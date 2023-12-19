Мы уже привыкли жить онлайн — работать, делать покупки, смотреть кино, посещать выставки и концерты. Но многие ли знают, что можно сходить на почту, не вставая с дивана? А ведь это вполне осуществимо! Разбираемся, как устроены отправка и получение посылок в цифровую эпоху.
Почтальон в смартфоне
Как цифровые сервисы помогают отправлять посылки
Оформляем онлайн
Путь посылки начинается с создания «цифрового портрета» — его «рисует» отправитель на сайте Почты России или в мобильном приложении.
Кликните по характеристике посылки, чтобы узнать больше
Адреса
Их указывают два — отправителя и получателя. Вместо координат адресата можно вписать номер его мобильного телефона или индекс. В этом случае посылку доставят в отделение до востребования, поэтому стоит активировать SMS-уведомления либо отправить человеку трек-номер.
Вес посылки
Он может быть точным или примерным. Ничего страшного, если вам не удастся угадать верную цифру, так как оператор почтового отделения в любом случае взвесит отправление и при необходимости скорректирует данные.
Объявленная ценность
Вы определяете ее самостоятельно. Объявленная ценность позволит получить компенсацию, если с отправлением что-то случится. За эту опцию берется дополнительная плата: для посылок это 3,39% от оценочной стоимости вложений.
Способ доставки
Если нужна ускоренная доставка, посылку до 5 кг можно отправить первым классом — она дойдет в два-три раза быстрее обычной. Так же быстро почта доставит экспресс-посылки EMS до 31,5 кг.
За счет адресата
Для этого надо в «Способах оплаты» выбрать «Получателем», а завершив оформление, нажать кнопку «Поделиться ссылкой». Адрес страницы можно отправить через мессенджер или по электронной почте. Когда получатель оплатит, вы получите уведомление.
Делегируем курьеру
Отправку посылки можно поручить сотруднику службы доставки Почты России. Существует несколько способов это сделать.
Оплачиваем удаленно
Со своей карты
Предварительно необходимо привязать ее к аккаунту на сайте или в приложении и убедиться, что на ней есть нужная сумма. Деньги спишутся после того, как посылку примут в отделении.
Вызвать на сайте или в приложении
Позвонить по телефону 8 800 200 50 55
Оформить экспресс-доставку EMS
Если вам пришла посылка с доставкой «до двери», ждите звонка от курьера: он обязательно уточнит, в какой день и время вам удобно его принять. Если связаться с вами не получилось или вас не оказалось на месте в час Х, курьер привезет отправление еще раз. После двух попыток посылка передается на хранение в почтовое отделение, где ее можно получить лично.
Лайфхак для занятых — срочная доставка из отделений
Эту услугу Почта России запустила в 2022 году, и сегодня ею могут воспользоваться жители свыше 40 городов с населением более 500 тыс. человек. Среднее время срочной доставки — 35–40 минут.
Как заказать срочную доставку
Залогиниться на сайте или в приложении Почты России
Найти посылку по трек-номеру
Выбрать вариант доставки «За 90 минут»
Оплатить услугу онлайн — картой или через СБП
48 млн
48 млн россиян могут заказать срочную доставку посылок на дом из почтового отделения
2500
Сервис срочной доставки доступен в 2500 отделениях Почты России
60%
60% всех заявок на новый сервис оставляют клиенты в Москве и Петербурге
Получаем трек-номер
Он присваивается при отправке посылки в отделении (указан на чеке) или при оформлении онлайн. У посылок по России это 14 цифр без пробелов и скобок. У международных — 13 символов, включающих цифры и заглавные латинские буквы.
Следим на сайте или в приложении
Чтобы узнать, где находится посылка, необходимо ввести трек-номер в специальную строку. Если подписаться на уведомления в личном кабинете, за перемещением можно следить в реальном времени. Те, кому подробная информация не нужна, ограничиваются оповещением о прибытии.
Получаем уведомления
Даже если отправитель не слишком пристально наблюдал за передвижениями посылки, Почта России непременно сообщит, что отправление «ожидает адресата в месте вручения» — по электронной почте и в SMS.
Отслеживаем посылку
Экономим время
Цифровые возможности Почты России помогают ускорить получение посылки, даже когда за ней все же приходится отправляться самому.
Электронная подпись
позволяет обходиться без предъявления бумажных извещений, паспорта и других документов, удостоверяющих личность. Достаточно назвать оператору свою фамилию или номер отправления, а также номер телефона, указанный при регистрации. На него придет SMS или уведомление в приложение Почты России с кодом, по которому сотрудник выдаст почтовое отправление.
Как оформить?
Это можно сделать онлайн в личном кабинете с помощью учетной записи на сайте Госуслуг и в приложении или в почтовом отделении по паспорту.
Электронная доверенность
пригодится, когда ехать на почту некогда, а очень важная посылка уже ждет. С ее помощью другой человек сможет получить отправление вместо вас, сообщив оператору в почтовом отделении трек-номер и ваше имя.
Как оформить?
В личном кабинете на сайте Почты России и в приложении указываете номер телефона доверенного лица (ему тоже необходима электронная подпись) и желаемый срок действия доверенности. Затем вводите код из SMS или пуш-уведомления.
Покупаем на маркетплейсах
Сделать покупки онлайн еще удобнее позволит новый формат почтовых отделений, которые открываются в новых и строящихся районах Петербурга и Москвы. Каждое из них будет делиться на две части. В одной можно будет получать и отправлять посылки, письма, оплачивать счета и переводить деньги. Другая будет работать как полноценный пункт выдачи заказов одного из российских маркетплейсов.
«Почта идет вслед за клиентами туда, где им удобно получать посылки или заказы из маркетплейсов, — объяснил Максим Цыпин, заместитель генерального директора Почты России. — За десятилетия в городах выросли целые микрорайоны, где у людей не было возможности привычно зайти на почту, чтобы забрать посылку. Новый формат сети поможет нам выстроить систему, при которой человек сможет максимум за пять минут дойти до места получения заказа».
18 млн
Более 18 млн посылок доставила Почта России в Северо-Западном регионе в 2023 году
2,1 млн
За 2023 год жители Северо-Запада получили порядка 2,1 млн электронных уведомлений о почтовых отправлениях
788 000
Более 788 000 почтовых отправлений доставили курьеры Почты России в Северо-Западном регионе за 2023 год
750 000
Каждый месяц в Северо-Западном регионе более 750 000 человек используют мобильное приложение «Почты России»
А как бизнес отправляет посылки? Читайте здесь
Реклама, АО «Почта России»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены АО «Почта России»
Другие источники иллюстраций: Itock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены АО «Почта России»
Другие источники иллюстраций: Itock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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