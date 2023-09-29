«Тайны Морских Глубин» — уникальная интерактивная выставка

История создания выставки неразрывно связана с Кронштадтом, городом, в котором есть тайны, идущие из глубины веков. Здесь и зародилась идея материализовать детские мечты и собрать в одном месте самых известных по древним сказаниям, приключенческим книгам и фильмам персонажей подводных миров. Также организаторы попытались воплотить в жизнь атмосферу мифического морского царства, каюту капитана Немо и множество других событий и явлений, связанных между собой единой нитью — тайной морских глубин.

