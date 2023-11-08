Даже от маленького доброго поступка жизнь может измениться к лучшему
Петербург — город, который многие считают серым, чопорным и холодным, одновременно теплый, ламповый и уютный, когда рядом с тобой хорошие люди. Именно поддержка близких, доброта коллег и отзывчивость случайных знакомых может сделать самый ненастный день лучше.
Целый месяц «Фонтанка» будет публиковать истории о доброте и заботе, которые поднимают настроение, о больших и маленьких поступках, которые изменяют жизнь к лучшему. А помогут ей в этом оператор мобильной связи Tele2 и сеть кафе-пекарен буше.
Елизавета — журналист, фотограф, знаток Петербурга и любитель долгих прогулок по городу. Очень любит заглядывать в открытые подворотни и парадные! А еще увлекается фитнесом и походами в горы.
Юлия — психолог. Любит гулять по тихим, а иногда и шумным улицам, рассматривать людей и собак, фотографировать котов, заглядывать в витрины и окна, заходить в кафе и к друзьям, рисовать рожицы на апельсинах. Вдыхать свеже-пыльный воздух города, ощущать, как пахнет Нева на рассвете и хвойный лес.
История журналистки Елизаветы — про чудесное спасение
В жизни много суеты, и, когда взрослеешь, все реже видишься с родителями. Как-то раз после долгой разлуки мы с мамой пошли вечером в кафе, чтобы поделиться накопившимися за последнее время историями и переживаниями. Пили кофе, показывали друг другу фоточки, много смеялись. Обратно поехали по домам уже часов в 10 вечера. Мама подвозила меня до метро и на виадуке я увидела, что через дорогу бежит маленький рыжий комочек, и закричала: «Тормози!». Хоть она и очень законопослушный водитель, но все равно остановилась — против всех правил дорожного движения. Я выбежала из машины и увидела испуганного котенка. Что было делать? Схватила его и принесла домой! Дальше были приключения с ветклиникой, поиск, куда бы пристроить… Но так он у меня и остался. А не поехала бы я на встречу с мамой — не было бы у меня пушистого друга Оззи.
Как много добра приходит в дом вместе со спасенным котом! Но можно не совершать героических поступков, а просто поделиться с кем-то кофе — и жизнь станет немного лучше.
Как много добра приходит в дом вместе со спасенным котом! Но можно не совершать героических поступков, а просто поделиться с кем-то кофе — и жизнь станет немного лучше.
История психолога Юлии — про добрых соседей
Я живу в коммуналке на Васильевском острове. Несколько лет назад в нашей квартире снимал комнату итальянский студент Джузеппе. Он был очень общительным и любил готовить и угощать соседей. Делал пасту, минестроне, ньокки; даже обычные пельмени как-то по-своему обжаривал с приправами.
Уезжал домой в Италию с пустым чемоданом, чтобы привезти его обратно набитым колбасой и сырами. И специально привозил печенье савоярди для тирамису. Потом укладывал печенье в стеклянной форме и заливал свежесваренным кофе и кремом. На следующей день можно было есть прямо ложкой из формы, подгребая остатки теста. Теперь я всегда делаю этот десерт по его рецепту.
Разумеется, мы тоже его угощали нашими коронными блюдами и делились рецептами: вместе пекли блины и шарлотку, я готовила борщ на всех, а соседка Нина научила Пепе делать правильный оливье и даже варить холодец! И у нас на кухне всегда было уютно, вкусно и весело.
Добрые поступки, которые совершаются каждый день, меняют нашу жизнь к лучшему. Не обязательно они должны быть глобальными: можно просто угостить кого-то вкусным — например, кофе.
Уезжал домой в Италию с пустым чемоданом, чтобы привезти его обратно набитым колбасой и сырами. И специально привозил печенье савоярди для тирамису. Потом укладывал печенье в стеклянной форме и заливал свежесваренным кофе и кремом. На следующей день можно было есть прямо ложкой из формы, подгребая остатки теста. Теперь я всегда делаю этот десерт по его рецепту.
Разумеется, мы тоже его угощали нашими коронными блюдами и делились рецептами: вместе пекли блины и шарлотку, я готовила борщ на всех, а соседка Нина научила Пепе делать правильный оливье и даже варить холодец! И у нас на кухне всегда было уютно, вкусно и весело.
Добрые поступки, которые совершаются каждый день, меняют нашу жизнь к лучшему. Не обязательно они должны быть глобальными: можно просто угостить кого-то вкусным — например, кофе.
Все-таки в нашей жизни много добрых поступков и чудесных историй — и хочется, чтобы каждый день их становилось все больше! И не обязательно для этого совершать героические поступки. Можно просто угостить кого-то кофе — и сумма добра в мире увеличится. Есть такая хорошая традиция «подвешенный кофе» — она зародилась в Неаполе. Ее название по-русски — прямой перевод итальянского caffè sospeso, где последнее слово означает именно «подвешенный». Посетители кафе, которые хотели поделиться удачей и поддержать тех, у кого нет денег даже на чашку кофе, заказывали две. Одну выпивали, а другую оставляли на стойке, чтобы любой желающий мог его взять бесплатно. А в России про такой способ делать маленькие добрые дела узнали лет десять назад.
Вдохновившись этой традицией, оператор мобильной связи Tele2 и представляет абонентам уникальную и очень петербуржскую акцию: остаток минут на счете можно обменять на кофе в сети пекарен буше, которую горожане любят с 1999 года. Там встречаются с друзьями, назначают свидания, проводят рабочие встречи, заходят отдохнуть и погреться.
И теперь кофе здесь можно обменять на минуты! Выпить самому или... угостить кого-то, не обязательно знакомого. Рассказываем, как это работает.
И теперь кофе здесь можно обменять на минуты! Выпить самому или... угостить кого-то, не обязательно знакомого. Рассказываем, как это работает.
Все-таки в нашей жизни много добрых поступков и чудесных историй — и хочется, чтобы каждый день их становилось все больше! И не обязательно для этого совершать героические поступки. Можно просто угостить кого-то кофе — и сумма добра в мире увеличится. Есть такая хорошая традиция «подвешенный кофе» — она зародилась в Неаполе. Ее название по-русски — прямой перевод итальянского caffè sospeso, где последнее слово означает именно «подвешенный». Посетители кафе, которые хотели поделиться удачей и поддержать тех, у кого нет денег даже на чашку кофе, заказывали две. Одну выпивали, а другую оставляли на стойке, чтобы любой желающий мог его взять бесплатно. А в России про такой способ делать маленькие добрые дела узнали лет десять назад.
Вдохновившись этой традицией, оператор мобильной связи Tele2 и представляет абонентам уникальную и очень петербуржскую акцию: остаток минут на счете можно обменять на кофе в сети пекарен буше, которую горожане любят с 1999 года. Там встречаются с друзьями, назначают свидания, проводят рабочие встречи, заходят отдохнуть и погреться.
И теперь кофе здесь можно обменять на минуты! Выпить самому или... угостить кого-то, не обязательно знакомого. Рассказываем, как это работает.
И теперь кофе здесь можно обменять на минуты! Выпить самому или... угостить кого-то, не обязательно знакомого. Рассказываем, как это работает.
Обменять минуты можно на кофе для себя — или увеличить количество добра в мире и угостить друга или родственника. Для этого QR-код, полученный в обмен на минуты, можно отправить ему или ей с помощью мессенджера. Близкому человеку достаточно показать QR-код на кассе, чтобы получить горячий кофе с теплыми пожеланиями.
А можно вместе с Tele2 и буше поделиться хорошим настроением и «подвесить» кофе для совершенно не известного человека, поднять ему настроение, поделиться радостью жизни и теплом своего сердца и своего кофе — и сделать это очень легко! Нужно показать на кассе в кофейне или пекарне буше QR-код, полученный в обмен на минуты, и сказать, что эта чашка — для того, кто о ней попросит.
А можно вместе с Tele2 и буше поделиться хорошим настроением и «подвесить» кофе для совершенно не известного человека, поднять ему настроение, поделиться радостью жизни и теплом своего сердца и своего кофе — и сделать это очень легко! Нужно показать на кассе в кофейне или пекарне буше QR-код, полученный в обмен на минуты, и сказать, что эта чашка — для того, кто о ней попросит.
Акция началась 30 октября 2023 года и продлится до 3 декабря
А гость, которому повезет, услышит такие слова: «Сегодня мы вас угощаем. Один из абонентов Tele2 подарил кофе случайному гостю — и им оказались вы. Хотим, чтобы в нашей жизни было больше теплых моментов».
Пусть эта акция станет началом новой традиции в Петербурге и приумножит круговорот добра в нашей жизни.
Пусть эта акция станет началом новой традиции в Петербурге и приумножит круговорот добра в нашей жизни.
Реклама, ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280
Автор: Алена Синицына
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены: ООО «Т2 Мобайл»
Иллюстраций: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Алена Синицына
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены: ООО «Т2 Мобайл»
Иллюстраций: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина
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