На Дворцовой выбрали победителей конкурса «Страна света»
Петербург на связи с искусством
Ранняя темнота северной зимы — отличный холст для ярких произведений медиаискусства. И это подтвердили на практике участники конкурса «Страна света», чьи работы в жанре 3D-мэппинга оживили в этом декабре одно из исторических зданий на Дворцовой. А оператор мобильной связи Tele2 помог людям во всех уголках страны увидеть представление, обеспечив онлайн-трансляцию.
Мороз и резкий ветер с Невы не остановили петербуржцев, которые собрались на площади ради ежегодного светового представления. Для многих это было явно семейное событие: дошкольники в теплых комбинезонах в ожидании шоу превратили заснеженную Дворцовую в игровую площадку, полную беготни и смеха. Но все затихли, когда началась первая часть действа, посвященная 320-летию города. Она проецировалась на фасад Главного штаба.
Чтобы посмотреть на работы 10 финалистов «Страны света», ежегодного конкурса современного видеоискусства, зрители перешли к другому «экрану» — фасаду Штаба Гвардейского корпуса. И как только на здании появилась огромная надпись «Воронеж» и стилизованный старинный парусник, закаленные петербуржцы вновь подняли в воздух смартфоны — некоторые даже и перчаток не надели!
Горожан можно понять. Сложно удержаться и не заснять столь эффектное зрелище, чтобы потом поделиться кадрами с близкими и в соцсетях. Но на самом деле связать их с медиаискусством можно было более простым способом: подсказав, где именно в «ВКонтакте», благодаря телекоммуникационному партнеру конкурса — оператору мобильной связи Tele2, будет проходить прямая трансляция шоу.
Для компании участие в этом событии — далеко не случайность: «Страна света» стала кульминацией работы оператора в области культуры и искусства в 2023 году.
Для компании участие в этом событии — далеко не случайность: «Страна света» стала кульминацией работы оператора в области культуры и искусства в 2023 году.
«Tele2 активно поддерживает культурные проекты и создает свои в масштабах страны, — подчеркнул Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2. — Уже три года у нас работает открытая летняя площадка Tele2 Art Space, которая стала настоящим местом притяжения горожан. Последние два года проект реализуется в ЦПКиО им. Кирова — он стал нашим ключевым партнером. Несколько лет мы партнеры всероссийской акции «Ночь музеев». А еще реализуем уникальный проект «Культурный обмен», где наши абоненты могут обменять неизрасходованные минуты на билеты в музеи. В этом году с нашей помощью искусство стало доступнее в музеях Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Красноярска и Тулы. Таким образом Tele2 поддерживает интересы абонентов в сфере искусства и по-своему привлекает внимание к культурным ценностям».
Что касается «Страны света», в 2023 году на конкурс было подано 96 заявок из 36 регионов. Профессиональное жюри выбрало 10 финалистов, представлявших Северодвинск, Воронеж, Вологодскую, Мурманскую, Омскую и Московскую области, республики Крым, Алтай, Калмыкия, Бурятия
В течение двух дней, 9 и 10 декабря, их работы показывались на Дворцовой площади и на всю Россию — со страницы конкурса и в официальной группе Tele2 в «ВКонтакте». Трансляцию посмотрело более миллиона человек, а в онлайн-голосовании приняло участие более десяти тысяч зрителей, которые и определили трех победителей.
Команда ВСГИК
Молодые видеохудожники представляли город Улан-Удэ, столицу Республики Бурятия. Они хотели познакомить зрителей с «неизведанным и сказочным миром предков, ведь Бурятия — место сплетения культур и цивилизаций, где глубокое озеро Байкал, высокие горы Саян и круглогодичное солнце находят отражение в обычаях и традициях народа. Эта земля окутана мистикой шаманов, монахов и священников».
Второе место:
Команда Даниила Нимгирова и Екатерины Ильиной
Они рассказали о своей малой родине — Республике Калмыкия, уникальном регионе на юге Российской Федерации. «Основное население региона исповедует буддизм. Отсюда и местный колорит: богатство музыкальных и художественных традиций, архитектура, национальная одежда, достопримечательности, включая Храм Будды Шакьямуни, являющийся крупнейшим буддийским храмовым комплексом в Европе. В Калмыкии — удивительная атмосфера. Однажды побывав там, ты навсегда запомнишь местные красоты, богатство этнической культуры и бескрайние степи», — считает Даниил.
Спецприз жюри:
Команда «Идея»
первое МЕСТО:
Их проект посвящен городу Королеву в Московской области. Участники показали наукоград как «сердце отечественной космонавтики, «Город Первых», напитанный космической энергией: завораживающий, очаровывающий и не оставляющий никого равнодушным».
Третье место:
Команда Михаила Бушманова
Медиахудожники из Череповца представили работу о Вологодской области под названием «Душа». В основе их творчества — примеры знаменитых земляков: от иконописеца Дионисия до баталиста Василия Верещагина. «Он был очень работоспособным и выдавал один шедевр за другим. Это поражало его современников. Даже появился слух: якобы в подвале его дома сидели «рабы», пишущие за него картины. Но на самом деле Верещагин работал с раннего утра и до поздней ночи по 16 часов в день. Вдохновляясь множеством таких примеров в нашем регионе, мы заряжаемся, воплощаем в жизнь наши проекты», — объясняет Михаил Бушманов.
Все победители получили денежные сертификаты, которые можно потратить на реализацию собственного проекта, образование в сфере креативных технологий или приобретение профессионального оборудования.
Ну а зрители, которые не смогли попасть на Дворцовую или пропустили трансляцию шоу, могут посмотреть ее в записи на официальной странице Tele2 во «вКонтакте». Другой вариант — познакомиться со всеми финалистами и победителями на сайте «Страны света».
Ну а зрители, которые не смогли попасть на Дворцовую или пропустили трансляцию шоу, могут посмотреть ее в записи на официальной странице Tele2 во «вКонтакте». Другой вариант — познакомиться со всеми финалистами и победителями на сайте «Страны света».
Реклама, ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: предоставлены пресс-службами конкурса «Страна света» и ООО «Т2 Мобайл»
Видео: предоставлено пресс-службой конкурса ООО «Т2 Мобайл»
Дизайнер: Ольга Сергеева
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: предоставлены пресс-службами конкурса «Страна света» и ООО «Т2 Мобайл»
Видео: предоставлено пресс-службой конкурса ООО «Т2 Мобайл»
Дизайнер: Ольга Сергеева
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