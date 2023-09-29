Сеть медицинских клиник ищет директоров на зарплаты от 200 до 500 тысяч рублей. Компания предоставляет свои услуги в городах Красноярск, Краснодар, Чита, Иркутск, Ростов-на-Дону.



Сеть объединяет стоматологические бренды «Дента Люкс», «Альдента», «Дента», медицинские центры «Медлюкс», «Альмед», а также детские медцентры и стоматологии «Медлюксик», «Дентоша», «ДентаЛюксик». В связи с масштабным развитием компания приглашает присоединиться к команде коммерческого и генерального директоров, а также директора по развитию и директора по цифровой трансформации и DIGITAL.

