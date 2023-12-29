Почемучка для взрослых
Можно ли остановить глобальное потепление?
Когда ученые найдут лекарство от рака?
Что будет, если к Земле приблизится черная дыра?
На вопросы читателей «Фонтанки» о нас, природе и нашем будущем отвечают ученые.
Когда ученые найдут лекарство от рака?
Что будет, если к Земле приблизится черная дыра?
На вопросы читателей «Фонтанки» о нас, природе и нашем будущем отвечают ученые.
Наивные вопросы о будущем — нашим ученым
Как глобальное потепление повлияет на Петербург и что с этим делать?
Отвечает климатолог
Июнь и июль 2023 года на Земле стали самыми жаркими в истории наблюдений: в прошлом месяце средняя температура воздуха на планете достигла +16,95 градуса по Цельсию. В Петербурге ночь на 7 августа установила рекорд жары. Получается, глобальное потепление уже не остановить? Тогда как оно скажется на нашем городе? И могут ли ученые с этим что-то сделать?
Как синоптики предсказывают погоду и может ли Петербург затопить?
Отвечает метеоролог
Недавно «Фонтанка» предложила читателям задать вопросы метеорологу. И вы прислали много сообщений: интересовались, как синоптики предсказывают погоду, какие природные явления наиболее опасны для Петербурга, смогут ли ученые в будущем научиться управлять стихией. Как и обещали, мы задали самые интересные вопросы эксперту — Александру Колесову, начальнику Гидрометцентра Петербурга, главному синоптику города, почетному работнику Гидрометслужбы России.
Кто жил у Невы 1000 лет назад и чего мы еще не знаем о Ленобласти?
Отвечает археолог
Откуда в нашем регионе древние европейские мечи? Какие самые красивые находки обнаруживали на Северо-Западе России? Как узнать, где копать? И почему на раскопки нельзя отправляться самостоятельно?
Можно ли изменить геном человека, чем опасны вакцины и когда изобретут лекарство от рака?
Отвечает генетик
«Фонтанка» предложила читателям задать вопросы генетику. Как и обещали, мы задали самые интересные эксперту: Ирине Прониной, кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику НИИ общей патологии и патофизиологии, исполняющей обязанности завкафедрой физиологии и экологии человека и медико-биологических знаний ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения».
Почему Финский залив мутный и грозит ли Петербургу цунами?
Отвечает океанолог
Мы даже не ожидали, что тема Мирового океана найдет такой широкий отклик: вы интересовались, может ли на Финском заливе сформироваться цунами и как воды, которые сбрасывает «Фукусима», влияют на морских обитателей. Мы задали самые интересные вопросы доценту кафедры океанологии Санкт-Петербургского государственного университета Полине Лобановой.
Есть ли конец таблице Менделеева?
Отвечает химик
Можно ли создать строительный материал изо льда? Реально ли нейросети открыть новые элементы таблицы Менделеева? Когда научатся «печатать» биосовместимые органы человека?
Зачем в Арктике непрерывная навигация и как ищут границы под водой?
Отвечают ученые
«Фонтанка» предложила читателям задать вопросы генетику. Как и обещали, мы задали самые интересные эксперту: Ирине Прониной, кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику НИИ общей патологии и патофизиологии, исполняющей обязанности завкафедрой физиологии и экологии человека и медико-биологических знаний ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения».
Как открыть месторождение и может ли в Петербурге начаться землетрясение?
Отвечают геологи
Появляются ли в мире новые минералы и горные породы? Какие регионы России самые сейсмоопасные? Правда ли, что запасы нефти могут восстанавливаться? И какие драгоценные камни самые дорогие?
Зачем изучать космос? И где вне Земли может быть жизнь?
Отвечает астроном
Как далеко расположена самая похожая на Землю планета?
Насколько для нас опасна ближайшая черная дыра?
И может ли Солнце взорваться?
Насколько для нас опасна ближайшая черная дыра?
И может ли Солнце взорваться?
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