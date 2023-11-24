Вике и Славе повезло с погодой: праздник на открытой террасе в теплый летний день — то, чего хочется в первую очередь. Гости неспешно собирались на 13-м этаже московского офиса Авито, делали снимки на фоне Останкинской башни и в специально оформленной зоне с тегом



А вот час икс: на экране показывают, как жених и невеста встречаются на первом этаже. Магия — и вот Виктория и Вячеслав заходят на террасу. Гости аплодируют и замирают в ожидании церемонии.

— Спасибо огромное алгоритмам Авито , в которых, видимо, где-то прописано, что нужно помогать замечательным людям встретить друг друга. Если вы думаете, что это просто совпадение, то нет! Попробуйте просто поближе узнать того, кто у вас что-то покупает или у кого что-то покупаете вы. Ребята тогда и не знали, к чему всё это приведет, а может быть, догадывались, что нашли свое счастье на Авито, — отметил ведущий.

Пока ведущий вспоминает историю знакомства, все растроганно плачут. Виктория нежно вытирает Вячеславу слезы, но и сама не сдерживается. При этом оба улыбаются: ребята по-настоящему счастливы . Еще одно доказательство этому — твердое и уверенное «Да» на вопрос, хотят ли они быть друг другу мужем и женой.

Первый поцелуй в качестве мужа и жены, а потом крепкие объятия родственников и друзей, пожелания счастья. Гости тоже не стесняются слез, много теплых улыбок… И конечно, подарки! Команда Авито вручила паре сертификат на недельный отдых в Сочи с билетами и проживанием.



Не успели закончиться сюрпризы, как пришло время бросить букет. После этого — яркая подача торта в виде той самой гири, благодаря которой свадьба вообще состоялась. Закончился праздник танцами под живую музыку.