На сцене развернется настоящая мистерия: противостояние обыкновенного мальчишки по имени Тим и таинственного барона Трёча, под обличием которого скрывается сам чёрт. Это сказка для детей и взрослых, в которой волшебство вторгается в реальный мир, а современные технические достижения соседствуют со старинным укладом жизни.

