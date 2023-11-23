Какое благоустройство должно быть в современном квартале
Образ жизни, а не квартира
Современный покупатель выбирает не просто квартиру, а образ жизни. Его пространство не ограничивается четырьмя стенами, распространяясь за пределы дома. Мой двор, мой квартал, мой район — вот она, его зона комфорта. Вместе с компанией «Главстрой Санкт-Петербург» мы расскажем, что нужно человеку в новых городских районах для счастья.
Общественные пространства девелопера оценили горожане и взяли на вооружение другие застройщики, ведь они яркие, разнообразные и функциональные. Кликайте на фотографии, чтобы узнать о них больше.
Общественные пространства девелопера оценили горожане и взяли на вооружение другие застройщики, ведь они яркие, разнообразные и функциональные. Кликайте на фотографии, чтобы узнать о них больше.
Гринфингеры
Спортивные зоны
Плейхабы
Центральный парк
Экотропы
Гребной клуб «Причал'Ю»
Кликайте по стрелкам в синих кругах, чтобы увидеть всю информацию
Гринфингеры
Спортивные зоны
Плейхабы
Центральный парк
Экотропы
Гребной клуб «Причал'Ю»
Какое благоустройство должно быть в современном квартале
Образ жизни, а не квартира
Современный покупатель выбирает не просто квартиру, а образ жизни. Его пространство не ограничивается четырьмя стенами, распространяясь за пределы дома. Мой двор, мой квартал, мой район — вот она, его зона комфорта. Вместе с компанией «Главстрой Санкт-Петербург» мы расскажем, что нужно человеку в новых городских районах для счастья.
Общественные пространства девелопера оценили горожане и взяли на вооружение другие застройщики, ведь они яркие, разнообразные и функциональные. Кликайте на фотографии, чтобы узнать о них больше.
Общественные пространства девелопера оценили горожане и взяли на вооружение другие застройщики, ведь они яркие, разнообразные и функциональные. Кликайте на фотографии, чтобы узнать о них больше.
Продуманное благоустройство возле дома — не роскошь, а необходимость. В этом убежден эксперт «Фонтанки» — руководитель направления «Дизайн среды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Андрей Пунин. По его словам, опыт многих мировых городов показал: люди при первой же возможности уезжают из не приспособленных для удобной жизни районов. А что такое удобство? Это хорошая транспортная доступность, здоровая окружающая среда, развитая инфраструктура и, конечно же, центры притяжения в шаговой доступности.
«В этом смысле, то, что сделал «Главстрой Санкт-Петербург» в экорайоне «Юнтолово», — скорее, приятное исключение из сегодняшних правил, — считает архитектор. — Во-первых, девелопер очень удачно использовал локацию — с одной стороны, удаленную от центра, с другой стороны — являющуюся частью городской среды. Жилой квартал примыкает к Юнтоловскому заказнику — самой большой зеленой зоне в Петербурге. Девелопер с большой любовью относится к природному ландшафту.
Когда мы приехали сюда в первый раз и пообщались с командой застройщика, меня это поразило. Я понял, что есть смысл поработать вместе. Ведь здесь понимают ценность настоящей природы, а не ее имитации».
Когда мы приехали сюда в первый раз и пообщались с командой застройщика, меня это поразило. Я понял, что есть смысл поработать вместе. Ведь здесь понимают ценность настоящей природы, а не ее имитации».
Расположение определило наполнение общественных пространств. Рядом с домами есть не только велодорожки, спортивные и игровые площадки, но и экотропа, парковые зоны и даже гребной клуб «Причал'Ю». В недалеком будущем в «Юнтолово» появится Центральный парк, который станет одним из крупнейших в Приморском районе. Все это — принцип комплексного освоения территории, предполагающий создание самодостаточных жилых кварталов. При этом каждая деталь пространства увязана с общей концепцией. Такой подход с первого же проекта в Северной столице практикуют «Главстрой Санкт-Петербург» и ее основатель — промышленник Олег Дерипаска.
Продуманное благоустройство возле дома — не роскошь, а необходимость. В этом убежден эксперт «Фонтанки» — руководитель направления «Дизайн среды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Андрей Пунин. По его словам, опыт многих мировых городов показал: люди при первой же возможности уезжают из не приспособленных для удобной жизни районов. А что такое удобство? Это хорошая транспортная доступность, здоровая окружающая среда, развитая инфраструктура и, конечно же, центры притяжения в шаговой доступности.
«В этом смысле, то, что сделал «Главстрой Санкт-Петербург» в экорайоне «Юнтолово», — скорее, приятное исключение из сегодняшних правил, — считает архитектор. — Во-первых, девелопер очень удачно использовал локацию — с одной стороны, удаленную от центра, с другой стороны — являющуюся частью городской среды. Жилой квартал примыкает к Юнтоловскому заказнику — самой большой зеленой зоне в Петербурге. Девелопер с большой любовью относится к природному ландшафту.
Когда мы приехали сюда в первый раз и пообщались с командой застройщика, меня это поразило. Я понял, что есть смысл поработать вместе. Ведь здесь понимают ценность настоящей природы, а не ее имитации».
Когда мы приехали сюда в первый раз и пообщались с командой застройщика, меня это поразило. Я понял, что есть смысл поработать вместе. Ведь здесь понимают ценность настоящей природы, а не ее имитации».
Расположение определило наполнение общественных пространств. Рядом с домами есть не только велодорожки, спортивные и игровые площадки, но и экотропа, парковые зоны и даже гребной клуб «Причал'Ю». В недалеком будущем в «Юнтолово» появится Центральный парк, который станет одним из крупнейших в Приморском районе. Все это — принцип комплексного освоения территории, предполагающий создание самодостаточных жилых кварталов. При этом каждая деталь пространства увязана с общей концепцией. Такой подход с первого же проекта в Северной столице практикуют «Главстрой Санкт-Петербург» и ее основатель — промышленник Олег Дерипаска.
С легкой руки команды «Главстроя» в лексиконе юнтоловчан появилось слово «гринфингер». Буквально оно переводится с английского как «зеленый палец», или, если выразиться более литературно — зеленый коридор. Эти коридоры связывают между собой кварталы экорайона, а дома внутри ЖК — с окружающим лесопарком.
Гринфингеры
У каждого гринфингера — уникальное наполнение. Например, к концу 2023 года между 5 и 6 очередями ЖК появится новый зеленый коридор, в котором запланированы:
У каждого гринфингера — уникальное наполнение. Например, к концу 2023 года между 5-й и 6-й очередями ЖК появится новый зеленый коридор, в котором запланированы:
Воркаут-площадка с турниками
Скейт-парк
Трасса для заездов на самокатах и беговелах
Зона для йоги
Площадка для выгула собак
«Для нас очень важно, чтобы жители и гости жилого комплекса активно использовали территорию. Мы хотим вовлечь их в общение, в коммуникацию. Именно поэтому нами и разработаны общественные площадки, где соседи могут общаться между собой, собираться по интересам и находить единомышленников. Часто у застройщиков есть большая территория с огромной площадкой, где и малыши играют, и взрослые отдыхают, тут же и подростки. Мы же стараемся создать экосистему из разных функций, которые органично дополняют друг друга».
Директор проекта «Юнтолово» Ирина Межейникова:
Занятия в спортивных клубах доступны, по разным причинам, далеко не всем. Поэтому развитию уличного спорта в ЖК «Юнтолово» уделяется большое внимание: площадок для активного отдыха здесь более чем достаточно.
Спортивные зоны
У каждого гринфингера — уникальное наполнение. Например, к концу 2023 года между 5 и 6 очередями ЖК появится новый зеленый коридор, в котором запланированы:
Как же проводят время на свежем воздухе жители?
Исследуют район на велосипеде
Бегают по утрам
Играют в футбол
Практикуют скандинавскую ходьбу
Занимаются на тренажерах
Развивают гибкость при помощи йоги
Велодорожки охватывают весь квартал, в каждом дворе есть парковки.
В ЖК «Юнтолово» все располагает к жизни в движении.
На огороженных площадках в экорайоне есть все необходимое — ворота, сетки, корзины.
Чистый воздух, разнообразный ландшафт, удобные дорожки и тропы делают это возможным.
Во дворах есть площадки с оборудованием для укрепления разных групп мышц. Работать с тренажерами можно даже в темное время суток: зоны воркаута освещены.
Индивидуальные занятия можно проводить прямо во дворах, коллективные — в купольных беседках, рассчитанных на 30 человек.
«Мы переехали в экорайон «Юнтолово» с семьей, и с июля 2019 года я провожу спортивные занятия на территории комплекса круглый год. Сейчас у меня занимаются 120 девушек, каждая выбирает для себя наиболее интересную тренировку. Программы могут несколько отличаться в зависимости от времени года. Полный список включает такие направления как северная ходьба, функциональный тренинг, комплекс «здоровая спина», дыхательная гимнастика и тайбо. Занятия проходят три раза в неделю.
Безусловно, самый большой плюс Юнтолово — существующая в заказнике тропа. Ее мы используем для занятий круглый год, и в каждое время года она прекрасна. Также тренировки проходят на спортивных площадках в разных кварталах, площади между пятой и шестой очередью. Очень ждем появления Центрального парка: по планам там должен появится большой стадион, который будет открыт для всех жителей».
Безусловно, самый большой плюс Юнтолово — существующая в заказнике тропа. Ее мы используем для занятий круглый год, и в каждое время года она прекрасна. Также тренировки проходят на спортивных площадках в разных кварталах, площади между пятой и шестой очередью. Очень ждем появления Центрального парка: по планам там должен появится большой стадион, который будет открыт для всех жителей».
Жительница ЖК «Юнтолово» Александра Позднякова:
«Главстрой Санкт-Петербург» — один из девелоперов, предложивших горожанам новый подход к игровым площадкам. В «Юнтолово» создан плейхаб (playhub, игровой хаб) — крупное игровое пространство, предназначенное для длительного активного отдыха всей семьей. В его разработке принимали участие психологи, учитывавшие потребности детей разного возраста.
Плейхабы
У каждого гринфингера — уникальное наполнение. Например, к концу 2023 года между 5 и 6 очередями ЖК появится новый зеленый коридор, в котором запланированы:
Чего только нет на грандиозной игровой площадке для юных юнтоловчан! Вот далеко не полный перечень наполнения плейхаба:
Гигантская горка-пирамида
Уличные музыкальные инструменты
Мини-скалодром
Полосы препятствий
Карусели
Зеленые холмы из геопластики
«Центром нашего плейхаба является огромная песочница с кварцевым песком — очень важная составляющая, дающая большой толчок к развитию детей. По ее периметру мы сделали скамейку-настил, чтобы песок не сыпался на резиновое покрытие и чтобы мамам можно было устроиться рядом с малышами — лепить куличики. Как-то мы приехали в Юнтолово — посмотреть, как жители реагируют на эту площадку. На наших глазах к песочнице подошла мамочка, поставила рядом с собой коляску с младшим ребенком, села на скамейку. И вместе со старшим ребенком они скинули сандалии и начали играть в песочнице босиком. Глядя на это, мы тоже не удержались, скинули обувь и пошли по песку как по пляжу. Это поразительно: ты сидел, придумывал сценарий (использования пространства — прим. ред.), и он действительно оказался рабочим».
«Может быть, громко сказано, но я уверена, что это наш вклад в будущее, — говорит проектировщик плейхаба. — Дружелюбное благоустройство позволяет детям чувствовать себя безопасно и комфортно. А безопасность — одна из базовых потребностей человека, она влияет на качество жизни».
Технический директор бюро Анна Остапенко:
Еще команду бюро «ОсА» восхитили юные пользователи, облюбовавшие «кратер» с песком: проектировщики запланировали там только горку, но местные экстремалы додумались скатываться вниз на велосипедах и самокатах.
Надо ли говорить, что здесь всегда аншлаг — и летом, и зимой. Однажды проектировщики — команда архитектурного бюро «Особая архитектура» («ОсА») — решили посмотреть, как жители квартала взаимодействуют с игровым пространством. Что из этого получилось, рассказывает технический директор компании Анна Остапенко:
«У меня двое сыновей — старшему восемь лет, а младшему только исполнилось шесть. Гуляем мы чаще всего в пятой очереди: мальчишкам очень нравится кататься на зиплайне. Любят они и площадку с огромной совой, и плейхаб. И, конечно, спортивную «коробку», где можно поиграть в футбол и волейбол, — она находится рядом со строящейся школой. Летом мы ходим на причал кататься на сапах, гуляем по Юнтоловскому заказнику и катаемся по велодорожке на роликах всей семьей. Очень ждем открытия нового гринфингера со скейт-площадкой — в «Юнтолово» станет еще больше мест для детей разных возрастов».
Жительница ЖК «Юнтолово» Любовь Лобанова:
Насладиться близостью леса, который окружает ЖК «Юнтолово», жители могут во время прогулок по экотропе в лесопарковой полосе. За приграничными территориями жилых кварталов ухаживают: проводят санитарные рубки деревьев, высаживают новые.
Экотропы
«Сейчас мы разрабатываем проект экотропы, которая соединит «Юнтолово» с противоположным берегом Лахтинского разлива, в сторону Каменки. Вообще, хотелось бы расширить сеть экотроп, чтобы жители смогли гулять по лесу в сторону Ольгино, Приморского шоссе, Финского залива».
Директор проекта «Юнтолово» Ирина Межейникова:
У каждого гринфингера — уникальное наполнение. Например, к концу 2023 года между 5 и 6 очередями ЖК появится новый зеленый коридор, в котором запланированы:
Кстати, гуляют юнтоловчане по лесу с пользой: уже второй год подряд здесь проводятся бесплатные орнитологические экскурсии. Опытные гиды-орнитологи знакомят петербуржцев с многообразием пернатых, живущих в Юнтоловском заказнике.
«Это интересный эксперимент для меня и, уверен, для ребят. В данном случае мы имеем дело не просто с благоустройством, а с художественным высказыванием. Посмотрим, как будут реагировать на новые арт-объекты люди».
Руководитель направления «Дизайн среды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Андрей Пунин:
Интересно, что птицы вдохновили студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург на создание малых архитектурных форм для экоквартала. Молодые специалисты предложили несколько проектов, из которых команда девелопера выбрала три лучших. Они будут установлены следующей весной.
По территории экорайона протекает река Юнтоловка. Из-за близости к заказнику по ней запрещено передвигаться на моторных лодках: там тишина, рыбы и лилии. А вот развитию гребного спорта статус речки не мешает. Поэтому команда «Главстрой Санкт-Петербург» решила реализовать этот уникальный для нашего города проект — гребной клуб внутри жилого квартала, открытый для всех желающих.
Гребной клуб «Причал’Ю»
«Моя личная маленькая гордость — это гребной клуб. Первый этап был открыт год назад, и уже в 2024 году«Причал'Ю» станет официальной тренировочной базой фестиваля «Фонтанка SUP». У нас проходят активные мероприятия под руководством классных тренеров. Главный модератор — Дмитрий Смирнов, мастер спорта по гребле».
Директор проекта «Юнтолово» Ирина Межейникова:
Возможность выйти на воду есть как у взрослых, так и у детей, как профессионалов, так и начинающих. Причем каждый может выбрать занятие себе по душе: одни предпочитают греблю на байдарках, каноэ или лодках-драконах, другие же не прочь порелаксировать на сапах. Немало поклонников у йоги на воде: в акватории Юнтоловки есть специальная «снежинка», к которой крепятся сап-борды, чтобы ЗОЖники могли заниматься практиками вокруг тренера.
По словам Ирины Межейниковой, в ближайшие годы гребной клуб будет расширяться. Он прирастет прогулочными зонами и набережными по обе стороны реки. После завершения проекта его, как и другие общественные пространства, передадут городу. Возможно, он станет официальной гребной базой Петербурга — во всяком случае, потенциал для этого у него есть.
По словам Ирины Межейниковой, в ближайшие годы гребной клуб будет расширяться. Он прирастет прогулочными зонами и набережными по обе стороны реки. После завершения проекта его, как и другие общественные пространства, передадут городу. Возможно, он станет официальной гребной базой Петербурга — во всяком случае, потенциал для этого у него есть.
Настоящей жемчужиной проекта в Юнтолово станет Центральный парк, строительство которого начнется в 2024 году. Он стоит особняком даже среди других нетривиальных общественных пространств квартала. Во-первых, благодаря площади, которая составит 25 гектаров. Для понимания: это побольше Таврического сада и поменьше Парка 300-летия Санкт-Петербурга.
Центральный парк
«Ландшафтным каркасом этого объекта стал рельеф. Со всех сторон пространство центральной площади будет ограничено холмами искусственного происхождения. Они, несомненно, преображают пейзаж, позволяют уйти от монотонности и однообразия равнинной местности, указывают на идейную составляющую планировочной структуры парка — соединение плавных линий и современной четкой и структурной планировки.
Рельеф и форма территории — это объемная составляющая парка, которая организует его пространство, делает его более уютным, выгодно отличает его от аналогичных по площади и функционалу объектов. Холмы защитят внутреннюю территорию от ветров, сформируют микроклимат территории, будут служить естественным поглотителем шума при проведении массовых мероприятий на центральной площади парка».
Рельеф и форма территории — это объемная составляющая парка, которая организует его пространство, делает его более уютным, выгодно отличает его от аналогичных по площади и функционалу объектов. Холмы защитят внутреннюю территорию от ветров, сформируют микроклимат территории, будут служить естественным поглотителем шума при проведении массовых мероприятий на центральной площади парка».
Технический директор бюро Анна Остапенко:
Кроме того, Центральный парк в Юнтолово — наглядный пример того, как меняется подход к озеленению жилых комплексов. Его проектировала целая команда профессионалов — архитекторы, инженеры, дизайнеры. Результатом этого стал продуманный проект, в котором неслучайна каждая деталь.
У каждого гринфингера — уникальное наполнение. Например, к концу 2023 года между 5 и 6 очередями ЖК появится новый зеленый коридор, в котором запланированы:
Что появится в Центральном парке:
Пространства для занятий спортом:
воркаут, велодорожки, футбольный стадион без трибун;
воркаут, велодорожки, футбольный стадион без трибун;
Площадки для неторопливых прогулок, где даже в темное время суток путь будет освещен теплым светом фонарей. Основной маршрут проложен по периметру парка и минимально пересекается с веломаршрутами.
Пешеходная тропинка проходит по равнинной территории, что удобно для прогулок с колясками, маленькими детьми, а также для людей пожилого возраста;
Многофункциональная центральная площадь с органичным зонированием, для разных сценариев.
Одна из зон — «Место встречи», где будут проходить культурно-просветительские и досуговые мероприятия, выставки, мастер-классы на открытом воздухе. Предусматривается даже площадка для открытого кинотеатра;
Зона сохраняемого леса:
она займет периферийную и южную части парка. Это нетронутый уголок природы, сохраненный посреди городского квартала.
она займет периферийную и южную части парка. Это нетронутый уголок природы, сохраненный посреди городского квартала.
У каждого гринфингера — уникальное наполнение. Например, к концу 2023 года между 5 и 6 очередями ЖК появится новый зеленый коридор, в котором запланированы:
У парка есть все шансы стать центром притяжения для живущих не только в Юнтолово, но и во всем Приморском районе.
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Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург
Другие источники фотографий и иллюстарций IStoke
Дизайнер: Ольга Сергеева
Реклама, ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик». ИНН: 7839347260
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург
Другие источники фотографий и иллюстарций IStoke
Дизайнер: Ольга Сергеева
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