Даже от маленького доброго поступка жизнь может измениться к лучшему
Петербург — город, который многие считают серым, чопорным и холодным, одновременно теплый, ламповый и уютный, когда рядом с тобой хорошие люди. Именно поддержка близких, доброта коллег и отзывчивость случайных знакомых может сделать самый ненастный день лучше.
Целый месяц «Фонтанка» будет публиковать истории о доброте и заботе, которые поднимают настроение, о больших и маленьких поступках, которые изменяют жизнь к лучшему. А помогут ей в этом оператор мобильной связи Tele2 и сеть кафе-пекарен буше.
История журналистки Елизаветы — про чудесное спасение
История психолога Юлии — про добрых соседей
Елизавета — журналист, фотограф, знаток Петербурга и любитель долгих прогулок по городу. Очень любит заглядывать в открытые подворотни и парадные! А еще увлекается фитнесом и походами в горы.
Юлия — психолог. Любит гулять по тихим, а иногда и шумным улицам, рассматривать людей и собак, фотографировать котов, заглядывать в витрины и окна, заходить в кафе и к друзьям, рисовать рожицы на апельсинах. Вдыхать свеже-пыльный воздух города, ощущать, как пахнет Нева на рассвете и хвойный лес.
Читать историю
Читать историю
Все-таки в нашей жизни много добрых поступков и чудесных историй — и хочется, чтобы каждый день их становилось все больше! И не обязательно для этого совершать героические поступки. Можно просто угостить кого-то кофе — и сумма добра в мире увеличится. Есть такая хорошая традиция «подвешенный кофе» — она зародилась в Неаполе. Ее название по-русски — прямой перевод итальянского caffè sospeso, где последнее слово означает именно «подвешенный». Посетители кафе, которые хотели поделиться удачей и поддержать тех, у кого нет денег даже на чашку кофе, заказывали две. Одну выпивали, а другую оставляли на стойке, чтобы любой желающий мог его взять бесплатно. А в России про такой способ делать маленькие добрые дела узнали лет десять назад.
Вдохновившись этой традицией, оператор мобильной связи Tele2 и представляет абонентам уникальную и очень петербуржскую акцию: остаток минут на счете можно обменять на кофе в сети пекарен буше, которую горожане любят с 1999 года. Там встречаются с друзьями, назначают свидания, проводят рабочие встречи, заходят отдохнуть и погреться.

И теперь кофе здесь можно обменять на минуты! Выпить самому или... угостить кого-то, не обязательно знакомого. Рассказываем, как это работает.
Все-таки в нашей жизни много добрых поступков и чудесных историй — и хочется, чтобы каждый день их становилось все больше! И не обязательно для этого совершать героические поступки. Можно просто угостить кого-то кофе — и сумма добра в мире увеличится. Есть такая хорошая традиция «подвешенный кофе» — она зародилась в Неаполе. Ее название по-русски — прямой перевод итальянского caffè sospeso, где последнее слово означает именно «подвешенный». Посетители кафе, которые хотели поделиться удачей и поддержать тех, у кого нет денег даже на чашку кофе, заказывали две. Одну выпивали, а другую оставляли на стойке, чтобы любой желающий мог его взять бесплатно. А в России про такой способ делать маленькие добрые дела узнали лет десять назад.
Вдохновившись этой традицией, оператор мобильной связи Tele2 и представляет абонентам уникальную и очень петербуржскую акцию: остаток минут на счете можно обменять на кофе в сети пекарен буше, которую горожане любят с 1999 года. Там встречаются с друзьями, назначают свидания, проводят рабочие встречи, заходят отдохнуть и погреться.

И теперь кофе здесь можно обменять на минуты! Выпить самому или... угостить кого-то, не обязательно знакомого. Рассказываем, как это работает.
Обменять минуты можно на кофе для себя — или увеличить количество добра в мире и угостить друга или родственника. Для этого QR-код, полученный в обмен на минуты, можно отправить ему или ей с помощью мессенджера. Близкому человеку достаточно показать QR-код на кассе, чтобы получить горячий кофе с теплыми пожеланиями.

А можно вместе с Tele2 и буше поделиться хорошим настроением и «подвесить» кофе для совершенно не известного человека, поднять ему настроение, поделиться радостью жизни и теплом своего сердца и своего кофе — и сделать это очень легко! Нужно показать на кассе в кофейне или пекарне буше QR-код, полученный в обмен на минуты, и сказать, что эта чашка — для того, кто о ней попросит.
Акция началась 30 октября 2023 года и продлится до 3 декабря
А гость, которому повезет, услышит такие слова: «Сегодня мы вас угощаем. Один из абонентов Tele2 подарил кофе случайному гостю — и им оказались вы. Хотим, чтобы в нашей жизни было больше теплых моментов».

Пусть эта акция станет началом новой традиции в Петербурге и приумножит круговорот добра в нашей жизни.
подробнее
Реклама, ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280

Автор: Алена Синицына
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и видео предоставлены: ООО «Т2 Мобайл»
Иллюстраций: Istock
Дизайнер: Соня Осколкина

Спецпроекты «Фонтанки.ру»


Просмотров: 499