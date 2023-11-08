Даже от маленького доброго поступка жизнь может измениться к лучшему

Обменять минуты можно на кофе для себя — или увеличить количество добра в мире и угостить друга или родственника. Для этого QR-код, полученный в обмен на минуты, можно отправить ему или ей с помощью мессенджера. Близкому человеку достаточно показать QR-код на кассе, чтобы получить горячий кофе с теплыми пожеланиями.



А можно вместе с Tele2 и буше поделиться хорошим настроением и «подвесить» кофе для совершенно не известного человека, поднять ему настроение, поделиться радостью жизни и теплом своего сердца и своего кофе — и сделать это очень легко! Нужно показать на кассе в кофейне или пекарне буше QR-код, полученный в обмен на минуты, и сказать, что эта чашка — для того, кто о ней попросит.

