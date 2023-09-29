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Федеральная медицинская сеть приглашает в команду
Сеть медицинских клиник ищет директоров на зарплаты от 200 до 500 тысяч рублей. Компания предоставляет свои услуги в городах Красноярск, Краснодар, Чита, Иркутск, Ростов-на-Дону.
Сеть объединяет стоматологические бренды «Дента Люкс», «Альдента», «Дента», медицинские центры «Медлюкс», «Альмед», а также детские медцентры и стоматологии «Медлюксик», «Дентоша», «ДентаЛюксик». В связи с масштабным развитием компания приглашает присоединиться к команде коммерческого и генерального директоров, а также директора по развитию и директора по цифровой трансформации и DIGITAL.
Сеть объединяет стоматологические бренды «Дента Люкс», «Альдента», «Дента», медицинские центры «Медлюкс», «Альмед», а также детские медцентры и стоматологии «Медлюксик», «Дентоша», «ДентаЛюксик». В связи с масштабным развитием компания приглашает присоединиться к команде коммерческого и генерального директоров, а также директора по развитию и директора по цифровой трансформации и DIGITAL.
Соискателю на должность необходимы:
- опыт работы от 2 лет;
- умение организовывать дистанционное управление сотрудниками, работающими в разных городах;
- опыт руководства отделом продаж или маркетинга;
- навыки ведения переговоров и аналитические способности;
- умение управлять бюджетом коммерческих расходов.
В его обязанности входят:
- управление сетью медицинских клиник;
- формирование стратегии развития компании;
- расчет бизнес-моделей; проведение совещаний с главными врачами сети и проведение совета директоров;
- управление ценообразованием, финансовыми потоками, расходами, инвестициями.
Для этой позиции необходимы:
- высшее профильное или техническое образование;
- опыт работы от 5 лет;
- понимание специфики разработки «Битрикс24» и «1С»;
- владение современными IT-инструментами.
Сотрудник должен:
- знать особенности и специфику регионального рынка сферы услуг, особенно медицинское направление;
- уметь организовать производство строительных/инженерных работ на объекте;
- иметь опыт работы менеджером по поиску объектов.
Преимущества работы в компании:
официальное трудоустройство
комфортный офис в центре Красноярска
релокационный пакет, в который входит оплата перелета и предоставление корпоративного жилья
компенсацию командировочных расходов (перелеты, проживание в хороших отелях)
помощь в устройстве детей в детский сад или в школу
личного менеджера для решения повседневных вопросов
Бонусом станет возможность профессионального и личностного развития, корпоративная программа лечения для соискателя и его семьи во всех клиниках сети, скидки на фитнес-индустрию и индустрию красоты.
Откликнуться на вакансию и узнать подробную информацию можно по ссылке.
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Фото, иллюстрации: Adobe Stock, «ООО «МЕРИДИАН»»
Лицензия: №Л041-01019-24/00640926 от 13.02.2023 г.
Фото, иллюстрации: Adobe Stock, «ООО «МЕРИДИАН»»
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