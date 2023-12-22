Кому подойдет профессия официанта?
Всем, кто готов много ходить и запоминать, любит и готов общаться с людьми и не боится большого объема работы в праздники.
Новый проект «Фонтанки» и hh.ru
Карьерный вопрос
Плюсы и минусы работы
- Всегда большой спрос у бизнеса — легко найти работу, особенно перед праздниками
- Многие заведения берут студентов и возрастных кандидатов
- Можно легко совмещать с учебой или основной работой
- Можно подстраивать график работы под себя
- Специальное образование и опыт не нужны — компании всему обучают
- Ежедневные или еженедельные выплаты
- Повышенная оплата в праздничные дни
- Можно найти работу близко к дому
- Перспективы карьерного роста внутри ресторанной отрасли
Зарплата
- Общение с гостями: люди могут быть недовольны заказом и выскажут это официанту
- Работа на ногах — большие физические нагрузки и быстрый темп работы
- Серьезная нагрузка в праздники
- Маленький оклад, доход часто зависит от чаевых
- Необходимость держать в голове очень много информации
- Рабочий день может быть более 8 часов
Средний размер зарплаты официанта, по данным hh.ru, 37 471 – 91 954 рубля. Но зачастую доход зависит от заведения, в котором человек работает. В ресторанах оплата труда может быть больше, чем в кафе. Значимую часть дохода приносят чаевые — комплименты от гостей. Поэтому чем профессиональнее и дружелюбнее будет официант, тем больше сможет получать.
А еще зарплаты официантов зависят от города проживания и могут отличаться в 2 и даже 3 раза. Например, доходы мастеров своего дела достигают 100 000 – 150 000 рублей и более. При этом набраться опыта можно достаточно быстро: нарастить доход с 37 000 до 100 000 и больше вполне реально за 2−3 года активной работы.
А еще зарплаты официантов зависят от города проживания и могут отличаться в 2 и даже 3 раза. Например, доходы мастеров своего дела достигают 100 000 – 150 000 рублей и более. При этом набраться опыта можно достаточно быстро: нарастить доход с 37 000 до 100 000 и больше вполне реально за 2−3 года активной работы.
Где искать работу
Работа официантов входит в топ самых востребованных как у бизнеса, так и у соискателей, а потому вакансий с подработкой или постоянной работой в качестве официанта много. Но больше всего вакансий официантов (более 1200 прямо сейчас) разместили компании из сферы общепита (рестораны, кафе, сети питания), крупный ретейл, гостиничные сети, а также компании, организующие новогодние ярмарки и рынки.
Подработка?
Кстати! Перед любыми праздникамив — тем более, новогодними выходными и каникулами — у бизнеса резко растет спрос на официантов. А значит, можно быстро найти подработку на пару дней или неделю и хорошо подзаработать. Например, на hh.ru в преддверии Нового года уже начали искать официантов — варианты работы есть тут. Вакансию можно найти самостоятельно, вписав запрос «официант на Новый год» в строку поиска.
Для тех, кто ищет официанта
И еще полезный совет: 80% откликов от кандидатов приходит с мобильной версии hh.ru, а 60% соискателей читают только первый экран, когда знакомятся с вашей вакансией. Потому: во-первых, скачивайте мобильное приложение для поиска сотрудников «hh-бизнес», а во-вторых, умещайте описание вакансии на один экран.
Еще один вариант оперативно получить отклики на вакансию официанта и набрать персонал перед праздниками — таргетинг на нужную аудиторию. Для этого уже имеющуюся вакансию на hh.ru можно рекламировать через сервис Clickme в тех соцсетях и порталах, где есть потенциальная аудитория («Яндекс», ВК, ОК, «Мой мир» и др.). Приятно то, что компания во время поиска работника платит только за отклики, а не просмотры.
Фактор успеха в поиске персонала — выгодно отличаться от конкурентов, которые так же, как и вы, нуждаются в официантах. Например, можно брендировать свою страницу на hh.ru. Ведь когда идет подбор, соискатель тоже оценивает работодателя. Брендирование вакансии — это возможность красиво и ярко рассказать про компанию и позицию. А конструктор вакансий помогает быстро загрузить фото и видео, и парой кликов украсить окончательный вариант.
На данный момент в Петербурге ищут работу на hh.ru более 7 тысяч официантов. Их можно и нужно искать через умный поиск hh.ru. Для этого просто введите название профессии, отсортируйте по дате, зарплатам. Если поисковый запрос был правильным, сайт выдаст релевантный список кандидатов, из которого можно выбрать сотрудников в нужном районе и с подходящими запросами по зарплате.
Вам понравился этот материал?
Реклама: «ООО ХЭДХАНТЕР», ИНН: 7718620740
Автор: Полина Бережная
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Adobe Stock, IStock
Дизайнер: Гализина Анастасия
Автор: Полина Бережная
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Adobe Stock, IStock
Дизайнер: Гализина Анастасия
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
Просмотров: 2528