Народное интервью: задайте вопрос преподавателю английского
Народное интервью: задайте вопрос преподавателю английского
Пришлите свой вопрос об изучении или преподавании этого иностранного языка — и на него ответит Ирина Будтова, руководитель отдела методологии и инноваций Denis' School. Автор лучшего вопроса сможет бесплатно пройти трехмесячный курс обучения английскому.
Пришлите свой вопрос об изучении или преподавании этого иностранного языка — и на него ответит Ирина Будтова, руководитель отдела методологии и инноваций Denis' School. Автор лучшего вопроса сможет бесплатно пройти трехмесячный курс обучения английскому.
После премодерации редакция соберет вопросы и передаст их Ирине Будтовой. Ответы будут опубликованы на «Фонтанке». Denis' Schoolвыберет лучший вопрос и вручит читателю, который его придумал, сертификат на обучение. О времени и месте его получения победителя уведомит по электронной почте или телефону Denis' School.
Каждый, кто отправит свой вопрос, имеет шанс получить в офисе школы сертификат, дающий право на скидку на любой курс обучения в Denis' School в размере до 35%. Сертификаты являются именными, их количество неограниченно. ПРАВИЛА КОНКУРСА.
Так как английский язык — тема широкая, уточняем, что в первую очередь мы ждем вопросов практических, ответы на которые помогут вам и другим читателям «Фонтанки» в освоении предмета. Возможно, вам нужны полезные советы и лайфхаки для самостоятельных занятий, информация о различных способах обучения и преодолении определенных сложностей. Или вам интересно было бы узнать поподробнее о том, как работают преподаватели, почему они выбирают эту профессию и чем привлекательна такая карьера.
Так как английский язык — тема широкая, уточняем, что в первую очередь мы ждем вопросов практических, ответы на которые помогут вам и другим читателям «Фонтанки» в освоении предмета. Возможно, вам нужны полезные советы и лайфхаки для самостоятельных занятий, информация о различных способах обучения и преодолении определенных сложностей. Или вам интересно было бы узнать поподробнее о том, как работают преподаватели, почему они выбирают эту профессию и чем привлекательна такая карьера.
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1. Пришлите 1–2 вопроса через форму. Длина всего текста не должна превышать 250 символов с пробелами. Не допускается использование грубой лексики, оскорблений и т.д.
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