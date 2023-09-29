Смотрите, чтобы видеть
Офтальмологи отвечают на вопросы читателей
о коррекции зрения
Многим людям, однако, не хватает достоверных знаний, как с пользой применить инновации медицины и получить максимально возможное качество жизни. В этом «Фонтанка» убедилась, получив десятки вопросов, касающихся здоровья глаз.
Врачей клиники «Эксимер» спрашивали о новых технологиях лазерной коррекции, лечении возрастных проблем и медицине будущего. Ответы на самые часто задаваемые вопросы читайте в этом материале и смотрите в нашем видео. Находите тему, которая актуальна именно для вас!
У каждого второго человека, по данным ВОЗ, — те или иные нарушения здоровья глаз. При этом развитие технологий в офтальмологии достигло того уровня, когда вернуть зрительную свободу можно быстрее, чем прочитать этот материал.
Зрение ребенка
Возрастные изменения
Другие методы коррекции
Лазерная коррекция зрения
На вопросы читателей отвечали специалисты петербургской клиники «Эксимер»
Евгений Гурмизов
главный врач, офтальмохирург, кандидат медицинских наук.
Стаж работы — 23 года
Георгий Парджанадзе
ведущий офтальмохирург.
Стаж работы — 30 лет
Екатерина Ниличева
офтальмохирург.
Стаж работы — 19 лет
Ирина Усунгван
врач-офтальмолог высшей категории.
Стаж работы — 35 лет
Врачей клиники «Эксимер» спрашивали о новых технологиях лазерной коррекции, лечении возрастных проблем и медицине будущего. Ответы на самые часто задаваемые вопросы читайте в этом материале и смотрите в нашем видео. Находите тему, которая актуальна именно для вас!
Сегодня офтальмология располагает наиболее широким за всю историю комплексом технологий исправления зрения. Передовым способом считается лазерная коррекция зрения. Появляются все новые, более и более усовершенствованные лазеры, поэтому ориентироваться в выборе подходящего способа сложно. К тому же универсальных подходов в коррекции зрения не существует: сколько людей — столько и решений. В этом разделе мы собрали ответы врачей об особенностях лазерных технологий нового поколения и о том, кому и в каких случаях они показаны.
Как улучшить качество жизни благодаря лазерной коррекции зрения
Как понять, что уже пора на лазерную коррекцию?
Андрей Иваненко
Какой метод лазерной коррекции зрения лучше?
Наталья Петросова
В чем разница между методиками SMILE и СмартСайт (SmartSight)?
Игорь Соколов
Какой из видов лазерной коррекции наиболее щадящий?
Анастасия Семенова
Делают ли в Петербурге лазерную коррекцию по технологии СмартСайт?
Нина Доложанская
Сколько длится подготовка к лазерной коррекции зрения?
Анатолий Коваленко
Что будет, если во время операции моргнешь или посмотришь в сторону?
Георгий Тимофеев
Я доеду сам до дома после операции?
Никита
Как часто после операции нужно проходить осмотр и нужно ли делать какие-то дополнительные процедуры после?
Дарья Гуськова
Правда ли, что после такой операции нельзя какое-то время планировать беременность?
Елена
Моя мечта — лазерная коррекция, но с моим огромным минусом, наверное, это невозможно. С какой степенью близорукости ее можно сделать?
Александр Петров
После лазерной коррекции зрение вновь стало падать — в чем может быть причина? Есть ли возможность улучшить ситуацию без повторной операции?
Мария Абросимова
Почему офтальмологи, особенно те, которые занимаются лазерной коррекцией, не делают ее себе и ходят в очках?
М. Гречанюк
Мне 50 лет, зрение -3D. Пять лет назад хотела сделать в клинике «Эксимер» лазерную коррекцию зрения, но мне сообщили, что в этом возрасте уже поздно. В настоящее время ничего не изменилось? Может быть, появились новые технологии, позволяющие провести операцию?
Наталья Туголукова
Можно увидеть в соцсетях прямой эфир с операций?

Полина Виноградова
Можно ли за одну операцию исправить близорукость обоих глаз, астигматизм и макулярный разрыв сетчатки?
Ольга
Традиционные и альтернативные способы коррекции зрения
Иногда имеются противопоказания для процедуры лазерной коррекции. Привычными очками и контактными линзами выбор качественного способа исправления зрения для пациентов не ограничивается. Какие есть еще варианты?
Можно ли носить линзы все время?

Клим Степанов
Я ношу линзы, очень сохнут глаза. Знакомый офтальмолог не советует мне делать лазерную коррекцию — говорит, что глаза будут сохнуть еще сильнее. Это правда?

Ольга
Необходимо ли постоянно носить очки при анизометропии, когда один глаз видит хуже другого? Какие еще существуют способы коррекции?

Евгения Петрова
Про лазерную коррекцию зрения читайте здесь
Прогрессирование миопии у ребенка
Чрезмерные зрительные нагрузки у детей, развитие близорукости в школьном возрасте — важнейшие темы, которые беспокоят родителей. Как предотвратить развитие миопии, пока организм ребенка растет? Что для этого делать?
У 10-летнего сына упало зрение. Врач говорит, что он быстро растет, а сосуды не успевают. Возможно ли, что, когда рост тела стабилизируется, то зрение выправится?
Ярослав Изотов
Что делать с возрастными изменениями зрения?
После 40 лет зрение меняется вследствие возрастных изменений. Однако молодость глаз можно продлить. Что рекомендуют офтальмологи?
Можно ли исправить возрастную дальнозоркость?

Елена, Алекс Орли
Весь день работаю за компьютером. Знаю, что это не очень полезно для глаз, стараюсь делать гимнастику. Она правда помогает? А витамины?
Александр Петров
Мне 45 лет, я программист. К вечеру сложнее читать текст с экрана или бумаги: изображение расплывается или двоится. С чем может быть связано?

Андрей
Мне 50 лет, зрение - 9D, могу ли я расстаться с очками? Глазное дно и давление в норме.
Появились плавающие темные непрозрачные точки в правом глазу. Предполагаю, что это деструкция стекловидного тела. Лечат ли в клинике такое лазером?
Алексей Иванов
Андрей
Появятся ли в будущем киберглаза, которые видят все и никогда не устают, с чипом вместо зрительного нерва?
Александр
Слезится постоянно правый глаз. Списывал на аллергию, но прием антигистаминных не дает результата. В чем может быть причина?
Михаил
У меня появилась близорукость после 50 лет. Рекомендуется ли делать лазерную коррекцию зрения в этом случае?
Юлия Гуляк
После 45 лет стал хуже видеть. Я программист, работаю за компьютером по 8-10 часов в день. И у моей мамы катаракта. Может ли наследственность влиять на снижение зрения?
Андрей
Специалисты «Эксимера», как и обещали, выбрали автора самого интересного вопроса. Кто получит подарок от клиники, смотрите в нашем видео.

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