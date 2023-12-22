Для компании участие в этом событии — далеко не случайность: «Страна света» стала кульминацией работы оператора в области культуры и искусства в 2023 году.

«Tele2 активно поддерживает культурные проекты и создает свои в масштабах страны, — подчеркнул Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2. — Уже три года у нас работает открытая летняя площадка Tele2 Art Space, которая стала настоящим местом притяжения горожан. Последние два года проект реализуется в ЦПКиО им. Кирова — он стал нашим ключевым партнером. Несколько лет мы партнеры всероссийской акции «Ночь музеев». А еще реализуем уникальный проект «Культурный обмен», где наши абоненты могут обменять неизрасходованные минуты на билеты в музеи. В этом году с нашей помощью искусство стало доступнее в музеях Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Красноярска и Тулы. Таким образом Tele2 поддерживает интересы абонентов в сфере искусства и по-своему привлекает внимание к культурным ценностям».

Что касается «Страны света», в 2023 году на конкурс было подано 96 заявок из 36 регионов. Профессиональное жюри выбрало 10 финалистов, представлявших Северодвинск, Воронеж, Вологодскую, Мурманскую, Омскую и Московскую области, республики Крым, Алтай, Калмыкия, Бурятия