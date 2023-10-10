Как запустить бизнес в сфере информационной безопасности

«СёрчИнформ» развивает направление ИБ-аутсорсинга с 2019 года. Вендор предлагает клиентам защиту от утечек информации, корпоративного мошенничества, неправомерного доступа к данным и других угроз. В качестве сервис-провайдера он берет на себя все задачи: установку защитного ПО, его настройку, аналитику, расследования, регулярные отчеты о ситуации в компании. Это востребованный формат защиты, который и стал основой для запуска франшизы.



