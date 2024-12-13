В предновогодние дни каждый человек мечтает о чуде. Ждет желанной встречи, новых перспектив в жизни… Или весточки от близкого человека. Не обязательно быть Дедом Морозом, чтобы подарить другому минуты счастья: достаточно, например, выбрать красивую открытку, с любовью подписать ее и отправить тому, кто очень ждет.



Такую возможность вновь дарит проект «Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе», созданный Почтой России и «Газпромом». Действуйте!