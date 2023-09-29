Сегодня офтальмология располагает наиболее широким за всю историю комплексом технологий исправления зрения. Передовым способом считается лазерная коррекция зрения. Появляются все новые, более и более усовершенствованные лазеры, поэтому ориентироваться в выборе подходящего способа сложно. К тому же универсальных подходов в коррекции зрения не существует: сколько людей — столько и решений. В этом разделе мы собрали ответы врачей об особенностях лазерных технологий нового поколения и о том, кому и в каких случаях они показаны.