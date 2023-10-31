Судьба человека не пишется один и на всю жизнь, и обстоятельства, конечно, могут меняться. Преимущество сити-квартала — например, «PLUS Пулковский» — в том, что он может стать отличной декорацией практически для любого сценария жизни. Если вы купили машину — вот крытый паркинг, родился ребенок — можно купить квартиру побольше, а рядом уже есть детский сад и школа с бассейном. Так что можно стать самому сценаристом своей жизни, а декорации для него заранее продуманы.

