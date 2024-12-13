новогодняя почта
В предновогодние дни каждый человек мечтает о чуде. Ждет желанной встречи, новых перспектив в жизни… Или весточки от близкого человека. Не обязательно быть Дедом Морозом, чтобы подарить другому минуты счастья: достаточно, например, выбрать красивую открытку, с любовью подписать ее и отправить тому, кто очень ждет.
Такую возможность вновь дарит проект «Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе», созданный Почтой России и «Газпромом». Действуйте!
Такую возможность вновь дарит проект «Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе», созданный Почтой России и «Газпромом». Действуйте!
с 13 декабря 2024
«Лахта в арт-фокусе»
Как отправить открытку
В этом году учащиеся петербургских художественных школ и студенты творческих специальностей вузов создали сразу шесть ярких работ для проекта. Они точно передают колорит зимнего Петербурга, а одна из иллюстраций отсылает к теме Китайского Нового года! Словом, есть, из чего выбрать. Кликайте на понравившуюся открытку, заполняйте анкету, а Почта России доставит поздравление в любую точку страны.
Китайский Новый год
Морозные узоры
Гулянья на «Катке
у Флагштока»
у Флагштока»
Новый год
с нерпами
с нерпами
Выберите открытку
Открытка «Китайский Новый год»
Открытка «Гулянья на "Катке у Флагштока"»
Открытка «"Новый Год начинается с 1 января" Петр I»
Открытка «Новый год с нерпами»
У Таньвэй 29 лет, она приехала в Петербург из города Лонцюань, который находится в провинции Чжэцзян в Китае. Девушка учится на 5-м курсе факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Станковая живопись».
У Таньвэй
— В Петербурге мне особенно нравится гулять по историческому центру: Эрмитаж, Исаакиевский собор и уютные улочки вдохновляют на новые идеи. Архитектура города — настоящая сокровищница. Меня поразил современный стиль «Лахта Центра», самого высокого небоскреба в России и Европе, самой северной высотной постройки в мире, которая контрастирует с классическими зданиями, но гармонично вписывается в панораму города, — делится впечатлениями художница.
Анастасии Никифоровой 14 лет, она учится в средней общеобразовательной школе № 365 имени Героя Советского Союза М. П. Краснолуцкого во Фрунзенском районе и Детской художественной школе № 16. Свою открытку художница нарисовала на мастер-классе Ольги Юдзьковой в рамках проекта «Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе».
Анастасия Никифорова
— Мне захотелось показать новый, совершенно непохожий на классические клише, но такой же праздничный город. Я подумала, что новогоднее настроение поможет передать свет, поэтому и использовала такое количество акцентов. Поезд Деда Мороза — символ детства, а одной из задач было показать, что и в шумном мегаполисе есть место празднику, — говорит юная художница.