«Мы переехали в экорайон «Юнтолово» с семьей, и с июля 2019 года я провожу спортивные занятия на территории комплекса круглый год. Сейчас у меня занимаются 120 девушек, каждая выбирает для себя наиболее интересную тренировку. Программы могут несколько отличаться в зависимости от времени года. Полный список включает такие направления как северная ходьба, функциональный тренинг, комплекс «здоровая спина», дыхательная гимнастика и тайбо. Занятия проходят три раза в неделю.



Безусловно, самый большой плюс Юнтолово — существующая в заказнике тропа. Ее мы используем для занятий круглый год, и в каждое время года она прекрасна. Также тренировки проходят на спортивных площадках в разных кварталах, площади между пятой и шестой очередью. Очень ждем появления Центрального парка: по планам там должен появится большой стадион, который будет открыт для всех жителей».



