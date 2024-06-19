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как за секунду найти низкие цены — суровый батл Сибири и Урала



Две редакции из Екатеринбурга и Новосибирска решили устроить батл, кому удастся обновить парк техники с наименьшими затратами. А поможет им в этом Журналисты такие же люди, как и все остальные, и продуктивность их работы зависит от того, насколько комфортно им выполнять свои обязанности. Современную редакцию трудно представить без многочисленных гаджетов: компьютеров, смартфонов, камер и другой техники, облегчающей бытовую сторону офисной жизни.Две редакции из Екатеринбурга и Новосибирска решили устроить батл, кому удастся обновить парк техники с наименьшими затратами. А поможет им в этом Поиск от Яндекса . Что победит: уральская практичность или сибирская хитрость? Надеемся, что технологии наконец-то решат вечное противостояние Урала и Сибири. А вы за кого?

и никакой магии

Правила батла

Условия простые: выбрать ноутбук, посудомоечную машину и микрофон-петличку и уложиться в 100 тысяч рублей. Чья итоговая сумма будет меньше, тот и победил.

Редакция Новосибирска

Редакция Екатеринбурга

Редакция Екатеринбурга

Дарья

Поражает высокой трудоспособностью, а ее улыбка способна покорить даже самого сурового собеседника. Гиперответственность сыграла с ней злую шутку: Дарья постоянно на связи и готова работать каждую минуту. Со стационарным компьютером в буквальном смысле не разбежишься, поэтому девушке срочно нужен ноутбук. Так она сможет писать материалы в командировках, а во время планерок показать на экране нужную информацию.

Илья

Работает в редакции недавно, но уже успел вскружить голову всем девушкам. Есть всё же плюсы работы в женском коллективе! Как настоящего мужчину, Илью часто отправляют работать «в поля» — на выездные мероприятия и интервью. Поэтому парень выбрал себе петличный микрофон, чтобы не просить его каждый раз у видеоотдела. Так он сможет снимать короткие репортажи на улице даже без участия профессионального оператора и записывать аудиокомментарии спикеров в шумных местах.

Алина

Раскрашивает серые офисные будни коллег в прямом и переносном смысле. Алина занимается графическим дизайном, а благодаря ее яркому цвету волос и нарядам у всех вокруг поднимается настроение. Девушка очень любит свою работу, но ненавидит мыть посуду. Поэтому она выбрала посудомоечную машину. Все в редакции загружены, иногда просто нет времени привести в порядок тарелки и приборы после обеда, так что покупка чудо-техники станет идеальным решением для всего офиса.

Редакция Новосибирска

Мария

Виртуозно руководит редакцией, а еще может целый день ходить на 10-сантиметровых каблуках, чем искренне удивляет женскую половину коллектива. Мария живет в пригороде Новосибирска и не всегда может добраться до офиса по пробкам. Хорошим вариантом будет сменить ПК на ноутбук и время от времени работать удаленно. Сегодня девушка получила возможность выбрать себе гаджет и стать более мобильной.

Ирина

Раньше работала в ИТ: в команде гуманитариев она выделяется педантичностью и системностью, и коллеги это очень ценят. Ирина отлично показала себя в качестве ведущей видеоинтервью, поэтому сейчас большинство таких задач падает на ее хрупкие плечи. Девушка выберет себе хороший микрофон-петличку, потому что она частенько нужна для работы.

Екатерина

Больше всего любит вкусно поесть и написать об этом. Рестораны часто приглашают ее на дегустации и ждут после этого зажигательные тексты. Только обычно, конечно, приходится обедать в офисе без отрыва от производства. При выборе между «помыть тарелку» и «написать новость» чаще всего побеждает второе. Так что Екатерина давно мечтает, чтобы в редакции появилась посудомоечная машина.

Поиск

На старт, внимание, марш! Обе команды, каждая в своем городе, погрузились во всемирную паутину и начали выбирать себе гаджеты. Редакции следовали четкому плану, который можно повторять в домашних условиях:

Шаг первый

Шаг второй

Шаг третий

определиться с конкретными моделями гаджетов