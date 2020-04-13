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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: |
Ночью в городе на Неве столбики термометров опускались до –3,6, днем воздух прогревался до +3,6 градуса

орденоносец К. Черчилль, снимок май 1945
Этим утром «Ленинградская правда» сообщила о состоявшемся накануне отъезде госпожи Черчилль из Ленинграда в Москву. В четверг вечером на Московском вокзале, где к тому времени полным ходом велись реставрационные работы, первую леди Великобритании провожали заместитель председателя Исполкома Ленгорсовета Евгения Тихоновна Федорова (1901-1979), секретарь Исполкома А. А. Бубнов, О. М. Попкова и другие.

За последние два дня пребывания на берегах Невы госпожа Черчилль вместе с сопровождавшими ее лицами посетила Центральный травматологический институт, Дворец пионеров, осмотрела достопримечательности города, выезжала в Петергоф на места варварских разрушений, произведенных немецкими захватчиками...

А как раз в день своего отъезда из Ленинграда она узнала о том, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля она награждена орденом Трудового Красного Знамени «за выдающиеся заслуги в проведении общественных мероприятий по сбору средств в Англии для оказания медицинской помощи Красной армии».
Из жизни провожающих
Алексей Александрович Бубнов.
Родился в Петербурге в 1905 году, из рабочих. Член ВКП(б) с 1928 года. С ноября 1939 года председатель Октябрьского райсовета, с февраля по май 1943 зав. отделом гособеспечения и бытового устройства семей военнослужащих и одновременно зам. председателя Ленгорисполкома, с 17 мая 1943 года – секретарь Ленгорисполкома. Депутат Верховного Совета РСФСР, Ленгорсовета.

Освобожден от должности 23 апреля 1949 года, в августе арестован по «Ленинградскому делу», обвинен в «преступной связи с врагами народа и участии в контрреволюционной группе». Расстрелян 28 октября 1950 года.

Алексей Александрович Бубнов
Тогда же, в октябре 1950-го начались аресты и допросы членов семей, осужденных по «Ленинградскому делу». Жена Бубнова будет этапирована в Тайшетский лагерь, а их старшая дочь Людмила окажется в детской трудовой исправительной колонии во Львове, где проведет 4 года. После реабилитации отца Людмила Алексеевна вернется в Ленинград, закончит филологический факультет ЛГУ, выйдет замуж за Всеволода Вербицкого, отец которого также был осужден по «Ленинградскому делу». В дальнейшем Людмиле Алексеевне Вербицкой суждено стать известным ученым-филологом, ректором СПбГУ, почетным гражданином Санкт-Петербурга и многая-многая прочая... Людмила Алексеевна скончалась 24 ноября 2019 года. На ее похоронах присутствовал Президент РФ В. В. Путин.
Попкова Олимпиада Михайловна.
Жена председателя Ленсовета (1939-1946) Петра Сергеевича Попкова – одного из организаторов и руководителей обороны Ленинграда, в дальнейшем ставшего одним из главных фигурантов «Ленинградского дела». 13 августа 1949 года Попков будет арестован непосредственно в кабинете Г. М. Маленкова, а 1 октября 1950 года – расстрелян. После этого Олимпиада Михайловна Попкова окажется в лагере в Воркуте, а ее сын будет помещен в детский дом.
Я поведу тебя в музей…
6 апреля 1945 года. (ru.wikipedia.org)
11 апреля 1945 года. (ru.wikipedia.org)
Ленинградские газеты сообщают о грядущем расширении выставки «Героическая оборона Ленинграда», с коей целью Исполком Ленгорсовета выделяет значительные средства не только на пополнение музейной коллекции, но и на благоустройство территории, примыкающей к выставке. Сообщается, что в ближайшее время будут заасфальтированы Рыночная улица (в 1950-м переименована в Гангутскую) и Соляной переулок. Намечено также окрасить фасады зданий выставки и отремонтировать крыши.

Постановление Военного совета Ленинградского фронта № 1823 «Об организации выставки "Героическая защита Ленинграда"» вышло в свет 4 декабря 1943 года, и уже 30 апреля 1944-го состоялось официальное открытие выставки в новом помещении (в течение нескольких месяцев экспозиция выставки размещалась в здании, что на углу 1-й Красноармейской ул. и Измайловского пр.).
Из дневника писательницы Веры Инбер (запись от 6 июня 1944 года): «...Выставка очень велика, я не могла обойти ее всю. В подвальное помещение мы и вовсе не спускались. Но центральные залы осмотрели хорошо. Мы с И. Д. мало разговаривали: кивок головы, жест, короткая фраза — и мы понимали друг друга. Почти три года жизни прошли перед нами.

Здесь было собрано все, что угрожало Ленинграду и что его спасло. В главном зале, у стены, треугольным холмом до самого потолка уложены немецкие каски. В середине зала — тяжелая немецкая артиллерия, обстреливавшая "военные объекты" Ленинграда и среди них — нашу больницу ("объект" № 89). 154-миллиметровые пушки с жерлом широким, как паровозная топка. Шестиствольные минометы. "Пантеры", "тигры" и "фердинанды", окрашенные в цвета гранита, зелени и снега. Сбитый самолет с черным крестом на крыльях. Снаряды и бомбы всех видов. Морская магнитная мина, сброшенная в районе Балтийского вокзала, но, к счастью, не взорвавшаяся.

Мы встретили здесь и «нашу» бомбу, сброшенную к нам на территорию в золотой осенний день 1941 года. Под бомбой подпись: "Вес 1000 кг, диаметр — 660 миллиметров, длина — 990 миллиметров. 10 октября 1941 года ее разрядили инженер-капитан Н. Г. Лопатин и командир ополчения А. П. Ильинский". Бомба была в полной сохранности: не хватало только куска стабилизатора, — он лежал у меня дома, в ящике стола.

Живописное панно: в ночь на 5 октября первый в истории воздухоплавания воздушный ночной таран молодого летчика Севостьянова. Сбив вражеский самолет, он спустился на парашюте. В другом зале, во всю его длину, гигантское орудие с линкора "Октябрьская революция", а рядом приподнятый над полом, как бы летящий по волнам, весь в пробоинах, торпедный катер, явивший чудеса храбрости. <...>

Раздел ленинградской промышленности. Она всю себя отдала фронту. Турбогенераторы здешних заводов к концу блокады шли в Комсомольск, Рубцовск, Баку, Брянск, Сталиногорск, в Донбасс — в Макеевку, Горловку, Кадиевку.

Табачная фабрика, выпускавшая до войны папиросы "Фестиваль", "Зефир", "Северную Пальмиру", парфюмерная фабрика и фабрика кефира во время блокады работали на оборону. А теперь мы снова видим в витрине духи "Белая ночь" в чуть менее нарядной упаковке и бутылочки с кефиром, но уже не молочным, а соевым.

Раздел общественного питания. Продукты и меню ленинградских столовых в дни блокады. Корьевая мука, сметки (то есть сметенные отовсюду остатки) шли на лепешки. Белковые дрожжи — на первые блюда. Декстрин (технические отходы) — на оладьи, запеканки, биточки, котлеты. Мука льняного жмыха — на вторые блюда. Альбумин — на первые блюда. Целлюлоза — на оладьи, запеканки, биточки, котлеты. Гонка (отработанная деталь текстильной машины, изготовленная из свиной кожи) — на суп, студень, котлеты. Столярный клей и мездра — тоже на студень.

На одной из полок — "осветительные приборы": лучина, фонарь "летучая мышь", плошки, пробирки, банки, свечи. Тут мы с И. Д. переглянулись, вспомнив эти мучительные пустотелые свечи из неизвестного состава, в которых фитиль не проходил в центре, а вылезал наружу с боков, шипя и погасая.

Но особенно долго, очень-очень долго, стояли мы перед витриной, оформленной в виде булочной. Это было окно, густо заросшее льдом, только в центре неровно оттаявшее от скупого тепла двух коптилок… И в этом просвете весы: на одной чашке четыре малые гирьки. На другой — 125 граммов хлеба, то, что большинство ленинградцев получало с 20 ноября по 25 декабря 1941 года...»
5 октября 1945 года, по распоряжению Совнаркома РСФСР, выставка «Героическая оборона Ленинграда» получит статус музея республиканского значения, который к тому времени будет занимать весь комплекс выставочных павильонов бывшей Всероссийской мануфактурной выставки (зданий Соляного городка в квартале, ограниченном Соляным переулком, Рыночной ул., наб. реки Фонтанки и ул. Пестеля). Вот только история музея окажется недолгой: в связи с «ленинградским делом» его экспозиция будет признана «извращающей ход исторических событий в годы Великой Отечественной войны» и «антипартийной по характеру». А само существование подобного музея — «идеологически неправильным». Экспозиция будет закрыта для публики, а впоследствии по сути уничтожена. Восстановление музея начнется лишь в 1989 году.
«...Был ликвидирован такой символ героизма, как Музей обороны города. Его именовали не иначе, как антипартийное гнездо, создающее миф об особой блокадной судьбе Ленинграда. Руководителей музея обвиняли в подготовке террористического акта в случае приезда Сталина в город. Орудия, гранаты и иное оружие, выставленное в музее, было якобы, вопреки здравому смыслу, заряженным. Музей сначала тихо закрыли, а в 1952 г. раскассировали, растащили и официально ликвидировали. Героическое время блокады превратилось в пасынка истории. То, что было героизмом, страданием обернулось преступлением...»

Цит. по: А. Ваксер. «Ленинград послевоенный 1945–1982». СПб, 2005
Вы мне надоели!
13 апреля «Ленинградская правда» опубликовала фельетон под заголовком «О самых простых вещах» («Что мы видели в домах на Пушкинской улице»), посвященный работе управляющих домохозяйствами. Процитируем довольно внушительный кусок из этого материала, чтобы проиллюстрировать характер типичных претензий и требований ленинградцев к своего рода управляющим компаниям образца 1945 года:
«…Мы охотно приняли предложение редакции — посмотреть, в каких условиях живут трудящиеся на Пушкинской улице. Три дома неподалеку от Невского проспекта (Пушкинская 4, 6, 8) объединяются домохозяйством № 234. Управдом тов. Васина принимает жильцов в конторе. Часто внешний вид домовой конторы позволяет правильно судить о порядке во всем доме. У Васиной темная, холодная, грязная комната, потолки затянуты паутиной. Васина не имеет никакого представления о том, как она обязана себя держать и разговаривать с людьми. В присутствии посторонних она так разговаривает с жильцами:

Валите со своими просьбами.

Вы мне надоели!

Некогда с вами возиться!

Третий год она управляет домохозяйством. Дома, которые ей вверены, в таком состоянии, что можно говорить о преступной бесхозяйственности. Больше чем в половине квартир не работают водопровод и канализация. В домах №№ 4 и 6 неисправна крыша, обваливаются потолки в верхних этажах, загнивают перекрытия. Тов. Васина безучастна ко всему этому. Кому нужен такой работник? Почему Васину до сих пор не привлекут к суровой ответственности?..

В домах №№ 13 и 15 мы встретились с тов. Бычковым. Он пользуется безусловным уважением жильцов. Он руководил домохозяйством в труднейшее время и сам в 66 лет сохранил к хозяйству ту любовь к делу, без которой немыслимо по-настоящему работать. Тов. Бычков не терпит даже небольшого нарушения порядка, каждую мелочь замечает. Еще в трех домохозяйствах мы видели, как заботливо относятся к своему делу дисциплинированные работники…

То, что мы видели в домах на Пушкинской улице, едва ли не типично для всего жилищного хозяйства Ленинграда. Быт в доме складывается из мелочей, и в эти мелочи надо глубже вникать. На Пушкинской улице еще не чувствуется постоянного настойчивого внимания к нуждам жильцов, нет той требовательности к домовым работникам, которая поднимала бы людей и заставляла их работать лучше...»
Оперативно среагировали
Уже на следующий день после того, как пришло официальное сообщение о смерти Франклина Делано Рузвельта, в ленинградской Государственной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина открылась выставка, посвященная памяти скончавшегося президента США. В центре выставки был установлен большой портрет президента в траурной раме. На одной из витрин собраны многочисленные журналы, полученные библиотекой из США в последние годы. На других витринах демонстрировались американские газеты с материалами о жизни и деятельности покойного президента. Также экспонировались советские газеты и журналы, посвященные Тегеранской и Ялтинской конференциям.
Советский танк на монгольские деньги
После многолетнего перерыва на берега Невы с гастролями прибыл знаменитый Ансамбль народного танца Союза ССР под руководством Игоря Моисеева. В Ленинград артисты прибыли из гастрольного тура по Финляндии: выступления советского танцевального коллектива с огромным успехом прошли в городах Турку, Пори, Тампере, Лаппеенранта… В общей сложности за 14 дней было дано 12 концертов (финальный состоялся в Хельсинки).
Выступления коллектива на площадке Ленинградской филармонии также проходили с неизменными аншлагами. «Ансамбль Моисеева — явление большое и незаурядное, писала в те дни «Ленинградская правда». Богато и разнообразно танцевальное творчество нашего народа, и честь и хвала постановщику-новатору, который не просто переносит на сцену народный танец, а вносит свое мастерство и творческую мысль в сокровищницу народного искусства».
Ансамбль народного танца под управлением Игоря Моисеева первый в мире профессиональный хореографический коллектив, специализирующийся на художественной интерпретации и пропаганде танцевального фольклора народов мира. Ансамбль был организован в 1937 году, его первый концерт состоялся 29 августа, в московском театре «Эрмитаж». Танцевальный коллектив Моисеева быстро добился славы и признания властей, и на многие десятилетия сделался одной из ярких визитных карточек страны победившего социализма.

С началом войны ансамбль был отправлен на Урал. Отсюда он гастролировал по Сибири, Забайкалью, Дальнему Востоку, давая порой по пять концертов в день. В 1942-м состоялись первые зарубежные гастроли «моисеевцев» в Монголию. (Поставленный специально для этих гастролей танец «Монгольская статуэтка» сохраняется в репертуаре ансамбля и по сей день.) На гастролях в Монголии артисты заработали около полутора миллионов рублей, впоследствии на эти средства целевым назначением был построен танк.

В 1943 году по возвращении в Москву Игорю Моисееву разрешили создать первую в стране профессиональную школу народного танца. С тех пор ее выпускники пополняют не только труппу самого ансамбля, но и все ведущие коллективы России. Персонально Игорь Александрович (1906–2007) был лауреатом всех государственных премий, Героем Социалистического Труда, народным артистом СССР. Обласканный Сталиным, привечаемый Хрущевым и Брежневым, он не потерялся и в 1990-е, уже при новой, демократической власти. В наши дни Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева считается национальной классикой и служит негласным российским послом мира. За рекордное количество гастролей ансамбль занесен в российскую Книгу рекордов Гиннесса.
Навстречу Первомаю
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

13.04.2020
11 АПРЕЛЯ/1945
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