НА ЛЕРМОНТОВСКОМ ПОЯВИТСЯ ШКОЛА В ИСТОРИЧЕСКОМ ЗДАНИИ
На Лермонтовском проспекте, вблизи Обводного канала, внимание привлекает классическое здание со сквером, в котором стоит памятник и два бюста. Что собрало здесь таких разных людей — поэта Михаила Лермонтова, композитора Модеста Мусоргского и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского? Кто еще мог бы оказаться в этой компании и почему? Расскажем вам об историческом пути этого дома и о том, как он преобразится в ближайшее время.
1820-1824
Это была Славная школа
Первоначальное здание было построено на этом месте инженером В.К. Треттером и архитектором А.Е.Штаубертом в 1820-1824 годах для Военно-строительной и Кондукторской школы, в которой готовили офицеров-строителей.
А в начале 20-х годов XIX века будущий император Николай Павлович на одном из военных смотров отметил, что многие молодые дворяне к военной дисциплине не приучены и военными науками не владеют. Именно после этого в Петербурге была основана Школа гвардейских подпрапорщиков. Сначала она располагалась в здании у Синего моста, а когда на этом месте начали возводить Мариинский дворец (1839 — 1844 гг.), переехала в здание на Лермонтовском проспекте, который еще назывался Загородным.
1859-1867
В 1859 году школу переименовали в Николаевское училище гвардейских юнкеров, а в 1867-м — в Николаевское кавалерийское училище. Но ученики и выпускники называли ее просто Школой или Славной Школой. В 1918 году училище было закрыто.
В.К. Треттер
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Николаевское кавалерийское училище 1900-1914 гг.
Школа как памятник архитектуры и культуры
Фасады зданий школы выдержаны в стиле строгого классицизма, который был характерен для николаевской эпохи. Этот стиль тогда считался очень простым и сугубо утилитарным, хотя по нашим представлениям здание выглядит торжественно и нарядно.
Домашняя церковь Сошествия Святого Духа занимала двусветное пространство в уровне второго этажа главного корпуса. В середине XIX века на ее стенах появились доски из черного мрамора с именами погибших воспитанников.
Домашняя церковь Сошествия Святого Духа занимала двусветное пространство в уровне второго этажа главного корпуса. В середине XIX века на ее стенах появились доски из черного мрамора с именами погибших воспитанников.
В 1886 г. на третьем этаже главного здания был торжественно открыт мемориальный музей Михаила Юрьевича Лермонтова, который учился здесь в 1832–1834 годах. После закрытия училища коллекция музея была передана в Пушкинский дом.
1886
М.Ю. Лермонтов
Славные выпускники
Как мы уже поняли по датам, пребывание Лермонтова в Школе было связано с особняком у Синего моста. Однако его имя, разумеется, осталось в истории учебного заведения. Здесь получал военное образование и один из его ближайших друзей, Алексей Столыпин, «Монго». И убивший поэта на дуэли Мартынов — тоже выпускник этой же школы.
А еще в этом учебном заведении учились композитор Модест Мусоргский, путешественник и географ Петр Семенов-Тян-Шанский, генералы Пётр Врангель и Владимир Каппель, серебряный призёр Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме по стрельбе из пистолета Павел Войлошников, последний министр внутренних дел Российской империи Александр Протопопов, генерал-лейтенант российской армии, фельдмаршал и президент Финляндии Карл Маннергейм.
П.П. Семенов-Тян-Шанский
П. Врангель
М. Мусоргский
К. Маннергейм
Что же за памятники стоят в сквере?
В 1826-1827 годах перед главным корпусом был разбит сад, а в 1914 году в нем поставили бронзовые бюсты Мусоргского, Семенова-Тян-Шанского и Николая Слепцова.
Сейчас мало кто вспомнит, чем знаменит был последний — мы даже среди выпускников его не называли. А тогда имя героя Кавказской войны, проявившего в боях личное мужество и погибшего в одном из сражений, было еще на слуху.
Простояли скульптуры недолго: в 1926 году они были демонтированы и утрачены. Новые бюсты Мусоргского и Семенова-Тян-Шанского поставили в сквере в 1979-м. Бюст Слепцова решили не восстанавливать.
Сейчас мало кто вспомнит, чем знаменит был последний — мы даже среди выпускников его не называли. А тогда имя героя Кавказской войны, проявившего в боях личное мужество и погибшего в одном из сражений, было еще на слуху.
Простояли скульптуры недолго: в 1926 году они были демонтированы и утрачены. Новые бюсты Мусоргского и Семенова-Тян-Шанского поставили в сквере в 1979-м. Бюст Слепцова решили не восстанавливать.
В 1916 году в центре сквера торжественно открыли бронзовый памятник М.Ю. Лермонтова работы Б.М. Микешина. А в 1917 году апсиду церкви украсили горельефом памяти выпускников, погибших во время Первой мировой войны.
1916
Б.М. Микешин
Что случилось со зданием в советское время
1958
1975-1998
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После войны в комплекс въехал Высший военно-педагогический институт им. М.И. Калинина. С 1958 года в главном здании работала больница, а во флигелях — станция скорой помощи, почтовое отделение, детский сад, склады и учреждения.
1918
С 1975 по 1998 гг. сюда вселился завод Радиотехнического оборудования. В связи с этим были снесены некоторые дворовые флигели, появились новые постройки. Несколько лет назад предприятие переехало на современную площадку, а историческое здание с тех пор здание пустовало.
С 7 по 14 января 1918 года в освободившемся главном здании училища работал I Всероссийский съезд профсоюзов. Затем здесь размещались разные военные курсы.
Собрание в белом зале. 1918 г.
Вид на памятник М.Ю.Лермонтову напротив дома №54. 1962 г.
Возвращение школы.
На этот раз — общеобразовательной
На этот раз — общеобразовательной
Компания ПИК, строящая жилой квартал «Лермонтовский 54» на территории бывшей Славной школы, восстанавливает здание для размещения в нем общеобразовательной школы на тысячу учащихся.
Одновременно ПИК делает капитальный ремонт в соседней начальной школе № 280 имени М.Ю. Лермонтова — там будут классы на 300 мест. Два учебных заведения будут открыты одновременно в 2024 году — до заселения квартала.
2024
В компании отмечают, что здание будет бережно реконструировано, ему вернут исторический облик.
В рамках ежегодного фестиваля «Архитектурное наследие» Союз архитекторов России выбрал лучшие проекты и практики по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия. И диплом в одной из номинаций получил как раз проект реставрации Николаевского кавалерийского училища.
«Сегодня практически нет прецедентов, когда девелопер интегрирует историческую архитектуру в современный жилой квартал. Мы же видим исключительную ценность как в реставрации, так и в восстановлении первоначальной просветительской функции объекта. Совместно с приглашенными экспертами ПИК уже провел колоссальную работу. И, конечно, мы рады, что спустя век в здании Николаевского кавалерийского училища вновь будут получать знания. Теперь это не просто памятник с богатой историей, но место, в котором детям будет комфортно и безопасно, где им захочется проводить свободное время, играть и общаться».
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— Сергей Мамошин, заместитель генерального директора по региональному Девелопменту ПИК
Детали реставрации
Реконструкция школы «Лермонтовский 54»
Внутри воссоздадут исторические ступени и паркет. Довольно большой участок исторической плитки, обнаруженный во время реставрации, будет музеефицирован, а остальная часть помещения будет отделана керамической плиткой, стилизованной под мозаичную. На лестничных площадках по-прежнему будут деревянные балки. Чугунные колонны парадной лестницы за долгие годы не раз красили, и теперь на небольшом участке одной из колонн оставят все слои — как музейный экспонат. При реставрации будет снята поздняя мраморная облицовка известняковых ступеней.
В школе будет создано современное образовательное пространство с профильными классами, историческим актовым залом, спортивным залом и кабинетом программирования роботов. Бывшая церковь превратится в рекреационный зал, а бывший зал для фехтования — в школьный гардероб. Столовая разместится в пространстве под актовым залом, где сохранились исторические чугунные колонны.
Исследования показали, что в некоторых помещениях дверные проемы были перенесены — теперь их вернут на прежние места. Большим подспорьем для реставраторов стали фотографии Карла Буллы, которые он сделал в 1918 году на I Всероссийского съезда профсоюзов.
Также к школе пристроят бассейн — с основным зданием его соединит стеклянный атриум, внутри которого окажется полностью сохранённый исторический фасад. Рядом появится благоустроенная территория с газонами, кустарниками и деревьями, которая подойдёт для прогулок и игр.
ПИК не в первый раз берется за сложное дело — восстановление исторического здания и бережное приспособление его к современным условиям. Предыдущий опыт компании — успешная реставрации бывшей мастерской «Русский Рено» на «Кантемировской 11».
В оформлении других помещений используют современные безопасные материалы, соответствующие всем существующим нормам.
Историческая школа станет частью жилого квартала «Лермонтовский 54»
Как мы уже говорили, новое учебное заведение и его историческое здание станут частью квартала «Лермонтовский 54», который компания ПИК возводит на левом берегу Обводного канала. Здесь будут квартиры с окнами в пол, высокими потолками, нестандартными деталями — например, окнами в ванных. В квартирах верхних этажей запланированы террасы с теплыми полами и особо прочным стеклянным ограждением, а на первом этаже — патио, выходящие в тихий двор без машин. Остальные квартиры — со всеми возможными видами балконов: французскими, обычными или лоджиями.
Часть жилья в «Лермонтовском 54» будет доступна с предчистовой отделкой.
Остальные — с черновой, которая включает базовую строительную и техническую начинку: межкомнатные перегородки в один блок, ввод коммуникаций в квартиру от стояков, отопление и установка конвекторов.
Часть жилья в «Лермонтовском 54» будет доступна с предчистовой отделкой.
Остальные — с черновой, которая включает базовую строительную и техническую начинку: межкомнатные перегородки в один блок, ввод коммуникаций в квартиру от стояков, отопление и установка конвекторов.
Необычный цвет и рустовка фасадов напоминает о промышленной архитектуре Петербурга и отсылает к прошлому Обводного канала как одной из важных артерий рабочих районов города. Ночью фасады будут подсвечиваться, и огни отразятся в стеклянных ограждениях балконов и террас.
Это раньше Обводный был отдаленной окраиной. Теперь это полноправная часть центра, и вся соответствующая инфраструктура — к услугам жителей района. На первых этажах корпусов откроются пекарни, салоны красоты, небольшие магазины. В домах со стороны набережной, имеющих историческую ценность, заработают коворкинги и общественные пространства.
Это раньше Обводный был отдаленной окраиной. Теперь это полноправная часть центра, и вся соответствующая инфраструктура — к услугам жителей района. На первых этажах корпусов откроются пекарни, салоны красоты, небольшие магазины. В домах со стороны набережной, имеющих историческую ценность, заработают коворкинги и общественные пространства.
В 5-10 минутах ходьбы от жилого комплекса находятся несколько школ (помимо той, о которой мы написали выше), гимназия и лицей. Рядом и детские сады, в том числе частные, много развивающих центров, студий творчества для детей и взрослых. Также в этом районе — несколько высших учебных заведений: Технологический институт, Архитектурно-строительный, Институт культуры, филиал Института технологии и дизайна.
Учебные заведения
На юг Петербурга можно с удобством доехать по Митрофаньевскому шоссе. Съезд на ЗСД находится в 16 минутах езды, на КАД — в 15 минутах. До аэропорта «Пулково» — около получаса на автомобиле. Но и до центра недалеко: совсем рядом Московский проспект, а на Невский в условиях нормального движения можно попасть минут за 20.
На автомобиле
Гипермаркет «Лента» расположен в 8 минутах ходьбы, ТРК «Варшавский экспресс» — в 13 минутах.
Магазины
До станции метро «Балтийская» 5-7 минут ходьбы. Рядом с ней — Балтийский вокзал, с которого можно отправиться в Петергоф, Ораниенбаум, Гатчину, Красное Село и другие пригороды.
На метро
ЖК «Лермонтовский 54». Застройщик ООО «СЗ АЛЬМАНДИН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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Автор: Елена Виноградова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены ПАО «ПИК-специализированный застройщик»
Другие источники фотографий: wikipedia.org
Дизайнеры: Соня Осколкина, Гализина Анастасия
Реклама, ПАО «ПИК-специализированный застройщик»
Автор: Елена Виноградова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены ПАО «ПИК-специализированный застройщик»
Другие источники фотографий: wikipedia.org
Дизайнеры: Соня Осколкина, Гализина Анастасия
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