Огни Петербурга
Как освещался город на Неве — от фонарей Петра до наших дней
Мы привыкли к тому, что городское пространство никогда не «гаснет». Фонари и подсветка фасадов заботятся о том, чтобы нам было удобно, а красота окружающей архитектуры не пропадала в темноте. Но, разумеется, так было не всегда. Рассказываем, с чего начинался вечно яркий Петербург и как современные девелоперы продолжают световые традиции Северной столицы.
Петр I и иллюминация победы
Разумеется, Петр I, любивший порядок во всем, очень скоро занялся организацией регулярного освещения, которое тогда уже практиковалось в Европе. Главный архитектор Петербурга Жан-Батист Леблон включил фонари в планировку города. Он же нарисовал эскиз «образцового» светильника, который, однако, оказался довольно дорогим в изготовлении. Поэтому чуть позже его заменили на фонарь «голландского типа».
Самое первое городское освещение было устроено не для комфорта жителей, а в качестве праздничного украшения. В 1706 году император отмечал победу русских войск над шведскими под Калишем. В честь этого события из домов на нескольких улицах неподалеку от Петропавловки вынесли доступные тогда осветительные приборы: фонари с масляными лампами и восковыми свечами, немудреные плошки и даже шкалики.
Самый первый стандартный уличный светильник установили у Зимнего дворца в 1720 году. Дальнейшим освещением столицы занялся обер-полицмейстер Антон Девиер, который, хотя и не с первой попытки, выбил у Сената средства на установку и обслуживание 595 фонарей. Они были расставлены довольно редко и работали на конопляном масле, дававшем тусклый свет. Поэтому не столько улучшали видимость, сколько указывали направление.
Генеральный план 1717 года, предложенный Жаном Леблоном
Гоголь и технический прогресс
А в 1884 году на Невском зажглись электрические фонари дугового типа. Шестигранные светильники со стеклянной крышей походили на газовые, но внутри помещался цилиндр с регулятором угольных стержней. Плафон поднимался и опускался, чтобы фонарщик мог ежедневно менять стержни.
Топливо, которым освещался Петербург, на протяжении многих десятилетий было далеко от идеала. «Далее, ради бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастие еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом», — восклицал Николай Гоголь в знаменитом «Невском проспекте». Неудивительно, что опасной для сюртуков жидкости стали искать альтернативу. В 1839 году появились газовые фонари, в 1849 — работающие на спирто-скипидарной смеси, в 1860 — керосиновые.
В 1914 году в Петербурге было около 3000 электрических светильников: с лампами накаливания и дуговых (они исчезли в Ленинграде лишь к концу 1930-х). К 1922 году количество работающих фонарей уменьшилось до примерно 2500 — сказались исторические перипетии, не способствовавшие благоустройству. Впрочем, к началу 1930-х их стало уже в семь раз больше! Тогда же управление городским освещением начали автоматизировать. Рубильники постепенно заменяли выключателями, на которые по телефонным проводам поступал сигнал из центральной диспетчерской треста «Ленсвет».
Портрет Гоголя кисти Фёдора Моллера, 1840-е годы
Невский проспект и Гостинный двор. Картина 1850-х гг.
Возвращение света и ретро-вайб
К 1946 году в Ленинграде появилось более 18 000 новых фонарей, но лишь к концу 1950-го их число превысило довоенную цифру. В мирное время появилась возможность заботиться о красоте осветительных конструкций. Было создано несколько видов чугунных опор, декор которых напоминал о XIX веке. Они могли поддерживать от двух до шести плафонов. Новые фонари установили в первую очередь на Васильевском острове, на Московском и Каменноостровском (тогда — Кировском) проспектах. Также в 1950-х заменили на точные копии опоры, стоявшие на Невском с начала века. Шарообразные стекла их плафонов остались молочно-белыми.
Важным моментом в биографии города стала осень 1944 года, когда после трех с половиной лет затемнений и маскировки центр Ленинграда вновь озарился электрическим светом. Вся система на тот момент управлялась со специального пульта одним дежурным диспетчером, в районах работало порядка 60 обходчиков.
Большинство значимых зданий в центре уже освещены так, чтобы их красота была видна не только днем. Тем не менее, в Петербурге остается место для новых огней. Недавно светодиоды зажглись на фасаде Дома журналистов на Невском. Его первую подсветку смонтировали еще в нулевых, но спустя какое-то время оборудование износилось и было снято. А в этом году здание присоединилось к яркой панораме главной улицы Петербурга. Любопытно, что в смысле подсветки Невский — своеобразный рекордсмен: еще в 2005 году он стал первой в мире улицей, на которой более 100 фасадов на протяжении 3 км получили единое световое оформление.
Светодиоды и рекордный Невский
Что касается технологий, актуальный тренд сейчас — замена натриевых ламп на светодиодные. В 2023 году планируется обновить 25 000 фонарей, в последующие три года — еще 75 000. Такие светильники не только долговечнее и потребляют меньше электричества, но и позволяют обходиться без висящих в воздухе проводов, которые переносятся под землю.
Сегодня в наружном освещении и архитектурной подсветке Петербурга задействовано почти 400 000 светильников и прожекторов. Установлено около 11 000 фонарей в историческом стиле: их чугунные опоры не только поддерживают плафоны, но и украшают город.
«Б15» и новые огни Петербурга
Архитектурная подсветка — один из ярких плюсов квартала «Б15», но далеко не единственный. С этим проектом стоит познакомиться поближе, особенно тем, кто планирует купить квартиру в Петербурге.
Разумеется, девелоперы, строящие жилье, следуют актуальным урбанистическим трендам — и устанавливают подсветку на фасадах своих проектов. Например, в квартале бизнес-класса «Б15»* от компании «КВС», расположенном на проспекте Маршала Блюхера, лаконичная архитектура и сдержанная палитра цветов сочетаются с системой светильников, следующих петербургскому стилю. В темное время суток она будет выделять корпуса в окружающем пространстве, помогать жителям ориентироваться на территории, создавать ощущение спокойствия и безопасности.
Что нужно знать о «Б15»
Это камерный проект, состоящий из 5 корпусов разной высоты — 10, 15 и 17 этажей
Их соединяет двухэтажная галерея. Навесные вентилируемые фасады облицованы керамогранитными плитами.
Квартал расположен рядом с историческим центром
До сердца города можно добраться на машине всего за 15 минут. В 20 минутах ходьбы — станция метро «Лесная», а в нескольких минутах от «Б15» планируется строительство станции «Арсенальная».
Внутри «Б15» предусмотрена собственная инфраструктура
В галерее разместятся магазины, салоны красоты, спортивные студии, пекарни и кофейни. На первом этаже откроют детский сад на 120 малышей, а совсем рядом с кварталом возведут школу на 550 учеников.
Ландшафтный дизайн разработан одной из ведущих компаний Петербурга
Зоны отдыха разделены по возрастам. Взрослым — крытая пергола со шкафом для хранения и обмена книг, скамьи и стол для игры в шахматы. Детям — игровая территория с оборудованием в экологичном стиле, разделенная на две части. Одна из них будет предназначена для самых маленьких жителей, другая — для подростков. Современные системы видеонаблюдения и контроля доступа сделают отдых во дворе еще более комфортным и безопасным.
Для автомобилей есть двухуровневый подземный паркинг
Спускаться сюда можно будет на лифте прямо из парадной. А в декабре действует акция: при покупке трех- или двухкомнатной квартиры машино-место обойдется всего 200 тыс. рублей.**
В «Б15» можно выбрать жилье на любой вкус
Здесь есть и студии, хотя и в небольшой количестве, и просторные трехкомнатные варианты. Предусмотрены как классические планировки, так и квартиры с кухнями-гостиными популярного сегодня евростандарта.
Девелопер помогает сделать новоселье комфортным
У жителей квартала будет меньше хлопот после получения ключей, ведь в проекте предлагается и предчистовая, и чистовая отделка. Отдельно можно приобрести услугу полной меблировки, включающей технику, текстиль и декоративные предметы.
Вокруг квартала — много зеленых пространств
Поблизости расположен парк Академика Сахарова. В радиусе километра — Кондратьевский и Любашинский сады, чуть дальше — Пионерский и Полюстровский парки.
*Квартал бизнес-класса Б15, застройщик ООО «СЗ КВС-Кондратьевский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
**Сроки проведения акции: с 1 по 31 декабря 2023 года. Организатор акций: ООО «СЗ «КВС-Кондратьевский». Подробности по телефону 8 (812) 210 67 61 или по бесплатному телефону для звонков из регионов Российской Федерации 8 (812) 645 55 55.
Реклама, ООО «СЗ «КВС-Кондратьевский», ИНН 7802683121
Автор: Алёна Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: wikipedia.org, iStoke
Рендеры предоставлены ООО «СЗ КВС-Кондратьевский».
Дизайнер: Ольга Сергеева
**Сроки проведения акции: с 1 по 31 декабря 2023 года. Организатор акций: ООО «СЗ «КВС-Кондратьевский». Подробности по телефону 8 (812) 210 67 61 или по бесплатному телефону для звонков из регионов Российской Федерации 8 (812) 645 55 55.
Реклама, ООО «СЗ «КВС-Кондратьевский», ИНН 7802683121
Автор: Алёна Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: wikipedia.org, iStoke
Рендеры предоставлены ООО «СЗ КВС-Кондратьевский».
Дизайнер: Ольга Сергеева
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