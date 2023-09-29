Это, пожалуй, единственный в России проект, посвященный морской мистике.
«Тайны Морских Глубин» — уникальная интерактивная выставка
Необыкновенный шанс увидеть, услышать и даже потрогать главные чудеса сказочных подводных миров получат взрослые и юные посетители интерактивной выставки «Тайны Морских Глубин». Яркие декорации, продуманное до мелочей световое и музыкальное оформление создают эффект полного погружения в морские легенды.
С давних времен подводные глубины волнуют и вдохновляют человеческий ум. Сказок и преданий о бескрайних просторах и фантастических обитателях моря великое множество. Грозные боги и чудовища Древней Греции, легендарные капитаны и мифические корабли Средневековья, кракены и русалки, фантастические ландшафты и неземные звуки загадочного Мирового Океана…
С давних времен подводные глубины волнуют и вдохновляют человеческий ум. Сказок и преданий о бескрайних просторах и фантастических обитателях моря великое множество. Грозные боги и чудовища Древней Греции, легендарные капитаны и мифические корабли Средневековья, кракены и русалки, фантастические ландшафты и неземные звуки загадочного Мирового Океана…
Посетители смогут:
История создания выставки неразрывно связана с Кронштадтом, городом, в котором есть тайны, идущие из глубины веков. Здесь и зародилась идея материализовать детские мечты и собрать в одном месте самых известных по древним сказаниям, приключенческим книгам и фильмам персонажей подводных миров. Также организаторы попытались воплотить в жизнь атмосферу мифического морского царства, каюту капитана Немо и множество других событий и явлений, связанных между собой единой нитью — тайной морских глубин.
Над экспозицией трудилась команда талантливых российских художников, декораторов и бутафоров. Некоторые экспонаты взяты из частной коллекции основателя выставки. Что в итоге получилось?
Сказочное и одновременно познавательное место притяжения для любителей всего необыкновенного и удивительного.
Добро пожаловать в фантастическое путешествие!
Сказочное и одновременно познавательное место притяжения для любителей всего необыкновенного и удивительного.
Добро пожаловать в фантастическое путешествие!
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Акция действует бессрочно. Организатор — ИП Гуревич К. И., Санкт-Петербург, Московский пр. д. 73к5 лит. А , кв. 1215, ИНН 781696448404. Подробности по телефону: +7 (921) 333-13-13.
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотография и видео предоставлены ИП Гуревич Кирилл Ильич
Дизайнер: Ольга Сергеева
Акция действует бессрочно. Организатор — ИП Гуревич К. И., Санкт-Петербург, Московский пр. д. 73к5 лит. А , кв. 1215, ИНН 781696448404. Подробности по телефону: +7 (921) 333-13-13.
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотография и видео предоставлены ИП Гуревич Кирилл Ильич
Дизайнер: Ольга Сергеева
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