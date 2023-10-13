Младшую сестру Егора близкие называют Мари. Возможно, потому, что по первой профессии она учитель французского. Несколько лет назад у нее родился сын, и Мари ушла в декрет. Свыкнувшись с новым стилем жизни, женщина решила, что материнство не повод забывать о себе, и добавила в расписание еженедельный маникюр. А чтобы не тратить время на поездки в салон, делала его сама. Неожиданно для Мари дизайн ногтей оказался увлекательным занятием. Она стала пробовать разные лаки, рисунки, объемные элементы. Экспериментировала на себе, племяннице и подругах. И так втянулась, что, выйдя из декрета, отправилась не в класс к ученикам, а на курсы по гель-лаку.