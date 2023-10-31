Пятерка с плюсом
Плюс для большой семьи
Как выбрать подходящую декорацию для своего сценария жизни
Плюс для айтишника на удаленке
Плюс для начинающей предпринимательницы
Плюс для старшего поколения
Плюс для студента
Новая квартира — это не просто бетонные стены и крыша над головой. Это еще и декорации, в которых разворачивается наша жизнь. Для большой семьи с детьми и для старшего поколения или студента из другого города они должны быть разными.

Мы взяли пять жизненных сценариев, включающих в себя выбор квартиры, и посмотрели, какие плюсы для каждого можно найти в новом сити-квартале «PLUS Пулковский, который строит ГК «ПСК» в Московском районе Петербурга на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе.

Плюс для большой семьи
Плюс для айтишника на удаленке
Плюс для начинающей предпринимательницы
Плюс для старшего поколения
Плюс для студента
Плюс для большой семьи
У веселой семьи Ивановых — трое детей. Мама в декрете с младшим, ему еще нет и года. Папа работает, старшие дети ходят в школу и детский сад. В течение дня скучать не приходится: нужно отвести всех на учебу и забрать, погулять с младшим, купить продукты. А на выходных хочется выбраться за город, но опять же недалеко, чтобы не стоять в пробках и быстро вернуться домой, если дети устали.
«В большой семье главное — это логистика, ведь успевать надо везде и практически одновременно. Поэтому нам нужно все рядом, чтобы не терять по полдня на дорогу»
Для большой семьи в ЖК «PLUS Пулковский»:
  • Школа и два детских сада на территории жилого комплекса.
  • Пешеходный бульвар и Playhub с площадками для разных возрастов.
  • Внутренние дворы без машин с детскими площадками, где можно спокойно гулять с ребенком или отпустить его одного.
  • Удобные планировки: окна двух- и трехкомнатных квартир выходят на разные стороны, что делает их более солнечными.
  • Ниши для шкафов, куда можно сложить много вещей.
  • Отдельные кладовые на «минус первом» этаже, где хранят и лыжи, и велосипеды, и домашние заготовки.
  • Семейная ипотека и возможность использовать материнский капитал.

Для большой семьи в ЖК «PLUS Пулковский»:
  • Школа и два детских сада на территории жилого комплекса.
  • Пешеходный бульвар и Playhub с площадками для разных возрастов.
  • Внутренние дворы без машин с детскими площадками, где можно спокойно гулять с ребенком или отпустить его одного.
  • Удобные планировки: окна двух- и трехкомнатных квартир выходят на разные стороны, что делает их более солнечными.
  • Ниши для шкафов, куда можно сложить много вещей.
  • Отдельные кладовые на «минус первом» этаже, где хранят и лыжи, и велосипеды, и домашние заготовки.
  • Семейная ипотека и возможность использовать материнский капитал.

Плюс для айтишника на удаленке
Андрей и Марина — молодая и современная семья. Детей у них пока нет, а работает Андрей дома. Он программист в крупной компании, поэтому ему нужна тишина, чтобы сосредоточиться. Постоянной необходимости ездить на работу у него нет, но иногда приходится выбираться на деловые встречи в городе или летать в командировки. Кроме того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, Андрей занимается спортом. Любит велопрогулки в хорошей компании.
«Я считаю, что будущее — за технологиями, поэтому стараюсь внедрять их в свою жизнь там, где это возможно».
Для айтишника на удаленке в ЖК «PLUS Пулковский»:
  • Пешеходные и велодорожки на всей территории комплекса.
  • Нет шума большого города в пятиэтажной застройке.
  • Дорога до КАД, ЗСД и станций метро «Московская» и «Звездная занимает 10−20 минут.
  • IT-ипотека со ставкой не выше 5% годовых, за счет которой покупка становится менее обременительной
Для айтишника на удаленке в ЖК «PLUS Пулковский»:
  • Пешеходные и велодорожки на всей территории комплекса.
  • Нет шума большого города в пятиэтажной застройке.
  • Дорога до КАД, ЗСД и станций метро «Московская» и «Звездная занимает 10−20 минут.
  • IT-ипотека со ставкой не выше 5% годовых, за счет которой покупка становится менее обременительной
Плюс для начинающей предпринимательницы
Пока Андрей работает из дома, Марина решила заняться собственным бизнесом и начала печь на заказ торты и капкейки. Постепенно заказов становится все больше, и она всерьез думает о том, чтобы открыть небольшую кондитерскую. Там можно будет выпить кофе с пирожным или круассаном, а также заказать целый торт домой. У нее уже есть бизнес-план, осталось только найти подходящее помещение.
«Мне хочется говорить постоянным покупателям „Доброе утро“, приносить людям радость своими тортами и пирожными и, конечно, реализовать себя в этом маленьком семейном бизнесе».
Для начинающей предпринимательницы в ЖК «PLUS Пулковский»:
  • Небольшие дома в квартале способствуют установлению добрососедских отношений.
  • Коммерческие помещения в аренду на первых этажах по периметру квартала.
  • Развивающийся район вокруг, где будет много потенциальных клиентов.
  • Крупные гипермаркеты и торговые центры Московского района — в 15 минутах от дома.
Для начинающей предпринимательницы в ЖК «PLUS Пулковский»:
  • Небольшие дома в квартале способствуют установлению добрососедских отношений.
  • Коммерческие помещения в аренду на первых этажах по периметру квартала.
  • Развивающийся район вокруг, где будет много потенциальных клиентов.
  • Крупные гипермаркеты и торговые центры Московского района — в 15 минутах от дома.
Плюс для старшего поколения
Елена всегда хотела жить подальше от городского шума, выхлопных газов, большого потока автомобилей, толп людей и ежедневной суеты. Ее мечта — выращивать цветы, ходить гулять в парк. При этом ей важно было сохранить все плюсы развитой городской инфраструктуры: магазины рядом с домом, доступная медицина, возможность пообщаться с соседками.
«Мои дети купили квартиру в соседнем корпусе, теперь я смогу чаще помогать им с внуками»
Для старшего поколения в ЖК «PLUS Пулковский»:
  • Патио в квартирах на первом этаже, где можно выращивать цветы и обустроить собственное место отдыха на свежем воздухе — по сути, в своей квартире.
  • Благоустроенный пешеходный променад для прогулок.
  • Дворцы и парки Пушкина, Павловска, Петергофа, Гатчины в 10 минутах от дома.
  • Медицинский центр для взрослых и детей.
Для старшего поколения в ЖК «PLUS Пулковский»:
  • Патио в квартирах на первом этаже, где можно выращивать цветы и обустроить собственное место отдыха на свежем воздухе — по сути, в своей квартире.
  • Благоустроенный пешеходный променад для прогулок.
  • Дворцы и парки Пушкина, Павловска, Петергофа, Гатчины в 10 минутах от дома.
  • Медицинский центр для взрослых и детей.
Плюс для студента
Олег из Сибири, но всю жизнь мечтал переехать в Петербург. И вот после школы его мечта сбылась: он поступил в один из вузов Северной столицы. Довольные родители решили, что не стоит ему ютиться в общежитии, да и о будущем подумать надо. Поэтому квартира-студия — отличный и недорогой вариант для старта в новом городе.
«В свою квартиру и гостей позвать можно, и учиться никто не мешает».
Для студента в ЖК «PLUS Пулковский»:
  • Стоимость квартиры начинается от 3,97 млн рублей.
  • Все квартиры сдаются с чистовой отделкой — не надо тратить время на ремонт.
  • На первых этажах разместятся кафе, магазины, аптеки, пункты выдачи и другие услуги.
  • Спортивные стадионы и дорожки для бега располагают к здоровому образу жизни.
  • И узнавать Петербург, его музеи и достопримечательности удобно: 45 минут на транспорте до центра.
Для студента в ЖК «PLUS Пулковский»:
  • Стоимость квартиры начинается от 3,97 млн рублей.
  • Все квартиры сдаются с чистовой отделкой — не надо тратить время на ремонт.
  • На первых этажах разместятся кафе, магазины, аптеки, пункты выдачи и другие услуги.
  • Спортивные стадионы и дорожки для бега располагают к здоровому образу жизни.
  • И узнавать Петербург, его музеи и достопримечательности удобно: 45 минут на транспорте до центра.
Судьба человека не пишется один и на всю жизнь, и обстоятельства, конечно, могут меняться. Преимущество сити-квартала — например, «PLUS Пулковский» — в том, что он может стать отличной декорацией практически для любого сценария жизни. Если вы купили машину — вот крытый паркинг, родился ребенок — можно купить квартиру побольше, а рядом уже есть детский сад и школа с бассейном. Так что можно стать самому сценаристом своей жизни, а декорации для него заранее продуманы.
Уже сейчас следить за ходом строительства нового жилого комплекса можно на сайте проекта, а посмотреть варианты отделки в ЖК «PLUS Пулковский» — в шоу-руме офиса продаж, который расположен на Пулковском шоссе, непосредственно у возводимого нового сити-квартала.

ЖК PLUS Пулковский — застройщик ООО «ООО СЗ СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Реклама, ООО «Специализированный застройщик «Северная Венеция»

Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Рендеры предоставлены ГК «ПСК»
Фотографии: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева

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