За многолетнюю историю фестиваля на его сцену выходили культовые российские и иностранные певцы и музыканты. В их числе — Boney M, Юрий Антонов, C. C. Catch, Валерий Леонтьев, Al Bano, Дмитрий Маликов, «Любэ», Army Of Lovers, Sandra, Олег Газманов, Ricchi e Poveri, Александр Иванов и группа «Рондо», Ирина Аллегрова, Thomas Anders, Юрий Шатунов, Toto Cutugno, Жанна Агузарова, Lou Bega, Михаил Боярский, Bad Boys Blue, Виктор Салтыков, Наташа Королева, Игорь Николаев, Bonnie Tyler, Вадим Казаченко, Ottawan, Gianni Morandi, Riccardo Fogli, Лада Дэнс, Eruption, Влад Сташевский, Ace of Base, Алексей Глызин, In-Grid, Space, Ирина Салтыкова, Afric Simone, Лариса Долина, F. R. David, Samantha Fox и другие кумиры миллионов.