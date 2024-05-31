— С ростом внутреннего туризма Петербург становится направлением номер один для путешествующих россиян. Люди едут в Петербург со всей страны, потому что знают: здесь не только красиво, но и комфортно, хороший сервис, все условия для отдыха и путешествия созданы.



Но не только туризм! Нет ни одной сферы городской жизни, где бы не присутствовал малый бизнес — от строительства до моды. В отличие от крупного, который развивает большие идеи и «тяжелые» проекты, это всегда быстрые решения — возможно, эксперименты. Это более гибкая среда для реализации: продукты малого бизнеса быстрее доходят до конечного потребителя. Никакая корпорация не заменит его наличия, этой питательной среды для новых идей, новых разработок.



Атмосфера города складывается из больших и маленьких дел, и значительный вклад в нее вносит именно малый бизнес. Уютные кофейни, гончарные мастерские, аутентичные книжные магазины, арт-галереи помогают жителям и гостям города прочувствовать культурное наследие Северной столицы, его красоту и дух индивидуальности.



Но малый бизнес — это и проекты, которые помогают решать проблемы безработных, социально незащищенных групп населения: от такси для инвалидов-колясочников до пункта сбора старой одежды. Сегодня в Петербурге зарегистрировано 128 социальных предприятий, и каждый день желающих попробовать себя в этой сфере становится больше.