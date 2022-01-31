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Боевые действия на Украине

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Боевые действия на УкраинеАрхив
На подконтрольной Киеву части Луганской области объявлена всеобщая эвакуация
В аэропортах Москвы на вылет в южные города России отменили более 30 рейсов. В Пулково — задержки
«Сложите оружие, мы заново отстроим страну». Представитель ДНР обратился к украинским военным
В 12 городах юга России приостановлена работа аэропортов
Пограничная служба Украины считает, что российским военным помогает Белоруссия
Санкт-Петербургская биржа приостановила торги
Цена нефти превысила 102 доллара за баррель впервые с 2014 года
«Чрезвычайная ситуация». США готовят проект резолюции СБ ООН после атак России на инфраструктуру Украины
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Премьер-министр Латвии созывает членов НАТО на переговоры по поводу Украины
Банки предлагают купить евро и доллар по 110 рублей
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Очевидцы сообщили, что жители Харькова прячутся в метро
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«Объявил войну моей стране». Постпред Украины призвал Совет Безопасности ООН созвать новое заседание
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