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Федеральная медицинская сеть
Приглашает в команду
Федеральная медицинская сеть приглашает в команду
Сеть медицинских клиник ищет директоров на зарплаты от 200 до 500 тысяч рублей. Компания предоставляет свои услуги в городах Красноярск, Краснодар, Чита, Иркутск, Ростов-на-Дону.

Сеть объединяет стоматологические бренды «Дента Люкс», «Альдента», «Дента», медицинские центры «Медлюкс», «Альмед», а также детские медцентры и стоматологии «Медлюксик», «Дентоша», «ДентаЛюксик». В связи с масштабным развитием компания приглашает присоединиться к команде коммерческого и генерального директоров, а также директора по развитию и директора по цифровой трансформации и DIGITAL.
Директор по цифровой трансформации и DIGITAL
Директор по развитию
Генеральный директор
Коммерческий директор
Преимущества работы в компании:
официальное трудоустройство
комфортный офис в центре Красноярска
релокационный пакет, в который входит оплата перелета и предоставление корпоративного жилья
компенсацию командировочных расходов (перелеты, проживание в хороших отелях)

помощь в устройстве детей в детский сад или в школу
личного менеджера для решения повседневных вопросов

Бонусом станет возможность профессионального и личностного развития, корпоративная программа лечения для соискателя и его семьи во всех клиниках сети, скидки на фитнес-индустрию и индустрию красоты.
Откликнуться на вакансию и узнать подробную информацию можно по ссылке.
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Лицензия: №Л041-01019-24/00640926 от 13.02.2023 г.

Фото, иллюстрации: Adobe Stock, «ООО «МЕРИДИАН»»

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