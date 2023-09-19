Приобщайте детей к лучшему
Выходные в театре
Знаковое событие в культурной жизни Петербурга: на гастроли приезжает знаменитый «Театр Терезы Дуровой». Зрители увидят лучшие спектакли труппы для семейного просмотра. Они станут драгоценным воспоминанием для детей и взрослых. Все показы пройдут на сцене Выборгского дворца культуры: улица Комиссара Смирнова, 15.
Музыкально-драматический спектакль «Приключение Тима, или Проданный смех»
На сцене развернется настоящая мистерия: противостояние обыкновенного мальчишки по имени Тим и таинственного барона Трёча, под обличием которого скрывается сам чёрт. Это сказка для детей и взрослых, в которой волшебство вторгается в реальный мир, а современные технические достижения соседствуют со старинным укладом жизни.
(6+)
одна из самых масштабных музыкальных постановок «Театра Терезы Дуровой» для семейной аудитории.
29 сентября в 19:00
Интересный факт:
Музыкальный спектакль «Принц и нищий»
Особая атмосфера старого Лондона, его дворцов и трущоб, а также увлекательная история о том, как королевский наследник поменялся местами с нищим мальчишкой, — все это в захватывающей постановке по мотивам исторического романа Марка Твена! Зрители Петербурга увидят ее впервые.
(6+)
на сцене звучит средневековая английская и немецкая музыка. Оркестр исполняет ее на старинных инструментах, некоторые из которых — музейные экспонаты.
30 сентября в 14:00 и 19:00
Интересный факт:
Музыкальный спектакль «Волшебная лампа Аладдина»
Самая знаменитая сказка сборника «Книга тысячи и одной ночи» по праву считается памятником средневековой арабской и персидской литературы. В версии Терезы Дуровой зрителей ждут очарование и тайны Востока; аутентичная арабская музыка и песни; паркур и единоборства; верная любовь и сила судьбы; мечты и желания, которые становятся реальностью.
(6+)
в постановке восточную музыку исполняют на редких этнических инструментах. Зрители услышат живой звук уда, бузуки, саза, сантура, дарбуки и других.
1 октября в 14:00 и 18:00
Интересный факт:
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