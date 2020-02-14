Народное интервью: задайте вопрос преподавателю английского

Так как английский язык — тема широкая, уточняем, что в первую очередь мы ждем вопросов практических, ответы на которые помогут вам и другим читателям «Фонтанки» в освоении предмета. Возможно, вам нужны полезные советы и лайфхаки для самостоятельных занятий, информация о различных способах обучения и преодолении определенных сложностей. Или вам интересно было бы узнать поподробнее о том, как работают преподаватели, почему они выбирают эту профессию и чем привлекательна такая карьера.

