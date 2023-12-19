Если вам пришла посылка с доставкой «до двери», ждите звонка от курьера: он обязательно уточнит, в какой день и время вам удобно его принять. Если связаться с вами не получилось или вас не оказалось на месте в час Х, курьер привезет отправление еще раз. После двух попыток посылка передается на хранение в почтовое отделение, где ее можно получить лично.