4 препятствия, которые преодолевает мобильный интернет в Петербурге

«Визитная карточка» Петербурга, его красивый и атмосферный центр — Центральный, Василеостровский, Петроградский и Адмиралтейский районы — одновременно и самый сложный участок для операторов связи. Обеспечивать качественное покрытие и скорость передачи данных здесь мешают плотность застройки, знаменитые петербургские дворы-колодцы и старинные здания, у которых толщина стен может достигать полутора метров. Усложняет задачу и то, что абонентов в центре много, поэтому приходится принимать меры, чтобы сигнала хватило на всех.



Для улучшения покрытия необходимо больше базовых станций, но в исторических районах у их установки — свои особенности. Во многих случаях строительство приходится согласовывать с архитектурными надзорными органами. Кроме того, согласно санитарным нормам, мощность станций должна быть ограничена на узких улицах, которых в центре немало.