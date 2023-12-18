К вам едет пульгоги
Давайте признаем честно: мы все чаще заказываем обеды и ужины с доставкой вместо того, чтобы хлопотать на кухне. По подсчетам Яндекс Лавки, в первом полугодии 2023-го продажи готовой еды были в два раза выше, чем за тот же период прошлого года. А с недавнего времени свои блюда на онлайн-витрину сервиса начали выставлять и рестораны Петербурга. Рассказываем, как это работает и что интересного есть в меню.
Как петербургские рестораны готовят для онлайн-ретейла
Одним из первых партнеров Яндекс Лавки стала сеть стрит-фуд кафе Koreana Light. Ее специализация — корейская кухня с уклоном в сторону здорового питания: сбалансированного соотношения белков, жиров и углеводов.
Стандартное начало сотрудничества с Яндекс Лавкой одинаково для всех заведений. Происходит это следующим образом:
Ресторан заполняет заявку, где рассказывает о себе и блюдах, которые хотел бы продавать.
Яндекс Лавка связывается с заведением, чтобы обсудить детали партнерства, в том числе объемы поставок.
Если нужно, сервис подскажет, как доработать рецепты блюд для продажи в онлайн-ретейле и какое оборудование нужно для упаковки, чтобы они хранились больше двух суток.
Сейчас через онлайн-сервис доставки Koreana Light продает четыре вида закусок, два горячих блюда и пару традиционных супов. Один из главных пунктов меню — знаменитая капуста по-корейски.
Какая еда попадает в каталог интернет-сервиса?
Сеть Koreana Light обещает расширить ассортимент и готовит к дегустации новое меню, ну а пока петербуржцы могут заказывать главные хиты корейской кухни. Некоторые из них всем хорошо знакомы, некоторые могут оказаться непривычными.
Мы составили небольшой путеводитель, который будет полезен начинающим гурманам.
«Для Яндекс Лавки мы выбрали популярные в наших кафе блюда, которые сохраняют высокое качество в течение 3–5 суток, — рассказал Анатолий Цой, шеф-повар Koreana Light. — Корейская кухня уникальна тем, что в ней сочетаются яркость вкуса и польза. Она отличается разнообразием блюд и ингредиентов, в том числе специй. Палитра вкусов очень широкая — от абсолютно пресного риса до различных оттенков соленого, кислого, сладкого и острого. Часто используются методы приготовления, сохраняющие полезные свойства продуктов: щадящая термическая обработка, ферментация, парение».
«Кимчи — кладезь полезных веществ, — подчеркивает Анатолий Цой. — Блюдо содержит большое количество витаминов и минералов, а также лактобактерии, которые помогают пищеварению. В нем используются имбирь, чеснок и красный перец — специя, стимулирующая обмен веществ. В Koreana Light строго контролируется весь процесс приготовления кимчи — от выбора и посадки семян пекинской капусты до конечного этапа ферментации. Салат подается отдельно как полноценная закуска, с ним готовят вторые блюда и традиционные корейские супы: кимчитиге, кимчи-рамен, пудитиге, тубу кимчи, кимчи поккым паб».
Салат кимчи
Древесные грибы
Острая ферментированная капуста — основа корейской кухни, включенная в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Также известны как черные грибы муэр. Из них получается легкая неострая закуска, в которую помимо основного ингредиента входят морковь, лук и, конечно же, специи.
Морковь по-корейски
Считается, что это блюдо изобрели корейцы, жившие в СССР. Они заменили традиционные для их кухни овощи на более доступный вариант — так появилась «морковь ча».
Пегодя с кимчи
Пирожок из дрожжевого теста готовят на пару. Внутри — начинка из салата, свинины и говядины с луком и соусом тирей.
Говядина пульгоги
Смесь овощей и кусочков жареного мяса в пряном соусе дополняется рисом. Пульгоги переводится с корейского как «огненное мясо», что означает приготовление методом барбекю.
Мясо с кимчи
Тонко нарезанные ломтики свинины обжаривают с ферментированной капустой и репчатым луком. На гарнир, конечно же, рис.
Кимчи суп
Яркий цвет намекает на его острый вкус. В мясном бульоне — кусочки свинины, упомянутый в названии салат, тофу и бататовая лапша.
Суп юккедян
Острое первое блюдо готовят на основе говяжьего бульона с говядиной, бобовыми ростками, черными древесными грибами и чесноком.
Заведение-партнер самостоятельно готовит и упаковывает еду для Лавки или другого ретейлера.
Как устроена онлайн-продажа еды из ресторанов?
«Мы запустили отдельное производство, работающее только на розницу. На данный момент отгружаем до 4000 единиц готовой продукции, работаем по графику, поставки — практически на ежедневной основе, — рассказал Анатолий Цой. — Для некоторых горячих блюд была изменена технология термической обработки для обеспечения новых промышленных объемов. Например, мы увеличили время варки и жарки ингредиентов. Однако вкус блюд постарались сохранить и даже улучшить. Также мы уделили особое внимание условиям фасовки, которая происходит при температуре плюс 5–7 градусов — это один из ключевых факторов, позволяющих соблюдать сроки годности. Блюда на специальном конвейере помещают в запаянные пленкой лотки, внутри которых создается газомодифицированная среда. Это позволяет хранить их без консервантов в охлажденном виде от 3 дней».
Рестораны привозят свои блюда в распределительный центр Яндекс Лавки. Затем сервис перемещает ее в дарксторы — в Петербурге их более 90. И уже оттуда курьеры доставляют заказы покупателям. Такая логистика позволяет заведениям онлайн продавать готовые блюда по всему городу или только в определенных районах.
В итоге рестораны и кафе находят новых поклонников своего кулинарного творчества, а петербуржцы получают более широкий выбор готовой еды с доставкой от 10 минут. Сегодня в Яндекс Лавке кроме блюд из Koreana Light есть диетические боулы и поке от Soul in the Bowl, индийская курица в соусе карри от Chindi Kitchen, картофельная пита с рваной говядиной от All Day и множество других аппетитных предложений.
Для сотрудничества с ретейлом ресторану может потребоваться перестройка некоторых процессов. Но это не значит, что понадобится тратить много времени или денег. Мария Дмитриева, руководитель готовой еды в Яндекс Лавке, рекомендует на старте сотрудничества обратить внимание на необходимый минимум условий для запуска:
На что заведению стоит обратить внимание?
Ну а любителям вкусной еды с доставкой мы рекомендуем следить за обновлениями фуд-корта Яндекс Лавки. К концу года сервис планирует расширить изначальное меню примерно до 50 позиций, а затем продолжит добавлять в него блюда из петербургских ресторанов.
Адаптация блюд, которая позволит увеличить срок хранения до 72 часов и более
Заключение договора с транспортной компанией для поставок на распределительный центр Лавки
Организация работы кухни в ночное время
Упаковка в газомодифицированной среде (ГМС), которая позволяет поставлять блюда по всей территории Москвы и Петербурга
По возможности — открытие фабрики-кухни или специализированного производства, как это сделала Koreana Light
Реклама, ООО «Яндекс.Лавка», ИНН: 9718101499
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Сергей Николаев, пресс-служба ООО «Яндекс.Лавка»
Дизайнер: Ольга Сергеева
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Сергей Николаев, пресс-служба ООО «Яндекс.Лавка»
Дизайнер: Ольга Сергеева
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