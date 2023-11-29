Как найти работу и где искать сотрудников

Отвечаем на главные вопросы о 7 профессиях. Для соискателей: кому подходит работа? На какую зарплату можно рассчитывать? Какие есть плюсы и минусы? В каких районах стоит искать вакансии? Для работодателей: что ценят сотрудники? В чем они нуждаются? И с помощью каких инструментов их искать?