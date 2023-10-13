У некоторых предприимчивость, определенно, в крови и даже передается по наследству. Такие люди рано или поздно находят идею, которую можно превратить в собственное дело. В идеале бизнес позволяет заниматься тем, что нравится, да еще и с пользой для окружающих. А чтобы он был успешным, важно знать, где искать поддержку — правовую, финансовую и организационную.
Давайте посмотрим, как это получается у Петровых — чрезвычайно делового семейства, чьи энергия и изобретательность помогли им построить небольшую бизнес-империю.
Давайте посмотрим, как это получается у Петровых — чрезвычайно делового семейства, чьи энергия и изобретательность помогли им построить небольшую бизнес-империю.
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У некоторых предприимчивость, определенно, в крови и даже передается по наследству. Такие люди рано или поздно находят идею, которую можно превратить в собственное дело. В идеале бизнес позволяет заниматься тем, что нравится, да еще и пользой для окружающих. А чтобы он был успешным, важно знать, где искать поддержку — правовую, финансовую и организационную.
Давайте посмотрим, как это получается у Петровых — чрезвычайно делового семейства, чья энергия и изобретательность помогли им построить небольшую бизнес-империю.
Давайте посмотрим, как это получается у Петровых — чрезвычайно делового семейства, чья энергия и изобретательность помогли им построить небольшую бизнес-империю.
Главный кулинар семейства, Ксения всегда любила не только парить и жарить, но и закатывать в баночки урожай с загородного участка. Особенно ей удавалось варенье: яркое, ароматное, ягодка к ягодке — настоящая звезда домашних чаепитий. Сначала его оценили родные, потом — друзья и приятели, а после и знакомые знакомых подтянулись, и пользователи из интернета. Спрос рождает предложение, и Ксения начала предлагать сладкий товара онлайн. Соцсети — неплохая витрина для малого бизнеса, но не так давно предпринимательница решила: пора выходить в оффлайн.
Мама Ксения
Ксения хорошо знает, что нравится ее покупателям. Самое популярное варенье — клубничное. Часто заказывают малиновое, чтобы уж сразу и полакомиться, и на случай простуды запастись. Среди хитов — абрикосовое, смородиновое и вишневое. Иногда Ксения экспериментирует: например, смешивает грушу с черноплодной рябиной или тыкву с апельсинами. Но в целом старается, чтобы ассортимент был небольшим и понятным.
Самый горячий сезон в сладком бизнесе — праздники, когда начинается поток заказов на подарочные наборы от компаний и частных лиц. Ксения не удивляется: варенье подойдет и на Новый год, и на 8 марта, и на День учителя — уж точно пригодится и не будет стоять на полке без дела. Каждый набор она упаковывает в коробку из крафтовой бумаги с фирменной наклейкой, обвязывает разноцветным джутовым жгутом. Получается стильно и душевно.
Поняв, что хобби превращается в пусть очень маленький, но все-таки бизнес, Ксения сразу решила оформить все официально и достала... смартфон. Зашла в приложение СберБанк Онлайн, зарегистрировалась в качестве самозанятого предпринимателя. Когда в планах появился собственный оффлайн-магазин с продавцом, поменяла статус на ИП: ведь самозанятым нанимать сотрудников нельзя. В этом ей тоже помог сервис Сбера и не пришлось ехать ни в ФНС, ни даже в офис банка.
Помещение для магазина Ксения нашла через знакомых, дизайн собирается заказать фрилансеру. Ей хочется, чтобы интерьер был теплым, природным, в сельском духе. Может, украсить прилавок ивовыми прутьями? Или сделать стеллажи из березовых поленьев? Ксения еще не решила, но в идеях недостатка нет. Плюс надо будет купить кассу и организовать безналичную оплату. И здорово было бы сразу запустить удобную аналитику — для наглядности. Надо же понимать, как идут дела и что еще можно улучшить в магазине. Ксения уже присмотрела специальное решение для розничной торговли.
Пожалуй, самый организованный и пунктуальный человек в семье. Поэтому на нем — планирование всех путешествий, в которые отправляются Петровы. Куда поехать, конечно, решают на семейном совете. Но каким маршрутом и на чем добираться, когда стартовать и где остановиться на отдых — тут последнее слово всегда за Егором. Домашние не возражают: затруднительно спорить с тем, кто занимается логистикой профессионально. Егор уже несколько лет руководит собственной транспортной компанией, которая перевозит продукты внутри города и на большие расстояния.
Папа Егор
Бизнес Егора непростой, но интересный. Ведь имея дело со съедобными грузами, нужно учитывать массу нюансов. Вино, к примеру, можно перевозить строго при температуре плюс одиннадцать градусов, а картошку нельзя охлаждать ниже минус пяти. Под торты и пирожные выделяют машины, которые после этого используют только для кондитерских изделий. Соль нельзя грузить в дождь, муку — везти со скоростью больше 60 км/ч.
Чтобы транспорт соответствовал заказу, Егор собрал разнообразный автопарк — от малогабаритных фургонов до фур грузоподъемностью 20 тонн. У него есть машины с теплоизолированным кузовом, где можно поддерживать определенную температуру. Есть и рефрижераторы с несколькими отсеками-холодильниками внутри, без которых не обойтись при доставке скоропортящихся и замороженных продуктов.
Когда бизнес только стартовал, Егор пропадал на автобазе сутками, но со временем сумел «построить» подчиненных и заказчиков, так что домашние, наконец, вспомнили, как выглядит любимый папа. Держать руку на пульсе предпринимателю помогает интернет-банк Сбера, где есть специальное решение для грузоперевозчиков. В нем доступна вся информация о водителях и машинах, заказы можно распределять онлайн, еще до начала поездки рассчитав расход топлива. Плюс проверка заказчиков, создание документов и финансовая аналитика — все в одном окне.
Днем Рита — юрист, изучающий серьезные документы в большом офисе. А по вечерам и выходным — создатель озорных украшений ручной работы из полимерной глины. Об этом материале девушка узнала случайно — из видео в интернете. Техника выглядела несложной, поэтому начинающий дизайнер закупила глину, фурнитуру и смастерила пару сережек в виде ягод малины. Когда обновку увидели подруги, последовало неизбежное: «А где ты это купила?» Пришлось признаваться в самодеятельности.
Дочка Рита
Первым делом Рита освоила самые милые, на ее вкус, варианты дизайна. Почти как настоящие мандаринки, ломтики арбуза, романтичные пионы, алые кленовые листья — в ее репертуаре есть фрукты и растения, подходящие к любому наряду. Ну и кто сможет устоять против кондитерских сережек? «Красный бархат» и лимонный торт, макаруны и пончики с глазурью — полет фантазии ограничивает лишь ваша кулинарная эрудиция.
В рабочем уголке Рита хранит — кроме самой глины и фурнитуры — инструменты, с помощью которых создает свои произведения: нож, бритвенное лезвие, зубочистки. Плюс клей, акриловые краски, пастель и лак. Чтобы раскатывать материал, использует обычную скалку. Запекает глину в домашней духовке: на специальную печь пока решила не тратиться.
Поняв, что «испеченные» ею украшения не стыдно выставить на продажу, девушка создала группу в соцсети. Там она публикует фотографии товаров и видеообзоры, общается с потенциальными покупателями и принимает заказы. В планах дизайнера с юридическим образованием — вывести свои сережки еще и на маркетплейс. Пока что она изучает выбранную онлайн-платформу и пытается оценить спрос на украшения. Уже стало понятно, что продавцом не станешь без официального статуса Рита склоняется к тому, чтобы по примеру мамы зарегистрировать ИП.
Младшую сестру Егора близкие называют Мари. Возможно, потому, что по первой профессии она учитель французского. Несколько лет назад у нее родился сын, и Мари ушла в декрет. Свыкнувшись с новым стилем жизни, женщина решила, что материнство не повод забывать о себе, и добавила в расписание еженедельный маникюр. А чтобы не тратить время на поездки в салон, делала его сама. Неожиданно для Мари дизайн ногтей оказался увлекательным занятием. Она стала пробовать разные лаки, рисунки, объемные элементы. Экспериментировала на себе, племяннице и подругах. И так втянулась, что, выйдя из декрета, отправилась не в класс к ученикам, а на курсы по гель-лаку.
Тетя Марианна
Поработав в студии маникюра и набравшись опыта, Мари поняла, что хочет открыть собственный салон. Причем лучше — поближе к дому. Тем более, что из ее спального района за действительно классными ноготочками все ездили в центр города. Егор согласился стать инвестором проекта. Мари зарегистрировала ИП, чтобы можно было сразу выстраивать бизнес-процессы и не ограничивать себя лимитом годового дохода. Ну и мастеров без этого нанять не получилось бы.
Помещение для салона нашлось быстро, но потребовало основательного косметического ремонта. В интерьер Мари решила особо не вкладываться, зато позаботилась об уютной зоне ожидания и кофемашине. Удалось серьезно сэкономить на столах для маникюра, стулья же, наоборот, выбрала максимально удобные и оттого недешевые. Закупила профессиональный инструмент, аппараты и лампы для гель-лака. Для дезинфекции — сухожарочный шкаф и ванночку. И, конечно, расходные материалы: лаки, покрытия, кисти и украшения для дизайна, крем для рук и много других нужных мелочей.
Параллельно с ремонтом Мари искала мастеров. Первый пришел через соцсети, вторым стала ее коллега по работе в маникюрной студии. Когда салон Marie открылся, в базу попали постоянные клиентки, которые уже были у Мари и ее подчиненных. Новых же постепенно привлекали через таргетированную рекламу, соцсети и геосервис. Чтобы сделать общение с посетительницами удобнее, Мари в интернет-банке подключила ИТ-решение для сферы красоты. С его помощью в салоне ведут онлайн-запись, делают рассылку, напоминают о визитах. Там же хранятся все данные о клиентках и мастерах, генерируется финансовая аналитика.
Двоюродный брат Ксении Петровой живет вдали от Петербурга и с сестрой видится редко, но регулярно переписывается с ней в мессенджере. Однажды от Толика пришло странное сообщение: «Меня все достало, ухожу в лавочки!» Озадаченная кузина выяснила, что родственнику надоело искать в своем городке достойную работу, и он — привет, деловой подход Петровых! — запускает собственный бизнес. Для этого Толик заключил социальный контракт и на полученную от государства субсидию открыл производство деревянной мебели для дач. Начать решил с простого — с лавочек.
Дядя Анатолий
Арендовать помещение Анатолию не требовалось: у него уже была мастерская в загородном доме. Да и опыт столярный имелся. Когда-то он смастерил для своего участка легкий деревянный стол с комплектом стульев, который понравился не только жене и детям, но и соседям. В итоге появились неофициальные «заказы» и через некоторое время еще несколько участков в поселке украшали его творения. Конечно, для официального бизнеса такой подход не годился — все нужно было оформить как следует. Анатолий съездил в город, чтобы встретиться с менеджером банка, и заполнил документы для ФНС. Скоро у него уже был расчетный счет и статус индивидуального предпринимателя.
Субсидию Анатолий потратил на материалы и оборудование: циркулярную пилу, электролобзик, фрезерный и сверлильный станок, шлифовальную машинку. Сотрудников нанимать не стал, но подключил к бизнесу родственников. Склонная к рукоделию супруга была поставлена на шитье подушек-сидений, старший сын определен в подмастерья столяра, а младшему поручили продвижение в интернете. Предприниматель изготовил пробные образцы. Скамейку и «обеденный гарнитур» сфотографировали на фоне дачной яблони и маминых клумб — и разместили информацию на сайтах объявлений и в соцсетях.
Анатолий выбрал для старта скамеечного бизнеса весну: с мая по июль спрос на садовую мебель самый высокий. К ноябрю он запустил небольшой сайт с каталогом и описаниями продукции — для тех, кто выбирает мебель в холодные месяцы, чтобы заняться обустройством участка следующим летом. На низкий сезон у него был разработан план Б: заняться декоративными предметами из дерева. К Рождеству — ангелочки, к Новому году — снежинки. А еще пасхальные зайцы и подставки под горячее для кухни. Креативщиком здесь выступила супруга, у которой оказалась масса идей на эту тему.
Как видите, запуск собственного бизнеса не всегда бывает сверхтрудным. Главное, выбрать дело по душе — и в нише, где есть спрос. Плюс планирование, подходящие ИТ-решения и вдохновляющий пример близких — уж этого-то в истории Петровых более чем достаточно!
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года №1481
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Автор: Мария Семёнова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор иллюстраций: Ольга Сергеева
Иллюстрации сгенерированы с помощью GigaChat
Другие источники иллюстраций: IStock
Реклама, ПАО Сбербанк
Автор: Мария Семёнова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор иллюстраций: Ольга Сергеева
Иллюстрации сгенерированы с помощью GigaChat
Другие источники иллюстраций: IStock
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