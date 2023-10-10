Конференция «Как стать сервис-провайдером в инфобезе: быстрый старт» пройдет в Петербурге 24 октября.

Как запустить бизнес в сфере информационной безопасности

(18+)
(18+)
    Организатор мероприятия — компания «СёрчИнформ», место проведения — отель «Ренартисс Исаакий» по адресу Почтамтская улица, 4.

    Для собственников и директоров сервисных ИТ-компаний участие бесплатное.

    В рамках конференции представители «СёрчИнформ» расскажут о франшизе, которая позволяет быстро выйти на рынок ИБ-аутсорсинга.

    Франшиза была запущена в июне 2023 года. Первые партнеры уже обучились и начали оказывать услуги в своих регионах.
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    Тысячи малых и средних бизнесов по всей России нуждаются в защите от внутренних ИБ-угроз, но не могут обеспечить ее самостоятельно. Причины разные: не хватает средств на закупку ПО, нет возможности нанять специалиста и т. д. Такие компании охотно прибегают к услугам провайдеров.
    СПРАВКА
    «СёрчИнформ» развивает направление ИБ-аутсорсинга с 2019 года. Вендор предлагает клиентам защиту от утечек информации, корпоративного мошенничества, неправомерного доступа к данным и других угроз. В качестве сервис-провайдера он берет на себя все задачи: установку защитного ПО, его настройку, аналитику, расследования, регулярные отчеты о ситуации в компании. Это востребованный формат защиты, который и стал основой для запуска франшизы.

    О конференции
    Реклама, ООО «СЕРЧИНФОРМ», ИНН: 7704306397

    Редактор / корректор: Елена Виноградова
    Координатор: Елена Рожнова
    Фотографии предоставлены ООО «СЕРЧИНФОРМ»
    Другие источники фотографий IStocke
    Дизайнер: Ольга Сергеева

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