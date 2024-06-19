Пара кликов
как за секунду найти низкие цены — суровый батл Сибири и Урала
Журналисты такие же люди, как и все остальные, и продуктивность их работы зависит от того, насколько комфортно им выполнять свои обязанности. Современную редакцию трудно представить без многочисленных гаджетов: компьютеров, смартфонов, камер и другой техники, облегчающей бытовую сторону офисной жизни.
Две редакции из Екатеринбурга и Новосибирска решили устроить батл, кому удастся обновить парк техники с наименьшими затратами. А поможет им в этом Поиск от Яндекса. Что победит: уральская практичность или сибирская хитрость? Надеемся, что технологии наконец-то решат вечное противостояние Урала и Сибири. А вы за кого?
Две редакции из Екатеринбурга и Новосибирска решили устроить батл, кому удастся обновить парк техники с наименьшими затратами. А поможет им в этом Поиск от Яндекса. Что победит: уральская практичность или сибирская хитрость? Надеемся, что технологии наконец-то решат вечное противостояние Урала и Сибири. А вы за кого?
и никакой магии
Правила батла
Условия простые: выбрать ноутбук, посудомоечную машину и микрофон-петличку и уложиться в 100 тысяч рублей. Чья итоговая сумма будет меньше, тот и победил.
Редакция Новосибирска
Редакция Екатеринбурга
Редакция Екатеринбурга
Дарья
Поражает высокой трудоспособностью, а ее улыбка способна покорить даже самого сурового собеседника. Гиперответственность сыграла с ней злую шутку: Дарья постоянно на связи и готова работать каждую минуту. Со стационарным компьютером в буквальном смысле не разбежишься, поэтому девушке срочно нужен ноутбук. Так она сможет писать материалы в командировках, а во время планерок показать на экране нужную информацию.
Илья
Работает в редакции недавно, но уже успел вскружить голову всем девушкам. Есть всё же плюсы работы в женском коллективе! Как настоящего мужчину, Илью часто отправляют работать «в поля» — на выездные мероприятия и интервью. Поэтому парень выбрал себе петличный микрофон, чтобы не просить его каждый раз у видеоотдела. Так он сможет снимать короткие репортажи на улице даже без участия профессионального оператора и записывать аудиокомментарии спикеров в шумных местах.
Алина
Раскрашивает серые офисные будни коллег в прямом и переносном смысле. Алина занимается графическим дизайном, а благодаря ее яркому цвету волос и нарядам у всех вокруг поднимается настроение. Девушка очень любит свою работу, но ненавидит мыть посуду. Поэтому она выбрала посудомоечную машину. Все в редакции загружены, иногда просто нет времени привести в порядок тарелки и приборы после обеда, так что покупка чудо-техники станет идеальным решением для всего офиса.
Редакция Новосибирска
Мария
Виртуозно руководит редакцией, а еще может целый день ходить на 10-сантиметровых каблуках, чем искренне удивляет женскую половину коллектива. Мария живет в пригороде Новосибирска и не всегда может добраться до офиса по пробкам. Хорошим вариантом будет сменить ПК на ноутбук и время от времени работать удаленно. Сегодня девушка получила возможность выбрать себе гаджет и стать более мобильной.
Ирина
Раньше работала в ИТ: в команде гуманитариев она выделяется педантичностью и системностью, и коллеги это очень ценят. Ирина отлично показала себя в качестве ведущей видеоинтервью, поэтому сейчас большинство таких задач падает на ее хрупкие плечи. Девушка выберет себе хороший микрофон-петличку, потому что она частенько нужна для работы.
Екатерина
Больше всего любит вкусно поесть и написать об этом. Рестораны часто приглашают ее на дегустации и ждут после этого зажигательные тексты. Только обычно, конечно, приходится обедать в офисе без отрыва от производства. При выборе между «помыть тарелку» и «написать новость» чаще всего побеждает второе. Так что Екатерина давно мечтает, чтобы в редакции появилась посудомоечная машина.
Поиск
На старт, внимание, марш! Обе команды, каждая в своем городе, погрузились во всемирную паутину и начали выбирать себе гаджеты. Редакции следовали четкому плану, который можно повторять в домашних условиях:
Шаг первый
Шаг второй
Шаг третий
определиться с конкретными моделями гаджетов
сравнить цены найденных товаров в поиске, в приложении «Яндекс — с Алисой»
выбрать самый дешевый вариант
Уральский подход
Кажется, уральская редакция начала поиск стратегически правильно. Сначала молодые люди решили, что они хотят получить от каждого гаджета. Затем поискали, а какие вообще модели интересующих их товаров бывают. Например, Илья посмотрел пару обзоров на новинки 2024 года и решил, какие характеристики микрофона для него важны. Екатеринбуржцу нужна была миниатюрная петличка с ветрозащитой, которая бы не подвела в самый важный момент. В итоге парень выбрал микрофон Shure CVL-B/C-TQG.
Дарья последовала примеру Ильи и выбрала ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R4D3 NX. EH3CD.008. Экран оптимален для того, чтобы вычитывать тексты и хорошо рассмотреть фотографии, процессора хватит для выполнения рутинных задач. А вот Алина сделала по-другому.
Дарья последовала примеру Ильи и выбрала ноутбук Acer Extensa 15 EX215-23-R4D3 NX. EH3CD.008. Экран оптимален для того, чтобы вычитывать тексты и хорошо рассмотреть фотографии, процессора хватит для выполнения рутинных задач. А вот Алина сделала по-другому.
— Сначала я пошла к руководителю АХО и узнала, куда на нашей офисной кухне можно поставить посудомойку. Ремонт у нас был не так давно, поэтому менять обстановку никто не будет, пришлось учитывать уже существующую мебель и площадь помещения. Оказалось, что мы можем рассчитывать на машинку 60 см — это стало отправной точкой для поиска, — говорит Алина.
Девушка передала информацию коллегам, они вместе посмотрели, какие модели подходят под запрос и остановились на посудомоечной машине 60 см Bosch SMS45DW10Q.
А теперь поиск!
— Я вбил в Поиске Яндекса название микрофона мечты вплоть до последней буквы и выбрал самое выгодное предложение. Удобно, что под фотографией товара сразу же дается список цен от интернет-магазинов, так что найти низкую цену нетрудно, — рассказывает Илья.
Кстати, поиск показывает не только цены. Здесь есть выжимка всех плюсов и минусов, которые отмечали у товара реальные покупатели. Благодаря этому можно не тратить время на перечитывание сотен отзывов.
— Раньше я выбирала модель и затем открывала каждый маркетплейс и интернет-магазин, чтобы проверить цены. Это занимало довольно много времени. А сейчас я открыла Поиск Яндекса, задала в строке интересующую модель и получила список всех сайтов, которые сейчас продают этот товар. Можно за пару секунд сравнить цены и варианты доставок как маленьких, так и больших магазинов, выбрав наиболее привлекательные условия. Мы точно выиграем в батле, я уверена, — радуется Дарья.
Удалось ли всё-таки победить Уралу?
Сибирский настрой
Эксперимент в Новосибирске получился достаточно эмоциональный. Редакция дружная, но оказалось, когда дело доходит до соревнования, у всех просыпается азарт и огромное желание победы.
— Я никогда не любила выбирать технику, потому что тяжело разобраться во всех характеристиках, а потом еще и искать, где купить дешевле. Тратишь кучу времени и сил. Обычно делегировала это мужу. Но раз уж ввязались в батл, пришлось самой погружаться в мир посудомоечных машин. Оказалось, всё не так сложно. Когда определился с моделью, остается просто забить ее в строку Поиска Яндекса, и тут же перед тобой все предложения магазинов и маркетплейсов. Может, зря я боялась? Теперь сама буду выбирать себе гаджеты, — говорит Екатерина.
Екатерина выбрала посудомоечную машину Bosch Serie 4 SMS43D02ME. Как подсказал Поиск Яндекса, она простая, зато надежная и удобная в использовании. А что еще надо человеку, который хочет на работе в первую очередь завершить свои дела, а не думать, как включается новый гаджет на кухне.
Пока Ирина и Екатерина обсуждали друг с другом находки, Мария шерстила поисковик в поиске идеальной модели ноутбука.
Пока Ирина и Екатерина обсуждали друг с другом находки, Мария шерстила поисковик в поиске идеальной модели ноутбука.
— По поводу микрофона у нас было больше всего споров. Каждый хотел вставить свои пять копеек. С одной стороны, я понимаю, ведь пользоваться им будут все, но, с другой, сложно определиться, когда столько пожеланий. Иногда хотелось стукнуть кулаком по столу и сказать: «Хватит, я решила так!» Но в конце концов мы определились. Надеюсь, у нас получится победить Екатеринбург, ведь мы все вместе искали самые выгодные предложения, — объясняет Ирина.
Под желания Марии подошел ноутбук ASUS VivoBook Go 14 E1404FA-EB045 14". Осталось посмотреть в Поиске Яндекса, за сколько можно купить гаджет дешевле всего. Получится ли Новосибирску найти самую низкую цену?
— Мне придется часто возить ноут с собой, поэтому отдаю предпочтения небольшим моделям. Думаю, экран в 14 дюймов будет идеальным. Технические характеристики должны быть достаточными для офисных задач, но каких-то сверхмощностей мне не требуется, я не собираюсь играть или рисовать графику, — объясняет Мария.
Девушкам удалось договориться и остановиться на микрофоне RODE Lavalier GO. Он классической формы, красиво смотрится в кадре, удобно держится на одежде и передает мягкий звук. А что там с другими гаджетами?
Считаем деньги
Ноутбук
Екатеринбург
Новосибирск
Посудомоечная машина
Микрофон
42 845 рублей
48 799 рублей
7676 рублей
43 490 рублей
45 290 рублей
7810 рублей
ИТОГО:
99 320 рублей
96 590 рублей
Нашли победителей
За кого бы вы ни болели, теперь вы точно знаете, что с помощью Поиска Яндекса можно быстро найти, где в данный момент продается интересующий вас товар, сравнить на него цены, а заодно узнать о его плюсах и минусах. А значит, сэкономить время и деньги. Воспользуйтесь поиском, когда будете выбирать новый смартфон, телевизор или бытовую технику домой или в офис.
— Класс! Я так и знала, что мы справимся с уральцами!
— В этот раз мы проиграли, но я уверена, что это случайность. Рады, конечно, за коллег, но не от всего сердца, — комментирует от команды из Екатеринбурга Дарья.
В напряженной борьбе победила команда из Сибири! Им удалось не только купить технику себе в офис, но и сэкономить на празднование победы.
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