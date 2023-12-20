«Капитал-полис» появилась в Петербурге в ноябре 1993 года. Основным направлением ее работы с самого начала стало медицинское страхование: сперва ДМС, а спустя два года — и ОМС. Довольно быстро компании удалось занять лидирующие позиции на рынке страхования. С 1 февраля 1995 года «Капитал-полис» — член Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада.



«Нашей стратегией изначально было предоставление высокого сервиса и качества. Мы стремились стать не номером один в продажах, а привлечь клиентов, которые разделяют наш подход, ценности и идеи», — говорит генеральный директор группы компаний «Капитал-полис» Алексей Кузнецов.



Страховая компания одной из первых в России создала систему свободного выбора медицинского учреждения и лечащего врача для клиентов, а также ввела службу сервис-менеджеров. Уже в 1995 году «Капитал-полис» запустила программу, которая предусматривала возможность оплаты не только медицинских услуг, но и лекарств, приобретаемых в аптеках.

