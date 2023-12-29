Июнь и июль 2023 года на Земле стали самыми жаркими в истории наблюдений: в прошлом месяце средняя температура воздуха на планете достигла +16,95 градуса по Цельсию. В Петербурге ночь на 7 августа установила рекорд жары. Получается, глобальное потепление уже не остановить? Тогда как оно скажется на нашем городе? И могут ли ученые с этим что-то сделать?