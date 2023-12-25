Думаете, что красивые шоперы и яркие авоськи — очень современные? Так-то оно так, но с такими же многоразовыми сумками многие из нас ходили в магазины в середине и конце 80-х. Несколько советов из того времени: авоська позволяет всем увидеть, что вы такое несете. Поэтому ее сейчас можно использовать для прокачки уверенности в себе.



А шопер в нашем климате гораздо правильнее делать непромокаемым — раньше их шили из «болоньи», материала, который использовался для осенних курток. Такой быстро вымыть, легко высушить и если что-то в нем прольется — оно не запачкает одежду или окружаюших. Поищите в кладовке — наверняка мама такой не выкинула.



В магазинах тогда очень частой была бумажная упаковка: из листов бумаги, которую теперь называют «крафтовой», вертели кульки для конфет и печенья, в нее заворачивали сыр, творог, масло и мясо. За сметаной же и молоком ходили со своей тарой, а за овощами — с многоразовыми пакетами.