Что нужно знать о «Б15»

Это камерный проект, состоящий из 5 корпусов разной высоты — 10, 15 и 17 этажей

Их соединяет двухэтажная галерея. Навесные вентилируемые фасады облицованы керамогранитными плитами.

Квартал расположен рядом с историческим центром

До сердца города можно добраться на машине всего за 15 минут. В 20 минутах ходьбы — станция метро «Лесная», а в нескольких минутах от «Б15» планируется строительство станции «Арсенальная».

Внутри «Б15» предусмотрена собственная инфраструктура

В галерее разместятся магазины, салоны красоты, спортивные студии, пекарни и кофейни. На первом этаже откроют детский сад на 120 малышей, а совсем рядом с кварталом возведут школу на 550 учеников.

Ландшафтный дизайн разработан одной из ведущих компаний Петербурга

Зоны отдыха разделены по возрастам. Взрослым — крытая пергола со шкафом для хранения и обмена книг, скамьи и стол для игры в шахматы. Детям — игровая территория с оборудованием в экологичном стиле, разделенная на две части. Одна из них будет предназначена для самых маленьких жителей, другая — для подростков. Современные системы видеонаблюдения и контроля доступа сделают отдых во дворе еще более комфортным и безопасным.

Для автомобилей есть двухуровневый подземный паркинг

Спускаться сюда можно будет на лифте прямо из парадной. А в декабре действует акция: при покупке трех- или двухкомнатной квартиры машино-место обойдется всего 200 тыс. рублей.**

В «Б15» можно выбрать жилье на любой вкус

Здесь есть и студии, хотя и в небольшой количестве, и просторные трехкомнатные варианты. Предусмотрены как классические планировки, так и квартиры с кухнями-гостиными популярного сегодня евростандарта.

Девелопер помогает сделать новоселье комфортным

У жителей квартала будет меньше хлопот после получения ключей, ведь в проекте предлагается и предчистовая, и чистовая отделка. Отдельно можно приобрести услугу полной меблировки, включающей технику, текстиль и декоративные предметы.

Вокруг квартала — много зеленых пространств