«Почти каждый юбилей совпадал с кризисом»
Гендиректор СК «Капитал-полис» вспоминает «эпохи перемен»
Почему сегодня важно ставить именно «цифру» во главу угла? Чем запомнился уходящий год на рынке страхования? И какие новые услуги, отвечающие реалиям времени, появляются сегодня? На эти вопросы отвечает генеральный директор группы компаний «Капитал-полис» Алексей Кузнецов.
1993:
СОЗДАНИЕ
СОЗДАНИЕ
«Капитал-полис» появилась в Петербурге в ноябре 1993 года. Основным направлением ее работы с самого начала стало медицинское страхование: сперва ДМС, а спустя два года — и ОМС. Довольно быстро компании удалось занять лидирующие позиции на рынке страхования. С 1 февраля 1995 года «Капитал-полис» — член Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада.
«Нашей стратегией изначально было предоставление высокого сервиса и качества. Мы стремились стать не номером один в продажах, а привлечь клиентов, которые разделяют наш подход, ценности и идеи», — говорит генеральный директор группы компаний «Капитал-полис» Алексей Кузнецов.
Страховая компания одной из первых в России создала систему свободного выбора медицинского учреждения и лечащего врача для клиентов, а также ввела службу сервис-менеджеров. Уже в 1995 году «Капитал-полис» запустила программу, которая предусматривала возможность оплаты не только медицинских услуг, но и лекарств, приобретаемых в аптеках.
«Нашей стратегией изначально было предоставление высокого сервиса и качества. Мы стремились стать не номером один в продажах, а привлечь клиентов, которые разделяют наш подход, ценности и идеи», — говорит генеральный директор группы компаний «Капитал-полис» Алексей Кузнецов.
Страховая компания одной из первых в России создала систему свободного выбора медицинского учреждения и лечащего врача для клиентов, а также ввела службу сервис-менеджеров. Уже в 1995 году «Капитал-полис» запустила программу, которая предусматривала возможность оплаты не только медицинских услуг, но и лекарств, приобретаемых в аптеках.
1998:
дефолт
дефолт
В 1998 году грянул дефолт — пришлось сокращать расходы. «Помню, в офисе царила напряженная атмосфера. Шли совещания, но мы на них шутили и громко смеялись. Я даже специально открывал дверь своего кабинета — сотрудники должны были слышать, что я спокоен. И потом мне говорили: "Мы думали: раз директор смеется, значит, пока что всё в порядке". Самое главное — никогда не унывать», — делится секретом успеха Алексей Кузнецов.
Благодаря грамотным стратегическим решениям компании удалось не только остаться на плаву, отпраздновать 5-летний юбилей, но и вырасти. 1999 год «Капитал-полис» закончила с максимальной за свою историю прибылью. А в 2000-м уже сумела открыть первый собственный медицинский центр.
Благодаря грамотным стратегическим решениям компании удалось не только остаться на плаву, отпраздновать 5-летний юбилей, но и вырасти. 1999 год «Капитал-полис» закончила с максимальной за свою историю прибылью. А в 2000-м уже сумела открыть первый собственный медицинский центр.
2003–2008:
расширение бизнеса
расширение бизнеса
В «нулевые» годы компания быстро росла. В 2003-м запустила страхование выезжающих за рубеж. В 2006-м — КАСКО, страхование имущества и залогов, а также ответственности перевозчиков.
«Я всегда исходил из правила: если у тебя ограничены ресурсы и возможности, то лучше не заниматься глобализмом, а концентрироваться на своем сегменте, становиться лучшим или хотя бы одним из лучших в своем направлении. Хоть мы и перестали быть специализированной компанией в смысле продукта, но остались компанией, которая работает преимущественно на конкретной территории: Санкт-Петербург, Ленобласть, Северо-Запад», — поясняет Алексей Кузнецов.
«Я всегда исходил из правила: если у тебя ограничены ресурсы и возможности, то лучше не заниматься глобализмом, а концентрироваться на своем сегменте, становиться лучшим или хотя бы одним из лучших в своем направлении. Хоть мы и перестали быть специализированной компанией в смысле продукта, но остались компанией, которая работает преимущественно на конкретной территории: Санкт-Петербург, Ленобласть, Северо-Запад», — поясняет Алексей Кузнецов.
2008:
мировой финансовый кризис
мировой финансовый кризис
Очередной юбилей компании — 15-летие — пришелся на очередной финансовый кризис. В «Капитал-полисе» признаются: тогда страха было больше, чем в 1998-м. «У меня реально не было уверенности в том, что мы доживем до конца 2009 года», — делится Алексей Кузнецов. Но компания успешно преодолела очередной турбулентный период. И в 2008-м даже получила награду: знак качества «Сделано в Петербурге» за услуги ДМС и ОМС.
2017–2019:
новые медицинские центры
новые медицинские центры
В 2017 и 2018 гг. компания открыла еще 2 медицинских центра: «Первая Невская Клиника в Кудрово» и «Первая Невская Клиника на Есенина», в 2019-м — клинику на Комендантском проспекте.
Свои 20- и 25-летие компания отпраздновала в стенах Михайловского замка: к этому времени она уже несколько лет входила в международное общество «Друзья Русского музея».
Свои 20- и 25-летие компания отпраздновала в стенах Михайловского замка: к этому времени она уже несколько лет входила в международное общество «Друзья Русского музея».
2019 — настоящее время:
Курс на цифровизацию
Курс на цифровизацию
В последние годы компания взяла ускоренный курс на цифровизацию бизнеса. Начиная с 2019 года «Капитал-полис» развивает СМАРТ направление, а в 2022 году у нее появился новый слоган «В будущее страхования — со смарт-технологиями».
Компания запустила инновационные сервисы:
- Мобильное приложение, в котором у каждого клиента есть электронная карточка с историей болезни. Пользователь может выбрать медицинский центр на карте, записаться к врачу и даже настроить уведомления, которые будут напоминать ему о приеме лекарств.
- HR-кабинет, через который HR-службы компаний могут общаться с отделом «Капитал-полиса» по работе с клиентами.
- Смарт-экосистему «Здоровье» — набор дополнительных услуг, включающий сервисы поиска психолога, видеотеку с лекциями о здоровье, дисконтную программу.
«Умный» телеграм-бот, ориентированный на помощь клиентам, попавшим в ДТП.
Что для страховой компании означают 30 лет работы на рынке?
Это не только сохранение благополучия десятков тысяч клиентов, но еще и многократный опыт преодоления кризисов.
- — Алексей Николаевич, каким для рынка страхования стал 2023 год?— Нашей компании удалось не сбавить темпы продажи ДМС, хотя в целом за 9 месяцев 2023 года объем рынка ДМС в Петербурге сократился на 20%. Стагнацию вызвали прошлогодние изменения: уход западных компаний, релокация IT-фирм, а также рост стоимости медицинских услуг.
Непростая ситуация и с КАСКО: сказался рост цен на автомобили и автозапчасти, отчего цена страховки, естественно, тоже выросла. При этом в выигрыше оказалось направление страхования грузов. К примеру, у нашей компании по итогам 11 месяцев 2023 года продажи в этом сегменте увеличились на 74%. Это связано, в первую очередь, с высоким курсом доллара, который сохранялся на протяжении большей части года. Кроме того, наши компетенции оказались востребованными в ситуации, когда бизнесу пришлось переориентировать доставку грузов с Европы на Азию.
- — Сколько составит величина страховых премий в 2023 году и насколько это число будет отличаться от предыдущего года?— По рынку в целом сказать сложно: есть данные лишь за 9 месяцев — и они показывают небольшой рост. Страховые премии, выплаченные нашей компанией за 11 месяцев этого года, составили 1,4 миллиарда рублей. Сумма за весь 2023-й получится несколько больше, чем за 2022-й, — я думаю, в пределах 5–10%. Это нормально: «Капитал-полис» всегда был нацелен на органический рост без ухудшения качества сервиса и портфеля.
- — А насколько в среднем выросла стоимость страхового полиса? Какие факторы на это повлияли?— Стоимость полиса ДМС выросла в среднем на 10% за счет роста цен на медицинские услуги. Полис КАСКО — примерно на 10–15% из-за роста стоимости автомобилей и запчастей. Цена страхования грузов увеличилась где-то на 20% — здесь причиной скачки курса доллара.
- — Появились ли на рынке страхования какие-либо новые продукты, которые стали ответами на вызовы именно 2023 года?— Вообще российский рынок страхования весьма консервативен. Но в этом году некоторые компании начали предлагать специальное страховое покрытие на случаи атак беспилотников, потому что стандартные страховки такие риски не покрывают. Мы подобные варианты тоже рассматриваем, но пока не готовы их пробовать.
- — Как меняется государственное регулирование страховой отрасли?— Страховой рынок сегодня зарегулирован как никогда. С каждым годом давление регулятора на нас усиливается. Начали появляться приказы и положения, которые настолько усложняют для нас ведение бухгалтерии, что заставляют дополнительно платить за приобретение программного обеспечения и оплату труда специально нанятых сотрудников.
Еще одна актуальная проблема — сужение российского рынка перестрахования. Для некоторых направлений нашего бизнеса — например, страхования грузов и имущества — обязательна передача части ответственности по принятым рискам. Из-за ухода страховых компаний из недружественных стран практически единственным перестраховщиком осталась учрежденная Центральным банком Российская Национальная Перестраховочная Компания. Получается, на ней замыкаются практически все риски.
- — В России сейчас непростые времена. Стали ли люди меньше страховаться?— С одной стороны, мы видим, что люди действительно реже решаются на приобретение КАСКО. Особенно после того, как выросла стоимость ОСАГО.
С другой стороны, мы заметили: в этом году компании, которые никогда до этого не заключали договоры ДМС, начали этим заниматься. Вероятно, причина — в сложной ситуации на рынке труда. Когда трудно найти новых сотрудников, нужно чем-то привлекать их и чем-то удерживать. А ДМС — одна из важных составляющих социального пакета.
- — Цены на ветеринарные услуги растут. Когда в России появится рынок страхования животных по примеру ОМС и ДМС?— Некоторые компании уже предлагают такие продукты. Мы пытались запустить подобный сервис лет шесть назад. Разработали программу страхования животных, начали ее продвигать, но востребованной она тогда не оказалась. Вероятно, спрос на нее есть, но очень ограниченный. Этот рынок нужно раскачивать, но делать это могут только те, у кого есть ресурсы и желание потратить много денег без гарантии их возвращения.
- — Что важного для вашей компании произошло в 2023 году?— Во-первых, в этом году наша компания вышла в высшую лигу: «Национальное Рейтинговое Агентство» и рейтинговое агентство «Эсперт РА» присвоили СК «Капитал-полис» рейтинг надежности на уровне «А-», что говорит о высокой финансовой надежности компании.
Во-вторых, мы завершили работу над направлением Смарт ДМС и запустили новый продукт — телеграм-бот Смарт КАСКО. Его даже отметили в одной из номинаций премии Custom Experience Award.
А еще в этом году мы отпраздновали 30-летие компании. Сделали это, в соответствии с нашей традицией, в старинном петербургском пространстве — в здании Екатерининского общественного собрания на набережной канала Грибоедова.
- — Можете поделиться планами на будущий год?— Мы впервые с 90-х годов переформулировали миссию компании. Та, которую использовали раньше, была настолько длинной, что я даже не мог назвать ее по памяти. Теперь наша миссия звучит очень емко: «Сохранять благополучие».
Разумеется, мы продолжим развивать смарт-концепцию и цифровые продукты. И еще сейчас разрабатываем более прицельную стратегию клиентского сервиса — чтобы наши клиенты всегда были удовлетворены и всегда получали то, что они от нас ожидают.
Реклама, ООО «СК «Капитал-полис», ИНН: 7838066700
Автор: Полина Бережная
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены
Другие источники иллюстраций: Itock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Автор: Полина Бережная
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены
Другие источники иллюстраций: Itock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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