. Кирова, в котором состоялся вечер показательных спортивных состязаний по волейболу, борьбе и штанге. Против волейболистов команды ЛДКА им. Кирова (в будущем — СКА) выступали волейболисты «Спартака», со счетом 2:1 победу одержали армейские спортсмены.

«Большая программа вечера показательных спортивных состязаний закончилась товарищеским матчем по боксу. В нем выступили чемпионы Ленинграда старшина Князев, лейтенант Никитин, красноармеец Куркин, чемпион Ленфронта капитан Коган и др.».
Кадр из фильма «Запасной игрок». Рефери – Иван Князев
Чемпионаты СССР по боксу возобновились в 1944 году. В том юбилейном, десятом первенстве страны, проведение которого в 1941-м сорвалось из-за начала войны, приняли участие 54 боксера из числа фронтовиков, вернувшихся с войны или из госпиталей после ранений, а также тех, кто трудился в тылу. Среди призеров чемпионата СССР 1944 года оказались и ленинградцы. В их числе многократный довоенный чемпион Ленинграда, старшина Иван Александрович Князев (1913–1997). С началом войны Князев был мобилизован в войска противовоздушной обороны и всю блокаду защищал балтийское небо от налётов вражеской авиации.

Первый послевоенный чемпионат СССР (индивидуальное первенство) пройдет на московском стадионе «Динамо» с 1 по 11 июня 1945 года. Тогда на ринг, установленный прямо на футбольном поле, выйдут 62 боксера из 14 городов шести союзных республик. Среди победителей и призеров первенства окажется и Иван Князев — он впервые станет чемпионом СССР в полулегком весе, а впоследствии защитит этот титул еще четыре раза.

В наши дни чемпиона Ленинграда Ивана Александровича Князева (1913-1997) при желании можно увидеть в популярном советском фильме «Запасной игрок» (1954), в котором популярный ленинградский спортсмен исполнил эпизодическую роль – сыграл судью, обслуживающего боксерский поединок персонажей Павла Кадочникова и Георгия Вицина.
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

14.04.2020

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