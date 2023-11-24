Чудеса в жизни происходят, особенно когда совсем ничего не ждешь. Именно так и случилось с Викторией и Вячеславом: они нашли друг друга благодаря Авито. Кто знал, что объявление о продаже гири станет таким судьбоносным?
Совпадение или все-таки алгоритмы Авито? Скорее всего, паре помогли и сервис, и вера в искреннюю любовь. Как ребята познакомились и готовились к свадьбе, каким получился праздник и как можно самостоятельно исполнить любую мечту с помощью Авито, читайте в проекте.
Совпадение или все-таки алгоритмы Авито? Скорее всего, паре помогли и сервис, и вера в искреннюю любовь. Как ребята познакомились и готовились к свадьбе, каким получился праздник и как можно самостоятельно исполнить любую мечту с помощью Авито, читайте в проекте.
#СчастьенаАвито
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Вячеслав признаётся: влюбился в Викторию с первого взгляда, но сразу сказать об этом постеснялся. Когда опомнился, побежал вслед за девушкой, но не успел догнать.
Хорошо, что Виктория почти сразу оставила пятибалльный отзыв на Авито. Слава не растерялся и тут же сделал предложение со словами: «Выходите за меня. Я буду вас с гирей на руках носить». Виктория в шутку согласилась, хотя подсознательно понимала — всё очень серьезно.
Вячеславу 34 года, а Виктории — 21, но большая разница в возрасте не смущает пару. Год отношений показал: ребята по-настоящему счастливы. Они понимают друг друга с полуслова, у них схожее чувство юмора, и они просто светятся, когда идут за руку вместе.
Хорошо, что Виктория почти сразу оставила пятибалльный отзыв на Авито. Слава не растерялся и тут же сделал предложение со словами: «Выходите за меня. Я буду вас с гирей на руках носить». Виктория в шутку согласилась, хотя подсознательно понимала — всё очень серьезно.
Вячеславу 34 года, а Виктории — 21, но большая разница в возрасте не смущает пару. Год отношений показал: ребята по-настоящему счастливы. Они понимают друг друга с полуслова, у них схожее чувство юмора, и они просто светятся, когда идут за руку вместе.
История молодоженов началась в обычный, казалось бы, день. Вячеславу нужно было срочно съехать со съемной квартиры, поэтому он распродавал вещи. В их числе оказалась гиря. Слава выложил объявление на Авито, и на него откликнулись многие петербуржцы. Один из них даже поставил бронь, но, к счастью, отказался, иначе история бы не состоялась. А Виктория приехала. У девушки был опыт гиревого спорта, и она хотела тренироваться дома самостоятельно.
Так дошло и до реального предложения. Переполненный чувствами, Вячеслав решил рассказать свою историю в соцсети. В своем посте он поблагодарил алгоритмы Авито, которые помогли паре найти друг друга. А еще рассказал о маленькой мечте — отметить свадьбу в офисе Авито. Компания увидела пост, прониклась и оказалась только за — и с тех пор началась подготовка.
Вячеслав и Виктория не хотели большую свадьбу: важна была церемония без пафоса и вечеринка только с близкими. Все детали праздника были найдены на Авито.
— Я больше люблю не списываться, а созваниваться — и по голосу составляю себе представление о продавце. Еще смотрю, конечно, на рейтинги и кто что писал, особенно если это дорогой товар. Сам стараюсь быть доброжелательным продавцом, всё объяснить максимально полно. Я продаю кроссовки, одежду и по дополнительной просьбе всегда делаю замеры, фото, прохожу на «Авито» проверку на оригинальность. Часто сталкиваюсь с тем, что продавцы пишут: «Если не готовы купить, не задавайте мне таких-то вопросов». Меня это отталкивает. Я готов ответить на любые вопросы, глупых не бывает. Ко мне возвращались люди, потому что я был более вежливым, — рассказал Вячеслав.
Таким образом пара доказывает: самостоятельно организовать праздник с помощью Авито совсем не сложно, а даже весело.
Шаг первый
Для Вики и Славы тема была определена заранее — гиря и всё, что с ней связано. У вас может быть другое направление. Например, если решили превратить свадьбу в съемочную площадку, наберите в поиске Авито слово «кино» и посмотрите, какие интересные товары продают люди в разных уголках страны. Это как минимум вдохновит на концепцию декора или подарки гостям от молодоженов.
Определиться с темой
— Нам очень важно было, чтобы фотограф не делал классических свадебных фоток, чтобы ведущий не орал «Горько!», чтобы не было всяких конкурсов с шарами. Хотели простой и искренний праздник, — рассказал Вячеслав.
Шаг второй
Виктория и Вячеслав не хотели классических образов: пышное свадебное платье и костюм-тройка — история не про них. Вместо этого пара решила одеться в стиле casual. Наряды и украшения для невесты ребята собрали на Авито, там же выбрали яркие кроссовки со значком «Оригинал» — это значит, что обувь от бренда точно настоящая и это можно проверить. С помощью Авито Доставки всё пришло в срок.
Найти свадебный наряд
Зовете вы на свадьбу сто человек или среди гостей будут только самые близкие — в любом случае нужен хороший ведущий, который поможет держать всех в тонусе, а еще фотограф и видеооператор, чтобы запечатлеть особенное событие. Найти крутых специалистов удалось на Авито Услугах.
На Авито Услугах также нашлись декоратор и художник особенной для новобрачных фотозоны, флорист, мастер-стилист для невесты, диджей, музыкальные группы — все, кто создавал праздничное настроение.
На Авито Услугах также нашлись декоратор и художник особенной для новобрачных фотозоны, флорист, мастер-стилист для невесты, диджей, музыкальные группы — все, кто создавал праздничное настроение.
Выбрать классных специалистов
Шаг третий
Виктория и Вячеслав отказались от застолья. Вместо классической подачи салатов и горячих блюд — легкий фуршет, где каждый берет то, что нравится. Кейтеринг и кондитера, который делал торт, нашли на Авито Услугах.
Подобрать меню
— Команда организаторов согласовывала с нами свадебное меню, чтобы всё понравилось, включая торт — он классный! Угадайте, в форме чего? — отметили ребята.
Шаг четвертый
На Авито можно найти огромное количество разных локаций: от банкетных залов и коттеджей до лофтов, открытых веранд и даже яхт. Чтобы спокойно добираться из одной точки в другую, закажите трансфер на Авито Услугах. Если предпочитаете, чтобы за рулем был кто-то из близких, арендуйте подходящий автомобиль на Авито.
Определить место и найти трансфер
— Наша история подтолкнула нас самих чаще обращаться на Авито. Мы стали такими продавцами! Я Авито Доставкой всё отправляю. Мама у меня тоже стала фанатом Авито, — рассказала Виктория.
Шаг пятый
Вике и Славе повезло с погодой: праздник на открытой террасе в теплый летний день — то, чего хочется в первую очередь. Гости неспешно собирались на 13-м этаже московского офиса Авито, делали снимки на фоне Останкинской башни и в специально оформленной зоне с тегом
А вот час икс: на экране показывают, как жених и невеста встречаются на первом этаже. Магия — и вот Виктория и Вячеслав заходят на террасу. Гости аплодируют и замирают в ожидании церемонии.
А вот час икс: на экране показывают, как жених и невеста встречаются на первом этаже. Магия — и вот Виктория и Вячеслав заходят на террасу. Гости аплодируют и замирают в ожидании церемонии.
— Спасибо огромное алгоритмам Авито, в которых, видимо, где-то прописано, что нужно помогать замечательным людям встретить друг друга. Если вы думаете, что это просто совпадение, то нет! Попробуйте просто поближе узнать того, кто у вас что-то покупает или у кого что-то покупаете вы. Ребята тогда и не знали, к чему всё это приведет, а может быть, догадывались, что нашли свое счастье на Авито, — отметил ведущий.
Пока ведущий вспоминает историю знакомства, все растроганно плачут. Виктория нежно вытирает Вячеславу слезы, но и сама не сдерживается. При этом оба улыбаются: ребята по-настоящему счастливы. Еще одно доказательство этому — твердое и уверенное «Да» на вопрос, хотят ли они быть друг другу мужем и женой.
Первый поцелуй в качестве мужа и жены, а потом крепкие объятия родственников и друзей, пожелания счастья. Гости тоже не стесняются слез, много теплых улыбок… И конечно, подарки! Команда Авито вручила паре сертификат на недельный отдых в Сочи с билетами и проживанием.
Не успели закончиться сюрпризы, как пришло время бросить букет. После этого — яркая подача торта в виде той самой гири, благодаря которой свадьба вообще состоялась. Закончился праздник танцами под живую музыку.
Не успели закончиться сюрпризы, как пришло время бросить букет. После этого — яркая подача торта в виде той самой гири, благодаря которой свадьба вообще состоялась. Закончился праздник танцами под живую музыку.
#счастьенаавито
После свадьбы Вика и Слава отправились в загородный коттедж на берегу озера. «Плов, игры, музыка — то, что нужно после свадьбы», — отметили ребята. А потом пара поехала в свадебное путешествие в Сочи. Слава отмечает, что им сильно запомнилась поездка в Абхазию: кстати, гида нашли на Авито.
При помощи платформы Авито можно самостоятельно организовать не только свадьбу, но и любую другую вечеринку. Или найти того, кто это сделает за вас! Осталось только выбрать, какую устроить. Об этом можно узнать, если ответить на семь коротких вопросов. Выбирайте варианты, где бы вы хотели провести праздник, какой декор проходит лучше всего, что делать с нарядами и едой, как необычно позвать друзей и стоит ли им что-то дарить в знак гостеприимства. В результате вы получите идею для вечеринки, которую легко воплотить в жизнь с помощью Авито.
Конечно! Что-то в тематике вечеринки, но без диско-шара никак не обойтись.
Главное — красивая посуда: тогда все будут смотреть только на нее, и больше ничего не надо.
В тренде ростовые фигуры: с ними можно прикольно фотографироваться.
Если украшать, то себя. Например, блестки на щеки — и настроение уже праздничное.
Главное — красивая посуда: тогда все будут смотреть только на нее, и больше ничего не надо.
В тренде ростовые фигуры: с ними можно прикольно фотографироваться.
Если украшать, то себя. Например, блестки на щеки — и настроение уже праздничное.
Нужен ли декор?
Канапе — идеальный выбор на все времена. Маленькие бутерброды быстро расходятся, и их все едят, несмотря на приверженность к ПП.
Что-нибудь изысканное, необычное, редкое. Цель — не наедаться, а пробовать, оценивать и наслаждаться.
Любые снеки подходят: попкорн, орехи, чипсы, нарезанные дольками яблоки.
Зачем есть, когда можно пить вкусные чаи, кофе, соки, морсы.
Что-нибудь изысканное, необычное, редкое. Цель — не наедаться, а пробовать, оценивать и наслаждаться.
Любые снеки подходят: попкорн, орехи, чипсы, нарезанные дольками яблоки.
Зачем есть, когда можно пить вкусные чаи, кофе, соки, морсы.
Главный вопрос любой вечеринки — чем кормить гостей. Что вы выберете?
Обязательно нужен ведущий, чтобы никто не заскучал. Он и конкурсы придумает, и хорошо пошутит.
А чем еда не развлечение? Можно весь вечер провести за поеданием креветок.
Настолки до утра или киноночь — беспроигрышный вариант.
Люблю послушать хорошую музыку. В идеале на пластинке для аутентичности.
А чем еда не развлечение? Можно весь вечер провести за поеданием креветок.
Настолки до утра или киноночь — беспроигрышный вариант.
Люблю послушать хорошую музыку. В идеале на пластинке для аутентичности.
Еда — это всегда хорошо. А что по поводу развлечений?