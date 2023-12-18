Давайте признаем честно: мы все чаще заказываем обеды и ужины с доставкой вместо того, чтобы хлопотать на кухне. По подсчетам Яндекс Лавки, в первом полугодии 2023-го продажи готовой еды были в два раза выше, чем за тот же период прошлого года. А с недавнего времени свои блюда на онлайн-витрину сервиса начали выставлять и рестораны Петербурга. Рассказываем, как это работает и что интересного есть в меню.