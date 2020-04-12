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Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев в последний месяц войны

Вольная попытка создания хронографа жизни ленинградцев

в последний месяц войны

В КАЛЕНДАРЬ
26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: |
Ночью в городе на Неве столбики термометра опускались до
– 2,7, днем воздух прогревался до +3 градусов
В Ленинграде началась последняя четверть учебного года.
«Приближаются экзамены, которые должны показать, насколько школы Ленинграда и области сумели выполнить постановление Совнаркома «О мероприятиях по улучшению качества обучения в школе». Экзамены начнутся 21 мая и продолжатся в четвертых классах 12 календарных дней, в седьмых — 27, а в десятых классах закончатся 25 июня, — информировала читателей «Ленинградская правда». — В школах, где не преподавался иностранный язык, учащиеся не допускаются к экзаменам... В дни подготовки к экзаменам немалое значение имеет работа школьных столовых. Нельзя мириться с тем, что во многих школах Ленинграда ученики вынуждены часами дожидаться обеда...»
Неделю спустя для части школьников из Ленинградской области будет предоставлена небольшая отсрочка-поблажка. Учитывая, что в связи с реэвакуацией населения в ряде областных школ учебный год начался лишь в ноябре 1944 январе 1945-го, Наркомпрос РСФСР разрешит ленинградскому областному отделу народного образования продлить на месяц учебный год в 40 школах 13 районов области и в 25 школах на территории Карельского перешейка. В итоге выпускные и переводные экзамены здесь пройдут с 20 июня по 15 июля.
Школьное наследие царских времен
1 сентября 1943 года в 72 городах СССР было введено раздельное школьное обучение мальчиков и девочек. В газетах смысл такового разделения объясняли расплывчато и общо: мол-де, мальчиков нужно сызмальства обучать военному искусству, а девочек — рукоделию. (Правда, несколько лет спустя многие преподаватели признают, что раздельное обучение как минимум повысило активность и уверенность в своих силах девочек, «которые раньше были в тени и робели».) Тогда же вступили в силу «Правила для учащихся школ, начиная с 5-го класса», утвержденные Постановлением СНК РСФСР от 2 августа 1943 года. Правил (точнее обязанностей учащегося) было 20, причем за их нарушение учащийся подлежал наказанию, вплоть до исключения из школы. Далее процитируем отдельные из них.

(ru.wikipedia.org)
Итак, учащийся обязан:
1. Упорно и настойчиво овладевать знаниями, для того чтобы быть образованным и культурным гражданином и принести как можно больше пользы советской Родине.
3. Беспрекословно подчиняться распоряжениям директора школы и учителей.
5. Являться в школу чистым, причесанным и опрятно одетым.
8. Во время урока сидеть прямо, не облокачиваясь и не разваливаясь; внимательно слушать объяснения учителя и ответы учащихся; не разговаривать и не заниматься посторонними делами.
11. Точно записывать в дневник или особую тетрадь то, что задано учителем к следующему уроку, и показывать эту запись родителям. Все домашние уроки выполнять самому.
12. Быть почтительным с директором школы и учителями. При встрече на улице с учителями и директором школы приветствовать их вежливым поклоном, при этом мальчикам снимать головные уборы.
14. Не употреблять бранных слов и грубых выражений, не курить. Не играть в карты на деньги и вещи.
19. Иметь при себе ученический билет, бережно его хранить, не передавать другим и предъявлять по требованию директора и учителей школы.
20. Дорожить честью своей школы и своего класса, как своей собственной.
Год спустя в системе советского школьного образования появится еще одно, позаимствованное из дореволюционного прошлого, новшество: с 1944 года выпускникам советских школ начали выдавать не свидетельство об образовании, а аттестат зрелости.
«На днях группа пионеров — отличников учебы и детей фронтовиков из школ Волосовского, Тихвинского, Парголовского, Волховского и др. районов области выехали в Артек. На юге ребята пробудут полтора месяца».

Ист. — «Ленинградская правда»
Маскировкудолой!
На днях Ленгорисполком принял решение «О снятии защитных ограждений с городских монументов», предусматривающее не только поэтапную демаскировку городских доминант (шпилей и куполов), но и установку на прежнее место уличных скульптур.

Ну а небольшому количеству школьников из Ленобласти в те дни повезло особо! Вместо того, чтобы засесть за парту после недолгих весенних каникул, их с особым шиком отправили… в Крым:
«...К 1 мая демаскируется и вновь засверкает Адмиралтейская игла, шпиль и купол Петропавловского собора. К 15 мая будут сняты укрытия со сфинксов на Университетской набережной и с памятника Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта… К 1 июня решено установить на место скульптурные группы Клодта на Аничковом мосту; к 15 июняпамятник Петру I на площади у Инженерного замка и т. д.»

Ист. — «Смена»
Вспоминает Владимир Свистов:
«...Послевоенные годы были самыми тяжелыми в истории Артека, в нем практически все было разрушено (в Великую Отечественную сотрудников лагеря эвакуировали в Сибирь, в поселок Белокуриха — так называемый Алтайский Артек). Меня назначили начальником сезонного лагеря «Морской». В 1945 году Клементина Черчилль, сопровождавшая мужа на Ялтинскую конференцию (здесь ошибка! Г-жа Черчилль посетила Артек в ходе своей единоличной ознакомительной поездки по СССР. – И.Ш.), подарила Артеку от имени Международного Красного Креста 15 превосходных английских медсанбатовских 40-местных палаток. Мы примерили — по периметру они в точности совпали с фундаментами снесенных домиков. Палатки служили потом жилыми корпусами для пионеров около 15 лет...»
Ист. — «Факты» (Киев), 18.06.2002 г.

Владимир Тихонович Свистов (1922–2003) проработал в Артеке более полувека.
Пријатељство заувек
12 апреля трудящиеся и служащие Ленинграда бурно реагировали на переданную накануне по радио весть о заключении Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией. На Кировском, Ижорском, Балтийском и других заводах города, а также в ЛГУ, в Педагогическом институте прошли митинги, на которых трудящиеся приветствовали этот дружественный акт .
6 апреля 1945 года. (ru.wikipedia.org)
11 апреля 1945 года. (ru.wikipedia.org)
Навстречу Первомаю
Ленинградские газеты продолжают писать о подготовке к первомайским праздникам:
«С честью завершив квартальный план, коллектив завода «Большевик» широко развернул предмайское социалистическое соревнование. Рекордных показателей добились стахановцы цеха, где начальником тов. Трошин. Токари тт. Мацкевич и Корешов, применяя скоростные методы и режимы резания, справились за семь дней апреля с двухнедельным заданием. Сталевары бригады тов. Трутнева в последние дни систематически выдают досрочно тяжеловесные плавки, выполняя нормы на 130–150 %».

Ист. — «На страже Родины»

«…После работы комсомольцы цеха № 2 завода им. Егорова не спешат домой, а собираются возле платформы, на которой мелом крупно написано «Комсомольский вагон». Этот вагон они решили отремонтировать во внеурочное время в подарок к 1 Мая. Начальник цеха одобрил начинание, но предупредил комсомольцев: «Подумайте хорошенько. Обязательство серьезное, ведь кроме него вам придется вместе со всем коллективом цеха бороться за досрочный ремонт 35 вагонов». Трудности не остановили комсомольцев, через два дня комсомольский вагон покинет цех. Он будет сдан на 15 дней раньше намеченного срока».

Ист. — «Смена»
(ru.wikipedia.org)
Семейный подряд
Этим вечером в Выборгском доме культуры (Ломанский пер., 15; в 1949 году будет переименован в честь героя войны, секретаря Выборгского райкома ВКП(б) комиссара Николая Смирнова, погибшего на Пулковских высотах) состоялся концерт джаз-ансамбля Клавдии Шульженко и Владимира Коралли.
Этим вечером в Выборгском доме культуры (Ломанский пер., 15; в 1949 году будет переименован в честь героя войны, секретаря Выборгского райкома ВКП(б) комиссара Николая Смирнова, погибшего на Пулковских высотах) состоялся концерт джаз-ансамбля Клавдии Шульженко и Владимира Коралли.

Музыкальный коллектив был создан в Ленинграде в январе 1940 года. В первые дни войны супруги добровольцами вступили в ряды Красной армии, а их музыкальный коллектив стал фронтовым джаз-оркестром Ленинградского военного округа.

Поначалу певица даже носила военную форму, но затем бойцы, перед которыми она выступала, попросили: «Нельзя ли сделать так, чтобы вы выступали как до войны, в своем концертном платье?». Шульженко согласилась, и с тех пор сделалась для солдат живым символом мирной счастливой жизни и любви, ради которых они сражались и умирали в окопах под Ленинградом.

За один только первый военный год Шульженко дала 500 концертов в блокадном городе, на передовой, в госпиталях… К слову, именно на «юбилейном», 500-м концерте, состоявшемся 12 июля 1942 года в ленинградском Доме Красной армии, в исполнении Клавдии Ивановны впервые прозвучала одна из самых известных песен военной поры «Давай закурим». Наряду с «Синим платочком» эта песня на долгие годы стала визитной карточкой певицы.

Владимир Тихонович Свистов (1922–2003) проработал в Артеке более полувека.
Джазовый ансамбль Шульженко и Коралле.(liveinternet.ru)
Звезды сойдутся так, что великая советская певица и ее эстрадный коллектив встретят День Победы в своем родном Ленинграде. Причем в этот праздничный день они снова выступят на концертной площадке Выборгского ДК. И аккурат 9 мая, в промежутке между концертами, Шульженко наградят орденом Красной Звезды.
Вспоминает Владимир Коралли (1906–1995; наст. имя Вольф Фромович Кемпер):
«...9 мая 1945 года мы встретили в Ленинграде. В тот день в Выборгском доме культуры состоялось три концерта: днем мы выступали в большом зале, затем — на улице у входа, на быстро сооруженной эстраде, а вечером — снова в переполненном зале Дома культуры. Так завершилась наша военная страда. Неимоверно трудными, даже трагичными были для нас эти годы, но теперь они вспоминаются как годы творческого счастья».

Цит. по: В. Коралли. «Сердце, отданное эстраде». М., 1988
Джаз-ансамбль под руководством Клавдии Шульженко и Владимира Коралли как самостоятельная «боевая единица» будет расформирован 12 сентября 1945 года, после чего певица с триумфом продолжит свою сольную карьеру. В будущем «расформировав» и свой брак с Коралли.
В киношку, на «Вальс»
Те же ленинградцы, что не смогли достать билеты на концерт Шульженко, могли попытаться попасть в кинотеатр «Титан», что на Невском проспекте. (В октябре 1918 года главная улица города на Неве была переименована в проспект 25-го Октября, однако 13 января 1944 года, перед окончательным снятием блокады Ленинграда, по просьбе жителей многим улицам были возвращены исторические названия.) Этим вечером в «Титане» крутили «Большой вальс» — одну из первых в СССР трофейных лент. Она же — один из самых любимых зарубежных фильмов товарища Сталина.
The Great Waltz,афиша (ru.wikipedia.org)
История показа в СССР американской киноленты «Большой вальс» (1938; три номинации на «Оскар») началась еще до войны. Этот фильм, равно как еще несколько популярных зарубежных лент, был «позаимствован» на территории восточных областей Польской республики, отошедших к СССР по итогам Польского похода Красной армии 1939 года. В советском прокате «Большой вальс» демонстрировался с 23 июня 1940 года.
Кино для пополнения казны
Был в истории отечественного кинопроката период, который ныне одни называют «триумфом трофейного кино», другие же предпочитают употреблять оборот «кино украденное». Речь идет о первых послевоенных годах, когда поколению народа-победителя открылся доселе неведомый и увлекательный киномир. Окунувшись в него, советские мальчишки брались играть в грабителей почтовых дилижансов, а девочки учились чечётке, подражая блистательной Марике Рёкк...

Когда весной 1945 года советские войска взяли пригород Берлина Бабельсберг, в зоне оккупации оказался и центр киноиндустрии Третьего рейха. Включая Рейсхфильмархив, где насчитывалось свыше 6,5 тысяч единиц хранения художественных и документальных лент. Причем это были фильмы не только производства стран гитлеровской коалиции, но и копии фильмов противника (французские, английские, американские). Всё это достояние было перевезено в Подмосковье, где на протяжении нескольких лет сотрудники Госфильмофонда разбирали пленки, в итоге отобрав чуть больше 120 достойных к показу советскому человеку.

Послевоенная разруха и необходимость спешного укрепления пошатнувшейся обороноспособности страны стали, пожалуй, главной мотивацией к тому, чтобы руководство СССР приняло решение о запуске в прокат захваченных в Германии зарубежных фильмов, предваряемых стандартными титрами: «Этот фильм взят в качестве трофея после разгрома Советской армией немецко-фашистских войск под Берлином в 1945 году». Расчет оказался верным: впечатлившись увиденными на экране яркими «сказочными» и «из мирной жизни» картинами, изголодавшиеся по позитивным эмоциям советские зрители вновь и вновь возвращались в кинотеатры. Щедро пополняя казну заработанными кровными...
Вспоминает писатель Виктор Петрович Астафьев (1924–2001):
«В моей жизни фильм "Большой вальс" — особая статья. Когда меня спрашивают, был ли я когда-нибудь счастлив, твердо отвечаю: "Да! Был!" — и рассказываю про тот день, точнее, про зимнюю заполярную ночь, когда брел, гонимый пургой, и прибрел к кинотеатру, как увидел рекламу фильма, как дрогнуло во мне что-то, как я решил найти рубль и нашел его, как смотрел "Большой вальс" и почти весь фильм уливался слезами от умиления и еще от чего-то, мной тогда, да и по сию пору до конца не отгаданного. Фильм этот был еще и тем хорош, что познакомил нас, уставших от маршей и барабанного боя, с нежной музыкой, и она стала часто звучать по радио и в залах. И после, где бы я ни слышал вальсы Штрауса, в первую голову "Сказки венского леса", закрою глаза, и вот оно, небо и земля, замешенные в белом тесте пурги, деревянный городишко на краю света, парнишка, бредущий куда-то и зачем-то, и музыка, музыка над всем этим, радостная, сияющая, красивая музыка!»

Цит. по: В. Астафьев. «Затеси» (сборник). 1977
Остались свидетельства, что «Большой вальс» входил в число любимых иностранных фильмов Иосифа Виссарионовича Сталина — вождь смотрел эту картину не один десяток раз. По одной из версий, парад побеждённых немцев в Москве (17 июля 1944 года) получил свое название как раз по ассоциации (оно же — созвучие) с названием любимого фильма тов. Сталина — «Операция «Большой вальс»... Впрочем, эта американская лента пользовалась не меньшей любовью и у миллионов советских граждан. По коей причине в 1960 году «Большой вальс» выпустили в советский прокат повторно — на сей раз уже на законных основаниях.
Текст подготовил: Игорь Шушарин.
Верстка и дизайн: Светлана Григошина.
Фото из открытых источников и личного архива автора.

12.04.2020
11 АПРЕЛЯ/1945
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