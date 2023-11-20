препятствия, которые преодолевает мобильный интернет в Петербурге
4
Представьте себе, что вы… сигнал мобильной связи. Вам очень нужно добраться от базовой станции до смартфона петербуржца, но это не так-то просто. Вместе с компанией «МегаФон» мы нашли все чисто питерские препятствия и выяснили, что помогает сигналу их победить.
4 препятствия, которые преодолевает мобильный интернет в Петербурге
Прошлое
01
«Визитная карточка» Петербурга, его красивый и атмосферный центр — Центральный, Василеостровский, Петроградский и Адмиралтейский районы — одновременно и самый сложный участок для операторов связи. Обеспечивать качественное покрытие и скорость передачи данных здесь мешают плотность застройки, знаменитые петербургские дворы-колодцы и старинные здания, у которых толщина стен может достигать полутора метров. Усложняет задачу и то, что абонентов в центре много, поэтому приходится принимать меры, чтобы сигнала хватило на всех.
Для улучшения покрытия необходимо больше базовых станций, но в исторических районах у их установки — свои особенности. Во многих случаях строительство приходится согласовывать с архитектурными надзорными органами. Кроме того, согласно санитарным нормам, мощность станций должна быть ограничена на узких улицах, которых в центре немало.
Для улучшения покрытия необходимо больше базовых станций, но в исторических районах у их установки — свои особенности. Во многих случаях строительство приходится согласовывать с архитектурными надзорными органами. Кроме того, согласно санитарным нормам, мощность станций должна быть ограничена на узких улицах, которых в центре немало.
Вода
02
В прибрежных районах — в том числе и на намывных территориях — МегаФону приходится с особой тщательностью планировать размещение станций и настраивать их параметры. Дело в том, что водная гладь до горизонта выглядит живописно, но не слишком полезна для мобильной связи. Там, где нет естественных преград, хорошо распространяются сторонние электромагнитные волны от удаленных источников. Они проникают в дома на берегу залива и создают помехи для сигнала, который должен работать на этой территории.
Железобетон
03
Радиоволна, несущая интернет к нашим ноутбукам и смартфонам, по дороге сталкивается с различными объектами и затухает. Сильнее всего ее ослабляют толстые железобетонные стены и перекрытия, характерные для бизнес- и торговых центров. Очень трудно сигналу преодолеть и специализированное тонированное остекление, которое используют при строительстве современных высотных зданий, ТРК и офисных комплексов.
Многоэтажки
04
В новых кварталах, застроенных высокими домами, сложно обеспечить покрытие с помощью всего одной станции: ее вышка слишком низкая, если сравнивать с новостройками. Поэтому в таких микрорайонах МегаФон строит сразу несколько и делит нагрузку на всех.
Кроме того, приходится, учитывая значительную плотность населения, закладывать достаточно высокую емкость базовых станций. А их расположение, направление и тип антенн должны быть такими, чтобы зона обслуживания не оказалась чрезмерно большой. Иначе интернета и голосовой связи на всех может не хватить. Также в новых жилых комплексах присутствует «проблема верхних этажей»: к ним «слетаются» многочисленные сигналы удаленных базовых станций и создают взаимные помехи.
Кроме того, приходится, учитывая значительную плотность населения, закладывать достаточно высокую емкость базовых станций. А их расположение, направление и тип антенн должны быть такими, чтобы зона обслуживания не оказалась чрезмерно большой. Иначе интернета и голосовой связи на всех может не хватить. Также в новых жилых комплексах присутствует «проблема верхних этажей»: к ним «слетаются» многочисленные сигналы удаленных базовых станций и создают взаимные помехи.
«МегаФон непрерывно развивает сеть, — подчеркивает Петр Солодовник, директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона на Северо-Западе. — Измерения и статистический анализ помогают определить зоны, в которых необходимо установить дополнительные базовые станции. Улучшение покрытия внутри зданий достигается благодаря использованию низкочастотных диапазонов (GSM-900, LTE-800), а также строительству станций в помещениях. В качестве локального средства используются пикосоты, обеспечивающие устойчивое покрытие сети».
Нужно больше интернета!
Современные технологии, которые применяет МегаФон для оптимизации покрытия и развития сети, можно найти на карте Петербурга так же, как его знаменитые дворцы, мосты и другие достопримечательности. Наведите курсор на цветную иконку, чтобы узнать, где они используются.
Massive MIMO
Технология SON
Секторизованные антенны
Где: Петроградский, Московский, Невский районы, Мурино
Технология многопотоковой передачи данных (Multiple Input — Multiple Output) полезна там, где не хватает пространства для установки новых станций. Massive MIMO управляет антенной базовой станции, отправляет и принимает сигналы от колоссального количества пользователей одновременно по параллельным каналам связи. Это позволяет передавать больше информации, повышает пропускную способность сети и увеличивает пиковую скорость мобильного интернета. Massive MIMO является технологической основой для 5G.
Технология многопотоковой передачи данных (Multiple Input — Multiple Output) полезна там, где не хватает пространства для установки новых станций. Massive MIMO управляет антенной базовой станции, отправляет и принимает сигналы от колоссального количества пользователей одновременно по параллельным каналам связи. Это позволяет передавать больше информации, повышает пропускную способность сети и увеличивает пиковую скорость мобильного интернета. Massive MIMO является технологической основой для 5G.
Связь поколения 5G
Где: по всему городу
Система Self-Optimization Network (SON) в режиме 24/7 автоматически мониторит мобильную сеть МегаФона. Если, например, произойдет резкий всплеск нагрузки, она может оптимизировать зону покрытия, изменив параметры соты или углы наклона антенн. Технология также помогает станциям держать связь между собой, чтобы при переключении абонента с одной на другую сигнал не пропадал.
Система Self-Optimization Network (SON) в режиме 24/7 автоматически мониторит мобильную сеть МегаФона. Если, например, произойдет резкий всплеск нагрузки, она может оптимизировать зону покрытия, изменив параметры соты или углы наклона антенн. Технология также помогает станциям держать связь между собой, чтобы при переключении абонента с одной на другую сигнал не пропадал.
Где: Биржевая площадь
Они позволяют в три раза увеличить емкость сети и, таким образом, значительно повысить скорость, улучшить качество и устойчивость соединения вокруг базовой станции. Антенна работает с определенным сектором окружающего пространства — отсюда название. На Биржевой площади используются узконаправленные антенны. Каждая из них создает три луча, охватывающих по 23 градуса (обычно один луч базовой станции создает угол в 65 градусов).
Они позволяют в три раза увеличить емкость сети и, таким образом, значительно повысить скорость, улучшить качество и устойчивость соединения вокруг базовой станции. Антенна работает с определенным сектором окружающего пространства — отсюда название. На Биржевой площади используются узконаправленные антенны. Каждая из них создает три луча, охватывающих по 23 градуса (обычно один луч базовой станции создает угол в 65 градусов).
Где: Невский проспект
Тестовую зону совместного использования 4G и 5G МегаФон запустил еще в 2021 году. Она доступна всем абонентам с устройствами, поддерживающими технологию. В будущем сети 5G смогут обеспечивать скорость передачи данных в десятки Гбит/с, причем с минимальными задержками. Такое качество связи позволит подключать многочисленные умные устройства, создавать умные дома и даже города, запускать беспилотный транспорт.
Тестовую зону совместного использования 4G и 5G МегаФон запустил еще в 2021 году. Она доступна всем абонентам с устройствами, поддерживающими технологию. В будущем сети 5G смогут обеспечивать скорость передачи данных в десятки Гбит/с, причем с минимальными задержками. Такое качество связи позволит подключать многочисленные умные устройства, создавать умные дома и даже города, запускать беспилотный транспорт.
Где: по всему городу
В 2023 году МегаФон передал частоты, которые раньше использовались для связи 3G, под более современный стандарт LTE. По данным компании, доступность дополнительных частот в диапазоне 2100 МГц помогла увеличить емкость сети в городе на 20% и ускорить передачу данных в пользовательских устройствах на 15%.
В 2023 году МегаФон передал частоты, которые раньше использовались для связи 3G, под более современный стандарт LTE. По данным компании, доступность дополнительных частот в диапазоне 2100 МГц помогла увеличить емкость сети в городе на 20% и ускорить передачу данных в пользовательских устройствах на 15%.
Рефарминг в диапазоне 2100 МГц
Согласно исследованию компании Ookla за первое полугодие 2023 года, мобильная сеть МегаФона лидирует по покрытию и скорости мобильного интернета в масштабах России.
Рейтинг телеком-операторов составлялся с помощью пользователей. Они 3,2 млрд раз замерили доступность сервисов компаний на определенных участках и 2 млн раз определили скорость интернета с помощью специального приложения. В итоге МегаФон не только оказался на первой строчке по широте покрытия, но и уже в седьмой раз сохранил за собой первенство по скорости. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с.
Реклама, ПАО «Мегафон»
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Istock
Фотографии предоставлены ПАО «Мегафон»
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Istock
Фотографии предоставлены ПАО «Мегафон»
Дизайнер: Соня Осколкина
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