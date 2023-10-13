У некоторых предприимчивость, определенно, в крови и даже передается по наследству. Такие люди рано или поздно находят идею, которую можно превратить в собственное дело. В идеале бизнес позволяет заниматься тем, что нравится, да еще и с пользой для окружающих. А чтобы он был успешным, важно знать, где искать поддержку — правовую, финансовую и организационную.

Давайте посмотрим, как это получается у Петровых — чрезвычайно делового семейства, чьи энергия и изобретательность помогли им построить небольшую бизнес-империю.
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У некоторых предприимчивость, определенно, в крови и даже передается по наследству. Такие люди рано или поздно находят идею, которую можно превратить в собственное дело. В идеале бизнес позволяет заниматься тем, что нравится, да еще и пользой для окружающих. А чтобы он был успешным, важно знать, где искать поддержку — правовую, финансовую и организационную.

Давайте посмотрим, как это получается у Петровых — чрезвычайно делового семейства, чья энергия и изобретательность помогли им построить небольшую бизнес-империю.
Главный кулинар семейства, Ксения всегда любила не только парить и жарить, но и закатывать в баночки урожай с загородного участка. Особенно ей удавалось варенье: яркое, ароматное, ягодка к ягодке — настоящая звезда домашних чаепитий. Сначала его оценили родные, потом — друзья и приятели, а после и знакомые знакомых подтянулись, и пользователи из интернета. Спрос рождает предложение, и Ксения начала предлагать сладкий товара онлайн. Соцсети — неплохая витрина для малого бизнеса, но не так давно предпринимательница решила: пора выходить в оффлайн.
Мама Ксения
Пожалуй, самый организованный и пунктуальный человек в семье. Поэтому на нем — планирование всех путешествий, в которые отправляются Петровы. Куда поехать, конечно, решают на семейном совете. Но каким маршрутом и на чем добираться, когда стартовать и где остановиться на отдых — тут последнее слово всегда за Егором. Домашние не возражают: затруднительно спорить с тем, кто занимается логистикой профессионально. Егор уже несколько лет руководит собственной транспортной компанией, которая перевозит продукты внутри города и на большие расстояния.
Папа Егор
Днем Рита — юрист, изучающий серьезные документы в большом офисе. А по вечерам и выходным — создатель озорных украшений ручной работы из полимерной глины. Об этом материале девушка узнала случайно — из видео в интернете. Техника выглядела несложной, поэтому начинающий дизайнер закупила глину, фурнитуру и смастерила пару сережек в виде ягод малины. Когда обновку увидели подруги, последовало неизбежное: «А где ты это купила?» Пришлось признаваться в самодеятельности.
Дочка Рита
Младшую сестру Егора близкие называют Мари. Возможно, потому, что по первой профессии она учитель французского. Несколько лет назад у нее родился сын, и Мари ушла в декрет. Свыкнувшись с новым стилем жизни, женщина решила, что материнство не повод забывать о себе, и добавила в расписание еженедельный маникюр. А чтобы не тратить время на поездки в салон, делала его сама. Неожиданно для Мари дизайн ногтей оказался увлекательным занятием. Она стала пробовать разные лаки, рисунки, объемные элементы. Экспериментировала на себе, племяннице и подругах. И так втянулась, что, выйдя из декрета, отправилась не в класс к ученикам, а на курсы по гель-лаку.
Тетя Марианна
Двоюродный брат Ксении Петровой живет вдали от Петербурга и с сестрой видится редко, но регулярно переписывается с ней в мессенджере. Однажды от Толика пришло странное сообщение: «Меня все достало, ухожу в лавочки!» Озадаченная кузина выяснила, что родственнику надоело искать в своем городке достойную работу, и он — привет, деловой подход Петровых! — запускает собственный бизнес. Для этого Толик заключил социальный контракт и на полученную от государства субсидию открыл производство деревянной мебели для дач. Начать решил с простого — с лавочек.
Дядя Анатолий
Как видите, запуск собственного бизнеса не всегда бывает сверхтрудным. Главное, выбрать дело по душе — и в нише, где есть спрос. Плюс планирование, подходящие ИТ-решения и вдохновляющий пример близких — уж этого-то в истории Петровых более чем достаточно!
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Автор: Мария Семёнова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор иллюстраций: Ольга Сергеева
Иллюстрации сгенерированы с помощью GigaChat
Другие источники иллюстраций: IStock

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