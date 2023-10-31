Пятерка с плюсом
Как выбрать подходящую декорацию для своего сценария жизни
Новая квартира — это не просто бетонные стены и крыша над головой. Это еще и декорации, в которых разворачивается наша жизнь. Для большой семьи с детьми и для старшего поколения или студента из другого города они должны быть разными.
Мы взяли пять жизненных сценариев, включающих в себя выбор квартиры, и посмотрели, какие плюсы для каждого можно найти в новом сити-квартале «PLUS Пулковский, который строит ГК «ПСК» в Московском районе Петербурга на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе.
Мы взяли пять жизненных сценариев, включающих в себя выбор квартиры, и посмотрели, какие плюсы для каждого можно найти в новом сити-квартале «PLUS Пулковский, который строит ГК «ПСК» в Московском районе Петербурга на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе.
Плюс для большой семьи
У веселой семьи Ивановых — трое детей. Мама в декрете с младшим, ему еще нет и года. Папа работает, старшие дети ходят в школу и детский сад. В течение дня скучать не приходится: нужно отвести всех на учебу и забрать, погулять с младшим, купить продукты. А на выходных хочется выбраться за город, но опять же недалеко, чтобы не стоять в пробках и быстро вернуться домой, если дети устали.
«В большой семье главное — это логистика, ведь успевать надо везде и практически одновременно. Поэтому нам нужно все рядом, чтобы не терять по полдня на дорогу»
Для большой семьи в ЖК «PLUS Пулковский»:
- Школа и два детских сада на территории жилого комплекса.
- Пешеходный бульвар и Playhub с площадками для разных возрастов.
- Внутренние дворы без машин с детскими площадками, где можно спокойно гулять с ребенком или отпустить его одного.
- Удобные планировки: окна двух- и трехкомнатных квартир выходят на разные стороны, что делает их более солнечными.
- Ниши для шкафов, куда можно сложить много вещей.
- Отдельные кладовые на «минус первом» этаже, где хранят и лыжи, и велосипеды, и домашние заготовки.
- Семейная ипотека и возможность использовать материнский капитал.
Для большой семьи в ЖК «PLUS Пулковский»:
- Школа и два детских сада на территории жилого комплекса.
- Пешеходный бульвар и Playhub с площадками для разных возрастов.
- Внутренние дворы без машин с детскими площадками, где можно спокойно гулять с ребенком или отпустить его одного.
- Удобные планировки: окна двух- и трехкомнатных квартир выходят на разные стороны, что делает их более солнечными.
- Ниши для шкафов, куда можно сложить много вещей.
- Отдельные кладовые на «минус первом» этаже, где хранят и лыжи, и велосипеды, и домашние заготовки.
- Семейная ипотека и возможность использовать материнский капитал.
Плюс для айтишника на удаленке
Андрей и Марина — молодая и современная семья. Детей у них пока нет, а работает Андрей дома. Он программист в крупной компании, поэтому ему нужна тишина, чтобы сосредоточиться. Постоянной необходимости ездить на работу у него нет, но иногда приходится выбираться на деловые встречи в городе или летать в командировки. Кроме того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, Андрей занимается спортом. Любит велопрогулки в хорошей компании.
«Я считаю, что будущее — за технологиями, поэтому стараюсь внедрять их в свою жизнь там, где это возможно».
Для айтишника на удаленке в ЖК «PLUS Пулковский»:
- Пешеходные и велодорожки на всей территории комплекса.
- Нет шума большого города в пятиэтажной застройке.
- Дорога до КАД, ЗСД и станций метро «Московская» и «Звездная занимает 10−20 минут.
- IT-ипотека со ставкой не выше 5% годовых, за счет которой покупка становится менее обременительной
Для айтишника на удаленке в ЖК «PLUS Пулковский»:
- Пешеходные и велодорожки на всей территории комплекса.
- Нет шума большого города в пятиэтажной застройке.
- Дорога до КАД, ЗСД и станций метро «Московская» и «Звездная занимает 10−20 минут.
- IT-ипотека со ставкой не выше 5% годовых, за счет которой покупка становится менее обременительной
Плюс для начинающей предпринимательницы
Пока Андрей работает из дома, Марина решила заняться собственным бизнесом и начала печь на заказ торты и капкейки. Постепенно заказов становится все больше, и она всерьез думает о том, чтобы открыть небольшую кондитерскую. Там можно будет выпить кофе с пирожным или круассаном, а также заказать целый торт домой. У нее уже есть бизнес-план, осталось только найти подходящее помещение.
«Мне хочется говорить постоянным покупателям „Доброе утро“, приносить людям радость своими тортами и пирожными и, конечно, реализовать себя в этом маленьком семейном бизнесе».
Для начинающей предпринимательницы в ЖК «PLUS Пулковский»:
- Небольшие дома в квартале способствуют установлению добрососедских отношений.
- Коммерческие помещения в аренду на первых этажах по периметру квартала.
- Развивающийся район вокруг, где будет много потенциальных клиентов.
- Крупные гипермаркеты и торговые центры Московского района — в 15 минутах от дома.
Для начинающей предпринимательницы в ЖК «PLUS Пулковский»:
- Небольшие дома в квартале способствуют установлению добрососедских отношений.
- Коммерческие помещения в аренду на первых этажах по периметру квартала.
- Развивающийся район вокруг, где будет много потенциальных клиентов.
- Крупные гипермаркеты и торговые центры Московского района — в 15 минутах от дома.
Плюс для старшего поколения
Елена всегда хотела жить подальше от городского шума, выхлопных газов, большого потока автомобилей, толп людей и ежедневной суеты. Ее мечта — выращивать цветы, ходить гулять в парк. При этом ей важно было сохранить все плюсы развитой городской инфраструктуры: магазины рядом с домом, доступная медицина, возможность пообщаться с соседками.
«Мои дети купили квартиру в соседнем корпусе, теперь я смогу чаще помогать им с внуками»
Для старшего поколения в ЖК «PLUS Пулковский»:
- Патио в квартирах на первом этаже, где можно выращивать цветы и обустроить собственное место отдыха на свежем воздухе — по сути, в своей квартире.
- Благоустроенный пешеходный променад для прогулок.
- Дворцы и парки Пушкина, Павловска, Петергофа, Гатчины в 10 минутах от дома.
- Медицинский центр для взрослых и детей.
Для старшего поколения в ЖК «PLUS Пулковский»:
- Патио в квартирах на первом этаже, где можно выращивать цветы и обустроить собственное место отдыха на свежем воздухе — по сути, в своей квартире.
- Благоустроенный пешеходный променад для прогулок.
- Дворцы и парки Пушкина, Павловска, Петергофа, Гатчины в 10 минутах от дома.
- Медицинский центр для взрослых и детей.
Плюс для студента
Олег из Сибири, но всю жизнь мечтал переехать в Петербург. И вот после школы его мечта сбылась: он поступил в один из вузов Северной столицы. Довольные родители решили, что не стоит ему ютиться в общежитии, да и о будущем подумать надо. Поэтому квартира-студия — отличный и недорогой вариант для старта в новом городе.
«В свою квартиру и гостей позвать можно, и учиться никто не мешает».
Для студента в ЖК «PLUS Пулковский»:
- Стоимость квартиры начинается от 3,97 млн рублей.
- Все квартиры сдаются с чистовой отделкой — не надо тратить время на ремонт.
- На первых этажах разместятся кафе, магазины, аптеки, пункты выдачи и другие услуги.
- Спортивные стадионы и дорожки для бега располагают к здоровому образу жизни.
- И узнавать Петербург, его музеи и достопримечательности удобно: 45 минут на транспорте до центра.
Для студента в ЖК «PLUS Пулковский»:
- Стоимость квартиры начинается от 3,97 млн рублей.
- Все квартиры сдаются с чистовой отделкой — не надо тратить время на ремонт.
- На первых этажах разместятся кафе, магазины, аптеки, пункты выдачи и другие услуги.
- Спортивные стадионы и дорожки для бега располагают к здоровому образу жизни.
- И узнавать Петербург, его музеи и достопримечательности удобно: 45 минут на транспорте до центра.
Судьба человека не пишется один и на всю жизнь, и обстоятельства, конечно, могут меняться. Преимущество сити-квартала — например, «PLUS Пулковский» — в том, что он может стать отличной декорацией практически для любого сценария жизни. Если вы купили машину — вот крытый паркинг, родился ребенок — можно купить квартиру побольше, а рядом уже есть детский сад и школа с бассейном. Так что можно стать самому сценаристом своей жизни, а декорации для него заранее продуманы.
Уже сейчас следить за ходом строительства нового жилого комплекса можно на сайте проекта, а посмотреть варианты отделки в ЖК «PLUS Пулковский» — в шоу-руме офиса продаж, который расположен на Пулковском шоссе, непосредственно у возводимого нового сити-квартала.
ЖК PLUS Пулковский — застройщик ООО «ООО СЗ СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Реклама, ООО «Специализированный застройщик «Северная Венеция»
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Рендеры предоставлены ГК «ПСК»
Фотографии: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Реклама, ООО «Специализированный застройщик «Северная Венеция»
Автор: Мария Мокейчева
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Рендеры предоставлены ГК «ПСК»
Фотографии: IStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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