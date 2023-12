В итоге рестораны и кафе находят новых поклонников своего кулинарного творчества, а петербуржцы получают более широкий выбор готовой еды с доставкой от 10 минут. Сегодня в Яндекс Лавке кроме блюд из Koreana Light есть диетические боулы и поке от Soul in the Bowl, индийская курица в соусе карри от Chindi Kitchen, картофельная пита с рваной говядиной от All Day и множество других аппетитных предложений.