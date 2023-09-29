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Офтальмологи отвечают на вопросы читателей
о коррекции зрения
о коррекции зрения
Многим людям, однако, не хватает достоверных знаний, как с пользой применить инновации медицины и получить максимально возможное качество жизни. В этом «Фонтанка» убедилась, получив десятки вопросов, касающихся здоровья глаз.
Врачей клиники «Эксимер» спрашивали о новых технологиях лазерной коррекции, лечении возрастных проблем и медицине будущего. Ответы на самые часто задаваемые вопросы читайте в этом материале и смотрите в нашем видео. Находите тему, которая актуальна именно для вас!
У каждого второго человека, по данным ВОЗ, — те или иные нарушения здоровья глаз. При этом развитие технологий в офтальмологии достигло того уровня, когда вернуть зрительную свободу можно быстрее, чем прочитать этот материал.
На вопросы читателей отвечали специалисты петербургской клиники «Эксимер»
Евгений Гурмизов
главный врач, офтальмохирург, кандидат медицинских наук.
Стаж работы — 23 года
Стаж работы — 23 года
Георгий Парджанадзе
ведущий офтальмохирург.
Стаж работы — 30 лет
Стаж работы — 30 лет
Екатерина Ниличева
офтальмохирург.
Стаж работы — 19 лет
Стаж работы — 19 лет
Ирина Усунгван
врач-офтальмолог высшей категории.
Стаж работы — 35 лет
Стаж работы — 35 лет
Врачей клиники «Эксимер» спрашивали о новых технологиях лазерной коррекции, лечении возрастных проблем и медицине будущего. Ответы на самые часто задаваемые вопросы читайте в этом материале и смотрите в нашем видео. Находите тему, которая актуальна именно для вас!
Сегодня офтальмология располагает наиболее широким за всю историю комплексом технологий исправления зрения. Передовым способом считается лазерная коррекция зрения. Появляются все новые, более и более усовершенствованные лазеры, поэтому ориентироваться в выборе подходящего способа сложно. К тому же универсальных подходов в коррекции зрения не существует: сколько людей — столько и решений. В этом разделе мы собрали ответы врачей об особенностях лазерных технологий нового поколения и о том, кому и в каких случаях они показаны.
Как улучшить качество жизни благодаря лазерной коррекции зрения
Екатерина Ниличева:
Показания для лазерной коррекции зрения определяют индивидуально для каждого пациента на основе полной диагностики зрительной системы, а также с учетом возраста, общего состояния здоровья. Обычно ее проводят в возрасте 18-45 лет. В период роста организма формирование и развитие зрительной системы еще не завершено. А после 40-45 лет могут проявляться возрастные изменения зрения — и лазерная коррекция не обеспечит полной свободы от очков или контактных линз.
Евгений Гурмизов:
В современной практике врачей-офтальмохирургов применяется порядка 20 различных технологий лазерной коррекции зрения. Некоторые из них — например, фоторефракционная кератэктомия (ФРК), ЛАСИК и Фемто-ЛАСИК — за 30 лет зарекомендовали себя универсальными и надежными.
Другие относят к новому поколению лентикулярных технологий, усовершенствованных, щадящих и более персонализированных: CLEAR, SMILE и СмартСайт (SmartSight). Это малоинвазивные технологии, которые не требуют создания лоскута роговичной ткани. Поэтому процесс восстановления после такой коррекции происходит легче и быстрее. Принцип их работы основан на бесконтактном формировании в средних слоях роговицы «корректирующей линзы» (лентикулы), которая извлекается через микродоступ всего в 2-3 мм.
Такой тканесберегающий подход обеспечивает пациенту быстрое восстановление после процедуры, снижает риск развития синдрома «сухого глаза», дает высокую степень комфорта при активном образе жизни.
Нельзя сказать, что какой-либо один способ коррекции лучше других. У каждого из них свои преимущества, каждый подходит в тех или иных случаях — в зависимости от показаний и особенностей зрительной системы пациента. Подбор оптимального способа коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма определяется врачом индивидуально на основе данных комплексной диагностики.
В клинике «Эксимер» у пациентов есть широкий выбор: здесь представлены практически все передовые лазерные технологии коррекции зрения, признанные в мировой медицинской практике.
Другие относят к новому поколению лентикулярных технологий, усовершенствованных, щадящих и более персонализированных: CLEAR, SMILE и СмартСайт (SmartSight). Это малоинвазивные технологии, которые не требуют создания лоскута роговичной ткани. Поэтому процесс восстановления после такой коррекции происходит легче и быстрее. Принцип их работы основан на бесконтактном формировании в средних слоях роговицы «корректирующей линзы» (лентикулы), которая извлекается через микродоступ всего в 2-3 мм.
Такой тканесберегающий подход обеспечивает пациенту быстрое восстановление после процедуры, снижает риск развития синдрома «сухого глаза», дает высокую степень комфорта при активном образе жизни.
Нельзя сказать, что какой-либо один способ коррекции лучше других. У каждого из них свои преимущества, каждый подходит в тех или иных случаях — в зависимости от показаний и особенностей зрительной системы пациента. Подбор оптимального способа коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма определяется врачом индивидуально на основе данных комплексной диагностики.
В клинике «Эксимер» у пациентов есть широкий выбор: здесь представлены практически все передовые лазерные технологии коррекции зрения, признанные в мировой медицинской практике.
Евгений Гурмизов:
В современной практике врачей-офтальмохирургов применяется порядка 20 различных технологий лазерной коррекции зрения. Некоторые из них — например, фоторефракционная кератэктомия (ФРК), ЛАСИК и Фемто-ЛАСИК — за 30 лет зарекомендовали себя универсальными и надежными.
Другие относят к новому поколению лентикулярных технологий, усовершенствованных, щадящих и более персонализированных: CLEAR, SMILE и СмартСайт (SmartSight). Это малоинвазивные технологии, которые не требуют создания лоскута роговичной ткани. Поэтому процесс восстановления после такой коррекции происходит легче и быстрее. Принцип их работы основан на бесконтактном формировании в средних слоях роговицы «корректирующей линзы» (лентикулы), которая извлекается через микродоступ всего в 2-3 мм.
Такой тканесберегающий подход обеспечивает пациенту быстрое восстановление после процедуры, снижает риск развития синдрома «сухого глаза», дает высокую степень комфорта при активном образе жизни.
Нельзя сказать, что какой-либо один способ коррекции лучше других. У каждого из них свои преимущества, каждый подходит в тех или иных случаях — в зависимости от показаний и особенностей зрительной системы пациента. Подбор оптимального способа коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма определяется врачом индивидуально на основе данных комплексной диагностики.
В клинике «Эксимер» у пациентов есть широкий выбор: здесь представлены практически все передовые лазерные технологии коррекции зрения, признанные в мировой медицинской практике.
Другие относят к новому поколению лентикулярных технологий, усовершенствованных, щадящих и более персонализированных: CLEAR, SMILE и СмартСайт (SmartSight). Это малоинвазивные технологии, которые не требуют создания лоскута роговичной ткани. Поэтому процесс восстановления после такой коррекции происходит легче и быстрее. Принцип их работы основан на бесконтактном формировании в средних слоях роговицы «корректирующей линзы» (лентикулы), которая извлекается через микродоступ всего в 2-3 мм.
Такой тканесберегающий подход обеспечивает пациенту быстрое восстановление после процедуры, снижает риск развития синдрома «сухого глаза», дает высокую степень комфорта при активном образе жизни.
Нельзя сказать, что какой-либо один способ коррекции лучше других. У каждого из них свои преимущества, каждый подходит в тех или иных случаях — в зависимости от показаний и особенностей зрительной системы пациента. Подбор оптимального способа коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма определяется врачом индивидуально на основе данных комплексной диагностики.
В клинике «Эксимер» у пациентов есть широкий выбор: здесь представлены практически все передовые лазерные технологии коррекции зрения, признанные в мировой медицинской практике.
Георгий Парджанадзе:
Аббревиатура в названии технологии SMILE говорит об ее особенности — Small Incision Lenticule Extraction (удаление лентикулы через малый разрез). Эта услуга появилась в России в 2011 году и стала предтечей других лентикулярных разработок — усовершенствованных. В ней применяется фемтосекундный лазер производства компании Carl Zeiss (Германия). Принципиальное отличие SMILE, когда он появился, заключалось в возможности коррекции без формирования роговичного лоскута и риска его смещения. Операция применяется для коррекции близорукости в диапазоне от -0,5 D до -10 D, астигматизма — от 0 D до 5,0 D. Для пациента процедура длится около 20 минут, а период восстановления занимает от двух дней до двух недель.
СмартСайт — это инновационная лентикулярная технология коррекции зрения нового поколения, в которой применяется интеллектуальное центрирование с компенсацией циклоторсии (поворотов глазного яблока при смене положения тела пациента). Эти опции позволяют более эффективно и точно корректировать аномалии рефракции, особенно при астигматизме.
Это максимально персонализированный, щадящий, малоинвазивный подход. Он обеспечивает зрение ярче и четче, чем в очках и контактных линзах, значительно снижает риск развития синдрома «сухого глаза». Процедура занимает около 10 минут на оба глаза, а непосредственное воздействие лазером на ткани роговицы длится примерно 18-20 секунд. Зрение пациентов восстанавливается сразу после коррекции, адаптационный период продолжается несколько дней.
Показания: близорукость в диапазоне от -1,5 D до -12,0 D, астигматизм — до -6,0 D. Преимуществами СмартСайт считаются высокая точность коррекции зрения даже в сложных случаях, быстрое восстановление и высокая степень зрительной свободы для тех людей, кто активно занимается спортом, туризмом, путешествиями.
СмартСайт — это инновационная лентикулярная технология коррекции зрения нового поколения, в которой применяется интеллектуальное центрирование с компенсацией циклоторсии (поворотов глазного яблока при смене положения тела пациента). Эти опции позволяют более эффективно и точно корректировать аномалии рефракции, особенно при астигматизме.
Это максимально персонализированный, щадящий, малоинвазивный подход. Он обеспечивает зрение ярче и четче, чем в очках и контактных линзах, значительно снижает риск развития синдрома «сухого глаза». Процедура занимает около 10 минут на оба глаза, а непосредственное воздействие лазером на ткани роговицы длится примерно 18-20 секунд. Зрение пациентов восстанавливается сразу после коррекции, адаптационный период продолжается несколько дней.
Показания: близорукость в диапазоне от -1,5 D до -12,0 D, астигматизм — до -6,0 D. Преимуществами СмартСайт считаются высокая точность коррекции зрения даже в сложных случаях, быстрое восстановление и высокая степень зрительной свободы для тех людей, кто активно занимается спортом, туризмом, путешествиями.
Екатерина Ниличева:
Справедливо считать наиболее совершенным тот метод, который соединяет в себе точность лентикулярных технологий предыдущих поколений и преимущества новейших интеллектуальных систем, чтобы предоставить человеку отличное зрение за секунды, максимум комфорта и безопасности.
Технология СмартСайт (фемтосекундный лазер бренда Schwind Atos, Германия) начала применяться в мире в 2019 году. Это наиболее щадящая процедура лазерной коррекции зрения, потому что позволяет проводить операцию с учетом индивидуальных особенностей зрительной системы каждого человека. Она обладает улучшенным качеством центрирования даже при астигматизме высокой степени. Интеллектуальная система обеспечивает компенсацию движений глазного яблока при смене положения тела пациента. Помимо этого, автоматизация исключает так называемый человеческий фактор, за счет чего процедура проходит с беспрецедентной точностью.
Технология СмартСайт (фемтосекундный лазер бренда Schwind Atos, Германия) начала применяться в мире в 2019 году. Это наиболее щадящая процедура лазерной коррекции зрения, потому что позволяет проводить операцию с учетом индивидуальных особенностей зрительной системы каждого человека. Она обладает улучшенным качеством центрирования даже при астигматизме высокой степени. Интеллектуальная система обеспечивает компенсацию движений глазного яблока при смене положения тела пациента. Помимо этого, автоматизация исключает так называемый человеческий фактор, за счет чего процедура проходит с беспрецедентной точностью.
Евгений Гурмизов:
Да, новая технология СмартСайт прошла сертификацию в России в конце 2022 года. Уже в начале 2023 года впервые в нашей стране инновацию внедрили специалисты клиники «Эксимер».
Екатерина Ниличева:
В среднем этот период занимает от двух недель до месяца. Подготовка начинается с проведения комплексной диагностики зрительной системы. На основе данных исследования врач-офтальмолог принимает решение о возможности проведения лазерной коррекции, выборе подходящей для пациента технологии и определяет степень сложности.
Когда показания допускают проведение процедуры, назначается время операции. Врач выдает направление на анализ крови по нескольким показателям — в том числе на антитела к гепатиту B и C, ВИЧ. Срок давности результатов анализов не должен превышать одного месяца.
Очень важно предупредить врача, если появились симптомы простудного заболевания. В этом случае процедура переносится на другой день — после полного выздоровления.
Пациентам, которые пользуются контактными линзами, рекомендуем не носить их неделю до процедуры. То же самое касается наращенных ресниц.
За два дня до коррекции воздержитесь от алкоголя. В день проведения оперативного вмешательства следует полностью исключить использование парфюмерии (духов, дезодорантов, мистов, одеколонов) и декоративной косметики.
На время процедуры рекомендуется надеть удобную одежду из натуральных тканей (кроме шерсти) с широкой горловиной или застежкой спереди. С собой необходимо взять паспорт и солнцезащитные очки.
Когда показания допускают проведение процедуры, назначается время операции. Врач выдает направление на анализ крови по нескольким показателям — в том числе на антитела к гепатиту B и C, ВИЧ. Срок давности результатов анализов не должен превышать одного месяца.
Очень важно предупредить врача, если появились симптомы простудного заболевания. В этом случае процедура переносится на другой день — после полного выздоровления.
Пациентам, которые пользуются контактными линзами, рекомендуем не носить их неделю до процедуры. То же самое касается наращенных ресниц.
За два дня до коррекции воздержитесь от алкоголя. В день проведения оперативного вмешательства следует полностью исключить использование парфюмерии (духов, дезодорантов, мистов, одеколонов) и декоративной косметики.
На время процедуры рекомендуется надеть удобную одежду из натуральных тканей (кроме шерсти) с широкой горловиной или застежкой спереди. С собой необходимо взять паспорт и солнцезащитные очки.
Георгий Парджанадзе:
В операционной анестезиолог закапывает пациенту обезболивающий препарат, действие которого начинается сразу после применения. Пациент ложится на кушетку. После этого надевается специальный фиксатор — векорасширитель. Он исключает возможность моргать, поэтому пациенту не нужно прилагать никаких усилий во время процедуры. Наоборот, лучше максимально расслабиться и сосредоточить взгляд на светящейся точке аппарата.
Евгений Гурмизов:
Желательно, чтобы с вами был сопровождающий. Как правило, после процедуры пациенту необходимо несколько часов, чтобы адаптироваться к новому зрению. Может возникнуть слезотечение, дискомфорт, светобоязнь. Поэтому лучше делегировать все заботы близкому человеку, который отвезет вас домой.
Екатерина Ниличева:
Обязательный послеоперационный осмотр проводится на следующий день после процедуры. Дальнейший график посещений клиники составит лечащий врач. В случае необходимости доктор может назначить специальные увлажняющие капли или другие лекарственные средства.
Екатерина Ниличева:
После процедуры лазерной коррекции структура роговицы должна полностью восстановиться, а мозг — адаптироваться к новому качеству зрения. Поэтому рекомендуется отложить зачатие ребенка на 3-6 месяцев с момента проведения оперативного вмешательства. По истечении этого промежутка времени беременность и роды у женщины, прошедшей процедуру лазерной коррекции зрения, не требуют специальных условий.
Екатерина Ниличева:
В наших социальных сетях есть много роликов о том, как проводится лазерная коррекция, — в том числе из операционной.
Георгий Парджанадзе:
Данные о том, возможно или невозможно исправить зрение с помощью лазерной коррекции, дает только комплексное диагностическое обследование. Технологии нового поколения позволяют вернуть отличное зрение даже при высокой степени миопии — до -12 D. Однако врач-офтальмолог оценивает состояние зрительной системы пациента по многим аспектам, не только степень рефракции. Поэтому осуществление мечты стоит начать именно с диагностики на современных компьютеризированных аппаратах. Это позволит врачу понять, показана ли вам лазерная коррекция зрения, и прогнозировать результат.
Екатерина Ниличева:
Некоторые врачи-офтальмологи не делают лазерную коррекцию зрения совсем не потому, что знают какую-то страшную тайну, которую не знают другие. Офтальмологи — обычные люди: часть из них носят очки или контактные линзы — и их это устраивает. В некоторых случаях могут быть противопоказания (толщина роговицы менее 450 мкм; глаукома; кератоконус; диабет; общие заболевания; прогрессирующая миопия и т.д.). Да и возраст у докторов часто такой, что лазерную коррекцию делать нецелесообразно (рекомендованный возраст, как мы уже говорили, — от 18 до 45 лет). С другой стороны, в нашей клинике часть специалистов и их дети сделали себе лазерную коррекцию. Реальных оснований подозревать в чем-то врачей или сомневаться в безопасности лазерной коррекции зрения нет.
Евгений Гурмизов:
После 45 лет лазерная коррекция обычно не рекомендована, так как она не избавит вас в будущем от возрастной дальнозоркости. Также с течением жизни у большинства людей происходят изменения внутри глаза, например, в хрусталике, или могут быть другие глазные заболевания. В подобных случаях эффект лазерной коррекции может быть неполным или временным. В таких случаях можно рассмотреть другой способ исправления зрения — рефракционная замена хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы. Решение о целесообразности и виде коррекции в любом случае принимает врач-офтальмолог после проведения полной диагностики зрительной системы.
Екатерина Ниличева:
В наших социальных сетях есть много роликов о том, как проводится лазерная коррекция, — в том числе из операционной.
Ирина Усунгван:
К сожалению, это невозможно. Для определения оптимальной тактики лечения в вашем случае необходима очная консультация врача-офтальмолога с комплексным обследованием зрительной системы.
Ирина Усунгван:
К сожалению, это невозможно. Для определения оптимальной тактики лечения в вашем случае необходима очная консультация врача-офтальмолога с комплексным обследованием зрительной системы.
Традиционные и альтернативные способы коррекции зрения
Иногда имеются противопоказания для процедуры лазерной коррекции. Привычными очками и контактными линзами выбор качественного способа исправления зрения для пациентов не ограничивается. Какие есть еще варианты?
Евгений Гурмизов:
Особенность глазных заболеваний заключается в том, что один и тот же симптом может быть вызван разными причинами. Поэтому, прежде чем прогнозировать результат и риски проведения процедуры лазерной коррекции, важно выявить причину сухости глаз.
Синдром «сухого глаза» развивается вследствие того, что слезные железы не вырабатывают сбалансированный секрет для увлажнения роговицы в достаточном объеме. Необходимо обнаружить причину сухости глаз с помощью подробного диагностического обследования и пройти лечение. Стандарты качества лечения в клинике «Эксимер» таковы, что пациенту рекомендуют сначала вылечить синдром «сухого глаза», прежде чем его допустят к процедуре лазерной коррекции зрения.
Синдром «сухого глаза» развивается вследствие того, что слезные железы не вырабатывают сбалансированный секрет для увлажнения роговицы в достаточном объеме. Необходимо обнаружить причину сухости глаз с помощью подробного диагностического обследования и пройти лечение. Стандарты качества лечения в клинике «Эксимер» таковы, что пациенту рекомендуют сначала вылечить синдром «сухого глаза», прежде чем его допустят к процедуре лазерной коррекции зрения.
Ирина Усунгван:
Любые контактные линзы имеют требования по режиму ношения, их обработке и хранению. Эти правила ни в коем случае нельзя нарушать, поскольку это может повлечь за собой развитие глазных заболеваний, которые, в свою очередь, могут нанести серьезный урон состоянию зрения. Обязательно соблюдайте рекомендации врача-офтальмолога по правилам ношения контактных линз и чередуйте линзы с очками.
Екатерина Ниличева:
В детстве, пока идет формирование зрительного анализатора, при значимой анизометропии в большинстве случаев очки (или контактные линзы) показаны для постоянного обязательного ношения. У взрослых людей это вопрос комфорта. Если разница между глазами высокая, то оптическую коррекцию стоит использовать: кроме очков это могут быть контактные линзы. Кроме того, можно рассмотреть возможность проведения лазерной коррекции зрения, чтобы выровнять рефракцию глаз.
Прогрессирование миопии у ребенка
Чрезмерные зрительные нагрузки у детей, развитие близорукости в школьном возрасте — важнейшие темы, которые беспокоят родителей. Как предотвратить развитие миопии, пока организм ребенка растет? Что для этого делать?
Ирина Усунгван:
При быстром росте организма быстро растет и глазное яблоко, при этом увеличивается передняя-задняя ось глаза, из-за этого увеличивается степень близорукости. Самый активный рост происходит с 7 до 14 лет. Использование оптической коррекции зрения в этом возрасте должно быть постоянным. Рекомендуется пользоваться детскими, правильно подобранными очками или мягкими контактными линзами, которые будут обеспечивать комфортное зрение.
Чаще всего, если близорукость уже диагностирована, то чуда ждать не приходится: ребенок без коррекции видеть на 100% не сможет. Главная задача родителей — сделать все возможное, чтобы остановить прогрессирование миопии. Для этого необходимо строго следовать советам офтальмолога по дозированию зрительной нагрузки, использованию средств оптической коррекции, правильно организовать рабочее место ребенка, постараться увеличить его двигательную активность, предпочтительно — на свежем воздухе.
Чаще всего, если близорукость уже диагностирована, то чуда ждать не приходится: ребенок без коррекции видеть на 100% не сможет. Главная задача родителей — сделать все возможное, чтобы остановить прогрессирование миопии. Для этого необходимо строго следовать советам офтальмолога по дозированию зрительной нагрузки, использованию средств оптической коррекции, правильно организовать рабочее место ребенка, постараться увеличить его двигательную активность, предпочтительно — на свежем воздухе.
Что делать с возрастными изменениями зрения?
После 40 лет зрение меняется вследствие возрастных изменений. Однако молодость глаз можно продлить. Что рекомендуют офтальмологи?
Екатерина Ниличева:
Причин может быть много: аллергический процесс, воспалительные заболевания конъюнктивы, роговицы, сосудистого тракта; патология придаточных пазух носа; аномалии рефракции; синдром «сухого глаза», непроходимость слезных путей. Список можно продолжать, а лечение этих состояний разное. Поэтому необходимо провести комплексную диагностику зрительной системы. Возможно, также понадобится сдать анализы и мазки.
Евгений Гурмизов:
Возможных причин снижения качества зрения — множество. Чтобы их определить, необходимо пройти диагностическое обследование. Генетическая предрасположенность входит в категорию основных причин помутнения хрусталика (катаракты). По некоторым данным научных исследований, наследственность возрастной катаракты достигает 56% всех случаев. Развитие катаракты также зависит от образа жизни. Несбалансированное питание, курение, алкоголь, недостаточная физическая активность, избыточный прием гормональных препаратов оказывают неблагоприятное действие на состояние хрусталика глаза. Важно знать, что катаракта может развиваться бессимптомно, если помутнения образуются на периферии хрусталика. Единственным признанным в мировой медицине способом лечения катаракты является хирургическая операция — экстракция природного хрусталика с заменой интраокулярной линзой. Сегодня такие вмешательства проводятся на любой стадии развития катаракты.
Георгий Парджанадзе:
Если близорукость появляется в зрелом возрасте, стоит выяснить причины ее развития. Рекомендуем вам пройти комплексное обследование зрения для уточнения диагноза и определения оптимальной тактики лечения.
Евгений Гурмизов:
Есть хирургические методы исправления близорукости высокой степени, в частности — рефракционная замена хрусталика на искусственную интраокулярную линзу. Стоит также рассмотреть другой современный способ восстановления зрения — имплантацию факичных интраокулярных линз. В случаях, когда проведение лазерной коррекции зрения невозможно по индивидуальным показаниям, особенно для пациентов зрелого возраста с высокими степенями близорукости, это может стать оптимальным выходом.
Но решение о возможности проведения коррекции и способе лечения принимает врач-офтальмолог после прохождения пациентом комплексной диагностики зрительной системы.
Но решение о возможности проведения коррекции и способе лечения принимает врач-офтальмолог после прохождения пациентом комплексной диагностики зрительной системы.
Евгений Гурмизов:
Возрастные изменения в зрительной системе неизбежны: это такой же естественный процесс, как появление морщин или седины. Эластические свойства хрусталика глаза ухудшаются, ослабляется деятельность мышечного аппарата, выполняющего фокусировку для зрения на близком расстоянии. Поэтому даже те люди, которые всегда хорошо видели, после 40-45 лет начинают испытывать затруднения при чтении. Самый простой способ коррекции возрастной дальнозоркости (пресбиопии) — очки для чтения и работы на близком расстоянии. Однако помимо этого для исправления пресбиопии применяют такой хирургический способ коррекции, как рефракционная замена хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы. После проведения этой операции человек может не использовать очки для четкого зрения на разных расстояниях.
Георгий Парджанадзе:
Исправить зрение с помощью упражнений для глаз, к сожалению, нельзя, однако в профилактических целях их выполнение полезно. Также для профилактики необходимо соблюдать зрительный режим: делать перерывы в работе за компьютером каждые 40 минут, при необходимости закапывать увлажняющие капли, надевать компьютерные очки. Помимо этого нашему организму необходимо сбалансированное питание и витамины. Среди них есть и такие, недостаток которых сказывается на том, как мы видим. Это витамины A, C, B1, B2, B6, B12, калий. Но обращаем внимание, что нельзя «увлекаться» приемом одного из витаминов без консультации у специалиста и сдачи анализов.
Георгий Парджанадзе:
Вопросы пересадки глаза периодически поднимаются учеными. Также проводились и экспериментальные работы на этот счет. Однако в настоящее время возможности полноценной передачи изображения искусственным способом нет.
Ирина Усунгван:
Возможно, речь действительно идет о деструкции стекловидного тела. В настоящее время существует лазерная процедура расщепления таких помутнений — витреолизис, но, к сожалению, она может применяться не во всех случаях. Нужно провести тщательное обследование зрительной системы, чтобы выявить возможные противопоказания и исключить другие глазные заболевания, имеющие схожие симптомы.
Евгений Гурмизов:
Возможно, ухудшение зрения вечером связано с повышенной зрительной нагрузкой в течение дня. Постарайтесь ее дозировать, организовывать хотя бы короткие перерывы каждые 40 минут, делать гимнастику для глаз или хотя бы 10-15 минут посмотреть вдаль. Именно при взгляде в бесконечно удаленную точку мышечный аппарат глаза расслабляется. Рекомендуем также обратиться в клинику для комплексного обследования зрения, чтобы исключить глазные заболевания.
Специалисты «Эксимера», как и обещали, выбрали автора самого интересного вопроса. Кто получит подарок от клиники, смотрите в нашем видео.
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Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-78-01-008237 от 9 октября 2017 года
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ДЦ «Зрение»
Другие источники фотографий и иллюстраций: Stock.Adobe
Дизайнер: Ольга Сергеева
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-78-01-008237 от 9 октября 2017 года
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ДЦ «Зрение»
Другие источники фотографий и иллюстраций: Stock.Adobe
Дизайнер: Ольга Сергеева
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