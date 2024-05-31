Городская премия для компаний, развивающих Петербург
«Малый бизнес — большие возможности»
Малый бизнес — одна из важнейших отраслей городской экономики. Он обеспечивает занятость населения, поступление доходов в бюджет, удовлетворяет потребности людей в товарах и услугах, развивает инновационные технологий и инвестиционную привлекательность города, формирует комфортную городскую среду. В Петербурге численность занятых в МСБ составляет уже более 60% всех работающих в экономике города. Этот показатель существенно превысил показатели других регионов России.
Она проходит совместно с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Правительства Санкт-Петербурга и при информационной поддержке городского портала «Фонтанка.ру.
В мероприятии могут принять участие компании и предприниматели, которые работают на развитие Петербурга: делают его лучше, гостеприимнее и красивее.
В мероприятии могут принять участие компании и предприниматели, которые работают на развитие Петербурга: делают его лучше, гостеприимнее и красивее.
Регистрация началась 27 мая и продлится до 15 сентября 2024 года.
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет с Днем предпринимателя и объявляет о старте премии «Малый бизнес — большие возможности».
— День предпринимателя (26 мая) проходит накануне
Дня Санкт-Петербурга (27 мая), и мы считаем, что такие совпадения неслучайны. Премия от банка «Санкт-Петербург» — подарок и любимому городу, и его героям.
Банку в 2024 году исполняется 34 года. Все это время он рос и менялся вместе с городом, в честь которого назван, — с его жителями, с его бизнесом. Сегодня это один из крупнейших налогоплательщиков региона. Мы много делаем для процветания нашего города, сохранения его ценностей и развития комфортной среды как для горожан, так и гостей Северной столицы.
В рамках премии мы хотим поддержать петербургские предприятия и представителей бизнеса, которые живут с нами на одной волне, формируя облик любимого города, развивают Петербург, делая его «умным» и технологичным, улучшают инфраструктуру и транспорт, работают над тем, чтобы он был удобным и комфортным для жизни, работы и отдыха, наполняют его неповторимой атмосферой и яркими эмоциями.
Дня Санкт-Петербурга (27 мая), и мы считаем, что такие совпадения неслучайны. Премия от банка «Санкт-Петербург» — подарок и любимому городу, и его героям.
Банку в 2024 году исполняется 34 года. Все это время он рос и менялся вместе с городом, в честь которого назван, — с его жителями, с его бизнесом. Сегодня это один из крупнейших налогоплательщиков региона. Мы много делаем для процветания нашего города, сохранения его ценностей и развития комфортной среды как для горожан, так и гостей Северной столицы.
В рамках премии мы хотим поддержать петербургские предприятия и представителей бизнеса, которые живут с нами на одной волне, формируя облик любимого города, развивают Петербург, делая его «умным» и технологичным, улучшают инфраструктуру и транспорт, работают над тем, чтобы он был удобным и комфортным для жизни, работы и отдыха, наполняют его неповторимой атмосферой и яркими эмоциями.
Маргарита Анисимова
идеолог и автор премии, директор Дирекции массового корпоративного бизнеса и развития продаж Банка «Санкт-Петербург»
Премия вручается в 8 номинациях:
А еще будут совместные с правительством города специальные номинации «Акцент года» в области креативной индустрии и частного образования.
Ресторанный бизнес
IT-бизнес
Производственный бизнес
Торговый бизнес
Туристический бизнес
Открытие года
Сфера услуг
Специальная номинация
Новости премии
«Малый бизнес — Большие возможности»: Премия для петербургского малого бизнеса
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БСПБ приглашает производства участвовать в конкурсе «Малый бизнес — Большие возможности»
Банк «Санкт-Петербург» приглашает рестораны: Участвуйте в Премии и расширяйте возможности
— С ростом внутреннего туризма Петербург становится направлением номер один для путешествующих россиян. Люди едут в Петербург со всей страны, потому что знают: здесь не только красиво, но и комфортно, хороший сервис, все условия для отдыха и путешествия созданы.
Но не только туризм! Нет ни одной сферы городской жизни, где бы не присутствовал малый бизнес — от строительства до моды. В отличие от крупного, который развивает большие идеи и «тяжелые» проекты, это всегда быстрые решения — возможно, эксперименты. Это более гибкая среда для реализации: продукты малого бизнеса быстрее доходят до конечного потребителя. Никакая корпорация не заменит его наличия, этой питательной среды для новых идей, новых разработок.
Атмосфера города складывается из больших и маленьких дел, и значительный вклад в нее вносит именно малый бизнес. Уютные кофейни, гончарные мастерские, аутентичные книжные магазины, арт-галереи помогают жителям и гостям города прочувствовать культурное наследие Северной столицы, его красоту и дух индивидуальности.
Но малый бизнес — это и проекты, которые помогают решать проблемы безработных, социально незащищенных групп населения: от такси для инвалидов-колясочников до пункта сбора старой одежды. Сегодня в Петербурге зарегистрировано 128 социальных предприятий, и каждый день желающих попробовать себя в этой сфере становится больше.
Но не только туризм! Нет ни одной сферы городской жизни, где бы не присутствовал малый бизнес — от строительства до моды. В отличие от крупного, который развивает большие идеи и «тяжелые» проекты, это всегда быстрые решения — возможно, эксперименты. Это более гибкая среда для реализации: продукты малого бизнеса быстрее доходят до конечного потребителя. Никакая корпорация не заменит его наличия, этой питательной среды для новых идей, новых разработок.
Атмосфера города складывается из больших и маленьких дел, и значительный вклад в нее вносит именно малый бизнес. Уютные кофейни, гончарные мастерские, аутентичные книжные магазины, арт-галереи помогают жителям и гостям города прочувствовать культурное наследие Северной столицы, его красоту и дух индивидуальности.
Но малый бизнес — это и проекты, которые помогают решать проблемы безработных, социально незащищенных групп населения: от такси для инвалидов-колясочников до пункта сбора старой одежды. Сегодня в Петербурге зарегистрировано 128 социальных предприятий, и каждый день желающих попробовать себя в этой сфере становится больше.
Рассказывает Маргарита Анисимова:
Регистрация на премию продлится до 15 сентября 2024 года. Принять участие могут компании и предприниматели, которые удовлетворяют таким условиям:
Победителей выберет жюри премии. В него вошли эксперты с огромным опытом в экономике и бизнесе: представители Правительства Санкт-Петербурга, различных отраслей экономики города, известные бизнесмены города, финансовые аналитики и банковские специалисты.
Церемония награждения пройдет в начале октября в день рождения банка «Санкт-Петербург». Победители получат вечное бесплатное РКО (расчетно-кассовое обслуживание) в банке.
Церемония награждения пройдет в начале октября в день рождения банка «Санкт-Петербург». Победители получат вечное бесплатное РКО (расчетно-кассовое обслуживание) в банке.
Условия участия и другие подробности
Действующие предприниматели, которые относятся к сегменту микро или малого бизнеса.
Предприниматели, чей бизнес связан с жизнью горожан или гостей Петербурга или Ленинградской области.
Клиенты банка «Санкт-Петербург» или те, кто успел открыть расчетный счет в БСПБ до 15 сентября этого года.
Как банк «Санкт-Петербург» и город поддерживают малый бизнес
Примеров поддержки банком «Санкт-Петербург» петербургского бизнеса немало: это и эквайринг на городских парковках, в метро для прохода по банковским картам, помощь работе «Водоканала» и его подрядчиков, а также с закупкой трамваев и уборочной техники для улиц. Совместно с правительством города банк открыл МФЦ для бизнеса, где предприниматели могут получить около 100 государственных и банковских услуг.
По мнению экспертов банка «Санкт-Петербург», можно увеличить доступ малого бизнеса к госзаказу. Система госзакупок должна измениться в сторону большей открытости для его субъектов.
По большому счету, полагает Маргарита Анисимова, самому малому бизнесу надо увеличить долю в сфере услуг. И обратить внимание на те сферы, в которых он пока представлен слабо: образование, здравоохранение, социальные услуги, а также сельское хозяйство и рыбоводство.
По большому счету, полагает Маргарита Анисимова, самому малому бизнесу надо увеличить долю в сфере услуг. И обратить внимание на те сферы, в которых он пока представлен слабо: образование, здравоохранение, социальные услуги, а также сельское хозяйство и рыбоводство.
Что можно еще сделать для малого бизнеса и малому бизнесу
В каких случаях малый бизнес может получить поддержку города и банка?
Претендовать на получение мер государственной кредитной поддержки могут:
При этом:
Желательно, если бизнес занимается следующими направлениями:
ресторанный бизнес;
сельское хозяйство;
образование;
наука и техника;
здравоохранение;
внутренний туризм;
бытовые услуги
обрабатывающая промышленность;
розничная и оптовая торговля;
Задолженность по налогам и сборам не должна превышать 50 000 руб.
Задолженность по заработной плате отсутствует.
микропредприятия (до 15 сотрудников и до 120 млн. руб. годовой выручки)
малые предприятия (до 100 сотрудников и до 200 млн. руб. годовой выручки)
В банке «Санкт-Петербург» по-прежнему высок спрос на кредиты на пополнение оборотных средств: потребность в «коротких деньгах» не исчезла даже с учетом роста ставок.
Однако бизнесу от банка не всегда нужны только кредиты. Сегодня предприниматели чаще обращаются не за финансированием, а за комплексной поддержкой. Это услуги расчетно-кассового обслуживания, решения по лизингу, факторингу, эквайрингу и зарплатные проекты, валютный контроль, специальные финансовые продукты, которые уберегут от валютного риска, — хеджирование, инструменты по управлению процентными рисками и пр.
В банк предприниматели могут обратится во всех случаях, когда им нужна поддержка. И неважно, идет ли речь о финансовых запросах или нет.
Однако бизнесу от банка не всегда нужны только кредиты. Сегодня предприниматели чаще обращаются не за финансированием, а за комплексной поддержкой. Это услуги расчетно-кассового обслуживания, решения по лизингу, факторингу, эквайрингу и зарплатные проекты, валютный контроль, специальные финансовые продукты, которые уберегут от валютного риска, — хеджирование, инструменты по управлению процентными рисками и пр.
В банк предприниматели могут обратится во всех случаях, когда им нужна поддержка. И неважно, идет ли речь о финансовых запросах или нет.
Реклама, ПАО «Банк "Санкт-Петербург"», ИНН: 7831000027
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Банк "Санкт-Петербург"»
Другие источники фотографий и иллюстраций: IStock
Дизайнер: Анастасия Гализина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Банк "Санкт-Петербург"»
Другие источники фотографий и иллюстраций: IStock
Дизайнер: Анастасия Гализина
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